УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8019 відвідувачів онлайн
Новини Помер нардеп Поляков
14 890 83
ВР (14812) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107)

"Плакатиму лише за "слугами народу": Третьякова не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова. СКРИНШОТ

"Слуга народу" Галина Третьякова не шкодує про свої слова щодо смерті нардепа Антона Полякова.

Скриншот у Facebook опублікував нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"І не звертайтеся до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду лише за "слугами народу", - йдеться в повідомленні Третьякової.

Плакатиму лише за слугами народу: Третьякова не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова 01

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення.

Також "Слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
завяжите ей сиськи на спине
показати весь коментар
08.10.2021 12:48
+24
Цю тварюку потрібно гнати із ВР , так як вона психічнохвора хвойда !
показати весь коментар
08.10.2021 12:51
+20
а мы хотим сочувствия к погибшим на фронте?
суки, совсем зажрались и возомнили себя полубогами !!!
мне глубоко наплевать на ее гуманитарий или климакторий... но она ведь даже не женщина... ибо там нет нет элементарных азов - доброты, жалости, нежности, порядочности, понимания и уважения к горю...
эта торба с овном, которую занесли на теплое место такие же обделенные умом...
слепо-глухо-гунявые ненажерливые желудки с загребущими руками и с отсутствием даже инстинктов - вот вам ваши слуги...слуги уродов...(73%..я думаю вы их достойны !!!)
показати весь коментар
08.10.2021 13:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
завяжите ей сиськи на спине
показати весь коментар
08.10.2021 12:48 Відповісти
если ей связать сиськи..то она сдаст зеленского с потрохами..
показати весь коментар
08.10.2021 12:49 Відповісти
ну ты зверь...
морским узлом, там хватит.
показати весь коментар
08.10.2021 12:49 Відповісти
Ні, ні, ні! Пан Шимус має рацію!
показати весь коментар
08.10.2021 12:52 Відповісти
безсумнiвна згода!
показати весь коментар
08.10.2021 12:56 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2021 12:59 Відповісти
у неї мозг - одна велика пряма ізвіліна як бичий цепін. може то він її мозгом управляє?
показати весь коментар
08.10.2021 12:59 Відповісти
это не мозг - задница
показати весь коментар
08.10.2021 13:01 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2021 13:04 Відповісти
не задница у неё как раз под африканские стандарты красоты подходит но мы не в Африке так что сиськи ей на спине вязать
показати весь коментар
08.10.2021 13:07 Відповісти
як ти грузиш фотки? після оновлення вигляду сайту нічого не грузиться.
показати весь коментар
08.10.2021 13:16 Відповісти
Это что-то вроде огнемета, но намного хуже.
показати весь коментар
08.10.2021 14:07 Відповісти
А помнишь как в Днепропетровске ты мне купил колье *Сваровски*..... .
показати весь коментар
08.10.2021 14:53 Відповісти
цією сракою вона і думає...
показати весь коментар
08.10.2021 17:29 Відповісти
начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

