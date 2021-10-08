Корнієнко про відсторонення від засідань "слуги народу" Третьякової: Там є одна проблема, але ми будемо тримати руку на пульсі

Фракція "Слуга народу" не ініціювала відсторонення Галини Третьякової з посади голови комітету соціальної політики.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це інший процес - ініціюються зміни до постанови про комітети. Ми поки їх не бачили і не ініціювали. Будемо дивитися, чи з'являться такі ініціативи від колег. У нас у фракції неоднозначне ставлення до зміни голови комітету", - пояснив він.

Корнієнко нагадав, що "слуги народу" звернулися в регламентний комітет з проханням розглянути питання про відсторонення Третьякової від роботи в 5 пленарних засіданнях.

"Але там є одна проблема: все те, що говорить депутат поза парламентської зали і комітетів, - це не є формальним приводом для таких дій щодо цього депутата. Тому мені важко сказати, як далі діятиме регламентний комітет. Вони засідатимуть, напевно, на наступному пленарному тижні, а ми будемо, так би мовити, тримати руку на пульсі", - підкреслив він.

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Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.