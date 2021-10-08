Проєкт "Без цензури": Операція "Зачистка". Кого наступним атакує Зеленський?. ВIДЕО

Кого наступним - після Разумкова - спробує "випиляти" Володимир Зеленський? Що означає історія Разумкова для друзів і опонентів президента? І яка його наступна мета?

По гарячих слідах дикої (з точки зору регламенту) відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, Богдан Буткевич аналізує, чого далі можна очікувати від сп'янілого від влади президента Зеленського.

Ніхто вже не переживає навіть щодо найменшої видимості законності, а це не означає нічого хорошого для, наприклад, Віталія Кличка. Крім того, звільнений спікер Дмитро Разумков вважає, що наступним можуть усунути з посади саме Кличка.

То кому очікувати непростих політичних часів і до чого готуватися?

Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Разумков із травня по листопад 2019 року очолював політичну партію "Слуга народу", першим номером у списку якої був на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він обіймав від 29 серпня 2019 року.