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Подставные пенсионеры тратят миллионы на партию "Слуга народа". ВИДЕО

Журналисты-расследователи проанализировали финансовый отчет партии "Слуга народа" и посетили людей, который жертвуют крупные суммы на деятельность этой политической силы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в "мото-тревел-блоге" журналиста-расследователя Дениса Бигуса "Спонсоры Слуг Народа от бухгалтера-миллионерши до фаната Порошенко".

"Мы изучили отчет партии, а Денис Бигус отправился в гости к донорам. Как живут пенсионеры из Нетешина, которые забрасывают на "Слугу" миллионы и почему кандидат от Европейской Солидарности отдал кругленькую сумму на партию Зеленского?", - отмечается в информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На содержание "слуг народа" из бюджета каждый год идет 345 млн грн, - Корниенко

партия (565) пенсионеры (837) финансирование (1801) Бигус (193) Слуга народа (2632)


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Топ комментарии
+41
ЧЄсный пАрєнь с народа....😂 Ни разу не офшорный киношный барыга..
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10.10.2021 09:35
+38
А ну ж, зебуїни, хто з вас кидав гроші зелі на карту і на партію ?
Є хоч один ?
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10.10.2021 09:36
+35
Стоять, ты с какого квартала?

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10.10.2021 09:40
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Вот это кино, квартал 95молодцы ))))
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10.10.2021 09:34 Ответить
долой пенсионеров-олигархов, покупающих политические партии !

вот заработает анти-олигархический закон от ЗЕльоного и вы увидите !
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10.10.2021 09:55 Ответить
не увижу, я ещё не пенсионер что бы раскидываться деньгами )
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10.10.2021 10:01 Ответить
треба ще перевірити як ці "пенсіонери" що зараз допомогають владі Зе - як вони допомогали і допомогають зараз нашим військовим - пораненим і сімьям загиблих воїнів.
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10.10.2021 09:34 Ответить
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10.10.2021 10:11 Ответить
Народ, ви дійсно вважаєте, що пенсіонери підтримують це бидло?
Та вони просто використовують підставних осіб, щоб скрити справжніх спонсорів!
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10.10.2021 10:58 Ответить
Фарисеи добрались до казны !
Но так будет не всегда -
сказал - написал старый еврей на воротах 2 000 лет назад .
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10.10.2021 09:34 Ответить
ЧЄсный пАрєнь с народа....😂 Ни разу не офшорный киношный барыга..
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10.10.2021 09:35 Ответить
А ну ж, зебуїни, хто з вас кидав гроші зелі на карту і на партію ?
Є хоч один ?
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10.10.2021 09:36 Ответить
Для зебіла найсолодше слово в світі- то слово ;халява;.
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10.10.2021 09:39 Ответить
Це категорія пристарілих тітушок.Вони за три копійки надали свої персональні данні,і потім крутяться як вужі на пательні,коли їх тицяють носом у їхнє ж лайно.
Дуже показовим прикладом був отой рагуль,що хотів пролізти у політику від ЄС,а "спонсорував" СН.І із такого лайна складається більша половина депутатського корпусу.Сумно.
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10.10.2021 10:26 Ответить
та їх і не питав ніхто, персональні дані могли просто десь вкрасти
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10.10.2021 15:45 Ответить
Але барига і редиска - Порошенко, дивись, піпл, не переплутай.
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10.10.2021 09:37 Ответить
ну сам Бигус много сделал, что бы Зеленский пришел к власти....
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10.10.2021 09:37 Ответить
Бігусом керують з Москви. Зараз Кремль карає Бубочку за те що він не виконав своїх обіцянок в Парижі.
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10.10.2021 09:40 Ответить
бигусом управляют поближе
точнее он продается тому кто платит. был заказ с банковой - появились пленки. если сложить то что зеленых начали мочить на ахметовском "украина 24" причем очень плотно думаю что то не так пошло в зеленом королевстве
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10.10.2021 09:47 Ответить
кстати у фсб это такой почерк-- внедрять в оппозиционные ряды своих агентов влияния, под видом "принципиальных журналистов", "умеренных оппозиционеров" и т.д.

