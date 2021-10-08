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Новости Скандалы в Слуге народа Умер нардеп Поляков
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ВР (27371) Арахамия (984) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)

"Слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады из-за высказывания о смерти Полякова, - Арахамия

"Слуги народа" подписали письмо в регламентный комитет ВРУ с просьбой рассмотреть заявление нардепа "СН" Галины Третьяковой о смерти Антона Полякова.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Политик рассказал, что "слуги народа" просят регламентный комитет принять решение об отстранении Третьяковой от работы на 5 пленарных заседаниях.

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"Госпожа Третьякова позволила себе, мне кажется, неосторожные высказывания. Я извинился перед всеми своими коллегами, перед избирателями за такие высказывания. Госпожа Третьякова покинула зал", - отметил он.

Арахамия опроверг информацию о том, что якобы заявлял, что к нему подходил Поляков и сказал, что переходит из оппозиции в "Слугу народа".

"Такого не было. Мы с ним действительно вчера общались, но относительно внеочередного заседания, которое он фактически инициировал. Мы общались по законодательному процессу", - пояснил нардеп.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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Топ комментарии
+14
за это третьякову и от жизни можно устранить, погань ипанутая
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08.10.2021 12:27
+13
Це і є та сама кобила, яка казала про "дєтєй нізкого качєства"?
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08.10.2021 12:33
+8
Жодна служка, яка читала Третякову в чаті, рота не розкрила про неприпустимість висловлювань третякової, поки їх не оприлюднив Лерос.
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08.10.2021 12:37
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за это третьякову и от жизни можно устранить, погань ипанутая
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08.10.2021 12:27 Ответить
Да ладно, отпуск на 5 дней с сохранением оклада это очень жестокое наказание.))
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08.10.2021 12:27 Ответить
Може людина тур купила.
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08.10.2021 12:38 Ответить
Патамушта вона низької якості?
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08.10.2021 12:29 Ответить
Ипанулись....И слуги уроды ее будут отмазывать...и ещё больше себя закапывать в дерьмо.
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08.10.2021 12:30 Ответить
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08.10.2021 12:30 Ответить
зеленая тьма
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08.10.2021 12:35 Ответить
на матрас поехала, на новый.
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08.10.2021 12:31 Ответить
вона і раніше слів дурних не жаліла... все сходило з рук... от якби опція позбаляти мандата була дієвою... А скільки там ще таких дурнів...
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08.10.2021 12:31 Ответить
т.е отправить в отпуск на Мальдивы
на премиальные полученные за высказывания выражающие мнение Завхоза
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08.10.2021 12:31 Ответить
Ору.Як інфа з закритого партійного чату попаде як не до Лєроса то до Палиці.Або вобше до Дзиндзі якого небудь.Є...... монобільшість.Стукач на стукачу ..
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08.10.2021 12:32 Ответить
того кого купили за 30 сребников можно перекупить за 33
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08.10.2021 12:36 Ответить
Це і є та сама кобила, яка казала про "дєтєй нізкого качєства"?
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08.10.2021 12:33 Ответить
Вона
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08.10.2021 13:45 Ответить
Емпатія між слугами просто зашкалює...
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08.10.2021 12:34 Ответить
та ***** в спикеры ее - хуже не будет.
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08.10.2021 12:36 Ответить
https://espreso.tv/yakas-povna-moralna-degradatsiya-gerashchenko-zaklikae-radu-vidstoroniti-tretyakovu-vid-zasidan-i-znyati-z-posadi-golovi-komitetu ​​​​​​​"Якась повна моральна деградація". Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко закликає Раду відсторонити Третьякову від засідань і зняти з посади голови комітету


"Якась повна моральна деградація". Голова комітету соціальної політики Галина Третьякова написала в партійному чаті слуг слова радості щодо смерті колеги, мовляв, «одним ворогом менше». А потім ще сказала, що це свобода слова2, - обурилася Геращенко.
"Та сама Третьякова , яка вчора клеймила Разумкова, що давав слово опозиції і не вимикав мікрофон, коли критикують Зеленського. Це просто шок. Хочеться вибачитися перед родиною і близькими Антона Полякова, що таке взагалі можливе. Що таке відбувається в парламенті. Що тут зграя", - пише Геращенко.
"Керівники парламентських фракцій подають спільну заяву до регламентного комітету з вимогою відсторонити Третякову від 5 сесійних засідань і відправити її у відставку з посади голови комітету соцполітики", - зазначила співголова фракції "Європейська Солідарність".
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08.10.2021 12:36 Ответить
Жодна служка, яка читала Третякову в чаті, рота не розкрила про неприпустимість висловлювань третякової, поки їх не оприлюднив Лерос.
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08.10.2021 12:37 Ответить
Предлагаю поставить на вид и этим ограничиться.
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08.10.2021 12:37 Ответить
За такі фокуси її на цугундер треба відправити, а не відсторонити від засідань на 5 днів.
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08.10.2021 12:42 Ответить
ой , да ладно. Просто в силу природной тупости Третьякова ляпнула то, про что подумали остальные. Там одни моральные уроды....
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08.10.2021 12:44 Ответить
Відсторонити від 5-ти засідань... Охриніти покарання: на роботу не ходиш, зарплата капає.
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08.10.2021 12:50 Ответить
ЗАБЕРИТЕ У НЕЕ ЕЩЕ НОВЫЙ МАТРАЦ!
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08.10.2021 13:38 Ответить
Хламідія, може приберете цей лантух кацапського лайна з членства, а тим більше керівництва, "Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів", чи не можна? Бо вона така ж понаєхавшая українофобка, як і ти? Для ВАЗеленського- безцінний кадр.
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08.10.2021 13:51 Ответить
 
 