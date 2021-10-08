"Плакатиму лише за "слугами народу": Третьякова не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова. СКРИНШОТ
"Слуга народу" Галина Третьякова не шкодує про свої слова щодо смерті нардепа Антона Полякова.
Скриншот у Facebook опублікував нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"І не звертайтеся до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду лише за "слугами народу", - йдеться в повідомленні Третьякової.
Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення.
Також "Слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Будь ласка, зачекайте...
морским узлом, там хватит.
бывших
КГБшниковслуг Урода не бывает
отдалась я ему при луне
а он взял мои девичьи груди
и узлом завязал на спине
В какой-такой связи, корова убойная? Ты себя в зеркале видела?
https://ibb.co/LnqFtnX
суки, совсем зажрались и возомнили себя полубогами !!!
мне глубоко наплевать на ее гуманитарий или климакторий... но она ведь даже не женщина... ибо там нет нет элементарных азов - доброты, жалости, нежности, порядочности, понимания и уважения к горю...
эта торба с овном, которую занесли на теплое место такие же обделенные умом...
слепо-глухо-гунявые ненажерливые желудки с загребущими руками и с отсутствием даже инстинктов - вот вам ваши слуги...слуги уродов...(73%..я думаю вы их достойны !!!)
Гуманний. Людяний у своїх діях і ставленні до інших людей. Вж. зі сл.: командир, погляд, діяльність, література, мета, мораль, тенденція, рішення, ставлення, суспільство, дії, люди, принципи, умови.
Гуманітарний. 1. Який належить до суспільних наук, що вивчають людину та її культуру. Вж. зі сл.: науковий заклад, факультет, освіта, науки. 2. Пройнятий гуманізмом, піклуванням про добробут народу, повагою до людської гідності; гуманний: гуманітарна справедливість, гуманітарне мистецтво, гуманітарна допомога, гуманітарний вантаж.
Соціопаті́я (дисоціальний розлад особистості) - відхилення характеру особистості від соціальних норм. Іноді соціопатія трактується як різновид психопатії; інколи - як патологія соціальних властивостей особистості.
Виходячи з принципу соціального натуралізму, український вчений О. М. Костенко визначає соціопатію як стан неузгодженості волі і свідомості людини із законами соціальної природи: неузгодженість волі із зазначеними законами - це стан сваволі; неузгодженість свідомості із законами соціальної природи - це стан ілюзій. В особі утворюється так званий «комплекс сваволі й ілюзій», тобто соціопатія - це ураження особистості комплексом сваволі й ілюзій. Проявами соціопатії у такому розумінні є вчинки, що порушують різноманітні соціальні норми, зокрема норми моралі й права.
В американській психологічній літературі соціопатія характеризується схильністю людини обманювати, красти, чинити шкоду та іншим чином маніпулювати людьми, нехтувати законами, суспільними правилами та моральними нормами. Соціопати не мають відчуття винуватості та совісті.
що воно робить у парламентi?
Доречі, вона не член партії Слуга народа