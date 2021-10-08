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Новости Умер нардеп Поляков
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ВР (27371) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)

"Плакать буду только за Слугами народа": Третьякова не сожалеет о словах про смерть нардепа Полякова. СКРИНШОТ

"Слуга народа" Галина Третьякова не сожалеет о своих словах про смерть нардепа Антона Полякова.

Скриншот в Facebook опубликовал нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа", - говорится в сообщении Третьяковой.

Плакать буду только за Слугами народа: Третьякова не сожалеет о словах про смерть нардепа Полякова 01

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения.

Также "Слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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Топ комментарии
+37
завяжите ей сиськи на спине
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08.10.2021 12:48
+24
Цю тварюку потрібно гнати із ВР , так як вона психічнохвора хвойда !
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08.10.2021 12:51
+20
а мы хотим сочувствия к погибшим на фронте?
суки, совсем зажрались и возомнили себя полубогами !!!
мне глубоко наплевать на ее гуманитарий или климакторий... но она ведь даже не женщина... ибо там нет нет элементарных азов - доброты, жалости, нежности, порядочности, понимания и уважения к горю...
эта торба с овном, которую занесли на теплое место такие же обделенные умом...
слепо-глухо-гунявые ненажерливые желудки с загребущими руками и с отсутствием даже инстинктов - вот вам ваши слуги...слуги уродов...(73%..я думаю вы их достойны !!!)
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08.10.2021 13:14
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завяжите ей сиськи на спине
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08.10.2021 12:48 Ответить
если ей связать сиськи..то она сдаст зеленского с потрохами..
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08.10.2021 12:49 Ответить
ну ты зверь...
морским узлом, там хватит.
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08.10.2021 12:49 Ответить
Ні, ні, ні! Пан Шимус має рацію!
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08.10.2021 12:52 Ответить
безсумнiвна згода!
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08.10.2021 12:56 Ответить
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08.10.2021 12:59 Ответить
у неї мозг - одна велика пряма ізвіліна як бичий цепін. може то він її мозгом управляє?
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08.10.2021 12:59 Ответить
это не мозг - задница
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08.10.2021 13:01 Ответить
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08.10.2021 13:04 Ответить
не задница у неё как раз под африканские стандарты красоты подходит но мы не в Африке так что сиськи ей на спине вязать
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08.10.2021 13:07 Ответить
як ти грузиш фотки? після оновлення вигляду сайту нічого не грузиться.
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08.10.2021 13:16 Ответить
Это что-то вроде огнемета, но намного хуже.
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08.10.2021 14:07 Ответить
А помнишь как в Днепропетровске ты мне купил колье *Сваровски*..... .
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08.10.2021 14:53 Ответить
цією сракою вона і думає...
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08.10.2021 17:29 Ответить
начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

бывших КГБшников слуг Урода не бывает
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08.10.2021 12:59 Ответить
Вот и верь после этого людям
отдалась я ему при луне
а он взял мои девичьи груди
и узлом завязал на спине
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08.10.2021 13:30 Ответить
краще - вуха на потилиці
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08.10.2021 13:47 Ответить
Але клясти зебіли все одно будуть порохоботів...
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08.10.2021 12:49 Ответить
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08.10.2021 12:49 Ответить
Гуманитарная сущность? Дискуссия о гуманитарной сущности дерьма объявляется открытой. Кто хочет высказаться по поводу?
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08.10.2021 12:50 Ответить
Дискуссия закрыта за неимением гуманитарной сущности у объекта обсуждения.
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08.10.2021 13:08 Ответить
да кто с такой жопой с ушами вообще будет в связи состоять?) эта та мразина, которая высказывалась что украинцам нужно меньше есть?
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08.10.2021 12:50 Ответить
Нет, это был Рева, но там контекст был другой. Речь шла о неправильном питании, которое лучше потреблять меньше. И это правда, так лучше для здоровья. Эта же говорила некачественных детях.
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08.10.2021 12:55 Ответить
Эта 3,14сда говорила, что заработная плата в 5000 грн может покрыть потребности народа
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08.10.2021 13:36 Ответить
Цю тварюку потрібно гнати із ВР , так як вона психічнохвора хвойда !
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08.10.2021 12:51 Ответить
ні, з спихікою все норм. це такий український стандарт, освітньо-виховний.
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08.10.2021 13:01 Ответить
Ну не за слугою народу, а через слугу народу плаче вже суттєва більшість мені знайомих зедебілів!
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08.10.2021 12:51 Ответить
так і нада. нада ще щоб волоссяи у себе на головах рвали.
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08.10.2021 13:02 Ответить
Про Полякова можно. А вот если так сказать про какого-нибудь Ефима Марковича, то это уже статья. Антисемитизм.
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08.10.2021 12:54 Ответить
Больная на голову, климакс рубит не по детски баб.
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08.10.2021 12:55 Ответить
це не клімакс. бо таке саме молоть можуть щойно короновані педдипломом. а там ще до клімакса далеко.
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08.10.2021 13:03 Ответить
Это последний ПМС.
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08.10.2021 13:15 Ответить
И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла.

