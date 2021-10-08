Проект "Без цензуры": Операция "Зачистка". Кого следующим атакует Зеленский? ВИДЕО
Кого следующим – после Разумкова – попытается "выпилить" Владимир Зеленский? Что означает история Разумкова для друзей и оппонентов президента? И какова его следующая цель?
По горячим следам дикой (с точки зрения регламента) отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады, Богдан Буткевич анализирует, чего дальше можно ожидать от опьяневшего от власти президента Зеленского.
Никто уже не волнуется даже о малейшей видимости законности, а это не значит ничего хорошего для, например, Виталия Кличко. Кроме того, и уволенный спикер Дмитрий Разумков считает, что следующим могут отстранить от должности именно Кличко.
Так кому ожидать непростых политических времен и к чему готовиться?
Напомним, Верховная Рада 7 октября отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.
Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.
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Не менее странно, что в этот же день , с подозрением на отравление, «скорая» отвезла депутата Скороход, в больницу ..... она тоже рассказывала о конвертах.....
Свидетель неудобный, не БОЛЕЕ.
Ну ав дальше все по протоколу от ПНХ и *****.
Якщо На банковій не з'являться шини, вважайте, що Янукович був лайт версією. А прийшов справжній БАТЯ,
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
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