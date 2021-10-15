УКР
"Батько наш Бандера" у виконанні хору священників. ВIДЕО

Священники Православної церкви України в Івано-Франківську заспівали націоналістичну пісню "Батько наш Бандера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Наше Прикарпаття, під час святкування 112-ї річниці від дня народження засновника ОУН (б) Степана Бандери 1 січня 2021 року духовенство ПЦУ Івано-Франківська після панахиди по ньому на Європейській площі заспівало пісню "Батько наш Бандера ".

Читайте також: "Батько наш Бандера!" Як українські підлітки "підпалюють" ватку і обламують роги російським пропагандистам. ВIДЕО

Бандера Степан (197) священник (163)
+83
Гарно хлопці співають!
15.10.2021 22:28 Відповісти
+70
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! | (2)

Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить повстанець тяженько ранений. | (2)

Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки. | (2)

Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його. | (2)

Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,
Без правої ручки, без ніжки зостався. | (2)

Мами ж наші, мами, не плачте за нами,
Не плачте за нами гіркими сльозами. | (2)

Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! | (2)

А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили. | (2)

Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били. | (2)

Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! | (2)

Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала. | (2)

На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава! | (
15.10.2021 22:35 Відповісти
+69
Гарна пісня.
15.10.2021 22:28 Відповісти
Amen, brothers!
15.10.2021 22:26 Відповісти
Гарно хлопці співають!
15.10.2021 22:28 Відповісти
Гарна пісня.
15.10.2021 22:28 Відповісти
в цей раз благодатний вогонь зійде не в Ієрусалимі, а в московії та на ватних ТРК України.... Заграву від підпалених цим вогнем ватних дуп,аж на Афоні видно буде
15.10.2021 22:30 Відповісти
хорошо поют, вот только как это поможет экономике, политике, народу, Украине? не понимаю! где не включишь тв аналы одно либо поют либо дебаты, а толку 0! песни с делом очень расходятся!
15.10.2021 22:32 Відповісти
Ну то розкажи що потрібно робити, а краще сам подай приклад.
15.10.2021 22:33 Відповісти
вы часом не еврей? вопросом на вопрос))))) ну давайте реально посмотрим на фещи, поможет это в чем либо?
17.10.2021 15:12 Відповісти
Що треба робити прочитайте мій коментар далі - 21.10.2021 12:57.
21.10.2021 13:32 Відповісти
Чтобы народ, экономика и политика были в порядке, надо сначала искоренить вату. Даже ценой экномики, народа и политики. А на это уйдёт поколение. Возможно, не одно.

Ибо вата - это как гвоздь в голове, который рано или поздно, если его не извлечь, приведет к смерти (Голодомор 1921, Голодомор 1933, расстрелы, гулаги, пытки нквд и прочие зверства).
15.10.2021 23:06 Відповісти
Даже ценой экномики, народа и политики

Поясни більш детально.
15.10.2021 23:41 Відповісти
Що неясно, тобто ціною війни. Інакше нічого не вийде, або ми касапів, або вони нас.
16.10.2021 13:49 Відповісти
глупости говороите... разве вата мешает искоренить офшоры, разве вата мешает искоренить коррупцию, разве вата мешает строить экономику? вы знаете, вы мне напомнили моего преподавателя, который все время говорил студентам, "вы нашли тысячу причин, что бы не сделать и не одной , что бы сделать"!! а вы как в той призказке "плохому танцору яйца мешают"!!)))) без обид, но факт!
17.10.2021 15:09 Відповісти
Насчет "сначала" ваше предложение крайне деструктивно. Кроме ваты внутри еще есть паразиты, которые уничтожают страну. Поэтому надо действовать в нескольких направлениях параллельно.
Прочитайте мой комментарий дальше - 21.10.2021 12:57.
21.10.2021 13:29 Відповісти
Як кажуть американці «можна іти і жвачку жувати».
16.10.2021 00:10 Відповісти
Andre2014 правий! Найголовніше у Всесвіті - це ковбаса!
16.10.2021 06:25 Відповісти
ну не колбаса... вы бы эту реплику сказали тем , кто в 33 жил.. как вы думаете что бы они вам ответили!?
17.10.2021 15:02 Відповісти
Вот как научитесь строить причинно следственные связи, так и все станет на свои места... Подсказка: 33-й это следствие, а не причина...
17.10.2021 17:42 Відповісти
хм.. 33следсвие, а потом причина - смерть..... так что то что было следсвием становится причиной!
17.10.2021 18:01 Відповісти
Понятно... Тогда даже не буду пытаться... А ведь вы сами почти ответили на свои вопросы, но так и не поняли этого...
17.10.2021 20:21 Відповісти
Файно!
15.10.2021 22:32 Відповісти
Здаєцця, що наступний флешмоб буде з піснею "Лєнта за лєнтой"...
15.10.2021 22:33 Відповісти
Ой я обожнюю цю пісню!!!!
- Український повстанче в бою не відступай!!!
18.10.2021 08:38 Відповісти
15.10.2021 22:35 Відповісти
вже зробив рінгтона, та поставив на дзвінок
15.10.2021 22:45 Відповісти
Молодцы. Чем больше таких песен, тем сильнее у ваты подгорать будет! Слава Україні! 🇺🇦
15.10.2021 22:35 Відповісти
Всім героям слава !!!
15.10.2021 22:47 Відповісти
Дякую.
15.10.2021 22:48 Відповісти
Гарненько усі подякували хористам і не забуваймо,що 15.10.1959 року, у Мюнхені агентом КГБ Б.Сташинським був убитий С.А.Бандера. Нехай душа його спочиває у Царстві Небеснім, а діло його не завершується допоки існує московія.
16.10.2021 00:06 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
16.10.2021 00:23 Відповісти
А цей сташинський був його односелець. Їхню хату в селі прокляли люди.
16.10.2021 14:01 Відповісти
Та ні, пані Оксано. Богдан Сташинсський народився на львівщині у місечку Борщовичі у сім"ї,що була пов"язана із українським підпіллям, у тому числі і сам Богдан, але будучи 19-річним юнаком попав у тенета КДБ, де "здав", у першу чергу, членів своєї сім"ї. А С.А. Бандера народився на теперішній Івано-Франківщині у селі Великий Угрин калушського району. Отже, односельцями вони не були.
16.10.2021 18:40 Відповісти
А таким як ти,**********, в Україні. Прапорець зміни і відкрий личко.мвцькальский висереню.
16.10.2021 17:49 Відповісти
такі священники мені подобаються
15.10.2021 22:53 Відповісти
Чудова пісня!
15.10.2021 23:00 Відповісти
15.10.2021 23:10 Відповісти
Слава Героям УПА!
15.10.2021 23:22 Відповісти
у Оли С. табло перекосит на другую сторону,походу..
15.10.2021 23:25 Відповісти
Дуже радий, що це співає молодь у школах.Тому що вони будуть співать це й своім дітям, а коли співають дітям, це вічний ланцюг. Батько співав мені пісні запорожських козаків.
Я співаю іх дітям.
15.10.2021 23:29 Відповісти
Модер, уйми этого ватного пятуха.
16.10.2021 17:57 Відповісти
...Україна Мати. Що йо ,то йо.
16.10.2021 00:21 Відповісти
Я навіть боюся уявити,що буде коли черга дійде до цієї пісеньки

