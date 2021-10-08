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Новини Скандали в Слузі народу Помер нардеп Поляков
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ВР (14812) регламент (115) Корнієнко (665) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107)

Корнієнко про відсторонення від засідань "слуги народу" Третьякової: Там є одна проблема, але ми будемо тримати руку на пульсі

Корнієнко про відсторонення від засідань

Фракція "Слуга народу" не ініціювала відсторонення Галини Третьякової з посади голови комітету соціальної політики.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це інший процес - ініціюються зміни до постанови про комітети. Ми поки їх не бачили і не ініціювали. Будемо дивитися, чи з'являться такі ініціативи від колег. У нас у фракції неоднозначне ставлення до зміни голови комітету", - пояснив він.

Корнієнко нагадав, що "слуги народу" звернулися в регламентний комітет з проханням розглянути питання про відсторонення Третьякової від роботи в 5 пленарних засіданнях.

"Але там є одна проблема: все те, що говорить депутат поза парламентської зали і комітетів, - це не є формальним приводом для таких дій щодо цього депутата. Тому мені важко сказати, як далі діятиме регламентний комітет. Вони засідатимуть, напевно, на наступному пленарному тижні, а ми будемо, так би мовити, тримати руку на пульсі", - підкреслив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Третьякова має сама вирішити, чи варто їй скласти мандат, - Железняк. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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Топ коментарі
+17
Вы все ******* одна Большая проблема на головы граждан Украины.
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08.10.2021 15:04
+16
есть проблема? она сказала правду ????
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08.10.2021 15:02
+16
То есть Раду разгонять,спикера менять можно не законно,а выгнать зелёную свиноматку слабо?значит и вашу шоблу заменят на "законных "основаниях
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08.10.2021 15:04
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есть проблема? она сказала правду ????
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08.10.2021 15:02 Відповісти
Зелене бидло , вжде за свої нікчемні рила турбуються, щоб не отруїли
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08.10.2021 15:04 Відповісти
Тобто це доказ ,що самі "служки" розуміють що то ніяка не серцева недостатність тим більш не ішемічна хвороба серця,маєчня що проголосила зелена прокурватура.
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08.10.2021 15:14 Відповісти
Проблема слуг этого народа..
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08.10.2021 15:02 Відповісти
слонопотам.
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08.10.2021 15:16 Відповісти
Вона шо лезгінку танцює?
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08.10.2021 15:38 Відповісти
Солсберийский след?

https://www.youtube.com/watch?v=KaWdbxB2RPw
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08.10.2021 15:02 Відповісти
https://defence-line.org/2021/10/solsberijskij-sled/
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08.10.2021 15:05 Відповісти
Вы все ******* одна Большая проблема на головы граждан Украины.
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08.10.2021 15:04 Відповісти
То есть Раду разгонять,спикера менять можно не законно,а выгнать зелёную свиноматку слабо?значит и вашу шоблу заменят на "законных "основаниях
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08.10.2021 15:04 Відповісти
А до пульса дотянешься?

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08.10.2021 15:05 Відповісти
та там бы хоть бы дотянуться до...
кавунчик растет - хвостик вянет))))
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08.10.2021 15:08 Відповісти
такой узел нервов говорит о заботе о народе
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08.10.2021 15:20 Відповісти
Зараз як лусне вагітне пуздро любітєля корабельних сосьон!
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08.10.2021 15:29 Відповісти
Выразила мнение фракции
или ее кот дружит с котом Елены Кравец
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08.10.2021 15:07 Відповісти
"Плакать буду только за слугами народа": в сеть попала переписка Третьяковой о смерти Полякова

08.10.2021, 14:41 • 94 • https://uainfo.org/blognews/1633688584--plakat-budut-tolko-za-slugami-naroda-v-set-popala-perepiska.html#mc-container 0



Появилась переписка народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, где она не сожалела о смерти нардепа Антона Полякова.

Переписку в https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4405275369509558 Facebook опубликовал нардеп Гео Лерос, пишет https://news.obozrevatel.com/politics/plakat-budut-tolko-za-slugami-naroda-v-set-popala-polnaya-perepiska-tretyakovoj-o-smerti-polyakova.htm Обозреватель , информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1633684389--sluga-tretyakova-posle-novosti-o-smerti-polyakova-yakoby.html "Слуга" Третьякова после новости о смерти Полякова якобы написала в чате "минус один враг": в Раде разгорелся скандал

Третьякова писала, что плакать по погибшему нардепу не будет. "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за слугами народа", - отмечала "слуга".

https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZWzuM-3PEc35353EmNHenSyKr_a08kwnfwYhWiAaAp-GIcSV2HPfgJBQ55ZCJrUQjt-gcr3FhJxrYSCsEVHamExBLtoPsh13oQiXhmsUXs32SjOIwAWLQUQKBP847QGlW4&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4405275369509558?__cft__[0]=AZWzuM-3PEc35353EmNHenSyKr_a08kwnfwYhWiAaAp-GIcSV2HPfgJBQ55ZCJrUQjt-gcr3FhJxrYSCsEVHamExBLtoPsh13oQiXhmsUXs32SjOIwAWLQUQKBP847QGlW4&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Очередное доказательство, что Зеленскому и его команде плевать на украинцев, они как мафия, оберегают и покрывают своих. Когда зеленые становятся красными, большивизм в его худшем проявлении.
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08.10.2021 15:08 Відповісти
зелёная стекловата стала проблемой...отщипнёт у зебилов с десятку процентофф..
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08.10.2021 15:08 Відповісти
Лучшее место шупать пульс-ГОРЛО!!
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08.10.2021 15:08 Відповісти
горло_ лудшее место для наложения жгута при кровотечі
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08.10.2021 15:16 Відповісти
И Кива, например, в непонятных для него ситуациях держится за ....святое мужское место Поучитесь, наверное, помогает!
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08.10.2021 15:09 Відповісти
Отстраняй, не отстраняй, хоть сиськи ей завяжи на спине - была, есть и будет БАБА-ЧМО !!!
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08.10.2021 15:13 Відповісти
Принимать в слуги народов дебилов можно, а судить по закону дебилов нельзя.
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08.10.2021 15:34 Відповісти
этой свиноматке самое время на бойню за свои слова не то что возглавлять комитет социальной политики
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08.10.2021 16:55 Відповісти
 
 