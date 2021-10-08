На содержание "слуг народа" из бюджета каждый год идет 345 млн грн, - Корниенко
Государственное финансирование является основным источником денег для партии, взносов "слуги" сейчас получают мало.
Об этом глава партии Александр Корниенко рассказал в интервью Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы мало взносов сейчас берем. Когда они огромные, людям невозможно это объяснить. За пять лет потратили 1 млрд госденег. Людям надо показать, что это было", - сказал Корниенко.
По его словам, система партийных взносов, вроде американской, в Украине не работает.
"У нас все считают, что партию спонсирует олигарх. Люди и даже местные депутаты с удивлением узнают, что это госфинансирование. Приезжают в Киев и говорят: "А что это у вас "Парковый" олигарх сделал? А мы им - откройте отчет НАПК", - рассказал нардеп.
"У людей нет культуры. У нас же не рассказывают в школе, что такое НАПК и как оно работает", - добавил он.
По словам Корниенко, в аппарате партии сейчас работают 80 человек, но в основном это финансовые контролеры и журналисты.
"Аппарат большой, человек 80. Но четверть - 20 из них - это финансовые контролеры, которые контролируют финансы партии по всей Украине, у нас 24 юрлица. Потому что иначе мы не сможем выдерживать жесткие требования НАПК, и у нас заберут госфинансирование. 30 человек - это журналисты. Непосредственно партстроительством занимаются 10-15 человек. Они ездят, проводят, собирают, дают фидбэк и тому подобное. Это все управленцы, не депутаты", - отметил руководитель "Слуги народа".
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И это не считая конвертов и схем.
Надо бы поднять финансирование да ярда.Тем более скоро новый сьезд.
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