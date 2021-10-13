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Пьяный водитель на Львовщине заставил полицейских самих пройти драг-тест. ВИДЕО

Сотрудники Самборского отделения полиция заподозрили, что 40-летний водитель пьян. Водитель позвонил знакомым, и тест на алкоголь пришлось проходить уже самим полицейским.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ZAXID.NET.

Инцидент произошел еще две недели назад, но известно о нем стало только сейчас, когда снятое в тот вечер видео опубликовали в интернете.

На этих кадрах видно, что группа людей окружила служебный автомобиль и обвиняет полицейских, что те находятся в нетрезвом состоянии и якобы едва не сбили прохожих. Полицейские молча сидят в автомобиле и выслушивают обвинения и брань в свой адрес.

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В полиции рассказали, что инцидент произошел в городке Рудки. Полицейские остановили ВАЗ-2106, за рулем был местный житель. Сотрудники полиции заподозрили, что он пьян, и предложили ему пройти драг-тест. Водитель проходить экспертизу отказался и начал созывать на поддержку друзей и знакомых.

В итоге полицейским пришлось самим пройти экспертизу на содержание алкоголя в крови.

"Поскольку было телефонное сообщение, что полицейские находятся нетрезвые - чтобы не было лишних вопросов, полицейские поехали сами в больницу и прошли медосвидетельствование. Они были трезвы", - рассказал руководитель Самборского отделения полиции Сергей Захарчик.

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Водителя, из-за которого разгорелся конфликт, будут судить за нетрезвое вождение. Тест на алкоголь он так и не прошел.

Автор: 

авто (4212) Нацполиция (16496) пьянство (867) Львовская область (2913)


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Топ комментарии
+12
По нашим законам полиция беззащитна. Уважающий себя молодой человек не пойдет туда работать . Руководство страны ничего не делает, чтобы эта профессия была престижна.
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13.10.2021 00:44
+12
что это было? бухое нечто заставило полицию пройти тест на алкоголь??? Считаю это апогеем реформы полиции. Браво
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13.10.2021 00:57
+10
заставил полицейских пройти тест на алкоголь, а потом оштрафовал? )) о дела
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13.10.2021 00:38
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заставил полицейских пройти тест на алкоголь, а потом оштрафовал? )) о дела
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13.10.2021 00:38 Ответить
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13.10.2021 11:33 Ответить
По нашим законам полиция беззащитна. Уважающий себя молодой человек не пойдет туда работать . Руководство страны ничего не делает, чтобы эта профессия была престижна.
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13.10.2021 00:44 Ответить
То-то насилуют и плюют беззащитно на закон.ото бесправные.ага.дайте им ещё больше прав
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13.10.2021 06:08 Ответить

По нашим законам поліцаїв не карають за злочини,тому і свавілля.А від того що вони пройшли тест ,корона не впала бо вони на службі у народу а не навпаки.
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13.10.2021 08:14 Ответить
Так руководству это и на хрен не надо, бабло им идёт и порядок.
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13.10.2021 17:24 Ответить
ЗЕльоное бордельеро
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13.10.2021 00:47 Ответить
Тут тойво. Вірастюку пхають за комірець. https://facebook.com/447877842695192/posts/1039509540198683/ клац
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13.10.2021 00:53 Ответить
Кожен з нас - Президент даішнік!
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13.10.2021 00:53 Ответить
что это было? бухое нечто заставило полицию пройти тест на алкоголь??? Считаю это апогеем реформы полиции. Браво
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13.10.2021 00:57 Ответить
А если бы они хоть разок пальнули, ты бы кричал про мусорской беспредел?
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13.10.2021 01:32 Ответить
уточните ситуацию.
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13.10.2021 01:40 Ответить
а они мушку спилили чтобы палять?
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13.10.2021 03:15 Ответить
а как же народовластие, все мы президенты. имеют полномочия
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13.10.2021 03:16 Ответить
я где то читал, что мусорам на службе нельзя употреблять спиртные напитки. или это реформа - очьень важьно?
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13.10.2021 00:58 Ответить
Чому лажають патрульні, а соромно мені?
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13.10.2021 01:05 Ответить
Як і всі потужні 144 рехформи від курчавих лузерів...
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13.10.2021 04:29 Ответить
Це ти про гундосу повію? То так
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13.10.2021 07:41 Ответить
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13.10.2021 01:07 Ответить
у відповідь на запит ZAXID.NET у поліції підтвердили, що цей випадок стався у неділю, 26 вересня, у містечку Рудки на Львівщині. Патрульні Самбірського районного відділу поліції зупинили за порушення ПДР автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого був 40-річний мешканець Рудок
https://zaxid.net/news/

Ну вот, а мне доказывали, что в Украине только владелец бентли может отмазаться
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13.10.2021 01:41 Ответить
лошары )
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13.10.2021 03:13 Ответить
Им привычнее ползать на коленях.

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13.10.2021 06:10 Ответить
Да ну ? На ********* да , все ползают на коленях , а сбуя ты, троль под прокси, суешь рыло во внутри-украинские дела?
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13.10.2021 07:43 Ответить
Это нападение на полицию. Нужно было применять спецсредства и стрелять на поражение
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13.10.2021 07:11 Ответить
ну на враження можна було б стріляти якщо точно знати що то каца.пи чи ще якесь біосміття
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13.10.2021 08:37 Ответить
Абсурд...
В Європі вже б заломили руки за супротив поліції.
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13.10.2021 07:27 Ответить
Ну спасибо что хоть за щеку ненапихали
Мусора-днище вонющее
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13.10.2021 08:04 Ответить
А почему бухой депутат может, а бухой холоп нет? Все в духе времени))))
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13.10.2021 08:52 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
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13.10.2021 10:52 Ответить
Ну и что тут такого?
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13.10.2021 11:44 Ответить
зачем шерифам кольты дали)
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13.10.2021 11:47 Ответить
 
 