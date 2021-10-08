Третьякова має сама вирішити, чи варто їй скласти мандат, - Железняк. ВIДЕО
Народний депутат "Слуги народу" Галина Третьякова має сама вирішити, чи варто їй скласти мандат.
Про це в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
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"Я не думаю, що це вислів (Третьякової - ред.), який заслуговує на здачу мандату. Галина - непоганий спеціаліст у своєму профілі. На жаль, часто її висловлювання сприймаються дуже негативно. А, як сьогодні, це просто недоречно щонайменше", - зазначив він.
Нардеп вважає, що, тим не менше, Третьякова має понести відповідальність - як мінімум її повинні усунути від відвідування п'яти засідань ВР.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи знає він, в якому стані зараз перебуває нардепка Ганна Скороход, глава фракції "Голос" підкреслив: "Ні. Я знаю, що колезі стало зле. У неї були досить дружні стосунки з Антоном. Сподіваюся, що все з нею буде добре".
Железняк розповів, що вчора на позачерговому засіданні ВР спілкувався з Поляковим. "Ми жартували. А сьогодні вранці я був шокований новиною", - додав політик.
Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "Слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.
Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
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вы еще бубу булаву призовите вернуть в смысле отбулавиться взад.
т...
*Завдяки прийняттю ВР закону про антесимізьм я нарешті маю змогу висловлюватися набагато політкоректніше.
Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .
"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.
"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.
Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету.
ВІН ТАКОЖ ЗВИНУВАЧУВАВ НОВОГО ЛІДЕРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ПОЛІТСИЛИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА В ПРОДАЖУ МІСЦЬ НА ОКРУГАХ.
https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
За класиком: щуку кинули в річку.
"вбивство нашіх ворогів - це нормально,я і моя дружина теж бажаємо смерті нашіх ворогів"
Вы обратите внимание, чему радовалась эта тварь, тому что умер их, слуг, враг.
Это же просто 37-год, кто не с нами, тот против нас.
Ведь в политике нет врагов, есть оппоненты, нигде и никто в странах демократии не называет политиков, имеющих другие взгляды, врагами.
Это же чистая сталинщина.
Вот на что надо обращать внимание, они воспринимают политических оппонентов как врагов, а от этого недалеко до войны и уничтожения несогласных.
В 1992-м она приехала в Киев и жила на съемной квартире, сразу подрядив соседку в качестве домработницы.
Через пару лет она выкупила и снимаемую квартиру, и соседскую (по доброй ли воле?), соединила их в одну и превратила в хоромы - по меркам того времени.
Имела частную охрану, и даже нянечкой к своим детям приставила бывшую телохранительницу.
https://genshtab.info/Третьякова
"Как по мне, то это минус один враг.
Засим - все хорошо.
Также Третьякова писала, что плакать по погибшему нардепу не будет.
"И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "слугами народа", - отмечала "слуга".
Была членом правления Пенсионного фонда Украины, а также входила в состав общественных советов при министерствах (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерство здравоохранения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерство социальной политики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерство финансов и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1 Министерство доходов и сборов Украины
Генеральный директор Украинской федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 страхования
На своём посту вступала в активную конфронтацию с профсоюзами, продвигая реформы трудового законодательства, направленные, по её собственным словам, на принятие «либерального для работодателя» Трудового кодекса, который будет «"наезжать" на права и дискриминировать наемного работника»
подвергалась критике за взгляды и высказывания, разительно несовместимые с вверенным ей направлением социальной политики
Так, критику в СМИ вызвало её выступление, в котором она в качестве положительного примера приводила «стерилизацию женщин без высшего образования при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%AE Ли Куан Ю » и употребляла термин «дети низкого качества»
Скандальным стало и заявление Третьяковой, что родственники пропавших без вести в войне на Донбассе якобы «наживаются» на социальных пособиях этих людей, не желая признавать их умершими
Генеральний директор Української федерації страхування Галина Третьякова з метою поліпшення фінансової ситуації в бюджеті Пенсійного фонду пропонує подумати про легалізацію проституції, легких наркотиків, грального бізнесу і торгівлі зброєю.
Про це вона сказала на https://lb.ua/news/2017/04/28/365136_translyatsiya_kruglogo_stolu_temu.html круглому столі в Інституті Горшеніна .
Так, критику в СМИ вызвало её выступление, в котором она в качестве положительного примера приводила «стерилизацию женщин без высшего образования при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%AE Ли Куан Ю » и употребляла термин «дети низкого качества»
Скандальным стало и заявление Третьяковой, что родственники пропавших без вести в войне на Донбассе якобы «наживаются» на социальных пособиях этих людей, не желая признавать их умершими
Генеральний директор Української федерації страхування Галина Третьякова з метою поліпшення фінансової ситуації в бюджеті Пенсійного фонду пропонує подумати про легалізацію проституції, легких наркотиків, грального бізнесу і торгівлі зброєю.
Про це вона сказала на https://lb.ua/news/2017/04/28/365136_translyatsiya_kruglogo_stolu_temu.html круглому столі в Інституті Горшеніна .
Наглое беспардонное существо, которое пойдет по головам и живых, и мертвых.