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У Сєверодонецьку вперше відбувся військовий парад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Сєверодонецьку Луганської області вперше відбувся військовий парад. Він був приурочений до Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Повідомляється, що в урочистій ході в супроводі військової техніки взяли участь захисники з усіх військових частин, які дислокуються в Луганській області. Парад стартував з площі Перемоги, війська пройшли Гвардійським проспектом.

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"Вперше за 30 років на Луганщині відбувся Військовий парад до Дня захисників і захисниць України. Марш відбувся у місті Сєверодонецьк. Центральною вулицею міста крокували понад тисячу військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції і ДСНС. Також проїхала військова техніка нових зразків", - пише Радіо Свобода.

У Сєверодонецьку вперше відбувся військовий парад 01
У Сєверодонецьку вперше відбувся військовий парад 02
У Сєверодонецьку вперше відбувся військовий парад 03
У Сєверодонецьку вперше відбувся військовий парад 04
У Сєверодонецьку вперше відбувся військовий парад 05

Автор: 

парад (389) Сєверодонецьк (508) День захисників і захисниць України (157) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+35
Смерть ворогам !
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14.10.2021 13:40
+24
всіх Українців із Святом Воіна !
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14.10.2021 13:42
+22
Представляю, как подгорело у местной ваты. Знаю то там, сам с тех мест
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14.10.2021 13:44
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Смерть ворогам !
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14.10.2021 13:40 Відповісти
парад страшних зелених воїнів...
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14.10.2021 13:42 Відповісти
Для вас вони страшні, а для нас рідні.
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14.10.2021 13:50 Відповісти
страшные они или нет спроси у тех русских, которые домой в РФ вернулись в синих, желтых и черных пакетиках.
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14.10.2021 13:53 Відповісти
Некоторые, до сих пор в нижнем слое посадок прикопаны)))
А некоторых и с веток собрать не могли. Так и сгнили, будучи гнилью.
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14.10.2021 19:07 Відповісти
А ты думаешь почему в Украине такие плодородные земли? Сначала оккупанты протягивают к нашей земле руки, а потом протягивают ноги.
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14.10.2021 21:06 Відповісти
Я не думаю про плодородные земли.
Я, на этой земле живу.
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14.10.2021 21:09 Відповісти
А местный народ , приветствующий защитников, где? Или они там только за пенсиями и соцвыплатами толпятся, пожрать-посрать-покукарекать, а остальное их пох. Лишь бы корыто было и рашаТВ?..
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14.10.2021 13:42 Відповісти
По себе судите? Люди стояли вдоль дороги по обе стороны начиная от места начала парада и заканчивая далеко от площади, и не уходили не смотря на то, что начался мелкий дождь.
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14.10.2021 23:03 Відповісти
всіх Українців із Святом Воіна !
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14.10.2021 13:42 Відповісти
С Покровами с днём создания армии сопротивления оккупантам УПА
МАРШ УПА

https://youtu.be/J55pTchR3dE

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14.10.2021 13:45 Відповісти
Представляю, как подгорело у местной ваты. Знаю то там, сам с тех мест
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14.10.2021 13:44 Відповісти
Да уже несколько дней пылает....с анонса))))
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14.10.2021 13:52 Відповісти
Привыкнут.
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14.10.2021 14:07 Відповісти
площады победы Сталина?
нормально.
почитать еще бы там как "побеждали"...
за такую "победу" в норм. странах бы расстреляли 150 генералов. а тут - ничего - срутся за пямять Мясничка Жюкова. травоядники, да. никакая **** не застрелила Мясника за в сто раз большие потери чем у нормальной армии.
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14.10.2021 13:48 Відповісти
Раньше был Советский проспект, потом рыги скрепя сердцем переименовали на Центральный. А площадь ленина на Бульвар дружбы народов. Город пенсионеров мечтающих про колбасу по 2.20. Лет через 10 дадим нормальные названия, например площадь героев ОУН Луганской области.
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14.10.2021 14:05 Відповісти
может и да.
...
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14.10.2021 14:11 Відповісти
Ждите в Северодонецке ,,красную зону,,болваны.Ради бравады все настрали на здоровье людей,главное произвести впечатление.
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14.10.2021 13:55 Відповісти
Парад на вулиці.
Ви б так обурювались концертами-гоцалками-реготухами в закритих приміщеннях.
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14.10.2021 13:59 Відповісти
Поки існує ризик масового зараження людей ніяких масових заходів,в тому числі які Ви перерахували,проводитися не повинно як що держава дійсно дбає про здоровя народу.
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14.10.2021 14:05 Відповісти
Они привитые.
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14.10.2021 14:08 Відповісти
Кто это ,,они,, те кто пришел смотреть парад?
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14.10.2021 14:26 Відповісти
те кто пришёл - взрослые люди и сами должны позаботиться о себе.
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14.10.2021 15:18 Відповісти
Дык и народ страны тоже взрослый и может сам о себе позаботитсяно тогда почему страну делят на зоны а без справки об вакцинации скоро не вакцинированых и в туалет не пустят чтоб не заразить вакцинированых.
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14.10.2021 16:39 Відповісти
Військові так, а з кількох тисяч глядачів щеплені максимум відсотків 15. І стільки ж % стояли у натовпі здебільшого у масках під носом упродовж 1,5 годин, а решта без них взагалі.
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14.10.2021 16:37 Відповісти
Не хвилюйтесь, у Льодовому палаці там теж масові зібрання.
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14.10.2021 16:30 Відповісти
Це правильно! Хай їх корче! Слава Україні! Смерть ворогам!
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14.10.2021 14:17 Відповісти

Слава Українi!

Смерть азiопськiй паРашi-рассєї!

.
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14.10.2021 14:19 Відповісти
самое время мацкалям призадуматься стоит ли им дрыгаться супротив мощной силы
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14.10.2021 14:29 Відповісти
А вот это молодцы! Правильно сделали, и почему-то уверен, что недорого... )
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14.10.2021 15:17 Відповісти
 
 