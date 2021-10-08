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Новини Помер нардеп Поляков
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ВР (14812) Лерос Гео (383) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107)

"Мінус один ворог. Все добре": скриншот повідомлення "слуги народу" Третьякової в партійному чаті СН. ФОТО

Нардеп Гео Лерос опублікував скриншот повідомлення "слуги народу" Галини Третьякової, яка, коментуючи смерть нардепа Полякова, заявила, що це "мінус один ворог".

Про це нардеп повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні Третьякової йдеться: "Як на мене, то це мінус один ворог. Засім - все добре. Розслідування має бути".

"Володимире Зеленський, це твої люди 21 століття", - прокоментував публікацію Лерос.

Мінус один ворог. Все добре: скриншот повідомлення слуги народу Третьякової в партійному чаті СН 01

Також дивіться: "Слуга народу" Третьякова про смерть нардепа Полякова: "Одним ворогом менше". ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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Топ коментарі
+60
Уникальная мразь. Ценнейший кадр для слуги урода.
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08.10.2021 12:04
+37
Чего еще ожидать от больной на всю ее голову7

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08.10.2021 12:04
+31
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08.10.2021 12:09
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08.10.2021 12:03 Відповісти
Уникальная мразь. Ценнейший кадр для слуги урода.
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08.10.2021 12:04 Відповісти
минус фракция Слуг нарида засим должно быть расстрел... и расследвоание что сами расстрелялись.... ***(сарказм,игра слов, гипербола, аллегория, сатира политическая, компиляции, худрожественный вымысел)
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08.10.2021 12:18 Відповісти
Чего еще ожидать от больной на всю ее голову7

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08.10.2021 12:04 Відповісти
Ця ватніца-развратніца не така вже й хвора на голову, якщо обирає собі якісний матрас, щоб спина від сєкасу не боліла.
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08.10.2021 12:22 Відповісти
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08.10.2021 14:36 Відповісти

Певно, їй не дають спокою жахливі спогади про здоровенні чиряки на дуписькові. Або про мільйон мурах (там же і вище). Або про хмару негодованих комарів...
Враховуючи сказане вище, можна припустити, що умовний рефлекс імені професора Павлова чітко спрацював у випадку цієї істоти.
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08.10.2021 22:32 Відповісти
Тридварасты пришли во власть, чему удивлятся?
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08.10.2021 12:04 Відповісти
Таких дур конченных не выгоняют ими гордятся...
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08.10.2021 12:04 Відповісти
Сильно мелкий этот Лерос. С такими заявами как у него он мог бы всех на уши поставить. А в результате - гавкнет - и в будку. - Слишком мелкий.
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08.10.2021 12:05 Відповісти
Пошла в спам, псина ЗЕбильная👎
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08.10.2021 12:09 Відповісти
Правильно говорила Третьячиха, жаль твоих предков не стерилизовали
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08.10.2021 14:41 Відповісти
Тебя больше жаль )) - Не сумели правильно прервать беременность )))
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08.10.2021 14:44 Відповісти
Мне тоже себя жаль, прерви твоя мамка беременность, не пришлось бы мне тебе отвечать
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08.10.2021 14:46 Відповісти
Тебе жаль себя не потому. А шо недоделанный ))
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08.10.2021 14:48 Відповісти
То шо ты недоделанный, это плохо, мне жаль что тебя в матке не прибили
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08.10.2021 15:12 Відповісти
Нет. Ты воруешь у меня инфу,про то,что ты недоделанный. Это нечестно )) - Ты еще и вор. И бессовестный ))
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08.10.2021 15:15 Відповісти
О! Понятно. Слушай, подпись оставляй, шо ты зебил на ставке, шоб вопросов не возникало
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08.10.2021 15:19 Відповісти
Реально Ужас! хотя от этой твари другого и не ожидал.
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08.10.2021 12:06 Відповісти
Твари зеленые.
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08.10.2021 12:06 Відповісти
Просто - ТВАРЬ!
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08.10.2021 12:06 Відповісти
Вона гірше скотини.

