Пьяный водитель на Львовщине заставил полицейских самих пройти драг-тест. ВИДЕО
Сотрудники Самборского отделения полиция заподозрили, что 40-летний водитель пьян. Водитель позвонил знакомым, и тест на алкоголь пришлось проходить уже самим полицейским.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ZAXID.NET.
Инцидент произошел еще две недели назад, но известно о нем стало только сейчас, когда снятое в тот вечер видео опубликовали в интернете.
На этих кадрах видно, что группа людей окружила служебный автомобиль и обвиняет полицейских, что те находятся в нетрезвом состоянии и якобы едва не сбили прохожих. Полицейские молча сидят в автомобиле и выслушивают обвинения и брань в свой адрес.
В полиции рассказали, что инцидент произошел в городке Рудки. Полицейские остановили ВАЗ-2106, за рулем был местный житель. Сотрудники полиции заподозрили, что он пьян, и предложили ему пройти драг-тест. Водитель проходить экспертизу отказался и начал созывать на поддержку друзей и знакомых.
В итоге полицейским пришлось самим пройти экспертизу на содержание алкоголя в крови.
"Поскольку было телефонное сообщение, что полицейские находятся нетрезвые - чтобы не было лишних вопросов, полицейские поехали сами в больницу и прошли медосвидетельствование. Они были трезвы", - рассказал руководитель Самборского отделения полиции Сергей Захарчик.
Водителя, из-за которого разгорелся конфликт, будут судить за нетрезвое вождение. Тест на алкоголь он так и не прошел.
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По нашим законам поліцаїв не карають за злочини,тому і свавілля.А від того що вони пройшли тест ,корона не впала бо вони на службі у народу а не навпаки.
Президентдаішнік!
https://zaxid.net/news/
Ну вот, а мне доказывали, что в Украине только владелец бентли может отмазаться
В Європі вже б заломили руки за супротив поліції.
Мусора-днище вонющее