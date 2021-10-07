Разумков после отставки: Следующим может быть Кличко. ВИДЕО
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что главу Киевской городской государственной администрации Витали Кличко могут отстранить от должности.
Об этом Разумков заявил в ходе брифинга в парламенте, передает Цензор.НЕТ.
Журналист спросил экс-спикера, кто будет следующим кандидатом на увольнение.
"Здесь нет персоналий, не должно быть персоналий... Не знаю, кто следующий. Думаю, что следующих уже нет. ... Кличко - да, Кличко может быть следующий", - отметил Разумков.
"Кличко - мэр города, если мы говорим о главах правительства, Верховной Рады, глав министерств, которым был и Аваков... тут не должно быть должностей", - добавил он.
Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.
Топ комментарии
+20 Nataliia Radchenko
показать весь комментарий07.10.2021 13:29
+16 NonCFist
показать весь комментарий07.10.2021 13:17
+13 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий07.10.2021 13:19
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Эй, Пятровыч, как там вЯликая реХЕРматор Михуил поживает? Что то ты давно нам по него тут не писал. Шоб мы посмеялись.
ВЖЕ ВКОТРЕ ,СКІЛЬКИ ТЯГНЕТЬСЯ СКАНДАЛ, ВОНИ НІ СЛОВОМ НЕ ЗГАДУЮТЬ РАЗУМКОВА . ЩО це б означало? Й де сьогодні буде Юля - у Мосейчучки на двічігівєнноБЄніному?
СЛІДКУЄМОЗА ОЛІГРХІЧНИМИ КАНГАЛАМИ, тільки врни викриють плани Єрамковського-Рашистського палну й з ким Тимошенко...
Оба варианта для Киева плохие.
Лучше принять Закон о столице, гарантирующий что избранный мэр не может никем быть отстранен от должности (если не совершил никакого преступления) и он должен иметь все обычные полномочия мэра европейского города, а после вступления закона в действие провести досрочные выборы и узнать мнение киевлян. И вообще 5 лет это очень долго, нужно избирать на 4 года.
Київ - рулить
АН73 один из 25@Ukr_An73
зелень дала по Киеву команду фас по всем коммунальным предприятиям идут жесткие проверки с обысками
Его обосрали рыги и бюторасты, которым хотелось иметь в Киеве своего человека.
Он сделал для Киева больше, чем любой другой мер за последние 30 лет.
Нет никакого дела, это раз.
Во вторых Чарновецкий подготовил город к чемпионату по футболу, построил метро на Теремки, городскую электричку и скоростной трамвай на Троещине.
Возобновил работу коммунального транспорта, полностью ликвидированного Омельченко, ликвидировал игровые клубы и казино в помещении гастрономов, выселил бомжей из города, открыл харчевни для малоимущих...
Это, что сразу приходит в голову.
Что сделал Кличко, кроме воровства?
Разумков уйдет жебраком, Кличко хоть наворовать успел.
А зеленський впевнено торує шлях януковища.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6951549121537801?__cft__[0]=AZWoqdSwLtk6bI82XoF6Vs-YckVaA7SKdM6rOeWF7GBkSi-U7cb9B4FCyJtnk0HvG9HMflQJ0VQ-9GSeZ93XBfDI6I70xCZtnuqjPOrAfUw2yZW6opAXwnS7s_sxdZobK1E&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Это феерично смешно, когда циничные слуги-проститутки, еще секунду назад отправившие Разумкова в отставку, встают и провожают его аплодисментами. Крайне цинично и мерзко. Симулякры нардепов.