Комарик (Пісня УПА)

Ой, що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.

Щоб кусати москалів, ще й німоту,
Щоб прогнати з України ту голоту.

Примістився Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.

Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.

І упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.

Поховали москалів не по-людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно «пальці».

Сталін хрест нап'яв, взяв кадильницю,
Ходить-бродить до УПА по кропильницю.

Ех, кропильниця ти моя ладная,
Скорострільная, самозарядная.
16.10.2021 00:28 Відповісти
Класно ! Гарні голоси !

На рашці ще не бачили цих священників-бандерівців ?
16.10.2021 00:38 Відповісти
Як побачать, то здійметься "...шура-бура", скабака енд Ко гавкаючи і хриплячи на *********** пропагандонських ланцюгах аж перевертаться будуть!
16.10.2021 01:06 Відповісти
Наклали звук з іншого відео і є новина
16.10.2021 02:51 Відповісти
ну ті ж, - мудак, прекрасно понимаешь какой ты конченный казламордый мудилло? ))))
16.10.2021 04:18 Відповісти

16.10.2021 06:04 Відповісти
скинув з ютюб силки в севастопіль знайомому і місцевим знайомим так сказати любітелям рассеи.... хай слухають...
16.10.2021 08:15 Відповісти
Слава Україні !!!
Смерть ворогам !!!

https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ
16.10.2021 14:51 Відповісти
Їй Богу, з такими отцями .... почну в церкву ходити знову!
Хай вам пане Боже допомагає!
Найкраще відео з часів майдану, коли монахи Михайлівського монастиря рятували хлопців поранених на Майдані!
Слава Україні!
16.10.2021 15:16 Відповісти
Треба челенж зробити - щоб зірки шоу бізу України проспівали "Батько наш Бандера".
Так і бачу як Полякову і Марув буде корчити, про Ані Лорак з Дантесом вже мовчу
Слава Богу, слава Україні
16.10.2021 18:21 Відповісти
Вот, что делает одна патриотическая песня - кацапы уже дали себе ответ на вопрос - как же мы приедем на Украину со своими детьми, когда всё уляжется - да никогда мы туда не приедем. Ну, просто мёд на душу. Б...лят...ь, они не приедут, су..ки.
16.10.2021 18:47 Відповісти
а ролик набирає.
вже 140.000
16.10.2021 23:04 Відповісти
Видео понравилось. Спорить ни с кем не хочу. Просто заспамил уродов на этой странице.
17.10.2021 02:23 Відповісти
Слава Героям!
17.10.2021 03:49 Відповісти
Аминь
17.10.2021 04:32 Відповісти
ніби тобі є чим думати ...
17.10.2021 16:47 Відповісти
Не можешь платить? Попробуй поработать
17.10.2021 16:21 Відповісти
другий гімн України.
17.10.2021 16:24 Відповісти
Дупа палає? Вчись гасити мовчки, бо буде гірше.
17.10.2021 20:25 Відповісти
Коли Бандеру співають у руцької вати пердак підгорає... Я собі навмисно на рінгтон встановив!
18.10.2021 08:31 Відповісти
Патріотичні пісні це дуже добре. Але в тих хто виконує й слухає проглядається вкрай пригнічений настрій. Це закономірно. Обов'язково читайте далі.
Причини наших проблем в тому, що в України й українців нема головного.
Нема самоорганізації й чіткого плану дій по вирішенню наших проблем. І не проглядаються люди, які б могли цим зайнятись.
У внутрішніх ворогів - олігархів, усе це є. І плани і люди і дії. А головні їх дії це мільярди, які організовано крадуться ними і їх оточенням. А також афера дерибану землі (головний етап якого ще буде). А ми тут якісь безпорадні.
То що ж нам робити? У мене нема ПОВНОГО плану, який би я міг запропонувати. Але почати необхідно з ліквідації кланово-олігархічної системи.
Головною дією в ліквідації олігархії має бути ліквідація багатомільйонної грошової застави в виборах президента. Треба її ліквідувати, а не "жувати соплі". Проблема в тому, що нема нікого, щоб поставив перед владою вимоги на ліквідацію застави.
21.10.2021 12:57 Відповісти
 
 