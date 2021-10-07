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Разумков после отставки: Следующим может быть Кличко. ВИДЕО

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что главу Киевской городской государственной администрации Витали Кличко могут отстранить от должности.

Об этом Разумков заявил в ходе брифинга в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил экс-спикера, кто будет следующим кандидатом на увольнение.

"Здесь нет персоналий, не должно быть персоналий... Не знаю, кто следующий. Думаю, что следующих уже нет. ... Кличко - да, Кличко может быть следующий", - отметил Разумков.

"Кличко - мэр города, если мы говорим о главах правительства, Верховной Рады, глав министерств, которым был и Аваков... тут не должно быть должностей", - добавил он.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков не видит оснований для импичмента Зеленского: Процедура выписана так, что внедрить ее практически нереально

Автор: 

КГГА (2983) Кличко Виталий (4640) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+20
ВР захватили. Залишився Київ.
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07.10.2021 13:29
+16
Это гарантированно логикой мотивов и действий зебандитов.
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07.10.2021 13:17
+13
соснут зебилы вприсядку
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07.10.2021 13:19
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Это гарантированно логикой мотивов и действий зебандитов.
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07.10.2021 13:17 Ответить
Разумков обиженКа
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07.10.2021 13:19 Ответить
Но лицо то "мужественное"!
Эй, Пятровыч, как там вЯликая реХЕРматор Михуил поживает? Что то ты давно нам по него тут не писал. Шоб мы посмеялись.
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07.10.2021 13:22 Ответить
соснут зебилы вприсядку
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07.10.2021 13:19 Ответить
Ух какой стал. Правдоруб.
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07.10.2021 13:22 Ответить
Ось доказ мутної історіїї з Разуковим, - тільки-но хтось з українських холуїв у ********** розказав про сьогоднішню історію у ВР, ця новина була проігнорована ПОВНІСТЮ ...
ВЖЕ ВКОТРЕ ,СКІЛЬКИ ТЯГНЕТЬСЯ СКАНДАЛ, ВОНИ НІ СЛОВОМ НЕ ЗГАДУЮТЬ РАЗУМКОВА . ЩО це б означало? Й де сьогодні буде Юля - у Мосейчучки на двічігівєнноБЄніному?
СЛІДКУЄМОЗА ОЛІГРХІЧНИМИ КАНГАЛАМИ, тільки врни викриють плани Єрамковського-Рашистського палну й з ким Тимошенко...
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07.10.2021 13:24 Ответить
А ЮЛЮ НА ПРЕМ"ЄРСТВО чи на мера Києва? Юля не дєшовка...
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07.10.2021 13:27 Ответить
Прем"єр, це хлопчик для биття. Завжди так було і буде.
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07.10.2021 13:40 Ответить
Боксера снять невозможно, как избранного, но можно сжульничать, забрать у него контроль над доходами города, и как ими будут распоряжаться будет зависеть от какого-нибудь назначенца от клоунов на должность КМДА.
Оба варианта для Киева плохие.
Лучше принять Закон о столице, гарантирующий что избранный мэр не может никем быть отстранен от должности (если не совершил никакого преступления) и он должен иметь все обычные полномочия мэра европейского города, а после вступления закона в действие провести досрочные выборы и узнать мнение киевлян. И вообще 5 лет это очень долго, нужно избирать на 4 года.
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07.10.2021 13:27 Ответить
на должность главы КМДА
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07.10.2021 13:28 Ответить
ВР захватили. Залишився Київ.
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07.10.2021 13:29 Ответить
ВР - мавпятник
Київ - рулить
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07.10.2021 13:50 Ответить
а от і привіт

