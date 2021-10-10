Подставные пенсионеры тратят миллионы на партию "Слуга народа". ВИДЕО
Журналисты-расследователи проанализировали финансовый отчет партии "Слуга народа" и посетили людей, который жертвуют крупные суммы на деятельность этой политической силы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в "мото-тревел-блоге" журналиста-расследователя Дениса Бигуса "Спонсоры Слуг Народа от бухгалтера-миллионерши до фаната Порошенко".
"Мы изучили отчет партии, а Денис Бигус отправился в гости к донорам. Как живут пенсионеры из Нетешина, которые забрасывают на "Слугу" миллионы и почему кандидат от Европейской Солидарности отдал кругленькую сумму на партию Зеленского?", - отмечается в информации.
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+41 Нина Лабунская
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вот заработает анти-олигархический закон от ЗЕльоного и вы увидите !
Та вони просто використовують підставних осіб, щоб скрити справжніх спонсорів!
Но так будет не всегда -
сказал - написал старый еврей на воротах 2 000 лет назад .
Є хоч один ?
Дуже показовим прикладом був отой рагуль,що хотів пролізти у політику від ЄС,а "спонсорував" СН.І із такого лайна складається більша половина депутатського корпусу.Сумно.
точнее он продается тому кто платит. был заказ с банковой - появились пленки. если сложить то что зеленых начали мочить на ахметовском "украина 24" причем очень плотно думаю что то не так пошло в зеленом королевстве
Всетаки они потенциально могут оказать сильное влияние на настроение масс в нужный момент... Так собственно Бигус и "выстрелил" в 2019 г накануне выборов...
Мальчик слово грант понимает вообще?Или повторяет мантры ОПЗжоповцев не вникая?
І це не жлоби кварталівські, які лише крадуть і вдавляться за копійку, а "мудрий" нарід, своїми податками з держбюджету.
https://enigma.ua/articles/spasibo-porokhobotam-za-kachestvennuyu-rabotu
это или платный "блогер" или просто отбитый порохоненавистник. причем давний
скулит начиная с 2014 года
Вже ж повно зебілів пишуть, що Порошенко винний у тому, що вони лохі і зебіли.
простого парня с народаофшорного баригу ВАЗеленського?
Тільки не треба мені нагадувати тут про Гугл .
2. место рождения или проживания никак не влияет на предпочтения или идеалы человека. достаточно сказать что на востоке очень много местных ушло в АТО а на западе сбежаои в польшу и чехию прячась от военкоматов
3. пока у нас в стране будет вот такое аморфное говно как ты которое никак не может решить оно с умными или с красивыми, у нас так и будут качели с каждым новым президентом. потому что вам баранам не нравится когда вас как скот тянут в европу к цивилизации но вместе с тем вам не нравится когда вас москали тупыми хохлами обзывают - обидно вам. ты типичный рагуль. тупой, необразованный самовлюбленные диванный пердун. даром что "с западной"
Ти ж сам - двулічная мразь і брехло . Брешеш і не червонієш .
тітушок збирали біля магазину "Козачок" у Козині. Станом на сьогоднішній ранок адміністрація магазину заборонила представникам так званого "обуреного населєнія" заходити в магазин, оскільки за вчора вони вкрали товару на понад 2000 грн.
Продавці в шоці.
Зелені насилають тітушок на Порошенка за оплату праці від 700 до 1200 грн, тітушки захищають Зеленського, Зеленський не в шоці, отже висновок - Зеленський тітушка.
София Федина
Если получают (при таких доходах-пожертвованиях), через суд стребовать субсидию за ВСЕ годы!
Тогда неповадно будет следующим "спонсорам".