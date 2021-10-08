Проект "Без цензуры": Операция "Зачистка". Кого следующим атакует Зеленский? ВИДЕО

Кого следующим – после Разумкова – попытается "выпилить" Владимир Зеленский? Что означает история Разумкова для друзей и оппонентов президента? И какова его следующая цель?

По горячим следам дикой (с точки зрения регламента) отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады, Богдан Буткевич анализирует, чего дальше можно ожидать от опьяневшего от власти президента Зеленского.

Никто уже не волнуется даже о малейшей видимости законности, а это не значит ничего хорошего для, например, Виталия Кличко. Кроме того, и уволенный спикер Дмитрий Разумков считает, что следующим могут отстранить от должности именно Кличко.

Так кому ожидать непростых политических времен и к чему готовиться?

Напомним, Верховная Рада 7 октября отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.