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П'яний водій на Львівщині змусив поліцейських самих пройти драг-тест. ВIДЕО

Співробітники Самбірського відділення поліція запідозрили, що 40-річний водій п'яний. Водій зателефонував знайомим, і тест на алкоголь довелося проходити вже самим поліцейським.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ZAXID.NET.

Інцидент стався ще два тижні тому, але відомо про нього стало лише зараз, коли зняте того вечора відео опублікували в інтернеті.

На цих кадрах видно, що група людей оточила службовий автомобіль і звинувачує поліцейських, що ті перебувають у нетверезому стані і нібито ледь не збили перехожих. Поліцейські мовчки сидять в автомобілі і вислуховують звинувачення і лайки на свою адресу.

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У поліції розповіли, що інцидент стався в містечку Рудки. Поліцейські зупинили ВАЗ-2106, за кермом був місцевий житель. Співробітники поліції запідозрили, що він п'яний, і запропонували йому пройти драг-тест. Водій проходити експертизу відмовився і почав скликати на підтримку друзів і знайомих.

У результаті поліцейським довелося самим пройти експертизу на вміст алкоголю в крові.

"Оскільки було телефонне повідомлення, що поліцейські перебувають нетверезі – щоби не було зайвих запитань, поліцейські поїхали самі в лікарню і пройшли медосвічення. Вони були тверезі", – розповів керівник Самбірського відділення поліції Сергій Захарчик.

Водія, через якого розгорівся конфлікт, судитимуть за нетверезе водіння. Тест на алкоголь він так і не пройшов.

Автор: 

авто (6185) Нацполіція (15202) пияцтво (580) Львівська область (2437)


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Топ коментарі
+12
По нашим законам полиция беззащитна. Уважающий себя молодой человек не пойдет туда работать . Руководство страны ничего не делает, чтобы эта профессия была престижна.
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13.10.2021 00:44
+12
что это было? бухое нечто заставило полицию пройти тест на алкоголь??? Считаю это апогеем реформы полиции. Браво
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13.10.2021 00:57
+10
заставил полицейских пройти тест на алкоголь, а потом оштрафовал? )) о дела
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13.10.2021 00:38
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заставил полицейских пройти тест на алкоголь, а потом оштрафовал? )) о дела
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13.10.2021 00:38 Відповісти
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13.10.2021 11:33 Відповісти
По нашим законам полиция беззащитна. Уважающий себя молодой человек не пойдет туда работать . Руководство страны ничего не делает, чтобы эта профессия была престижна.
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13.10.2021 00:44 Відповісти
То-то насилуют и плюют беззащитно на закон.ото бесправные.ага.дайте им ещё больше прав
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13.10.2021 06:08 Відповісти

По нашим законам поліцаїв не карають за злочини,тому і свавілля.А від того що вони пройшли тест ,корона не впала бо вони на службі у народу а не навпаки.
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13.10.2021 08:14 Відповісти
Так руководству это и на хрен не надо, бабло им идёт и порядок.
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13.10.2021 17:24 Відповісти
ЗЕльоное бордельеро
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13.10.2021 00:47 Відповісти
Тут тойво. Вірастюку пхають за комірець. https://facebook.com/447877842695192/posts/1039509540198683/ клац
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13.10.2021 00:53 Відповісти
Кожен з нас - Президент даішнік!
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13.10.2021 00:53 Відповісти
что это было? бухое нечто заставило полицию пройти тест на алкоголь??? Считаю это апогеем реформы полиции. Браво
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13.10.2021 00:57 Відповісти
А если бы они хоть разок пальнули, ты бы кричал про мусорской беспредел?
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13.10.2021 01:32 Відповісти
уточните ситуацию.
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13.10.2021 01:40 Відповісти
а они мушку спилили чтобы палять?
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13.10.2021 03:15 Відповісти
а как же народовластие, все мы президенты. имеют полномочия
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13.10.2021 03:16 Відповісти
я где то читал, что мусорам на службе нельзя употреблять спиртные напитки. или это реформа - очьень важьно?
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13.10.2021 00:58 Відповісти
Чому лажають патрульні, а соромно мені?
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13.10.2021 01:05 Відповісти
Як і всі потужні 144 рехформи від курчавих лузерів...
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13.10.2021 04:29 Відповісти
Це ти про гундосу повію? То так
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13.10.2021 07:41 Відповісти
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13.10.2021 01:07 Відповісти
у відповідь на запит ZAXID.NET у поліції підтвердили, що цей випадок стався у неділю, 26 вересня, у містечку Рудки на Львівщині. Патрульні Самбірського районного відділу поліції зупинили за порушення ПДР автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого був 40-річний мешканець Рудок
https://zaxid.net/news/

Ну вот, а мне доказывали, что в Украине только владелец бентли может отмазаться
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13.10.2021 01:41 Відповісти
лошары )
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13.10.2021 03:13 Відповісти
Им привычнее ползать на коленях.

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13.10.2021 06:10 Відповісти
Да ну ? На ********* да , все ползают на коленях , а сбуя ты, троль под прокси, суешь рыло во внутри-украинские дела?
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13.10.2021 07:43 Відповісти
Это нападение на полицию. Нужно было применять спецсредства и стрелять на поражение
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13.10.2021 07:11 Відповісти
ну на враження можна було б стріляти якщо точно знати що то каца.пи чи ще якесь біосміття
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13.10.2021 08:37 Відповісти
Абсурд...
В Європі вже б заломили руки за супротив поліції.
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13.10.2021 07:27 Відповісти
Ну спасибо что хоть за щеку ненапихали
Мусора-днище вонющее
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13.10.2021 08:04 Відповісти
А почему бухой депутат может, а бухой холоп нет? Все в духе времени))))
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13.10.2021 08:52 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
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13.10.2021 10:52 Відповісти
Ну и что тут такого?
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13.10.2021 11:44 Відповісти
зачем шерифам кольты дали)
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13.10.2021 11:47 Відповісти
 
 