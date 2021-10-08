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Третьякова должна сама решить, стоит ли ей сложить мандат, - Железняк. ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Галина Третьякова должна сама решить, стоит ли ей сложить мандат.

Об этом в интервью журналистам в Верховной Раде сказал руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео Украина 24

"Я не думаю, что это высказывание (Третьяковой - ред.) заслуживает того, чтобы сложить мандат. Галина - неплохой специалист в своем профиле. К сожалению, часто ее высказывания воспринимаются очень негативно. Но, сегодняшнее, как минимум, неуместно", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Третьякова о смерти нардепа Полякова: "Одним врагом меньше". ВИДЕО

Нардеп считает, что, тем не менее, Третьякова должна понести ответственность - как минимум ее должны отстранить от посещения пяти заседаний ВР.

Отвечая на вопрос журналистов, знает ли он, в каком состоянии сейчас находится нардеп Анна Скороход, глава фракции "Голос" подчеркнул: "Нет. Я знаю, что коллеге стало плохо. У нее были достаточно дружеские отношения с Антоном. Надеюсь, что все с ней будет хорошо".

Также читайте: "Минус один враг. Все хорошо": скриншот сообщения "слуги народа" Третьяковой в партийном чате СН. ФОТО

Железняк рассказал, что вчера на внеочередном заседании ВР общался с Поляковым. "Мы шутили. А сегодня утром я был шокирован новостью", - добавил политик.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

скандал (4475) Слуга народа (2631) Голос партия (499) Третьякова Галина (118) Железняк Ярослав (423) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+24
Ага, вот сейчас она возьмет и всё бросит. САМА.
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08.10.2021 14:29
+20
в смысле? ))) сама отбежать от кормушки? )))) ага!!! )))
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08.10.2021 14:24
+16
Это с какого перепугу? Что же вы ее так жестоко "наказали". Аж 5 заседаний, она не переживет.
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08.10.2021 14:25
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Правила форума Совет форумчан
Радіти зі ганебної смерті п'яного бидла у його блювоті це нормально! Парламент має стати чистішим.
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08.10.2021 14:43 Ответить
Да?хай твоє наркоманське бидло складає повноваження -повітря має бути чистіше ,а як що зепацюк ще і здохне -це цілком нормально )
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08.10.2021 14:55 Ответить
в смысле? ))) сама отбежать от кормушки? )))) ага!!! )))
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08.10.2021 14:24 Ответить
Это еще юродивое. Сама, выгнать на пуй
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08.10.2021 14:24 Ответить
Это с какого перепугу? Что же вы ее так жестоко "наказали". Аж 5 заседаний, она не переживет.
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08.10.2021 14:25 Ответить
для неё это мука страшная)) 5 заседаний это 5 конвертов))) самое страшное у этих тварей это отрыв от общака в туалете.
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08.10.2021 15:08 Ответить
Ця шизоїдка третякова легко переживе відсторонення на 5 засідань ВР-а от не підпускати до корита з помиями на 5 днів і не давати жрати -це поросна свиня точно не переживе! Скотиняка зелена!
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08.10.2021 16:59 Ответить
Жополиз.
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08.10.2021 14:25 Ответить
Долго ждать будете. Иванисов, Трухин, Тищенко, Брагер уже сложили. Зеленский тоже обещал, если закон нарушу,сам уйду. И что?
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08.10.2021 14:26 Ответить
покажите мне хоть одного ************* слугу, который сам сложит мандат.
вы еще бубу булаву призовите вернуть в смысле отбулавиться взад.
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08.10.2021 14:26 Ответить
климакс - не радость...
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08.10.2021 14:27 Ответить
Она сама и есть *****т...
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08.10.2021 14:28 Ответить
Ага, вот сейчас она возьмет и всё бросит. САМА.
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08.10.2021 14:29 Ответить
От всей души желаю толстой жабе третьяковой окочуриться под колёсами обдолбанного Трухина или обдолбанного Брагара...Ей место в земле....Поставлю свечку за её упокой...
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08.10.2021 14:32 Ответить
...Третьякова должна сама решить, стоит ли ей сложить мандат... Та з таким ротком як у неї врядлі...
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08.10.2021 14:32 Ответить
Кобёл-баба. На 5 заседаний отстранить и на хвост соли насыпать.
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08.10.2021 15:16 Ответить
Огидна скотина яка зовні ,таке і нутро !!! Фу !!!
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08.10.2021 14:33 Ответить
Ні, їй треба допомогти!

