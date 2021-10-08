УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12101 відвідувач онлайн
Новини Відео Відставка Разумкова
7 077 22

Проєкт "Без цензури": Операція "Зачистка". Кого наступним атакує Зеленський?. ВIДЕО

Кого наступним - після Разумкова - спробує "випиляти" Володимир Зеленський? Що означає історія Разумкова для друзів і опонентів президента? І яка його наступна мета?

По гарячих слідах дикої (з точки зору регламенту) відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, Богдан Буткевич аналізує, чого далі можна очікувати від сп'янілого від влади президента Зеленського.

Ніхто вже не переживає навіть щодо найменшої видимості законності, а це не означає нічого хорошого для, наприклад, Віталія Кличка. Крім того, звільнений спікер Дмитро Разумков вважає, що наступним можуть усунути з посади саме Кличка.

То кому очікувати непростих політичних часів і до чого готуватися?

Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Разумков із травня по листопад 2019 року очолював політичну партію "Слуга народу", першим номером у списку якої був на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він обіймав від 29 серпня 2019 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Кличко Віталій (3515) Разумков Дмитро (1527) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Странно, Поляков 5 октября подробно рассказал о раздаче коллегам по Раде крупных сумм в долларах, за правильное голосование, прямо... в парламентском туалете, а 8 октября умер, в 33 года...
Не менее странно, что в этот же день , с подозрением на отравление, «скорая» отвезла депутата Скороход, в больницу ..... она тоже рассказывала о конвертах.....
показати весь коментар
08.10.2021 17:11
+15
офшорный клоун завалили полякова, кто там следующий на очереди не согласный с политикой партии?
показати весь коментар
08.10.2021 17:06
+14
Уже боятся вещи своими именами называть...Будем как какцапы трястись от страха из за безумного карлика?
показати весь коментар
08.10.2021 17:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Атакує?! Чи...?
показати весь коментар
08.10.2021 17:05 Відповісти
Уже боятся вещи своими именами называть...Будем как какцапы трястись от страха из за безумного карлика?
показати весь коментар
08.10.2021 17:20 Відповісти
Нажаль, сьогодні ми маємо АЖ ДВОХ безумних карликів! І обидва -валоді. Улюбленці дебільної русовати!
показати весь коментар
08.10.2021 17:26 Відповісти
Хто? Той, який злякався "погроз" двох жінок!
показати весь коментар
10.10.2021 08:44 Відповісти
офшорный клоун завалили полякова, кто там следующий на очереди не согласный с политикой партии?
показати весь коментар
08.10.2021 17:06 Відповісти
Странно, Поляков 5 октября подробно рассказал о раздаче коллегам по Раде крупных сумм в долларах, за правильное голосование, прямо... в парламентском туалете, а 8 октября умер, в 33 года...
Не менее странно, что в этот же день , с подозрением на отравление, «скорая» отвезла депутата Скороход, в больницу ..... она тоже рассказывала о конвертах.....
показати весь коментар
08.10.2021 17:11 Відповісти
33 года государственный деятель?

Свидетель неудобный, не БОЛЕЕ.

Ну ав дальше все по протоколу от ПНХ и *****.
показати весь коментар
08.10.2021 21:28 Відповісти
Следующей будет Скороход.
показати весь коментар
08.10.2021 17:33 Відповісти
В новинах на початку говорили, що він посварився зі співмешканкою Скороход і не хотів їхати додому... Якась дивна жінка, і невідомо від кого народжує і вагітніє.
показати весь коментар
10.10.2021 12:30 Відповісти
Следующим стал сомнительно "умерший" борец с зелёным беспределом Поляков....
показати весь коментар
08.10.2021 17:48 Відповісти
Сейчас будет пауза.. что бы все устаканилось.. для видимости снимут ряд министров ( у нас это любит народ), ну а потом очередь дойдет до Пи - ка. Кличко, ну тот что мэр. Снимать его не будут , он все таки демократически выбранный, но урезать полномочия это запросто. А как только его от кормушки, бабла и роли решалы в Киеве отодвинут..он ни кому не станет интересен, рейтинг в стране 1 -1,5%, " Удар" чисто городской проект ( как на сейчас), но этого мало. Если скооперироваться с Разумковым, Садовым, мэром Днепра, Аваковым, Гончаруком и т.д. можно попытаться пробиться в Раду ( у нас обиженных любят больше, тех кто у власти), но влияние в Раде будет минимальным ( рейтинги не те что бы набрать что то существенное).. Да и на кой оно ему, ведь есть еще родной Гамбург.
показати весь коментар
08.10.2021 18:53 Відповісти
потом сознания... гончарука приплели.
показати весь коментар
09.10.2021 10:28 Відповісти
Верховний Суд, Конституційний. Справи проти опозиції (Тимошенко і Устинова тільки-но відгребли і голосують за вказівками ОП). Засоби масової інформації, НАБУ, НАЗК.

Якщо На банковій не з'являться шини, вважайте, що Янукович був лайт версією. А прийшов справжній БАТЯ,
показати весь коментар
08.10.2021 19:02 Відповісти
Батяра.
показати весь коментар
08.10.2021 20:04 Відповісти
Доживи сначала сам до весны,"юнный мститель",
показати весь коментар
08.10.2021 21:53 Відповісти
Следующий вы бенеботяра , а касательно Порошенка , то у вас , мерзотники , руки коротки !
показати весь коментар
09.10.2021 00:33 Відповісти
Ситуация с Разумковым напоминает мне развитие событий в СССР, когда осенью 1987 года Б.Ельцин начал публично критиковать руководство партии и в октября достаточно резко выступил на Пленуме ЦК КПСС с критикой стиля работы некоторых членов Политбюро, в частности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87 Егора Лигачева.. В числе прочего заявил о зарождении «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 культа личности » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Горбачёва ), после чего попросил освободить его от обязанностей кандидата в члены Политбюро. После этого подвергся встречной критике, в том числе со стороны тех, кто его ранее поддерживал (например, «архитектор перестройки» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Яковлев ). Чем это закончилось кто-то еще помнит?
показати весь коментар
09.10.2021 11:24 Відповісти
Беня давно на Киев облизивается.
показати весь коментар
09.10.2021 17:13 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показати весь коментар
09.10.2021 21:05 Відповісти
 
 