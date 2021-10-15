"Батько наш Бандера" у виконанні хору священників. ВIДЕО

Священники Православної церкви України в Івано-Франківську заспівали націоналістичну пісню "Батько наш Бандера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Наше Прикарпаття, під час святкування 112-ї річниці від дня народження засновника ОУН (б) Степана Бандери 1 січня 2021 року духовенство ПЦУ Івано-Франківська після панахиди по ньому на Європейській площі заспівало пісню "Батько наш Бандера ".