Всетаки они потенциально могут оказать сильное влияние на настроение масс в нужный момент... Так собственно Бигус и "выстрелил" в 2019 г накануне выборов...
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10.10.2021 09:52 Ответить
Да, Ермак карает Зелю, всё операция ФСБ
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10.10.2021 09:59 Ответить
Бігус - це класична проститутка. Він сидить на ґрантах, як і Шабунін. Тобто образно кажучи має стриптиз-шоу, де отримує стабільну зарплату, але як порядна проститутка, не обмежується лише стриптизом, але й не гребує підзаробити на стороні наданням секс послуг. Звичайно ж, за бабло. Але й любов до професії тут теж присутня.
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10.10.2021 11:22 Ответить
Сидит на грантах? кто им /ему платит,и почему это плохо? Проститутка? - продается ВСЕМ за деньги? И кому Шабунин " продался"?
Мальчик слово грант понимает вообще?Или повторяет мантры ОПЗжоповцев не вникая?
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10.10.2021 14:07 Ответить
Де я писав, що це погано? 😮 Я писав, що сидить на ґрантах і окрім цього ще й підробляє на заказусі. Щодо твого "мальчіка", то ти йому і поясни. Ґранти - не є погано. Погано є бути грантохдом і прикриваючись грантодавцями відробляти закажуєу, як халтурку.
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10.10.2021 16:11 Ответить
Не знаю кого он заставил воровать, но тебя глотать точно))
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10.10.2021 11:52 Ответить
Стоять, ты с какого квартала?

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10.10.2021 09:40 Ответить
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10.10.2021 09:41 Ответить
Кстати, а где вчерашний десант подоляки? На ветках про поход титушек к Пороху у них аншлаг был
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10.10.2021 09:48 Ответить
в гудок ушлі
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10.10.2021 12:14 Ответить
Устали. Отдыхают. Зализывают раны
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10.10.2021 16:39 Ответить
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10.10.2021 09:55 Ответить
Беня, рортной, татаров, ермак вот заказчики!!!
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10.10.2021 10:00 Ответить
Головне, в цьому кіно, хто спонсор.
І це не жлоби кварталівські, які лише крадуть і вдавляться за копійку, а "мудрий" нарід, своїми податками з держбюджету.
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10.10.2021 10:54 Ответить
Странно, что учителя не финансируют слуг урода. С их ЗП в 4 тысячи баксов это логично. Наверное, это скрытый резерв партии, на черный день.
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10.10.2021 09:46 Ответить
За 2000 долларов и государство Украина сдадут Московии
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10.10.2021 10:18 Ответить
кто бы мог подумать....
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10.10.2021 09:47 Ответить
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10.10.2021 09:50 Ответить
Читали ?
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10.10.2021 09:56 Ответить
бред сивой кобылы в лунную ночь
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10.10.2021 10:00 Ответить
еще творчества этого "ментора" из КНУ Шевченко

https://enigma.ua/articles/spasibo-porokhobotam-za-kachestvennuyu-rabotu
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10.10.2021 10:05 Ответить
Подивилась в його статтях...воно ще і винуватить у смерті майданівців кого завгодно, але не беркут. Певно і досі слід гвинтівки пашинського шукає.
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10.10.2021 10:15 Ответить
не стоит внимания
это или платный "блогер" или просто отбитый порохоненавистник. причем давний
скулит начиная с 2014 года
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10.10.2021 10:07 Ответить
І в чому сенсація? Епоха злиднів у минулому...слуги голодні... мудрий нарід повинен ділитись!
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10.10.2021 09:54 Ответить
Так і чим ці нові обличчя відрізняються від старих?
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10.10.2021 09:56 Ответить
А ви ще раз сходіть "на вибори" і проголосуйте пориколу - може тоді й зрозумієте.
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10.10.2021 09:57 Ответить
хотя бы тем что для того чтобы облить грязью старых надо высасывать из полового органа всякую хрень и додумывать с манипуляциями. а новые в грязи живут
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10.10.2021 09:57 Ответить
Ну надо же этому ваЗЕлиновскому Сброду списывать подачки бени и ахмета, интиресы которых они защищают к стате поляков это 100% бенин козачок, еадеемся что мельдоний и др.порошки значительно сократят это Стадо Дегенератов....
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10.10.2021 09:58 Ответить
Всегда спрашиваю у ********* 73% один и тот же вопрос. Какие достижения у их офшорного клоуна за 2.5 года и моносбродом в раде: в экономике, борьбе с коррупцией, на фронте, в перевооружении современным оружием, на международной арене? В ответ как обычно тишина
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10.10.2021 10:03 Ответить
Спершу тиша, а далі вони починають свої проколи спихати на Порошенка.
Вже ж повно зебілів пишуть, що Порошенко винний у тому, що вони лохі і зебіли.
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10.10.2021 12:01 Ответить
нічого нового..

