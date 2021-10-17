Молодь Слов'янська підтримала флешмоб "Батько наш Бандера". ВIДЕО
Громадські організації "Слов'янська січ" та "Єдина родина Донеччини" долучилися до флешмобу "Батько наш Бандера".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане на youtube-каналі "Патріот Донбасу".
Иван Иван #488996
18.10.2021 10:16
Alex El #379192
18.10.2021 21:12
Женя Федосеенко
18.10.2021 22:37
"мы должны дождаться вменяемого правительства на Украине..."
вы дождетесь вот этих националистов-бандеровцев, долбл...бы !
Славянску Слава !
Ми за Україну будем воювати!
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Слава Україні!