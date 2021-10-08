"Слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады из-за высказывания о смерти Полякова, - Арахамия
"Слуги народа" подписали письмо в регламентный комитет ВРУ с просьбой рассмотреть заявление нардепа "СН" Галины Третьяковой о смерти Антона Полякова.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Политик рассказал, что "слуги народа" просят регламентный комитет принять решение об отстранении Третьяковой от работы на 5 пленарных заседаниях.
"Госпожа Третьякова позволила себе, мне кажется, неосторожные высказывания. Я извинился перед всеми своими коллегами, перед избирателями за такие высказывания. Госпожа Третьякова покинула зал", - отметил он.
Арахамия опроверг информацию о том, что якобы заявлял, что к нему подходил Поляков и сказал, что переходит из оппозиции в "Слугу народа".
"Такого не было. Мы с ним действительно вчера общались, но относительно внеочередного заседания, которое он фактически инициировал. Мы общались по законодательному процессу", - пояснил нардеп.
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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"Якась повна моральна деградація". Голова комітету соціальної політики Галина Третьякова написала в партійному чаті слуг слова радості щодо смерті колеги, мовляв, «одним ворогом менше». А потім ще сказала, що це свобода слова2, - обурилася Геращенко.
"Та сама Третьякова , яка вчора клеймила Разумкова, що давав слово опозиції і не вимикав мікрофон, коли критикують Зеленського. Це просто шок. Хочеться вибачитися перед родиною і близькими Антона Полякова, що таке взагалі можливе. Що таке відбувається в парламенті. Що тут зграя", - пише Геращенко.
"Керівники парламентських фракцій подають спільну заяву до регламентного комітету з вимогою відсторонити Третякову від 5 сесійних засідань і відправити її у відставку з посади голови комітету соцполітики", - зазначила співголова фракції "Європейська Солідарність".