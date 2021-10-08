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Новости Видео Отставка Разумкова
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Проект "Без цензуры": Операция "Зачистка". Кого следующим атакует Зеленский? ВИДЕО

Кого следующим – после Разумкова – попытается "выпилить" Владимир Зеленский? Что означает история Разумкова для друзей и оппонентов президента? И какова его следующая цель?

По горячим следам дикой (с точки зрения регламента) отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады, Богдан Буткевич анализирует, чего дальше можно ожидать от опьяневшего от власти президента Зеленского.

Никто уже не волнуется даже о малейшей видимости законности, а это не значит ничего хорошего для, например, Виталия Кличко. Кроме того, и уволенный спикер Дмитрий Разумков считает, что следующим могут отстранить от должности именно Кличко.

Так кому ожидать непростых политических времен и к чему готовиться?

Напомним, Верховная Рада 7 октября отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял политическую партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) Кличко Виталий (4643) Разумков Дмитрий (1521) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+17
Странно, Поляков 5 октября подробно рассказал о раздаче коллегам по Раде крупных сумм в долларах, за правильное голосование, прямо... в парламентском туалете, а 8 октября умер, в 33 года...
Не менее странно, что в этот же день , с подозрением на отравление, «скорая» отвезла депутата Скороход, в больницу ..... она тоже рассказывала о конвертах.....
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08.10.2021 17:11
+15
офшорный клоун завалили полякова, кто там следующий на очереди не согласный с политикой партии?
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08.10.2021 17:06
+14
Уже боятся вещи своими именами называть...Будем как какцапы трястись от страха из за безумного карлика?
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08.10.2021 17:20
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Атакує?! Чи...?
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08.10.2021 17:05 Ответить
Уже боятся вещи своими именами называть...Будем как какцапы трястись от страха из за безумного карлика?
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08.10.2021 17:20 Ответить
Нажаль, сьогодні ми маємо АЖ ДВОХ безумних карликів! І обидва -валоді. Улюбленці дебільної русовати!
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08.10.2021 17:26 Ответить
Хто? Той, який злякався "погроз" двох жінок!
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10.10.2021 08:44 Ответить
офшорный клоун завалили полякова, кто там следующий на очереди не согласный с политикой партии?
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08.10.2021 17:06 Ответить
Странно, Поляков 5 октября подробно рассказал о раздаче коллегам по Раде крупных сумм в долларах, за правильное голосование, прямо... в парламентском туалете, а 8 октября умер, в 33 года...
Не менее странно, что в этот же день , с подозрением на отравление, «скорая» отвезла депутата Скороход, в больницу ..... она тоже рассказывала о конвертах.....
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08.10.2021 17:11 Ответить
33 года государственный деятель?

Свидетель неудобный, не БОЛЕЕ.

Ну ав дальше все по протоколу от ПНХ и *****.
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08.10.2021 21:28 Ответить
Следующей будет Скороход.
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08.10.2021 17:33 Ответить
В новинах на початку говорили, що він посварився зі співмешканкою Скороход і не хотів їхати додому... Якась дивна жінка, і невідомо від кого народжує і вагітніє.
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10.10.2021 12:30 Ответить
Следующим стал сомнительно "умерший" борец с зелёным беспределом Поляков....
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08.10.2021 17:48 Ответить
Сейчас будет пауза.. что бы все устаканилось.. для видимости снимут ряд министров ( у нас это любит народ), ну а потом очередь дойдет до Пи - ка. Кличко, ну тот что мэр. Снимать его не будут , он все таки демократически выбранный, но урезать полномочия это запросто. А как только его от кормушки, бабла и роли решалы в Киеве отодвинут..он ни кому не станет интересен, рейтинг в стране 1 -1,5%, " Удар" чисто городской проект ( как на сейчас), но этого мало. Если скооперироваться с Разумковым, Садовым, мэром Днепра, Аваковым, Гончаруком и т.д. можно попытаться пробиться в Раду ( у нас обиженных любят больше, тех кто у власти), но влияние в Раде будет минимальным ( рейтинги не те что бы набрать что то существенное).. Да и на кой оно ему, ведь есть еще родной Гамбург.
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08.10.2021 18:53 Ответить
потом сознания... гончарука приплели.
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09.10.2021 10:28 Ответить
Верховний Суд, Конституційний. Справи проти опозиції (Тимошенко і Устинова тільки-но відгребли і голосують за вказівками ОП). Засоби масової інформації, НАБУ, НАЗК.

Якщо На банковій не з'являться шини, вважайте, що Янукович був лайт версією. А прийшов справжній БАТЯ,
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08.10.2021 19:02 Ответить
Батяра.
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08.10.2021 20:04 Ответить
Доживи сначала сам до весны,"юнный мститель",
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08.10.2021 21:53 Ответить
Следующий вы бенеботяра , а касательно Порошенка , то у вас , мерзотники , руки коротки !
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09.10.2021 00:33 Ответить
Ситуация с Разумковым напоминает мне развитие событий в СССР, когда осенью 1987 года Б.Ельцин начал публично критиковать руководство партии и в октября достаточно резко выступил на Пленуме ЦК КПСС с критикой стиля работы некоторых членов Политбюро, в частности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87 Егора Лигачева.. В числе прочего заявил о зарождении «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 культа личности » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Горбачёва ), после чего попросил освободить его от обязанностей кандидата в члены Политбюро. После этого подвергся встречной критике, в том числе со стороны тех, кто его ранее поддерживал (например, «архитектор перестройки» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Яковлев ). Чем это закончилось кто-то еще помнит?
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09.10.2021 11:24 Ответить
Беня давно на Киев облизивается.
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09.10.2021 17:13 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
26) Вбивство депутата Антона Полякова
27) Зрив антикорупційної реформи і підігравання Кремлю
28) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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09.10.2021 21:05 Ответить
 
 