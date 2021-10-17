РУС
Молодежь Славянска поддержала флешмоб "Батько наш Бандера". ВИДЕО

Общественные организации "Слов’янська січ" и "Єдина родина Донеччини" присоединились к флешмобу "Батько наш Бандера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное на youtube-канале "Патриот Донбасса".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Батько наш Бандера!" как украинские подростки "поджигают" ватку и обламывают рога российским пропагандистам. ВИДЕО

Бандера Степан (752) флешмоб (140) Славянск (2646)
Топ комментарии
+67
Путин-Медведев:
"мы должны дождаться вменяемого правительства на Украине..."

вы дождетесь вот этих националистов-бандеровцев, долбл...бы !

Славянску Слава !
17.10.2021 18:29 Ответить
+50
Славики 2 недели были освобожденные от злобных бендер поэтому это не удивительно! Славянск это форпост Украины сейчас на Донбассе!
17.10.2021 18:25 Ответить
+50
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!

Слава Україні!
17.10.2021 18:36 Ответить
картинка для скабеевой
18.10.2021 10:16 Ответить
Як ви вже задрали своїм "не дай Боже надати найменший привід *****, скайобовій чи ще якомусь ********, наприклад, зільоному, приїбатись до чогось". Ставайте ВІЛЬНИМИ, кінець кінців. Рабів до РАЮ не пускають.
18.10.2021 21:12 Ответить
Як держава скаже,так і буде, думка держави моя думка.я завжди буду підтримувати державу поважати завжди навіть якщо вона мене зрадила.друзів найкращих подумаю поважати чи ні, але державу поважати завжди закони своєї рідної батьківщини завжди буду підтримувати державу у важкій час.люблю тебе єдина Україна місто Миколаїв миколаївська область особливо Миколаїв миколаївська область завжди столиця суднобудування у світі!!!!
18.10.2021 22:37 Ответить
