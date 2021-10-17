Молодь Слов'янська підтримала флешмоб "Батько наш Бандера". ВIДЕО

Громадські організації "Слов'янська січ" та "Єдина родина Донеччини" долучилися до флешмобу "Батько наш Бандера".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане на youtube-каналі "Патріот Донбасу".

