"Плакать буду только за Слугами народа": Третьякова не сожалеет о словах про смерть нардепа Полякова. СКРИНШОТ
"Слуга народа" Галина Третьякова не сожалеет о своих словах про смерть нардепа Антона Полякова.
Скриншот в Facebook опубликовал нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа", - говорится в сообщении Третьяковой.
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения.
Также "Слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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морским узлом, там хватит.
бывших
КГБшниковслуг Урода не бывает
отдалась я ему при луне
а он взял мои девичьи груди
и узлом завязал на спине
В какой-такой связи, корова убойная? Ты себя в зеркале видела?
https://ibb.co/LnqFtnX
суки, совсем зажрались и возомнили себя полубогами !!!
мне глубоко наплевать на ее гуманитарий или климакторий... но она ведь даже не женщина... ибо там нет нет элементарных азов - доброты, жалости, нежности, порядочности, понимания и уважения к горю...
эта торба с овном, которую занесли на теплое место такие же обделенные умом...
слепо-глухо-гунявые ненажерливые желудки с загребущими руками и с отсутствием даже инстинктов - вот вам ваши слуги...слуги уродов...(73%..я думаю вы их достойны !!!)
Гуманний. Людяний у своїх діях і ставленні до інших людей. Вж. зі сл.: командир, погляд, діяльність, література, мета, мораль, тенденція, рішення, ставлення, суспільство, дії, люди, принципи, умови.
Гуманітарний. 1. Який належить до суспільних наук, що вивчають людину та її культуру. Вж. зі сл.: науковий заклад, факультет, освіта, науки. 2. Пройнятий гуманізмом, піклуванням про добробут народу, повагою до людської гідності; гуманний: гуманітарна справедливість, гуманітарне мистецтво, гуманітарна допомога, гуманітарний вантаж.
Соціопаті́я (дисоціальний розлад особистості) - відхилення характеру особистості від соціальних норм. Іноді соціопатія трактується як різновид психопатії; інколи - як патологія соціальних властивостей особистості.
Виходячи з принципу соціального натуралізму, український вчений О. М. Костенко визначає соціопатію як стан неузгодженості волі і свідомості людини із законами соціальної природи: неузгодженість волі із зазначеними законами - це стан сваволі; неузгодженість свідомості із законами соціальної природи - це стан ілюзій. В особі утворюється так званий «комплекс сваволі й ілюзій», тобто соціопатія - це ураження особистості комплексом сваволі й ілюзій. Проявами соціопатії у такому розумінні є вчинки, що порушують різноманітні соціальні норми, зокрема норми моралі й права.
В американській психологічній літературі соціопатія характеризується схильністю людини обманювати, красти, чинити шкоду та іншим чином маніпулювати людьми, нехтувати законами, суспільними правилами та моральними нормами. Соціопати не мають відчуття винуватості та совісті.
що воно робить у парламентi?
Доречі, вона не член партії Слуга народа