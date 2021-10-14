В Северодонецке впервые прошел военный парад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Северодонецке Луганской области впервые прошел военный парад. Он был приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Сообщается, что в торжественном шествии в сопровождении военной техники приняли участие защитники из всех воинских частей, которые дислоцируются в Луганской области. Парад стартовал с площади Победы, войска прошли по Гвардейскому проспекту.

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"Впервые за 30 лет на Луганщине состоялся Военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины. Марш состоялся в городе Северодонецк. Центральной улицей города маршировали более тысячи военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС. Также проехала военная техника новых образцов", - пишет Радио Свобода.









