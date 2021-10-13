П'яний водій на Львівщині змусив поліцейських самих пройти драг-тест. ВIДЕО

Співробітники Самбірського відділення поліція запідозрили, що 40-річний водій п'яний. Водій зателефонував знайомим, і тест на алкоголь довелося проходити вже самим поліцейським.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ZAXID.NET.

Інцидент стався ще два тижні тому, але відомо про нього стало лише зараз, коли зняте того вечора відео опублікували в інтернеті.

На цих кадрах видно, що група людей оточила службовий автомобіль і звинувачує поліцейських, що ті перебувають у нетверезому стані і нібито ледь не збили перехожих. Поліцейські мовчки сидять в автомобілі і вислуховують звинувачення і лайки на свою адресу.

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У поліції розповіли, що інцидент стався в містечку Рудки. Поліцейські зупинили ВАЗ-2106, за кермом був місцевий житель. Співробітники поліції запідозрили, що він п'яний, і запропонували йому пройти драг-тест. Водій проходити експертизу відмовився і почав скликати на підтримку друзів і знайомих.

У результаті поліцейським довелося самим пройти експертизу на вміст алкоголю в крові.

"Оскільки було телефонне повідомлення, що поліцейські перебувають нетверезі – щоби не було зайвих запитань, поліцейські поїхали самі в лікарню і пройшли медосвічення. Вони були тверезі", – розповів керівник Самбірського відділення поліції Сергій Захарчик.

Водія, через якого розгорівся конфлікт, судитимуть за нетверезе водіння. Тест на алкоголь він так і не пройшов.