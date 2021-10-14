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В Северодонецке впервые прошел военный парад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Северодонецке Луганской области впервые прошел военный парад. Он был приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Сообщается, что в торжественном шествии в сопровождении военной техники приняли участие защитники из всех воинских частей, которые дислоцируются в Луганской области. Парад стартовал с площади Победы, войска прошли по Гвардейскому проспекту.

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"Впервые за 30 лет на Луганщине состоялся Военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины. Марш состоялся в городе Северодонецк. Центральной улицей города маршировали более тысячи военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС. Также проехала военная техника новых образцов", - пишет Радио Свобода.

В Северодонецке впервые прошел военный парад 01
В Северодонецке впервые прошел военный парад 02
В Северодонецке впервые прошел военный парад 03
В Северодонецке впервые прошел военный парад 04
В Северодонецке впервые прошел военный парад 05

Автор: 

парад (644) Северодонецк (605) День защитников и защитниц Украины (171) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+35
Смерть ворогам !
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14.10.2021 13:40
+24
всіх Українців із Святом Воіна !
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14.10.2021 13:42
+22
Представляю, как подгорело у местной ваты. Знаю то там, сам с тех мест
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14.10.2021 13:44
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Смерть ворогам !
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14.10.2021 13:40 Ответить
парад страшних зелених воїнів...
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14.10.2021 13:42 Ответить
Для вас вони страшні, а для нас рідні.
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14.10.2021 13:50 Ответить
страшные они или нет спроси у тех русских, которые домой в РФ вернулись в синих, желтых и черных пакетиках.
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14.10.2021 13:53 Ответить
Некоторые, до сих пор в нижнем слое посадок прикопаны)))
А некоторых и с веток собрать не могли. Так и сгнили, будучи гнилью.
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14.10.2021 19:07 Ответить
А ты думаешь почему в Украине такие плодородные земли? Сначала оккупанты протягивают к нашей земле руки, а потом протягивают ноги.
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14.10.2021 21:06 Ответить
Я не думаю про плодородные земли.
Я, на этой земле живу.
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14.10.2021 21:09 Ответить
А местный народ , приветствующий защитников, где? Или они там только за пенсиями и соцвыплатами толпятся, пожрать-посрать-покукарекать, а остальное их пох. Лишь бы корыто было и рашаТВ?..
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14.10.2021 13:42 Ответить
По себе судите? Люди стояли вдоль дороги по обе стороны начиная от места начала парада и заканчивая далеко от площади, и не уходили не смотря на то, что начался мелкий дождь.
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14.10.2021 23:03 Ответить
всіх Українців із Святом Воіна !
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14.10.2021 13:42 Ответить
С Покровами с днём создания армии сопротивления оккупантам УПА
МАРШ УПА

https://youtu.be/J55pTchR3dE

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14.10.2021 13:45 Ответить
Представляю, как подгорело у местной ваты. Знаю то там, сам с тех мест
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14.10.2021 13:44 Ответить
Да уже несколько дней пылает....с анонса))))
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14.10.2021 13:52 Ответить
Привыкнут.
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14.10.2021 14:07 Ответить
площады победы Сталина?
нормально.
почитать еще бы там как "побеждали"...
за такую "победу" в норм. странах бы расстреляли 150 генералов. а тут - ничего - срутся за пямять Мясничка Жюкова. травоядники, да. никакая **** не застрелила Мясника за в сто раз большие потери чем у нормальной армии.
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14.10.2021 13:48 Ответить
Раньше был Советский проспект, потом рыги скрепя сердцем переименовали на Центральный. А площадь ленина на Бульвар дружбы народов. Город пенсионеров мечтающих про колбасу по 2.20. Лет через 10 дадим нормальные названия, например площадь героев ОУН Луганской области.
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14.10.2021 14:05 Ответить
может и да.
...
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14.10.2021 14:11 Ответить
Ждите в Северодонецке ,,красную зону,,болваны.Ради бравады все настрали на здоровье людей,главное произвести впечатление.
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14.10.2021 13:55 Ответить
Парад на вулиці.
Ви б так обурювались концертами-гоцалками-реготухами в закритих приміщеннях.
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14.10.2021 13:59 Ответить
Поки існує ризик масового зараження людей ніяких масових заходів,в тому числі які Ви перерахували,проводитися не повинно як що держава дійсно дбає про здоровя народу.
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14.10.2021 14:05 Ответить
Они привитые.
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14.10.2021 14:08 Ответить
Кто это ,,они,, те кто пришел смотреть парад?
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14.10.2021 14:26 Ответить
те кто пришёл - взрослые люди и сами должны позаботиться о себе.
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14.10.2021 15:18 Ответить
Дык и народ страны тоже взрослый и может сам о себе позаботитсяно тогда почему страну делят на зоны а без справки об вакцинации скоро не вакцинированых и в туалет не пустят чтоб не заразить вакцинированых.
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14.10.2021 16:39 Ответить
Військові так, а з кількох тисяч глядачів щеплені максимум відсотків 15. І стільки ж % стояли у натовпі здебільшого у масках під носом упродовж 1,5 годин, а решта без них взагалі.
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14.10.2021 16:37 Ответить
Не хвилюйтесь, у Льодовому палаці там теж масові зібрання.
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14.10.2021 16:30 Ответить
Це правильно! Хай їх корче! Слава Україні! Смерть ворогам!
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14.10.2021 14:17 Ответить

Слава Українi!

Смерть азiопськiй паРашi-рассєї!

.
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14.10.2021 14:19 Ответить
самое время мацкалям призадуматься стоит ли им дрыгаться супротив мощной силы
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14.10.2021 14:29 Ответить
А вот это молодцы! Правильно сделали, и почему-то уверен, что недорого... )
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14.10.2021 15:17 Ответить
 
 