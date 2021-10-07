Разумков после отставки: Следующим может быть Кличко. ВИДЕО

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что главу Киевской городской государственной администрации Витали Кличко могут отстранить от должности.

Об этом Разумков заявил в ходе брифинга в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил экс-спикера, кто будет следующим кандидатом на увольнение.

"Здесь нет персоналий, не должно быть персоналий... Не знаю, кто следующий. Думаю, что следующих уже нет. ... Кличко - да, Кличко может быть следующий", - отметил Разумков.

"Кличко - мэр города, если мы говорим о главах правительства, Верховной Рады, глав министерств, которым был и Аваков... тут не должно быть должностей", - добавил он.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

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