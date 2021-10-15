УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9211 відвідувач онлайн
Новини Відео
8 011 20

Марш захисників України пройшов у Харкові. ВIДЕО

Ветерани АТО, члени патріотичних партій і представники харківської делегації взяли участь e марші захисників України, який напередодні пройшов у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал Прямий.

Колона учасників маршу стартувала з центральної площі Конституції 15 жовтня о 18:25, пройшла вгору Сумською до пам'ятника Тарасу Шевченку. У голові колони несли транспарант "Захист України - справа честі".

На час акції центральну вулицю Харкова перекрили для транспорту. Порядок охороняли поліцейські.

Читайте також: Сьогодні одночасно відбулося близько 400 заходів, жодних правопорушень допущено не було, - Монастирський

марш (334) Харків (5843) День захисників і захисниць України (157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
15.10.2021 20:53 Відповісти
+20
показати весь коментар
15.10.2021 21:00 Відповісти
+11
ще паде мордор на коліна,
тай крикне - Слава України !
показати весь коментар
15.10.2021 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.10.2021 20:53 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 21:00 Відповісти
Молодцы! Героям Слава !
показати весь коментар
17.10.2021 19:23 Відповісти
На Волыни ромы избили и поставили на колени ветеранов АТО (ВИДЕО - КАЦАПСЬКА ПОСТАНОВА)

Згодом на сайті Волинських поліцейських https://vl.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-provodit-perevirku-shhodo-rozpovsyudzhenogo-na-okremix-internet-resursax-video-pro-bijku/ з'явилось повідомлення про те, що схожих інцидентів у Волинській області не було. Вночі, після публікації відео, правоохоронцями була здійснена ретельна перевірка населених пунктів та опитування громадян: поліцейські не виявили жодних ознак інциденту, що є на відео. На лінію 102 не надходило повідомлень про таку бійку.

Також на сайті зазначається, що поліція надалі проводить перевірку за фактами, що є на відео.

Правоохоронці просять ЗМІ та громадян утриматись від поширення цього відео, поки триває перевірка, щоб не провокувати громадян до непідтверджених висновків.
показати весь коментар
15.10.2021 20:53 Відповісти
ще паде мордор на коліна,
тай крикне - Слава України !
показати весь коментар
15.10.2021 20:55 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 21:00 Відповісти
Однако позже публикацию удалили, так как заподозрили, что она может быть постановочной.
показати весь коментар
16.10.2021 11:26 Відповісти
в української національної опозиції появляються організовані (і дуже схожі на мілітаризовані) формування.
показати весь коментар
15.10.2021 20:56 Відповісти
Ну Лизка Богуцкая просила путч. Народ готовится ее не разочаровать.
показати весь коментар
15.10.2021 21:02 Відповісти
Що означає "зявилися"?.... Просто прийшов час їх показати.
В Ізраїля немає ядерної зброї, але якщо нас змусять - ми її застосуїмо. Глода Меір.
показати весь коментар
16.10.2021 13:48 Відповісти
Слава Украiнi!
https://www.youtube.com/watch?v=NE21KhN3qa0 Зродились ми великої години ...
показати весь коментар
15.10.2021 20:59 Відповісти
Ця версія краще

https://www.youtube.com/watch?v=6jlv7ptkoko Марш Нової Армії Гімн ОУН
показати весь коментар
15.10.2021 21:14 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 21:24 Відповісти
Коментатору следовало бы-быть живее и веселее.
Слава Украине!
показати весь коментар
15.10.2021 21:12 Відповісти
кацап любить сраліна, тому що тільки цей "верный членинец" знав,
як зробити всіх сов. людей щасливими?
- треба було просто розстріляти та згноїти в сибіру всіх нещасних ...
показати весь коментар
15.10.2021 21:20 Відповісти
светоч демократии в информационном пространстве трет комменты безбожно))) да она такая свобода слова - избирательная...
и еще шо то там на Беларусь бочку катят
показати весь коментар
15.10.2021 22:18 Відповісти
 
 