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08.10.2021 12:16 Відповісти
Вы ее видно до этого не видели?а то тоже удивилась предложению ей всю Раду заразить )))
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08.10.2021 12:15 Відповісти
Да видеть не страшно, страшно во владе иметь такое ЧУДОВИЩЕ, в ней нет ничего человеческого, с такими Вовочке один проклен, мне жаль, был не плохой комедиант, стал ................................... , каждый может назвать по своему, по ТРЕТЬЯКОВСКИ.
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08.10.2021 12:22 Відповісти
Шариковы у руля страны
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08.10.2021 12:07 Відповісти
Логічно,що диктатура від залякувань перейшла до вбивств.
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08.10.2021 12:08 Відповісти
корова кровожадная.
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08.10.2021 12:08 Відповісти
Галины Третьяковой, которая, комментируя смерть нардепа Полякова, заявила, что это "минус один враг". Источник:
Конченой тварині місце на нарах зони
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08.10.2021 12:08 Відповісти
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08.10.2021 12:09 Відповісти
З такою футболкою може і до дому не добратися Тим більш на хелуін .
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08.10.2021 12:12 Відповісти
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08.10.2021 12:14 Відповісти
Конченная мразь. Пи....ц просто. Сколько еще эта быдло-баба будет выкидывать дичь?
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08.10.2021 12:10 Відповісти
клоуны сьехали с катушек от безнаказанности. У меня чуйка, что этой зимой будет третий майдан
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08.10.2021 12:10 Відповісти
Не буде. "Смєтуни" ще не нажерлися, хоча більшість з них вже зі стану "хужє нє будєт" переходить до стану "я за нєго нє галасавал" і наближаються до стану "а шо ж тепер робить?"
Ще трішки піднімуться ціни в магазинах та на комірне, настане опалювальний сезон і прийдуть платіжки, прийде час розрахування по зовнішнім кредитам та ОДВЗ...
Або, як казав класик: "О сколько нам открьітий чудньіх готовит..." Ну а хто в нас те готовить - відомо
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08.10.2021 12:21 Відповісти
походу исключить и выгнать из ВР!
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08.10.2021 12:10 Відповісти
У нормальному суспільстві за такі слова цю курву позбавили б мандата і всіх депутатських пільг,а у нас це вітається бо така ми країна.
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08.10.2021 12:11 Відповісти
В нормальному суспільстві таких потвор не обирають.
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08.10.2021 12:16 Відповісти
Яке суспільство такі й депутати,вони такими були ,є,і будуть поки суспільство не зміниться. А поки що у нас кращих і не було.
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08.10.2021 12:26 Відповісти
А у нас новий "спікер" їй виключив мікрофона.
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08.10.2021 12:19 Відповісти
Не, ну шо тут такого - у всех есть офшоры все так говорят!
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08.10.2021 12:27 Відповісти
Это фактически признание того что "СН" погибший был неугоден живым. .
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08.10.2021 12:14 Відповісти
Боооже! Яке кончене!
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08.10.2021 12:16 Відповісти
Что вы хотите от Швондеров, сидящих на зарплате у олигархической мафии.
Им завтра дадут кожанку и маузер и они без сожаления расстреляют оппозиционных депутатов.
Вот что бывает, когда тупоголовое и безграмотное 73 процентное большинство приводит к власти большевиков.
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08.10.2021 12:17 Відповісти
Обирай тих кого бажаєш,чого тут скиглити.
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08.10.2021 12:28 Відповісти
третьякову тоже неплохо было бы
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08.10.2021 12:18 Відповісти
это уже за гранью добра и зла...
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08.10.2021 12:21 Відповісти
Ищите украинский "новичок"!
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08.10.2021 12:23 Відповісти
У нас в г.Архангельске в 1979г. расстреляли маньяка третьякова, который убил и расчленил 8 женщин. Не его родственница? Внешнее схлдство 99%.
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08.10.2021 12:29 Відповісти
курва крашена
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08.10.2021 12:33 Відповісти
зебилы, кого вы понавыбирали?
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08.10.2021 12:45 Відповісти
Ну, колись і її смерть відсвяткують.
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08.10.2021 12:46 Відповісти
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08.10.2021 12:48 Відповісти
Не можна так звісно. Но світогляд Полякова був на рівні Дубінського і опж. Краще промовчати але не і треба записувати його в мученики і патріоти.
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08.10.2021 12:53 Відповісти
Унікальна мерзотна потвора.

