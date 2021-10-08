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Новини Скандали в Слузі народу Помер нардеп Поляков
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ВР (14812) Слуга народу (2800) Корнієнко (665) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107)

Частина "слуг народу" вийшла із фракційного чату після скандалу з Третьяковою: стало зрозуміло, що туди можна заходити як у кулуари, - Корнієнко

Частина

Перший заступник голови фракції "СН" підтвердив інформацію, що приблизно 10 "слуг народу" залишили партійний чат після сьогоднішнього скандалу з Третьяковою.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Вони повиходили, після того як стало зрозуміло, що в цей чат можна заходити як у кулуари. Він взагалі втратив своє значення чату для спілкування колег. Я зараз можу зі своїми колегами, які стоять біля вікна перекрикуватися. Ви це все запишите. Ось такий зараз вигляд має офіційний чат фракції", - звернувся до журналістів політик.

Корнієнко вважає, що якщо створити для "слуг народу" новий чат, то інформація точно так само виходитиме за його межі.

"Може, нам додати в чат журналістів, щоб було простіше? Ми бачимо, що цілісність інформації в партійних чатах перебуває під питанням, тому, напевно, там потрібно обговорювати те, про що ми говоримо і з вами", - додав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про відсторонення від засідань "слуги народу" Третьякової: Там є одна проблема, але ми будемо тримати руку на пульсі

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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Топ коментарі
+37
Тобто біда не в тому, що ви там пишете ,олігофрени, а в публічності. Так вам з таким потенціалом потрібно взагалі дома сидіти, щоб не зашкваритись.
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08.10.2021 15:16
+19
как верно подмечено!!!
беда не в отсутствии смысла и мерзком по сути тексте, а в том, что это кто-то из вне болота прочел!!!
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08.10.2021 15:21
+19
Тобто на їх думку, проблема не в тому ,що ця потвора собі дозволила.
А в тому ,що про це дізнались?
Це вже сподіваюсь дно ,чи ще ні???
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08.10.2021 15:25
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Тобто біда не в тому, що ви там пишете ,олігофрени, а в публічності. Так вам з таким потенціалом потрібно взагалі дома сидіти, щоб не зашкваритись.
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08.10.2021 15:16 Відповісти
как верно подмечено!!!
беда не в отсутствии смысла и мерзком по сути тексте, а в том, что это кто-то из вне болота прочел!!!
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08.10.2021 15:21 Відповісти
Публічність і швидка реакція суспільства - це наша національна відмінність від кацапського поголів"я. Біда в тому, що наступнікі ніколи не роблять висновків.
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08.10.2021 15:44 Відповісти
есть что скрывать
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08.10.2021 16:52 Відповісти
у слуг Урода от хозяина - украинского народа
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08.10.2021 16:53 Відповісти
Взломали, хакеры проклятые.
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08.10.2021 15:16 Відповісти
Лучше бы они вышли в окно!
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08.10.2021 15:16 Відповісти
Сча начнут... Смежники уже выходят потихоньку...
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08.10.2021 15:19 Відповісти
ойти уровень бугага
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08.10.2021 15:17 Відповісти
Чисто там где не гадят
зеленой дрысней
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08.10.2021 15:17 Відповісти
стадо дефективных обезьян
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08.10.2021 15:22 Відповісти
Представить страшно что может писать єта падаль у себя в телефонах,если все вскопом вскочили на выход.
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08.10.2021 15:23 Відповісти
нарушили ссыкретность фоенов ссыклобородька...
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08.10.2021 15:23 Відповісти
Тобто на їх думку, проблема не в тому ,що ця потвора собі дозволила.
А в тому ,що про це дізнались?
Це вже сподіваюсь дно ,чи ще ні???
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08.10.2021 15:25 Відповісти
Я даже боюсь представить что эти уроды пишут о народе поэтому и зассали кипятком
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08.10.2021 16:50 Відповісти
Якому народу служать ці борзі слуги?
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08.10.2021 15:28 Відповісти
арамейскому?чы арахамейскому?
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08.10.2021 15:37 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1446395403604221954 3 ч



Стефанчук вимкнув мікрофон депутатці Третьяковій, яка пораділа зі смерті Полякова, написавши в партчаті "Одним ворогом менше" А коли її за це закритикували, стала НАПОЛЯГАТИ, що це свобода слова. Авторка спічу про "дітей низької якості". Якої нової Зе-моралі вам ще не вистачає?
Третьякова наполягає- тужити треба тільки за Слугами.Смерті інших-треба радіти.Казали, що її спіч про бідних людей з «низькою якістю»дітей не так зрозуміли. Ні,саме так і зрозуміли! Погляди Третьякової-це якась пекельна суміш фашизм-більшовизму, приправлена моральною деградацією
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08.10.2021 15:38 Відповісти
Ну, тут явно діагностується банальна соціопатія.

Соціопатія характеризується схильністю людини обманювати, красти, чинити шкоду та іншим чином маніпулювати людьми, нехтувати законами, суспільними правилами та моральними нормами. Соціопати не мають відчуття винуватості та совісті.
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08.10.2021 16:14 Відповісти
О, так є метода: віднести інформацію із фракційного чату до державної таємниці (роботи - кіт наплакав: змінити один закончик і один наказик СБУ) і давати строк за розголошення.
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08.10.2021 15:54 Відповісти
Ну що, нарід 73%, досягли своєї мети? І за кожну вашу смерть слуги будуть радіти, якщо ви не побажаєте в подальшому підтримувати їх дебільні ідеї і дії.
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08.10.2021 16:08 Відповісти
Ну, це, традиційно, як завжди. Для них проблема не в тому що, соціопатка висловила задоволення наглою смертю колеги, а те що, це лайно вилізло на зовні.
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08.10.2021 16:11 Відповісти
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
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08.10.2021 16:13 Відповісти
Бабуля попала в реальний світ. ************ Розпереживалася
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08.10.2021 16:44 Відповісти
Фашистка была и осталась фашисткою. А партийный чат Слуг Недоумка нужно называть правильно: - не кулуары, а калоары. И собралось же столько отвратительных особей в одной зондеркоманде!
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08.10.2021 16:48 Відповісти
Антирессно слуги пляшут,да по трое,прямо в ряд. Уж мы то и про 254-х жалеть будем,только потому,что сначала лет бы по десять отмотали бы.
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08.10.2021 16:52 Відповісти
Судьбу коричневого дерьма, должен решать Нюрнберг, а не коричневый "95"! зЕбилы и зЕлохи, помните: что с каждым наркотическим откровением или действием, врагов для вас всё больше и больше, даже пандемия вам не поможет, на которую вы так рассчитываете!
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08.10.2021 17:25 Відповісти
 
 