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10.10.2021 10:07 Ответить
Це родичі бізнесменів, які бояться відкрито підтримати нашу партію через терор влади, - Тимошенко про фейкових спонсорів "Батьківщини" Джерело:
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10.10.2021 10:08 Ответить
28 лютого 2019 року "Наші гроші" опублікували розслідування про фейкових донорів партії "Батьківщина". Журналісти опитали людей, які пожертвували великі суми на партію. Касир Наталка Зубар, яка переказала на рахунки партії приблизно 1,5 млн грн за півроку, заявляла, що передавала свою банківську картку племінниці. Співробітниця автомийки спочатку сказала, що не чула про внесок, пізніше заявила, що перераховані 460 тис. грн - це були її особисті накопичення. Більшість опитаних "донорів" уперше чула про свої пожертви. Тимошенко в коментарі "Нашим грошам" висунула версію, що це може бути результатом діяльності спецслужб.
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10.10.2021 10:09 Ответить
С этой недопартией уже все всем ясно. Была Стадом Недоумков, превратилась в Свору Негодяев
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10.10.2021 10:09 Ответить
Хотите побороть коррупцию в стране?? Вот с этим разберитесь с помощью УК и, гарантирую, уровень коррупции упадет в разы!
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10.10.2021 10:12 Ответить
А интересно,"спонсоры" того цирка тоже переганяли по 4999,чтобы избежать блокировки перевода со стороны банка?Или то только рабов можно блочить без повода,а спонсоры клоуна не блокируются?
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10.10.2021 10:16 Ответить
А чи якийсь механізм покарання за це?
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10.10.2021 10:20 Ответить
Бутусова в президенты
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10.10.2021 10:54 Ответить
І на підтвердження своєї порядності, ви, приведете ФАКТИ, з приводу "Та же ситуация была с партией Порошенко"? Правда? Ви ж не якесь ватно-подляківське брехло?
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10.10.2021 11:03 Ответить
а можно доказательства про учителей? ну чисто поржать над тупостью
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10.10.2021 11:26 Ответить
Ватан, можна, без смороду, привести факти? Чи подляк дав команду брехати "они Фсе такие", щоб відмазати простого парня с народа офшорного баригу ВАЗеленського?
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10.10.2021 11:32 Ответить
Лапоть, то где пруфы, или ты только пердеть мастак?
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10.10.2021 11:58 Ответить
Брехло .. А факти фінансування пенсіонерами партії ЕС , чому забуваєш наводити .? Чи - шо то з памяттю твоєй стало ?
Тільки не треба мені нагадувати тут про Гугл .
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10.10.2021 11:16 Ответить
ну да. вокруг все геи а ты весь в белом д'артаньдон
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10.10.2021 11:27 Ответить
1. мне насрать на твои фантазии на тему "никогда". по двум причинам - ты никто это раз, и второе - когда до вас белопольтовых гандонов дойдет что порохоботы они не за пороха. они за его курс, его цели и убеждения.
2. место рождения или проживания никак не влияет на предпочтения или идеалы человека. достаточно сказать что на востоке очень много местных ушло в АТО а на западе сбежаои в польшу и чехию прячась от военкоматов