*Завдяки прийняттю ВР закону про антесимізьм я нарешті маю змогу висловлюватися набагато політкоректніше.
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08.10.2021 14:33 Ответить
"Я не думаю, что это высказывание (Третьяковой) заслуживает того, чтобы сложить мандат..."--как хорошо рассуждать, когда ты сам, ещё-- не покойник(случайный или безвременно...),..или, высказывание "коняки" третьяковой, не касается твоих близких...
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08.10.2021 14:34 Ответить
Реально ! это ОТНОШЕНИЕ этой твари ко всем гражданам Украины! они что этого не понимают? И все кто с ней здороваются такие же Ублюдки!
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08.10.2021 14:35 Ответить
Жертва свиньей. Ради общего свинарника ))
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08.10.2021 14:36 Ответить
От так вона сама візьме і складе мандат ... Тим більше, що

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08.10.2021 14:41 Ответить
больше треша!
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08.10.2021 14:44 Ответить
Країна перетворюється на рашку. Вже є політичні вбивства, окреслений круг "ворогів".
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08.10.2021 14:45 Ответить
Політичні вбивства тут були ще коли на москві жаби квакали.
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08.10.2021 14:47 Ответить
" Галина - неплохой специалист в своем профиле ", він має на увазі вислів про неякісних дітей? Від Голоса не чекав....
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08.10.2021 14:46 Ответить
Іншими словами: особисто йому піфуй. Він не бачить нічого аморального в її висловлюваннях. А точніше, він нефіга не вирішує і від його думки нічого не залежить.
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08.10.2021 14:47 Ответить
Геноцидить гоев надо тихо, с улыбкой о правах человека, а злорадную пену сглатывать до времени.
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08.10.2021 14:47 Ответить
А тут хто зна, Полякови одне з видатних єврейських прізвищ, Ла́зар Соломо́нович Поляко́в - (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Лазарь Соломонович Поляков; https://uk.wikipedia.org/wiki/1842 1842 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE Дубровно , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія , - https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 12 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1914 1914 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Париж , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція ) - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D1%80 банкір , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 громадський діяч , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 меценат і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA благодійник . Брат банкіра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Якова Полякова та залізничного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80 концесіонера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%97%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Самуїла Полякова .
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08.10.2021 14:50 Ответить
Депутат Верховної Ради https://rus.lb.ua/file/person/4719_polyakov_anton_eduardovich.html Антон Поляков , якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", подав заяву про вихід з партії.

Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .

"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.

"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.

Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету.

ВІН ТАКОЖ ЗВИНУВАЧУВАВ НОВОГО ЛІДЕРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ПОЛІТСИЛИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА В ПРОДАЖУ МІСЦЬ НА ОКРУГАХ.

