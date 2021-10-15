Марш защитников Украины прошел в Харькове. ВИДЕО

Ветераны АТО, члены патриотических партий и харьковчане приняли участие в марше защитников Украины, который накануне прошел в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Прямий.

Колонна участников марша стартовала с центральной площади Конституции 15 октября в 18:25, прошла вверх по Сумской к памятнику Тарасу Шевченко. В голове колонны несли транспарант "Захист України - справа честі".

На время акции центральную улицу Харькова перекрыли для транспорта. Порядок охраняли полицейские.

