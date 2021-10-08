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финансирование (1771) Слуга народа (2620) Корниенко (657)

На содержание "слуг народа" из бюджета каждый год идет 345 млн грн, - Корниенко

На содержание

Государственное финансирование является основным источником денег для партии, взносов "слуги" сейчас получают мало.

Об этом глава партии Александр Корниенко рассказал в интервью Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы мало взносов сейчас берем. Когда они огромные, людям невозможно это объяснить. За пять лет потратили 1 млрд госденег. Людям надо показать, что это было", - сказал Корниенко.

По его словам, система партийных взносов, вроде американской, в Украине не работает.

"У нас все считают, что партию спонсирует олигарх. Люди и даже местные депутаты с удивлением узнают, что это госфинансирование. Приезжают в Киев и говорят: "А что это у вас "Парковый" олигарх сделал? А мы им - откройте отчет НАПК", - рассказал нардеп.

"У людей нет культуры. У нас же не рассказывают в школе, что такое НАПК и как оно работает", - добавил он.

Читайте: "Слуга народа" соберется на съезд в ноябре: запланировано создание нового органа - президиума политсовета, - Корниенко

По словам Корниенко, в аппарате партии сейчас работают 80 человек, но в основном это финансовые контролеры и журналисты.

"Аппарат большой, человек 80. Но четверть - 20 из них - это финансовые контролеры, которые контролируют финансы партии по всей Украине, у нас 24 юрлица. Потому что иначе мы не сможем выдерживать жесткие требования НАПК, и у нас заберут госфинансирование. 30 человек - это журналисты. Непосредственно партстроительством занимаются 10-15 человек. Они ездят, проводят, собирают, дают фидбэк и тому подобное. Это все управленцы, не депутаты", - отметил руководитель "Слуги народа".

Также читайте: Часть "слуг народа" вышла из фракционного чата после скандала с Третьяковой: стало понятно, что туда можно заходить как в кулуары, - Корниенко

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Топ комментарии
+11
А можно как-то мои деньги из этой статьи расходов извлечь и пустить на детские учреждения? Я не хочу сбрасываться на то, от чего тошнит.
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08.10.2021 17:16
+9
Закрома наполняются...

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08.10.2021 17:14
+9
а 1.5 миллиарда, которые зеленский и его дружбан мецгер спионерили не в счёт ?
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08.10.2021 17:16
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Закрома наполняются...

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08.10.2021 17:14 Ответить
веществами
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08.10.2021 17:24 Ответить
Нужна реформа, чтобы они назывались придворными и чтобы ничего не решали. Так можно будет сэкономить на конвертах...
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08.10.2021 17:14 Ответить
Нихасе себе, больше 1 миллиона гр. из народного кармана на содержание 1 вора пива в супермаркетах, 1 - й пидстаркуватой низкого качества свиньи прочего сброда!
И это не считая конвертов и схем.
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08.10.2021 17:15 Ответить
не утрируй,всё же там и кандидаты наук есть..
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08.10.2021 17:42 Ответить
Вы про вот этого?
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08.10.2021 17:43 Ответить
так других там нема
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08.10.2021 17:46 Ответить
почти лям в день на это стадо ...не слабо служат
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08.10.2021 17:16 Ответить
Это официальная видимая часть айсберга. А сколько уже в конвертах раздали на всякие разлекухи в Парковом!?
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08.10.2021 17:16 Ответить
а 1.5 миллиарда, которые зеленский и его дружбан мецгер спионерили не в счёт ?
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08.10.2021 17:16 Ответить
А можно как-то мои деньги из этой статьи расходов извлечь и пустить на детские учреждения? Я не хочу сбрасываться на то, от чего тошнит.
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08.10.2021 17:16 Ответить
Ну действительно-держим наших слуг в черном теле(это не о Беленюке ).
Надо бы поднять финансирование да ярда.Тем более скоро новый сьезд.
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08.10.2021 17:18 Ответить
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08.10.2021 17:19 Ответить
Это ******.
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08.10.2021 17:23 Ответить
Сезон охоты когда начинается? Лицензию покупать нужно?
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08.10.2021 17:26 Ответить
корниенко, ни чего не перепутал? Раньше слышал что сумма на содержание дэбудадоф 10 значное число! Патамушта они с голоду пухнут, например юзик...
PS: Смотри фото выше ↑
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08.10.2021 17:47 Ответить
Якщо на ці гроші придбати золота для резервів країни ,то вийде півтони зливків.
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08.10.2021 17:58 Ответить
Главное выгода Украине будет выше 1000% и выше!
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08.10.2021 18:01 Ответить
золото воно хоч нац валюту може зміцнити, а ці...не буду матюкатися,так звані "слуги" лежать мертвим грузом на держбалансі ще й споживають те,що налогоплатники в бюджет поклали...
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08.10.2021 18:09 Ответить
**** уроды.
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10.10.2021 11:03 Ответить
 
 