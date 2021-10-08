Проєкт "Без цензури": Операція "Зачистка". Кого наступним атакує Зеленський?. ВIДЕО
Кого наступним - після Разумкова - спробує "випиляти" Володимир Зеленський? Що означає історія Разумкова для друзів і опонентів президента? І яка його наступна мета?
По гарячих слідах дикої (з точки зору регламенту) відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, Богдан Буткевич аналізує, чого далі можна очікувати від сп'янілого від влади президента Зеленського.
Ніхто вже не переживає навіть щодо найменшої видимості законності, а це не означає нічого хорошого для, наприклад, Віталія Кличка. Крім того, звільнений спікер Дмитро Разумков вважає, що наступним можуть усунути з посади саме Кличка.
То кому очікувати непростих політичних часів і до чого готуватися?
Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.
Разумков із травня по листопад 2019 року очолював політичну партію "Слуга народу", першим номером у списку якої був на дострокових парламентських виборах у 2019 році. Посаду спікера українського парламенту він обіймав від 29 серпня 2019 року.
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Не менее странно, что в этот же день , с подозрением на отравление, «скорая» отвезла депутата Скороход, в больницу ..... она тоже рассказывала о конвертах.....
Свидетель неудобный, не БОЛЕЕ.
Ну ав дальше все по протоколу от ПНХ и *****.
Якщо На банковій не з'являться шини, вважайте, що Янукович був лайт версією. А прийшов справжній БАТЯ,
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
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