Разумков після відставки: Наступним може бути Кличко. ВIДЕО

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що главу Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка можуть усунути з посади.

Про це Разумков заявив у ході брифінгу в парламенті, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав ексспікера, хто буде наступним кандидатом на звільнення.

"Тут немає персоналій, не повинно бути персоналій ... Не знаю, хто наступний. Думаю, що таких вже немає. ... Кличко - так, Кличко може бути наступний", - зазначив Разумков.

"Кличко - мер міста, якщо ми говоримо про голів уряду, Верховної Ради, глав міністерств, яким був і Аваков ... тут не повинно бути посад", - додав він.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку.

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