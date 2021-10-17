УКР
Молодь Слов'янська підтримала флешмоб "Батько наш Бандера". ВIДЕО

Громадські організації "Слов'янська січ" та "Єдина родина Донеччини" долучилися до флешмобу "Батько наш Бандера".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане на youtube-каналі "Патріот Донбасу".

Бандера Степан (197) флешмоб (89) Слов’янськ (674)
+67
Путин-Медведев:
"мы должны дождаться вменяемого правительства на Украине..."

вы дождетесь вот этих националистов-бандеровцев, долбл...бы !

Славянску Слава !
17.10.2021 18:29 Відповісти
+50
Славики 2 недели были освобожденные от злобных бендер поэтому это не удивительно! Славянск это форпост Украины сейчас на Донбассе!
17.10.2021 18:25 Відповісти
+50
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!

Слава Україні!
17.10.2021 18:36 Відповісти
картинка для скабеевой
18.10.2021 10:16 Відповісти
Як ви вже задрали своїм "не дай Боже надати найменший привід *****, скайобовій чи ще якомусь ********, наприклад, зільоному, приїбатись до чогось". Ставайте ВІЛЬНИМИ, кінець кінців. Рабів до РАЮ не пускають.
18.10.2021 21:12 Відповісти
Як держава скаже,так і буде, думка держави моя думка.я завжди буду підтримувати державу поважати завжди навіть якщо вона мене зрадила.друзів найкращих подумаю поважати чи ні, але державу поважати завжди закони своєї рідної батьківщини завжди буду підтримувати державу у важкій час.люблю тебе єдина Україна місто Миколаїв миколаївська область особливо Миколаїв миколаївська область завжди столиця суднобудування у світі!!!!
18.10.2021 22:37 Відповісти
