Пьяный водитель на Львовщине заставил полицейских самих пройти драг-тест. ВИДЕО

Сотрудники Самборского отделения полиция заподозрили, что 40-летний водитель пьян. Водитель позвонил знакомым, и тест на алкоголь пришлось проходить уже самим полицейским.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ZAXID.NET.

Инцидент произошел еще две недели назад, но известно о нем стало только сейчас, когда снятое в тот вечер видео опубликовали в интернете.

На этих кадрах видно, что группа людей окружила служебный автомобиль и обвиняет полицейских, что те находятся в нетрезвом состоянии и якобы едва не сбили прохожих. Полицейские молча сидят в автомобиле и выслушивают обвинения и брань в свой адрес.

Читайте: Пьяный водитель насмерть сбил 14-летнего парня на Житомирщине и сбежал, - полиция. ФОТОрепортаж

В полиции рассказали, что инцидент произошел в городке Рудки. Полицейские остановили ВАЗ-2106, за рулем был местный житель. Сотрудники полиции заподозрили, что он пьян, и предложили ему пройти драг-тест. Водитель проходить экспертизу отказался и начал созывать на поддержку друзей и знакомых.

В итоге полицейским пришлось самим пройти экспертизу на содержание алкоголя в крови.

"Поскольку было телефонное сообщение, что полицейские находятся нетрезвые - чтобы не было лишних вопросов, полицейские поехали сами в больницу и прошли медосвидетельствование. Они были трезвы", - рассказал руководитель Самборского отделения полиции Сергей Захарчик.

Также читайте: На судью Колегаеву, устроившую в июле пьяное ДТП в Киеве, составлен админпротокол за вождение в нетрезвом виде, - Билошицкий

Водителя, из-за которого разгорелся конфликт, будут судить за нетрезвое вождение. Тест на алкоголь он так и не прошел.