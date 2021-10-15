Марш захисників України пройшов у Харкові. ВIДЕО
Ветерани АТО, члени патріотичних партій і представники харківської делегації взяли участь e марші захисників України, який напередодні пройшов у Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал Прямий.
Колона учасників маршу стартувала з центральної площі Конституції 15 жовтня о 18:25, пройшла вгору Сумською до пам'ятника Тарасу Шевченку. У голові колони несли транспарант "Захист України - справа честі".
На час акції центральну вулицю Харкова перекрили для транспорту. Порядок охороняли поліцейські.
