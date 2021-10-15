РУС
Марш защитников Украины прошел в Харькове. ВИДЕО

Ветераны АТО, члены патриотических партий и харьковчане приняли участие в марше защитников Украины, который накануне прошел в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Прямий.

Колонна участников марша стартовала с центральной площади Конституции 15 октября в 18:25, прошла вверх по Сумской к памятнику Тарасу Шевченко. В голове колонны несли транспарант "Захист України - справа честі".

На время акции центральную улицу Харькова перекрыли для транспорта. Порядок охраняли полицейские.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня одновременно прошло около 400 мероприятий, никаких правонарушений допущено не было, - Монастырский

марш (632) Харьков (7717) День защитников и защитниц Украины (171)
15.10.2021 20:53 Ответить
15.10.2021 21:00 Ответить
ще паде мордор на коліна,
тай крикне - Слава України !
15.10.2021 20:55 Ответить
15.10.2021 20:53 Ответить
15.10.2021 21:00 Ответить
Молодцы! Героям Слава !
17.10.2021 19:23 Ответить
На Волыни ромы избили и поставили на колени ветеранов АТО (ВИДЕО - КАЦАПСЬКА ПОСТАНОВА)

Згодом на сайті Волинських поліцейських https://vl.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-provodit-perevirku-shhodo-rozpovsyudzhenogo-na-okremix-internet-resursax-video-pro-bijku/ з'явилось повідомлення про те, що схожих інцидентів у Волинській області не було. Вночі, після публікації відео, правоохоронцями була здійснена ретельна перевірка населених пунктів та опитування громадян: поліцейські не виявили жодних ознак інциденту, що є на відео. На лінію 102 не надходило повідомлень про таку бійку.

Також на сайті зазначається, що поліція надалі проводить перевірку за фактами, що є на відео.

Правоохоронці просять ЗМІ та громадян утриматись від поширення цього відео, поки триває перевірка, щоб не провокувати громадян до непідтверджених висновків.
15.10.2021 20:53 Ответить
ще паде мордор на коліна,
тай крикне - Слава України !
15.10.2021 20:55 Ответить
15.10.2021 21:00 Ответить
Однако позже публикацию удалили, так как заподозрили, что она может быть постановочной.
16.10.2021 11:26 Ответить
в української національної опозиції появляються організовані (і дуже схожі на мілітаризовані) формування.
15.10.2021 20:56 Ответить
Ну Лизка Богуцкая просила путч. Народ готовится ее не разочаровать.
15.10.2021 21:02 Ответить
Що означає "зявилися"?.... Просто прийшов час їх показати.
В Ізраїля немає ядерної зброї, але якщо нас змусять - ми її застосуїмо. Глода Меір.
16.10.2021 13:48 Ответить
Слава Украiнi!
https://www.youtube.com/watch?v=NE21KhN3qa0 Зродились ми великої години ...
15.10.2021 20:59 Ответить
Ця версія краще

https://www.youtube.com/watch?v=6jlv7ptkoko Марш Нової Армії Гімн ОУН
15.10.2021 21:14 Ответить
15.10.2021 21:24 Ответить
Коментатору следовало бы-быть живее и веселее.
Слава Украине!
15.10.2021 21:12 Ответить
кацап любить сраліна, тому що тільки цей "верный членинец" знав,
як зробити всіх сов. людей щасливими?
- треба було просто розстріляти та згноїти в сибіру всіх нещасних ...
15.10.2021 21:20 Ответить
светоч демократии в информационном пространстве трет комменты безбожно))) да она такая свобода слова - избирательная...
и еще шо то там на Беларусь бочку катят
15.10.2021 22:18 Ответить
 
 