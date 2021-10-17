Молодежь Славянска поддержала флешмоб "Батько наш Бандера". ВИДЕО
Общественные организации "Слов’янська січ" и "Єдина родина Донеччини" присоединились к флешмобу "Батько наш Бандера".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное на youtube-канале "Патриот Донбасса".
Иван Иван #488996
18.10.2021 10:16
Alex El #379192
18.10.2021 21:12
Женя Федосеенко
18.10.2021 22:37
"мы должны дождаться вменяемого правительства на Украине..."
вы дождетесь вот этих националистов-бандеровцев, долбл...бы !
Славянску Слава !
Ми за Україну будем воювати!
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Слава Україні!