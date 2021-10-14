В Северодонецке впервые прошел военный парад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Северодонецке Луганской области впервые прошел военный парад. Он был приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
Сообщается, что в торжественном шествии в сопровождении военной техники приняли участие защитники из всех воинских частей, которые дислоцируются в Луганской области. Парад стартовал с площади Победы, войска прошли по Гвардейскому проспекту.
"Впервые за 30 лет на Луганщине состоялся Военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины. Марш состоялся в городе Северодонецк. Центральной улицей города маршировали более тысячи военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС. Также проехала военная техника новых образцов", - пишет Радио Свобода.
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А некоторых и с веток собрать не могли. Так и сгнили, будучи гнилью.
Я, на этой земле живу.
МАРШ УПА
https://youtu.be/J55pTchR3dE
нормально.
почитать еще бы там как "побеждали"...
за такую "победу" в норм. странах бы расстреляли 150 генералов. а тут - ничего - срутся за пямять Мясничка Жюкова. травоядники, да. никакая **** не застрелила Мясника за в сто раз большие потери чем у нормальной армии.
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Ви б так обурювались концертами-гоцалками-реготухами в закритих приміщеннях.
Слава Українi!
Смерть азiопськiй паРашi-рассєї!
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