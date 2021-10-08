Третьякова має сама вирішити, чи варто їй скласти мандат, - Железняк. ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу" Галина Третьякова має сама вирішити, чи варто їй скласти мандат.

Про це в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео Україна 24

"Я не думаю, що це вислів (Третьякової - ред.), який заслуговує на здачу мандату. Галина - непоганий спеціаліст у своєму профілі. На жаль, часто її висловлювання сприймаються дуже негативно. А, як сьогодні, це просто недоречно щонайменше", - зазначив він.

Читайте також: "Плакатиму лише за "слугами народу": Третьякова не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова. СКРИНШОТ

Нардеп вважає, що, тим не менше, Третьякова має понести відповідальність - як мінімум її повинні усунути від відвідування п'яти засідань ВР.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи знає він, в якому стані зараз перебуває нардепка Ганна Скороход, глава фракції "Голос" підкреслив: "Ні. Я знаю, що колезі стало зле. У неї були досить дружні стосунки з Антоном. Сподіваюся, що все з нею буде добре".

Железняк розповів, що вчора на позачерговому засіданні ВР спілкувався з Поляковим. "Ми жартували. А сьогодні вранці я був шокований новиною", - додав політик.

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "Слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.