В какой-такой связи, корова убойная? Ты себя в зеркале видела?
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08.10.2021 12:56 Ответить
вообще-то там повинно бути гуманной. но звідки зеленому мозку знать!
https://ibb.co/LnqFtnX
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08.10.2021 13:12 Ответить
Циничная ЗЕмразь.И там таких вся фракция. Фракция тупорылых Шариковых и проходимцев
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08.10.2021 12:58 Ответить
упоротая!!помноженное на мразь и ублюдочность интелекта отсуствие совести и моральности...и врожденная тупость с дебильностью.... вот и весь коллективный портрет Слуг нариду фракции имени Зеленского..
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08.10.2021 12:59 Ответить
Да что там плакать! РЫДАТЬ БУДЕМ! ОТ СЧАСТЬЯ!
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08.10.2021 13:00 Ответить
То есть ,следуя логике этой образины она состояла в связи со всеми слугами?В гадючем кубле спаривалась? Кто будет за тобой плакать, макака озверевшая? Радуйся если уйдешь раньше своих хозяев, может в последствии меньше сидеть будешь чем они.Поплачете потом за друг другом ,на нарах.
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08.10.2021 13:03 Ответить
Я не здивований поведінкою цієі бидлячки , так як в слугах уродів , нормальних людей немає і бути не може !
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08.10.2021 13:04 Ответить
Як бачимо, всі оті заяви членів фракції про "панять и прастить" тут до задниці. Клала вона на всіх з відворотом.
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08.10.2021 13:05 Ответить
Так это она про своего типа коллегу! Представьте какой там отношение к обычным украинцам
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08.10.2021 13:06 Ответить
Відсутність загальнолюдських принципів є ознакою соціопата. Соціопату пофіг що колега, що мільйони людей. Головне це, власний комфорт і задоволення. Вбивати, брехати і красти, є нормою, якщо це, не несе видимої загрози власному комфорту.
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08.10.2021 13:27 Ответить
а если мы на нёё положим там яйцо в лицо или тыкву в16 кг в зад
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08.10.2021 13:08 Ответить
Треба бути простіше і більш раціональніше. Яйця і гарбузи то, корисні харчові продукти, корисні для людей. Краще їх залишити старим та сиротам. Є менш цінні але ефективніші речі.
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08.10.2021 13:31 Ответить
Аааааа)))этот бегемот все явки уже сдала ,но все не успокоится...
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08.10.2021 13:09 Ответить
що можна чекати від żydowskoj kurwy
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08.10.2021 13:10 Ответить
Это не просто слова, это намек на то что со всеми врагами зеленых уродов будет то же самое. Не удивлюсь если установят, что Антону помогли умереть эти уроды. Хотя навряд ли - все будет шито-крыто как и с Трухиным - за рулем не был, не виноват!!!
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08.10.2021 13:11 Ответить
яке ж воно безграмотне...
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08.10.2021 13:14 Ответить
а мы хотим сочувствия к погибшим на фронте?
суки, совсем зажрались и возомнили себя полубогами !!!
мне глубоко наплевать на ее гуманитарий или климакторий... но она ведь даже не женщина... ибо там нет нет элементарных азов - доброты, жалости, нежности, порядочности, понимания и уважения к горю...
эта торба с овном, которую занесли на теплое место такие же обделенные умом...
слепо-глухо-гунявые ненажерливые желудки с загребущими руками и с отсутствием даже инстинктов - вот вам ваши слуги...слуги уродов...(73%..я думаю вы их достойны !!!)
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08.10.2021 13:14 Ответить
Браво
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08.10.2021 15:12 Ответить
поснять хто небудь зеленомозглій різницю між ГУМАННИЙ і ГУМАНІТАРНИЙ

Гуманний. Людяний у своїх діях і ставленні до інших людей. Вж. зі сл.: командир, погляд, діяльність, література, мета, мораль, тенденція, рішення, ставлення, суспільство, дії, люди, принципи, умови.

