УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7387 відвідувачів онлайн
Новини
1 520 21
фінансування (3010) Слуга народу (2800) Корнієнко (665)

На утримання "слуг народу" з бюджету щороку йде 345 млн грн, - Корнієнко

На утримання

Государственное финансирование является основным источником денег для партии, взносов "слуги" сейчас получают мало.

Про це керівник партії Олександр Корнієнко розповів в інтерв’ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми мало внесків зараз беремо. Коли вони величезні, людям неможливо це пояснити. За п’ять років витратили 1 млрд держгрошей. Людям треба показати, що це було", - зазначив Корнієнко.

За його словами, система партійних внесків, на кшталт американської, в Україні не працює.

"В нас всі вважають, що партію спонсорує олігарх. Люди і навіть місцеві депутати зі здивуванням дізнаються, що це держфінансування. Приїжджають до Києва і говорять: "А що це у вас "Парковий" олігарх зробив? А ми їм - відкрийте звіт НАЗК", - розповів нардеп.

Читайте також: Частина "слуг народу" вийшла із фракційного чату після скандалу з Третьяковою: стало зрозуміло, що туди можна заходити як у кулуари, - Корнієнко

"У людей немає культури. В нас же не розповідають у школі, що таке НАЗК і як воно працює", - додав він.

За словами Корнієнка, в апараті партії наразі працюють 80 людей, але здебільшого це фінансові контролери та медійники.

"Апарат великий, людей 80. Але чверть - 20 з них - це фінансові контролери, які контролюють фінанси партії по всій Україні, в нас 24 юрособи. Тому що інакше ми не зможемо витримувати жорсткі вимоги НАЗК і в нас заберуть держфінансування. 30 людей - це медійники. Безпосередньо партбудівництом займаються 10-15 осіб. Вони їздять, проводять, збирають, дають фідбеки тощо. Це все управлінці, не депутати", - зазначив керівник "Слуги народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські партії за останні п'ять років витратили понад 3 млрд грн, - КВУ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
А можно как-то мои деньги из этой статьи расходов извлечь и пустить на детские учреждения? Я не хочу сбрасываться на то, от чего тошнит.
показати весь коментар
08.10.2021 17:16
+9
Закрома наполняются...

показати весь коментар
08.10.2021 17:14
+9
а 1.5 миллиарда, которые зеленский и его дружбан мецгер спионерили не в счёт ?
показати весь коментар
08.10.2021 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закрома наполняются...

показати весь коментар
08.10.2021 17:14 Відповісти
веществами
показати весь коментар
08.10.2021 17:24 Відповісти
Нужна реформа, чтобы они назывались придворными и чтобы ничего не решали. Так можно будет сэкономить на конвертах...
показати весь коментар
08.10.2021 17:14 Відповісти
Нихасе себе, больше 1 миллиона гр. из народного кармана на содержание 1 вора пива в супермаркетах, 1 - й пидстаркуватой низкого качества свиньи прочего сброда!
И это не считая конвертов и схем.
показати весь коментар
08.10.2021 17:15 Відповісти
не утрируй,всё же там и кандидаты наук есть..
показати весь коментар
08.10.2021 17:42 Відповісти
Вы про вот этого?
показати весь коментар
08.10.2021 17:43 Відповісти
так других там нема
показати весь коментар
08.10.2021 17:46 Відповісти
почти лям в день на это стадо ...не слабо служат
показати весь коментар
08.10.2021 17:16 Відповісти
Это официальная видимая часть айсберга. А сколько уже в конвертах раздали на всякие разлекухи в Парковом!?
показати весь коментар
08.10.2021 17:16 Відповісти
а 1.5 миллиарда, которые зеленский и его дружбан мецгер спионерили не в счёт ?
показати весь коментар
08.10.2021 17:16 Відповісти
А можно как-то мои деньги из этой статьи расходов извлечь и пустить на детские учреждения? Я не хочу сбрасываться на то, от чего тошнит.
показати весь коментар
08.10.2021 17:16 Відповісти
Ну действительно-держим наших слуг в черном теле(это не о Беленюке ).
Надо бы поднять финансирование да ярда.Тем более скоро новый сьезд.
показати весь коментар
08.10.2021 17:18 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2021 17:19 Відповісти
Это ******.
показати весь коментар
08.10.2021 17:23 Відповісти
Сезон охоты когда начинается? Лицензию покупать нужно?
показати весь коментар
08.10.2021 17:26 Відповісти
корниенко, ни чего не перепутал? Раньше слышал что сумма на содержание дэбудадоф 10 значное число! Патамушта они с голоду пухнут, например юзик...
PS: Смотри фото выше ↑
показати весь коментар
08.10.2021 17:47 Відповісти
Якщо на ці гроші придбати золота для резервів країни ,то вийде півтони зливків.
показати весь коментар
08.10.2021 17:58 Відповісти
Главное выгода Украине будет выше 1000% и выше!
показати весь коментар
08.10.2021 18:01 Відповісти
золото воно хоч нац валюту може зміцнити, а ці...не буду матюкатися,так звані "слуги" лежать мертвим грузом на держбалансі ще й споживають те,що налогоплатники в бюджет поклали...
показати весь коментар
08.10.2021 18:09 Відповісти
**** уроды.
показати весь коментар
10.10.2021 11:03 Відповісти
 
 