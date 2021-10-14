У Сєверодонецьку вперше відбувся військовий парад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Сєверодонецьку Луганської області вперше відбувся військовий парад. Він був приурочений до Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Повідомляється, що в урочистій ході в супроводі військової техніки взяли участь захисники з усіх військових частин, які дислокуються в Луганській області. Парад стартував з площі Перемоги, війська пройшли Гвардійським проспектом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Вперше за 30 років на Луганщині відбувся Військовий парад до Дня захисників і захисниць України. Марш відбувся у місті Сєверодонецьк. Центральною вулицею міста крокували понад тисячу військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції і ДСНС. Також проїхала військова техніка нових зразків", - пише Радіо Свобода.