бывших КГБшников слуг Урода не бывает
показати весь коментар
08.10.2021 12:59 Відповісти
Вот и верь после этого людям
отдалась я ему при луне
а он взял мои девичьи груди
и узлом завязал на спине
показати весь коментар
08.10.2021 13:30 Відповісти
краще - вуха на потилиці
показати весь коментар
08.10.2021 13:47 Відповісти
Але клясти зебіли все одно будуть порохоботів...
показати весь коментар
08.10.2021 12:49 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2021 12:49 Відповісти
Гуманитарная сущность? Дискуссия о гуманитарной сущности дерьма объявляется открытой. Кто хочет высказаться по поводу?
показати весь коментар
08.10.2021 12:50 Відповісти
Дискуссия закрыта за неимением гуманитарной сущности у объекта обсуждения.
показати весь коментар
08.10.2021 13:08 Відповісти
да кто с такой жопой с ушами вообще будет в связи состоять?) эта та мразина, которая высказывалась что украинцам нужно меньше есть?
показати весь коментар
08.10.2021 12:50 Відповісти
Нет, это был Рева, но там контекст был другой. Речь шла о неправильном питании, которое лучше потреблять меньше. И это правда, так лучше для здоровья. Эта же говорила некачественных детях.
показати весь коментар
08.10.2021 12:55 Відповісти
Эта 3,14сда говорила, что заработная плата в 5000 грн может покрыть потребности народа
показати весь коментар
08.10.2021 13:36 Відповісти
Цю тварюку потрібно гнати із ВР , так як вона психічнохвора хвойда !
показати весь коментар
08.10.2021 12:51 Відповісти
ні, з спихікою все норм. це такий український стандарт, освітньо-виховний.
показати весь коментар
08.10.2021 13:01 Відповісти
Ну не за слугою народу, а через слугу народу плаче вже суттєва більшість мені знайомих зедебілів!
показати весь коментар
08.10.2021 12:51 Відповісти
так і нада. нада ще щоб волоссяи у себе на головах рвали.
показати весь коментар
08.10.2021 13:02 Відповісти
Про Полякова можно. А вот если так сказать про какого-нибудь Ефима Марковича, то это уже статья. Антисемитизм.
показати весь коментар
08.10.2021 12:54 Відповісти
Больная на голову, климакс рубит не по детски баб.
показати весь коментар
08.10.2021 12:55 Відповісти
це не клімакс. бо таке саме молоть можуть щойно короновані педдипломом. а там ще до клімакса далеко.
показати весь коментар
08.10.2021 13:03 Відповісти
Это последний ПМС.
показати весь коментар
08.10.2021 13:15 Відповісти
И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла.

В какой-такой связи, корова убойная? Ты себя в зеркале видела?
показати весь коментар
08.10.2021 12:56 Відповісти
вообще-то там повинно бути гуманной. но звідки зеленому мозку знать!
https://ibb.co/LnqFtnX
показати весь коментар
08.10.2021 13:12 Відповісти
Циничная ЗЕмразь.И там таких вся фракция. Фракция тупорылых Шариковых и проходимцев
показати весь коментар
08.10.2021 12:58 Відповісти
упоротая!!помноженное на мразь и ублюдочность интелекта отсуствие совести и моральности...и врожденная тупость с дебильностью.... вот и весь коллективный портрет Слуг нариду фракции имени Зеленского..
показати весь коментар
08.10.2021 12:59 Відповісти
Да что там плакать! РЫДАТЬ БУДЕМ! ОТ СЧАСТЬЯ!
показати весь коментар
08.10.2021 13:00 Відповісти
То есть ,следуя логике этой образины она состояла в связи со всеми слугами?В гадючем кубле спаривалась? Кто будет за тобой плакать, макака озверевшая? Радуйся если уйдешь раньше своих хозяев, может в последствии меньше сидеть будешь чем они.Поплачете потом за друг другом ,на нарах.
показати весь коментар
08.10.2021 13:03 Відповісти
Я не здивований поведінкою цієі бидлячки , так як в слугах уродів , нормальних людей немає і бути не може !
показати весь коментар
08.10.2021 13:04 Відповісти
Як бачимо, всі оті заяви членів фракції про "панять и прастить" тут до задниці. Клала вона на всіх з відворотом.
показати весь коментар
08.10.2021 13:05 Відповісти
Так это она про своего типа коллегу! Представьте какой там отношение к обычным украинцам
показати весь коментар
08.10.2021 13:06 Відповісти
Відсутність загальнолюдських принципів є ознакою соціопата. Соціопату пофіг що колега, що мільйони людей. Головне це, власний комфорт і задоволення. Вбивати, брехати і красти, є нормою, якщо це, не несе видимої загрози власному комфорту.
показати весь коментар
08.10.2021 13:27 Відповісти
а если мы на нёё положим там яйцо в лицо или тыкву в16 кг в зад
показати весь коментар
08.10.2021 13:08 Відповісти
Треба бути простіше і більш раціональніше. Яйця і гарбузи то, корисні харчові продукти, корисні для людей. Краще їх залишити старим та сиротам. Є менш цінні але ефективніші речі.
показати весь коментар
08.10.2021 13:31 Відповісти
Аааааа)))этот бегемот все явки уже сдала ,но все не успокоится...
показати весь коментар
08.10.2021 13:09 Відповісти
що можна чекати від żydowskoj kurwy
показати весь коментар
08.10.2021 13:10 Відповісти
Это не просто слова, это намек на то что со всеми врагами зеленых уродов будет то же самое. Не удивлюсь если установят, что Антону помогли умереть эти уроды. Хотя навряд ли - все будет шито-крыто как и с Трухиным - за рулем не был, не виноват!!!
показати весь коментар
08.10.2021 13:11 Відповісти
яке ж воно безграмотне...
показати весь коментар
08.10.2021 13:14 Відповісти
а мы хотим сочувствия к погибшим на фронте?
суки, совсем зажрались и возомнили себя полубогами !!!
мне глубоко наплевать на ее гуманитарий или климакторий... но она ведь даже не женщина... ибо там нет нет элементарных азов - доброты, жалости, нежности, порядочности, понимания и уважения к горю...
эта торба с овном, которую занесли на теплое место такие же обделенные умом...
слепо-глухо-гунявые ненажерливые желудки с загребущими руками и с отсутствием даже инстинктов - вот вам ваши слуги...слуги уродов...(73%..я думаю вы их достойны !!!)
показати весь коментар
08.10.2021 13:14 Відповісти
Браво
показати весь коментар
08.10.2021 15:12 Відповісти
поснять хто небудь зеленомозглій різницю між ГУМАННИЙ і ГУМАНІТАРНИЙ