3. пока у нас в стране будет вот такое аморфное говно как ты которое никак не может решить оно с умными или с красивыми, у нас так и будут качели с каждым новым президентом. потому что вам баранам не нравится когда вас как скот тянут в европу к цивилизации но вместе с тем вам не нравится когда вас москали тупыми хохлами обзывают - обидно вам. ты типичный рагуль. тупой, необразованный самовлюбленные диванный пердун. даром что "с западной"
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10.10.2021 11:52 Ответить
мне просто интересно - у тебя свежая регистрация. ты зашел на цензор чтобы что? насрать и уйти в закат гордо покачивая головкой?
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10.10.2021 11:53 Ответить
Походу у тебя итальянская фамилия - Пердолетто ))
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10.10.2021 12:00 Ответить
почему ты бутылку, на которой сидишь, называешь "западной" да еще "Украиной"?
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10.10.2021 12:01 Ответить
Оце такий факт -фінансування пенсіонерами партії ЕС ти навів ? . Мощно ..
Ти ж сам - двулічная мразь і брехло . Брешеш і не червонієш .
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10.10.2021 11:32 Ответить
вата ЗЕленая, дай сыль на твой бред ... хотя откуда у тебя пруфы, у тебя ж задача кинуть фейковое говнецо на вентилятор, на таком принципе вся ЗЕленая шобла работает ... фейк на фейке и фейком погоняет.
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10.10.2021 14:11 Ответить
жаба понимает, куда ветер дует
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10.10.2021 11:19 Ответить
НУ ТАК ПО 20 ТИСЯЧ УЕ В КОНВЕРТАХ-ПОЛЯКОВ СКАЗАВ-І ЗРАЗУ Ж ЙОГО ЯКОСЬ НЕ СТАЛО! МАБУТЬ ЦІ=ПЕНСІОНЕРИ =ЙОГО І ТРАВОНУЛИ!
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10.10.2021 11:21 Ответить
Вранішні новини:
тітушок збирали біля магазину "Козачок" у Козині. Станом на сьогоднішній ранок адміністрація магазину заборонила представникам так званого "обуреного населєнія" заходити в магазин, оскільки за вчора вони вкрали товару на понад 2000 грн.
Продавці в шоці.
Зелені насилають тітушок на Порошенка за оплату праці від 700 до 1200 грн, тітушки захищають Зеленського, Зеленський не в шоці, отже висновок - Зеленський тітушка.
София Федина
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10.10.2021 11:24 Ответить
Тупой, циничный недоумок. А как хорошо на стадионе вопросы ставил...
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10.10.2021 11:28 Ответить
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10.10.2021 11:31 Ответить
https://aspi.com.ua/news/politika/poroshenko-zayaviv-scho-zelenskiy-vidpovist-za-titushok-pid-yogo-budinkom-i Порошенко заявив, що Зеленський відповість за тітушок під його будинком і звинуватив поліцію у бездіяльності ....тітушкі і поліція все роблять за гроші під підкриттям власті
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10.10.2021 11:47 Ответить
Молодцы-журналисты)
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10.10.2021 12:23 Ответить
Понятно, взятки берут целой партией, а потом принимают законы в угоду спонсоров.
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10.10.2021 12:28 Ответить
Есть не менее интересный вопрос: а кто финансирует Бигуса?
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10.10.2021 13:31 Ответить
ЗЕленое, а в 2019 году тебя этот вопрос почему не тревожил?
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10.10.2021 14:13 Ответить
Неплохо бы проверить этих "спонсоров" НЕ ПОЛУЧАЮТ ЛИ ОНИ СУБСИДИЮ и обложить налогом кошти, источник которых они не смогут объяснить )))
Если получают (при таких доходах-пожертвованиях), через суд стребовать субсидию за ВСЕ годы!
Тогда неповадно будет следующим "спонсорам".
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10.10.2021 21:25 Ответить
 
 