https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
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08.10.2021 14:48 Ответить
Украина заработает огромные деньжищи на показе видосиков, когда зеленые шморкли будут сидеть по тюремным камерам. Они будут заниматься своим прямым делом - обезьянничать. Прямой стрим будут оплачивать по двойному тарифу.
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08.10.2021 14:53 Ответить
Ворон ворону...
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08.10.2021 14:53 Ответить
...задаром минет нэ робэ.
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08.10.2021 15:15 Ответить
Не знаю як кому, а мені особисто оці "отстранения на 2... 5 ..." засідань видаються додатковою відпусткою зі збереженням заробітної плати.
За класиком: щуку кинули в річку.
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08.10.2021 14:56 Ответить
Ну тут залежить, скільки конвертів занесуть за ці 3-5 засідань, можна і Ламборджині профукати, правда не знаю, чи є вантажні Ламборджині.
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08.10.2021 14:59 Ответить
Ось і полізла культура Ыліти. До цих недоумків навіть не доходить, що публічна особа не має права на такі заяви (навіть в закритому чаті, всеодно вспливе). Бо це публічне знецінення основних норм етичносі і моралі. Навіть, коли гепа здох, політик повинен сказати: "Мої співчуття" або промовчати. Цей депутат не був падлюкою. А ідіотка в черговий раз зашкварилась.
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08.10.2021 14:56 Ответить
Перефразувати вислів Арахаміі-
"вбивство нашіх ворогів - це нормально,я і моя дружина теж бажаємо смерті нашіх ворогів"
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08.10.2021 14:58 Ответить
хуцпа на марші - б-го обрані останнім часом перейшли всі можливі та неможливі межі. Бійтесь гої, на них немає управи.
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08.10.2021 15:15 Ответить
Когда у человека нет совести, ожидать порядочности не стоит.
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08.10.2021 15:17 Ответить
***** с с пляжа.
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08.10.2021 15:18 Ответить
****.
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08.10.2021 15:19 Ответить
Ой, ребята, что вы тут обсуждаете несущественное.
Вы обратите внимание, чему радовалась эта тварь, тому что умер их, слуг, враг.
Это же просто 37-год, кто не с нами, тот против нас.
Ведь в политике нет врагов, есть оппоненты, нигде и никто в странах демократии не называет политиков, имеющих другие взгляды, врагами.
Это же чистая сталинщина.
Вот на что надо обращать внимание, они воспринимают политических оппонентов как врагов, а от этого недалеко до войны и уничтожения несогласных.
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08.10.2021 15:40 Ответить
О том, насколько быстро поднялось в финансовом плане руководство «АСКА», говорит пример из жизни ГАЛИНЫ ТРЕТЬЯКОВОЙ, работавшей в 90-х заместителем директора киевского офиса.

В 1992-м она приехала в Киев и жила на съемной квартире, сразу подрядив соседку в качестве домработницы.

Через пару лет она выкупила и снимаемую квартиру, и соседскую (по доброй ли воле?), соединила их в одну и превратила в хоромы - по меркам того времени.

Имела частную охрану, и даже нянечкой к своим детям приставила бывшую телохранительницу.
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08.10.2021 15:42 Ответить
Такие меры предосторожности были обоснованы: в 90-х купающаяся в легких деньгах «АСКА» имела непосредственные деловые отношения с полукриминальным и криминальным бизнесом. Без наличия собственной «крыши» компания бы сразу прогорела или перешла в другие руки, потому что уже в 1993-м её пытались «разводить на страховку»: официально застрахованный груз якобы пропадал, а бандиты требовали с компании страховую сумму. Тогда Третьякова, Сосис и другие топ-менеджеры «АСКА» подключали свою «крышу», с помощью которой и «разруливали» ситуацию, после чего «пропавший» груз чудесным образом обнаруживался целым и невредимым. По информации источников SKELET-info, таких «крыш» было несколько: Третьякова обращалась за помощью к одной из киевских ОПГ, а также к коррумпированному столичному УБОПу (подробнее о связях «оборотней в погонах с бандитами можно почитать в материале о Геннадии Ильине), а вот Сосис наладил контакты с «земляками», сблизившись с группировкой Брагина-Ахметова. Таким образом, внутри «АСКА» образовалось как бы два центра влияния: в Киеве (опирающийся на Третьякову и «АСКА-Жизнь») и в Донецке (Сосис). При этом структуры Ахметова начали постепенно поглощать «АСКО» уже с конца 90-х.

https://genshtab.info/Третьякова
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08.10.2021 15:43 Ответить
На Окружную курву и никакой "сама". Там поглядим, какой она 'неплохой специалист'.
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08.10.2021 15:45 Ответить
Плакать буду только за слугами народа

"Как по мне, то это минус один враг.

Засим - все хорошо.

Также Третьякова писала, что плакать по погибшему нардепу не будет.

