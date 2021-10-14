У Сєверодонецьку вперше відбувся військовий парад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Сєверодонецьку Луганської області вперше відбувся військовий парад. Він був приурочений до Дня захисників і захисниць України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
Повідомляється, що в урочистій ході в супроводі військової техніки взяли участь захисники з усіх військових частин, які дислокуються в Луганській області. Парад стартував з площі Перемоги, війська пройшли Гвардійським проспектом.
"Вперше за 30 років на Луганщині відбувся Військовий парад до Дня захисників і захисниць України. Марш відбувся у місті Сєверодонецьк. Центральною вулицею міста крокували понад тисячу військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції і ДСНС. Також проїхала військова техніка нових зразків", - пише Радіо Свобода.
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А некоторых и с веток собрать не могли. Так и сгнили, будучи гнилью.
Я, на этой земле живу.
МАРШ УПА
https://youtu.be/J55pTchR3dE
нормально.
почитать еще бы там как "побеждали"...
за такую "победу" в норм. странах бы расстреляли 150 генералов. а тут - ничего - срутся за пямять Мясничка Жюкова. травоядники, да. никакая **** не застрелила Мясника за в сто раз большие потери чем у нормальной армии.
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Ви б так обурювались концертами-гоцалками-реготухами в закритих приміщеннях.
Слава Українi!
Смерть азiопськiй паРашi-рассєї!
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