Гуманний. Людяний у своїх діях і ставленні до інших людей. Вж. зі сл.: командир, погляд, діяльність, література, мета, мораль, тенденція, рішення, ставлення, суспільство, дії, люди, принципи, умови.

Гуманітарний. 1. Який належить до суспільних наук, що вивчають людину та її культуру. Вж. зі сл.: науковий заклад, факультет, освіта, науки. 2. Пройнятий гуманізмом, піклуванням про добробут народу, повагою до людської гідності; гуманний: гуманітарна справедливість, гуманітарне мистецтво, гуманітарна допомога, гуманітарний вантаж.
показати весь коментар
08.10.2021 13:15 Відповісти
Не качественный мозг у Третьяковой совсем. Совести зацепиться не за что.
показати весь коментар
08.10.2021 13:17 Відповісти
Де ці кадри раніше були? Де їх назбирав Бубочка?
показати весь коментар
08.10.2021 13:18 Відповісти
Такое ощущение, что в дурдоме.
показати весь коментар
08.10.2021 13:40 Відповісти
сУМАСШЕДШАЯ ))
показати весь коментар
08.10.2021 13:20 Відповісти
Ах ти ж ****# така. ******# ЗеНечисть. Потрібно кропити поки зараза нерозповзлась по країні.....
показати весь коментар
08.10.2021 13:22 Відповісти
вона ж сама казала - стерилізувати
показати весь коментар
08.10.2021 13:47 Відповісти
А "гуманитарной" сущности это как? Может она имела ввиду "гуманной"?...В любом случае, это показатель средней температуры по палате СН - никаких моральных принципов, патологическая тупость и цинизм.
показати весь коментар
08.10.2021 13:23 Відповісти
ей же бубчик в Трускавце орден какой-то дал недавно)
показати весь коментар
08.10.2021 13:28 Відповісти
Гуманітарна сутність - на секонд-хенді.А те.чого у тебе немає - гуманна сутність.
показати весь коментар
08.10.2021 13:43 Відповісти
фАШИСТКА!
показати весь коментар
08.10.2021 13:46 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Wikipedia
Соціопаті́я (дисоціальний розлад особистості) - відхилення характеру особистості від соціальних норм. Іноді соціопатія трактується як різновид психопатії; інколи - як патологія соціальних властивостей особистості.

