"Мінус один ворог. Все добре": скриншот повідомлення "слуги народу" Третьякової в партійному чаті СН. ФОТО
Нардеп Гео Лерос опублікував скриншот повідомлення "слуги народу" Галини Третьякової, яка, коментуючи смерть нардепа Полякова, заявила, що це "мінус один ворог".
Про це нардеп повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні Третьякової йдеться: "Як на мене, то це мінус один ворог. Засім - все добре. Розслідування має бути".
"Володимире Зеленський, це твої люди 21 століття", - прокоментував публікацію Лерос.
Раніше повідомлялося, що нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше".
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Будь ласка, зачекайте...
Певно, їй не дають спокою жахливі спогади про здоровенні чиряки на дуписькові. Або про мільйон мурах (там же і вище). Або про хмару негодованих комарів...
Враховуючи сказане вище, можна припустити, що умовний рефлекс імені професора Павлова чітко спрацював у випадку цієї істоти.
Конченой тварині місце на нарах зони
Ще трішки піднімуться ціни в магазинах та на комірне, настане опалювальний сезон і прийдуть платіжки, прийде час розрахування по зовнішнім кредитам та ОДВЗ...
Або, як казав класик: "О сколько нам открьітий чудньіх готовит..." Ну а хто в нас те готовить - відомо
у всех есть офшорывсе так говорят!
Им завтра дадут кожанку и маузер и они без сожаления расстреляют оппозиционных депутатов.
Вот что бывает, когда тупоголовое и безграмотное 73 процентное большинство приводит к власти большевиков.
*Завдяки прийняттю ВР закону про антесимізьм я нарешті маю змогу висловлюватися набагато політкоректніше.
Я думаю - это слова зарвавщейся не женщины, а бабищи. Ну какой из нее глава комитета соцполитики? У нее одна политика - пей, веселись, завтра все умрем.
Зосим, все добре.
Не думаю, що за останніх років 40-50 щось радикально помінялося в гастрономічних уподобаннях центрально-африканського населення...
...а иногда и вне жизни.
https://www.youtube.com/watch?v=KaWdbxB2RPw&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2