"Батько наш Бандера" в исполнении хора священников. ВИДЕО

Священники Православной церкви Украины в Ивано-Франковске спели националистическую песню "Батько наш Бандера".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Наше Прикарпаття, во время празднования 112-й годовщины со дня рождения основателя ОУН (б) Степана Бандеры 1 января 2021 года духовенство ПЦУ Ивано-Франковска после панихиды по нему на Европейской площади спело песню "Батько наш Бандера".

