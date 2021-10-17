Як депутатство покращує життя "слуг народу", - розслідування BIHUS info. ВIДЕО
Журналістка BIHUS info Марія Землянська проаналізувала стан і бізнес непублічних нардепів із президентської партії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в блозі журналістки.
"Епоха бідності скінчилася? Ну, якщо у вас ні, то у декого зі "слуг народу" точно. Як за 2 роки депутатства обжитися маєтками в Козині і навчитися купувати тачки задешево?" - наголошується в блозі.
"Друг Шарія на "Геліку" Дубінського (звичайно ж, незадекларованому), нардеп Негулевський, компанія якого натендерила мільйони на "великому будівництві". А ще виявлено фантастичні скіли депутата Брагара, який купив стару "євробляху", але ганяє на новенькій незадекларованій "Тойоті". Все про кінець епохи бідності від "слуг", - йдеться в описі відеоблогу.
Нафіга нам парламент воровитих бабуїнів замість розумних та відповідальних ?
Але це ж не правда.
Ніщо не змиє позор із зебілів за їхній сороміцький вибір.
Такого балагану навіть біглий овоч собі не дозволяв. А тут прийшли голодранці з баблом воювати. Обіцяли зміни, посадки... І що ? Швидко здулись. І гірше не це. А те що вони тупі і залежні від зеленського. Тому і небезпечні для решти українців.
Думати може тільки людина , у приматів є тільки рефлекси
По фізіономіях видно, як вони розжились. Мільйонерами стали...
А як себе почувають їхні обдурені виборці - будуть коментарі?
Одни начинают в лотерею систематически выигрывать, другие вспоминают, что забыли лимоны зарегистрировать...
Примитивно, как белый свет:
Есть корыто - а свиньи будут.
В них всегда недостатка нет.
(Н.Третьяк)