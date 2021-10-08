"Слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады из-за высказывания о смерти Полякова, - Арахамия

"Слуги народа" подписали письмо в регламентный комитет ВРУ с просьбой рассмотреть заявление нардепа "СН" Галины Третьяковой о смерти Антона Полякова.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Политик рассказал, что "слуги народа" просят регламентный комитет принять решение об отстранении Третьяковой от работы на 5 пленарных заседаниях.

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"Госпожа Третьякова позволила себе, мне кажется, неосторожные высказывания. Я извинился перед всеми своими коллегами, перед избирателями за такие высказывания. Госпожа Третьякова покинула зал", - отметил он.

Арахамия опроверг информацию о том, что якобы заявлял, что к нему подходил Поляков и сказал, что переходит из оппозиции в "Слугу народа".

"Такого не было. Мы с ним действительно вчера общались, но относительно внеочередного заседания, которое он фактически инициировал. Мы общались по законодательному процессу", - пояснил нардеп.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.