Гуманітарний. 1. Який належить до суспільних наук, що вивчають людину та її культуру. Вж. зі сл.: науковий заклад, факультет, освіта, науки. 2. Пройнятий гуманізмом, піклуванням про добробут народу, повагою до людської гідності; гуманний: гуманітарна справедливість, гуманітарне мистецтво, гуманітарна допомога, гуманітарний вантаж.
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08.10.2021 13:15 Ответить
Не качественный мозг у Третьяковой совсем. Совести зацепиться не за что.
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08.10.2021 13:17 Ответить
Де ці кадри раніше були? Де їх назбирав Бубочка?
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08.10.2021 13:18 Ответить
Такое ощущение, что в дурдоме.
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08.10.2021 13:40 Ответить
сУМАСШЕДШАЯ ))
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08.10.2021 13:20 Ответить
Ах ти ж ****# така. ******# ЗеНечисть. Потрібно кропити поки зараза нерозповзлась по країні.....
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08.10.2021 13:22 Ответить
вона ж сама казала - стерилізувати
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08.10.2021 13:47 Ответить
А "гуманитарной" сущности это как? Может она имела ввиду "гуманной"?...В любом случае, это показатель средней температуры по палате СН - никаких моральных принципов, патологическая тупость и цинизм.
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08.10.2021 13:23 Ответить
ей же бубчик в Трускавце орден какой-то дал недавно)
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08.10.2021 13:28 Ответить
Гуманітарна сутність - на секонд-хенді.А те.чого у тебе немає - гуманна сутність.
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08.10.2021 13:43 Ответить
фАШИСТКА!
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08.10.2021 13:46 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Wikipedia
Соціопаті́я (дисоціальний розлад особистості) - відхилення характеру особистості від соціальних норм. Іноді соціопатія трактується як різновид психопатії; інколи - як патологія соціальних властивостей особистості.

Виходячи з принципу соціального натуралізму, український вчений О. М. Костенко визначає соціопатію як стан неузгодженості волі і свідомості людини із законами соціальної природи: неузгодженість волі із зазначеними законами - це стан сваволі; неузгодженість свідомості із законами соціальної природи - це стан ілюзій. В особі утворюється так званий «комплекс сваволі й ілюзій», тобто соціопатія - це ураження особистості комплексом сваволі й ілюзій. Проявами соціопатії у такому розумінні є вчинки, що порушують різноманітні соціальні норми, зокрема норми моралі й права.

В американській психологічній літературі соціопатія характеризується схильністю людини обманювати, красти, чинити шкоду та іншим чином маніпулювати людьми, нехтувати законами, суспільними правилами та моральними нормами. Соціопати не мають відчуття винуватості та совісті.
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08.10.2021 13:52 Ответить
Из ее поста следует, что она состоит в связи со всеми слугами урода? И без всяких табу... То-то ей пятую точку так разнесло...
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08.10.2021 14:05 Ответить
Благо чекати не довго
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08.10.2021 14:06 Ответить
реакция у неё, как в старой присказке- дело не в том, шо по пи..е кнутом, но как же они подкрались...
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08.10.2021 14:24 Ответить
як курки з подiбним "iнтелектом" можуть писати та приймати закони?

що воно робить у парламентi?
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08.10.2021 14:27 Ответить
Что жо украинцев, то с точностью до наоборот. Единственные за кем никто не будет плакать - это Слуги Наркомана и ЗЕ.
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08.10.2021 14:32 Ответить
Третьякой надо работать в модельном агенстве "Тётя Роза".
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08.10.2021 14:45 Ответить
вот только не надо трогать тетю Розу а тем более сравнивать с какой то образиной без мозгов
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08.10.2021 15:07 Ответить
"Слуги Уродов" попутали берега и перешли все красные линии, чтобы в итоге получить то,что они заслужили - НЕНАВИСТЬ украинцев, ненависть которая обязательно будет иметь определяющие последствия на жизни каждого из них.
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08.10.2021 15:00 Ответить
ГОЛОВНІ прикмети зе -кадрів - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення -Разумков та ще кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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08.10.2021 15:03 Ответить
ТВАРЬ
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08.10.2021 15:09 Ответить
"А плакать буду только за Слугами народа" "

Доречі, вона не член партії Слуга народа
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08.10.2021 15:17 Ответить
эталонная мразь!
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08.10.2021 15:22 Ответить
в близкой связи с этим уе может состоять только ненормальный в сексуальном плане псих-извращенец
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08.10.2021 15:41 Ответить
Чого так гніватись? Це ж ми їх обрали. Може, хоч зараз дійде, що титульна нація повинна обирати СВОЮ владу, а не варягів усяких. Тим більше таких, які на генному рівні тремтять від "погромів". Хай який той Поляков, але це наш сучий син.
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08.10.2021 16:44 Ответить
Галя, ти справжнє, істинне уособлення СН. Молодець!
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08.10.2021 19:12 Ответить
скажу просто - конченая *******........
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09.10.2021 11:28 Ответить
 
 