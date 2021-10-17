Молодежь Славянска поддержала флешмоб "Батько наш Бандера". ВИДЕО

Общественные организации "Слов’янська січ" и "Єдина родина Донеччини" присоединились к флешмобу "Батько наш Бандера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное на youtube-канале "Патриот Донбасса".