"И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "слугами народа", - отмечала "слуга".
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08.10.2021 15:46 Ответить
ГОЛОВНІ прикмети зе -кадрів - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення -Разумков та ще кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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08.10.2021 15:51 Ответить
Если отбросить в сторону парламентскую этику. То она высказала свое мнение. ( которое хоть возможно и не этичное в данном случае, как говорится " о мертвом или хорошо, или ни как", но это ее мнение которое она и озвучила. Возможно кто то так же думает, но просто молчит, " стесняется" или ограничен этическими соображениями. Я ее не оправдываю, просто думаю что будь я ( не дай Бог депутатом) я бы не скрывая радовался что например бы отошли в мир иной ( проще сказать просто бы сдо-ли ) таки депутаты как Медведчук, Рабинович, Шуфрич, Королевская, Шахов, Кива, Нимченко, Волошин, и не депутаты Мураев, Шарий, Добкин и еще десяток ( минимум) не буду утруждаться перечислением. И при этом у меня не было бы никакого угрызения по этому поводу... уж поверьте на слово, а уж этическим тем более.. Что же до Полякова А. Э. ну ушел он из " слуг" и куда прибился... к олигархично- проститу--группе " За майбутне" ( шило на мыло), так что так себе " герой нашего времени", да и на изрядном подпитии он был к моменту смерти ( наверное обмывал увольнение Разумкова совместно с теми же " слугами").Так что все относительно.
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08.10.2021 15:54 Ответить
Галина Николаевна Третьякова , с. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Новокубанка , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Целиноградская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Казахская ССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР )

Была членом правления Пенсионного фонда Украины, а также входила в состав общественных советов при министерствах (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерство здравоохранения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерство социальной политики , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерство финансов и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1 Министерство доходов и сборов Украины

Генеральный директор Украинской федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 страхования

На своём посту вступала в активную конфронтацию с профсоюзами, продвигая реформы трудового законодательства, направленные, по её собственным словам, на принятие «либерального для работодателя» Трудового кодекса, который будет «"наезжать" на права и дискриминировать наемного работника»

подвергалась критике за взгляды и высказывания, разительно несовместимые с вверенным ей направлением социальной политики

Так, критику в СМИ вызвало её выступление, в котором она в качестве положительного примера приводила «стерилизацию женщин без высшего образования при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%AE Ли Куан Ю » и употребляла термин «дети низкого качества»

Скандальным стало и заявление Третьяковой, что родственники пропавших без вести в войне на Донбассе якобы «наживаются» на социальных пособиях этих людей, не желая признавать их умершими

Генеральний директор Української федерації страхування Галина Третьякова з метою поліпшення фінансової ситуації в бюджеті Пенсійного фонду пропонує подумати про легалізацію проституції, легких наркотиків, грального бізнесу і торгівлі зброєю.

Про це вона сказала на https://lb.ua/news/2017/04/28/365136_translyatsiya_kruglogo_stolu_temu.html круглому столі в Інституті Горшеніна .
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08.10.2021 16:06 Ответить
подвергалась критике за взгляды и высказывания, разительно несовместимые с вверенным ей направлением социальной политики

Так, критику в СМИ вызвало её выступление, в котором она в качестве положительного примера приводила «стерилизацию женщин без высшего образования при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%AE Ли Куан Ю » и употребляла термин «дети низкого качества»

Скандальным стало и заявление Третьяковой, что родственники пропавших без вести в войне на Донбассе якобы «наживаются» на социальных пособиях этих людей, не желая признавать их умершими

Генеральний директор Української федерації страхування Галина Третьякова з метою поліпшення фінансової ситуації в бюджеті Пенсійного фонду пропонує подумати про легалізацію проституції, легких наркотиків, грального бізнесу і торгівлі зброєю.

Про це вона сказала на https://lb.ua/news/2017/04/28/365136_translyatsiya_kruglogo_stolu_temu.html круглому столі в Інституті Горшеніна .
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08.10.2021 16:08 Ответить
Третьякова - это моральный урод.
Наглое беспардонное существо, которое пойдет по головам и живых, и мертвых.
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08.10.2021 16:10 Ответить
А вот если *враглв* в количестве 254 голов станет меньше,то кому хуже будет?
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08.10.2021 16:19 Ответить
Жалкий приспособленец.
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08.10.2021 17:06 Ответить
Депутатка низької якості Галина Третякова. Якась худоба, на людину тіка зовнішністью троха схожа.
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08.10.2021 18:00 Ответить
это заявление - купленного идиота....
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09.10.2021 12:14 Ответить
 
 