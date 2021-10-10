Підставні пенсіонери витрачають мільйони на партію "Слуга народу". ВIДЕО

Журналісти-розслідувачі проаналізували фінансовий звіт партії "Слуга народу" і відвідали людей, які жертвують великі кошти на діяльність цієї політичної сили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у "мото-тревел-блозі" журналіста-розслідувача Дениса Бігуса "Спонсори "слуг народу": від бухгалтерки-мільйонерки до фаната Порошенка".

"Ми вивчили звіт партії, а Денис Бігус сходив у гості до донорів. Як живуть пенсіонери з Нетішина, які закидають на "Слугу" мільйони, і чому кандидат від Європейської Солідарності віддав кругленьку суму на партію Зеленського?" - наголошується в інформації.

Читайте також: На утримання "слуг народу" з бюджету щороку йде 345 млн грн, - Корнієнко