*Завдяки прийняттю ВР закону про антесимізьм я нарешті маю змогу висловлюватися набагато політкоректніше.
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08.10.2021 12:54 Відповісти
не могу понять откуда у гитлера была такая патологическая любов к евреям, может он был прав
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08.10.2021 13:00 Відповісти
Вроде бы женщине не пристойно так опускаться. Кому новоприставленный враг?
Я думаю - это слова зарвавщейся не женщины, а бабищи. Ну какой из нее глава комитета соцполитики? У нее одна политика - пей, веселись, завтра все умрем.
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08.10.2021 13:39 Відповісти
Що це за "Засім"?! Якщо ім'я, то Зосим.

Зосим, все добре.
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08.10.2021 13:58 Відповісти
73% жлобів-лохів мають пишатися своїм вибором
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08.10.2021 14:01 Відповісти
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08.10.2021 14:02 Відповісти
Якщо цю товсту свиноматку зіб'є випадково машина ми теж не будем сумувати...
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08.10.2021 14:09 Відповісти
Нє, колего, не кажіть так. Привід для сумування все ж є: ноусери в Африці залишаться голодними...
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08.10.2021 18:26 Відповісти
Бо ноусери свинину не їдять, тим більш таку, ліпше матрас з*їдять.
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08.10.2021 18:32 Відповісти
От тут маю чим заперечити. Можливо, Ви не в курсі: президент Центрально-Африканської Республіки (ЦАР) у свій час вгамував свій голод за рахунок ізраїльського дипломата - жінки повної статури. А на зрозуміле обурення ізраїльської сторони з найневиннішим виглядом той ноусер заявив: "Нема проблем - можете з'їсти будь-кого з наших дипломатів" .
Не думаю, що за останніх років 40-50 щось радикально помінялося в гастрономічних уподобаннях центрально-африканського населення...
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08.10.2021 22:25 Відповісти
Ну а цю може якийсь збоченець і то може подавитися.
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09.10.2021 07:00 Відповісти
Нам не зрозуміти, що діється у черепних коробках ноусерів : чи там ґенеруються якісь збоченьства, чи для них "цукрова свинина" - те саме, що для нас - вареники з вишнями у сметані.
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09.10.2021 12:49 Відповісти
Ну если "Слуги" друг о друге такого мнения, то какого мнения они о народе Украины в целом и своих избирателях в частности?
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08.10.2021 14:30 Відповісти
Ответ очевиден. У каждого в СН собственные шкурные интересы. Им украинский народ нужен только для голосов на выборах и пополнения казны деньгами. А все те, кто в первую очередь думает не о наживе, а о людях, то как правило оказываются вне этой фракции "жуликов и воров".

...а иногда и вне жизни.
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11.10.2021 09:11 Відповісти
Доречі, перед смертю Поляков відвідав "знаменитий" ресторан "Велюр" Колі Котлети, тай собі партійний осередок Слуг народу

https://www.youtube.com/watch?v=KaWdbxB2RPw&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2
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08.10.2021 14:54 Відповісти
С таким подходом не удивлюсь, если вскоре основным средством убеждения для "слуг" станет чудотворное средство "Новичок".
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08.10.2021 15:52 Відповісти
Вот школота, даже бухать не умеет.
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08.10.2021 17:32 Відповісти
не раз травят простых холопов за то шоб спереть у них 500 грн., а тут депутат - может цена вопроса "слегка" поболее?
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08.10.2021 18:34 Відповісти
А от цікаво. Якщо цю... істоту та й відрядити до ноусерів з Центрально-Африканської Республіки - вони б таке засмакували?..
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08.10.2021 18:24 Відповісти
Справжня слуга народу, на підвищення піде. Та і смерть того тіпа на фоні зачистки Зеленським усіх незгодних виглядає дивно.
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09.10.2021 01:12 Відповісти
Дивне створіння... Судячи з вікіпедії ця тітка має три вищих освіти, а ось той факт, що за всіма й кожним в ВР пильно слідкують, вона виходить не знає.
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11.10.2021 09:02 Відповісти
 
 