"Батько наш Бандера" у виконанні хору священників. ВIДЕО
Священники Православної церкви України в Івано-Франківську заспівали націоналістичну пісню "Батько наш Бандера".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Наше Прикарпаття, під час святкування 112-ї річниці від дня народження засновника ОУН (б) Степана Бандери 1 січня 2021 року духовенство ПЦУ Івано-Франківська після панахиди по ньому на Європейській площі заспівало пісню "Батько наш Бандера ".
Ибо вата - это как гвоздь в голове, который рано или поздно, если его не извлечь, приведет к смерти (Голодомор 1921, Голодомор 1933, расстрелы, гулаги, пытки нквд и прочие зверства).
Поясни більш детально.
Прочитайте мой комментарий дальше - 21.10.2021 12:57.
- Український повстанче в бою не відступай!!!
Ми за Україну будем воювати! | (2)
Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить повстанець тяженько ранений. | (2)
Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки. | (2)
Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його. | (2)
Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,
Без правої ручки, без ніжки зостався. | (2)
Мами ж наші, мами, не плачте за нами,
Не плачте за нами гіркими сльозами. | (2)
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! | (2)
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили. | (2)
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били. | (2)
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! | (2)
Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала. | (2)
На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава! | (
Я співаю іх дітям.
Комарик (Пісня УПА)
Ой, що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.
Щоб кусати москалів, ще й німоту,
Щоб прогнати з України ту голоту.
Примістився Комар на дубочку,
Закріпив скоростріла на листочку.
Та зірвалася на раз шура-бура,
Вона того Комарика з дуба здула.
І упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москалів не по-людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно «пальці».
Сталін хрест нап'яв, взяв кадильницю,
Ходить-бродить до УПА по кропильницю.
Ех, кропильниця ти моя ладная,
Скорострільная, самозарядная.
На рашці ще не бачили цих священників-бандерівців ?
І настане величний час, коли один скаже - Слава Україні!
А мільйони - мільйони відповідатимуть - Героям Слава!
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ БАНДЕРА.
___
Смерть ворогам !!!
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ
Хай вам пане Боже допомагає!
Найкраще відео з часів майдану, коли монахи Михайлівського монастиря рятували хлопців поранених на Майдані!
Слава Україні!
Так і бачу як Полякову і Марув буде корчити, про Ані Лорак з Дантесом вже мовчу
Слава Богу, слава Україні
вже 140.000
Причини наших проблем в тому, що в України й українців нема головного.
Нема самоорганізації й чіткого плану дій по вирішенню наших проблем. І не проглядаються люди, які б могли цим зайнятись.
У внутрішніх ворогів - олігархів, усе це є. І плани і люди і дії. А головні їх дії це мільярди, які організовано крадуться ними і їх оточенням. А також афера дерибану землі (головний етап якого ще буде). А ми тут якісь безпорадні.
То що ж нам робити? У мене нема ПОВНОГО плану, який би я міг запропонувати. Але почати необхідно з ліквідації кланово-олігархічної системи.
Головною дією в ліквідації олігархії має бути ліквідація багатомільйонної грошової застави в виборах президента. Треба її ліквідувати, а не "жувати соплі". Проблема в тому, що нема нікого, щоб поставив перед владою вимоги на ліквідацію застави.