Виходячи з принципу соціального натуралізму, український вчений О. М. Костенко визначає соціопатію як стан неузгодженості волі і свідомості людини із законами соціальної природи: неузгодженість волі із зазначеними законами - це стан сваволі; неузгодженість свідомості із законами соціальної природи - це стан ілюзій. В особі утворюється так званий «комплекс сваволі й ілюзій», тобто соціопатія - це ураження особистості комплексом сваволі й ілюзій. Проявами соціопатії у такому розумінні є вчинки, що порушують різноманітні соціальні норми, зокрема норми моралі й права.

В американській психологічній літературі соціопатія характеризується схильністю людини обманювати, красти, чинити шкоду та іншим чином маніпулювати людьми, нехтувати законами, суспільними правилами та моральними нормами. Соціопати не мають відчуття винуватості та совісті.
показати весь коментар
08.10.2021 13:52 Відповісти
Из ее поста следует, что она состоит в связи со всеми слугами урода? И без всяких табу... То-то ей пятую точку так разнесло...
показати весь коментар
08.10.2021 14:05 Відповісти
Благо чекати не довго
показати весь коментар
08.10.2021 14:06 Відповісти
реакция у неё, как в старой присказке- дело не в том, шо по пи..е кнутом, но как же они подкрались...
показати весь коментар
08.10.2021 14:24 Відповісти
як курки з подiбним "iнтелектом" можуть писати та приймати закони?

що воно робить у парламентi?
показати весь коментар
08.10.2021 14:27 Відповісти
Что жо украинцев, то с точностью до наоборот. Единственные за кем никто не будет плакать - это Слуги Наркомана и ЗЕ.
показати весь коментар
08.10.2021 14:32 Відповісти
Третьякой надо работать в модельном агенстве "Тётя Роза".
показати весь коментар
08.10.2021 14:45 Відповісти
вот только не надо трогать тетю Розу а тем более сравнивать с какой то образиной без мозгов
показати весь коментар
08.10.2021 15:07 Відповісти
"Слуги Уродов" попутали берега и перешли все красные линии, чтобы в итоге получить то,что они заслужили - НЕНАВИСТЬ украинцев, ненависть которая обязательно будет иметь определяющие последствия на жизни каждого из них.
показати весь коментар
08.10.2021 15:00 Відповісти
ГОЛОВНІ прикмети зе -кадрів - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення -Разумков та ще кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
показати весь коментар
08.10.2021 15:03 Відповісти
ТВАРЬ
показати весь коментар
08.10.2021 15:09 Відповісти
"А плакать буду только за Слугами народа" "

Доречі, вона не член партії Слуга народа
показати весь коментар
08.10.2021 15:17 Відповісти
эталонная мразь!
показати весь коментар
08.10.2021 15:22 Відповісти
в близкой связи с этим уе может состоять только ненормальный в сексуальном плане псих-извращенец
показати весь коментар
08.10.2021 15:41 Відповісти
Чого так гніватись? Це ж ми їх обрали. Може, хоч зараз дійде, що титульна нація повинна обирати СВОЮ владу, а не варягів усяких. Тим більше таких, які на генному рівні тремтять від "погромів". Хай який той Поляков, але це наш сучий син.
показати весь коментар
08.10.2021 16:44 Відповісти
Галя, ти справжнє, істинне уособлення СН. Молодець!
показати весь коментар
08.10.2021 19:12 Відповісти
скажу просто - конченая *******........
показати весь коментар
09.10.2021 11:28 Відповісти
 
 