Третьякова должна сама решить, стоит ли ей сложить мандат, - Железняк. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Галина Третьякова должна сама решить, стоит ли ей сложить мандат.

Об этом в интервью журналистам в Верховной Раде сказал руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Я не думаю, что это высказывание (Третьяковой - ред.) заслуживает того, чтобы сложить мандат. Галина - неплохой специалист в своем профиле. К сожалению, часто ее высказывания воспринимаются очень негативно. Но, сегодняшнее, как минимум, неуместно", - отметил он.

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Нардеп считает, что, тем не менее, Третьякова должна понести ответственность - как минимум ее должны отстранить от посещения пяти заседаний ВР.

Отвечая на вопрос журналистов, знает ли он, в каком состоянии сейчас находится нардеп Анна Скороход, глава фракции "Голос" подчеркнул: "Нет. Я знаю, что коллеге стало плохо. У нее были достаточно дружеские отношения с Антоном. Надеюсь, что все с ней будет хорошо".

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Железняк рассказал, что вчера на внеочередном заседании ВР общался с Поляковым. "Мы шутили. А сегодня утром я был шокирован новостью", - добавил политик.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.