АН73 один из 25@Ukr_An73



зелень дала по Киеву команду фас по всем коммунальным предприятиям идут жесткие проверки с обысками
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07.10.2021 20:55 Ответить
навiть не хочу цьoго за Київ чути.
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07.10.2021 14:12 Ответить
Кличка давно пора гнать! Превратил зеленый город в каменные джунгли с бесконечными пробками! Режет последние зеленые зоны, парковки, стадионы, исторические дома и втюхивает куда ни попадя многоэтажные монстры с ТРЦ! Даже хуже чертовецкого...
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07.10.2021 13:31 Ответить
Не трогай Черновецкого!
Его обосрали рыги и бюторасты, которым хотелось иметь в Киеве своего человека.
Он сделал для Киева больше, чем любой другой мер за последние 30 лет.
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07.10.2021 13:38 Ответить
Что конкретно сделал для Киева черновецкий?! Знаю из материала уголовного дела, он со своей бригадой нанес ущебра столице более чем на 5 млрд баксов.
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07.10.2021 14:01 Ответить
Харе свистеть!
Нет никакого дела, это раз.
Во вторых Чарновецкий подготовил город к чемпионату по футболу, построил метро на Теремки, городскую электричку и скоростной трамвай на Троещине.
Возобновил работу коммунального транспорта, полностью ликвидированного Омельченко, ликвидировал игровые клубы и казино в помещении гастрономов, выселил бомжей из города, открыл харчевни для малоимущих...
Это, что сразу приходит в голову.
Что сделал Кличко, кроме воровства?
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07.10.2021 14:20 Ответить
Кличко для меня умер как мер после того как похерил воскресенский мост и начал кормиться с него с ворами от лени черновецкого... грант на бортническую станцию разворовали, мусоросжигательный завод тоже похерил... зато понастроил и крышует шанхаи новостройки, снос исторических зданий, окончательное разрушение ледового стадиона, попытки сноса Житнего рынка и автовокзала на Подоле.....
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08.10.2021 00:10 Ответить
"баксёры кловунов не баяцца"
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07.10.2021 13:32 Ответить
Разумков и Кличко привели бубочку, теперь получат благодарность.
Разумков уйдет жебраком, Кличко хоть наворовать успел.
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07.10.2021 13:34 Ответить
А зачем Разумков активно помогал Зе прийти к власти? Он считал его Василием Голобородько, как те кто проголосовал за него? Или по-приколу?
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07.10.2021 13:34 Ответить
Есть такое понятие "куриная слепота"
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07.10.2021 13:42 Ответить
ВАНГУЮ два ПЛАНИ ДЛЯ ЮЛІ- мерство в Києві, або прем"єрсько-президентська влада при захваченій ******** ВР.
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07.10.2021 13:37 Ответить
Скоріше настурним стане Шмигаль. Недарма його представник в Раді Мокан категорично проти відставки Разумкова, голосував синхроно з Буймістер і Яковлєвою
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07.10.2021 13:38 Ответить
Да похрен както на него.
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07.10.2021 13:46 Ответить
мокан против потому что разумков его и еще двоих таких же против завел в зраду в в 2019
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08.10.2021 00:12 Ответить
Следующим будет писатель с цензора ))
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07.10.2021 13:41 Ответить
Свої фігвами Розумков відмалював.
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07.10.2021 13:56 Ответить
Кличко обраний киянами. Він за себе може поборотись.
А зеленський впевнено торує шлях януковища.
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07.10.2021 14:07 Ответить
без витали мудрого украинский фольклор понесет невосполнимую утрату
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07.10.2021 14:08 Ответить
Поздно Дима ! "Коля Оболонский" уже всё вынес !
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07.10.2021 14:10 Ответить
Интересно, какие рейтинги Зе будет давать "Центр Разумкова"???
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07.10.2021 14:30 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWoqdSwLtk6bI82XoF6Vs-YckVaA7SKdM6rOeWF7GBkSi-U7cb9B4FCyJtnk0HvG9HMflQJ0VQ-9GSeZ93XBfDI6I70xCZtnuqjPOrAfUw2yZW6opAXwnS7s_sxdZobK1E&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6951549121537801?__cft__[0]=AZWoqdSwLtk6bI82XoF6Vs-YckVaA7SKdM6rOeWF7GBkSi-U7cb9B4FCyJtnk0HvG9HMflQJ0VQ-9GSeZ93XBfDI6I70xCZtnuqjPOrAfUw2yZW6opAXwnS7s_sxdZobK1E&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·







Это феерично смешно, когда циничные слуги-проститутки, еще секунду назад отправившие Разумкова в отставку, встают и провожают его аплодисментами. Крайне цинично и мерзко. Симулякры нардепов.
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07.10.2021 14:54 Ответить
да, крайне цинично и мерзко - это их лицо, показали свою вырвавшуюся наружу мерзость, из которой они состоят. Правильно сказал о них Хмара еще 2 года назад - сборище бандитов и безработных гопников. Будьте прокляты те, кто за них голосовал и выбрал!
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07.10.2021 22:18 Ответить
Зелені все правильно роблять - усувають від влади путінських посібників, але потрібно інтенсивніше.
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08.10.2021 09:29 Ответить
 
 