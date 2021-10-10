Подставные пенсионеры тратят миллионы на партию "Слуга народа". ВИДЕО

Журналисты-расследователи проанализировали финансовый отчет партии "Слуга народа" и посетили людей, который жертвуют крупные суммы на деятельность этой политической силы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в "мото-тревел-блоге" журналиста-расследователя Дениса Бигуса "Спонсоры Слуг Народа от бухгалтера-миллионерши до фаната Порошенко".

"Мы изучили отчет партии, а Денис Бигус отправился в гости к донорам. Как живут пенсионеры из Нетешина, которые забрасывают на "Слугу" миллионы и почему кандидат от Европейской Солидарности отдал кругленькую сумму на партию Зеленского?", - отмечается в информации.

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