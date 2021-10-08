Частина "слуг народу" вийшла із фракційного чату після скандалу з Третьяковою: стало зрозуміло, що туди можна заходити як у кулуари, - Корнієнко

Перший заступник голови фракції "СН" підтвердив інформацію, що приблизно 10 "слуг народу" залишили партійний чат після сьогоднішнього скандалу з Третьяковою.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Вони повиходили, після того як стало зрозуміло, що в цей чат можна заходити як у кулуари. Він взагалі втратив своє значення чату для спілкування колег. Я зараз можу зі своїми колегами, які стоять біля вікна перекрикуватися. Ви це все запишите. Ось такий зараз вигляд має офіційний чат фракції", - звернувся до журналістів політик.

Корнієнко вважає, що якщо створити для "слуг народу" новий чат, то інформація точно так само виходитиме за його межі.

"Може, нам додати в чат журналістів, щоб було простіше? Ми бачимо, що цілісність інформації в партійних чатах перебуває під питанням, тому, напевно, там потрібно обговорювати те, про що ми говоримо і з вами", - додав Корнієнко.

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Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.