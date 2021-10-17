Як депутатство покращує життя "слуг народу", - розслідування BIHUS info. ВIДЕО

Журналістка BIHUS info Марія Землянська проаналізувала стан і бізнес непублічних нардепів із президентської партії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в блозі журналістки.

"Епоха бідності скінчилася? Ну, якщо у вас ні, то у декого зі "слуг народу" точно. Як за 2 роки депутатства обжитися маєтками в Козині і навчитися купувати тачки задешево?" - наголошується в блозі.

"Друг Шарія на "Геліку" Дубінського (звичайно ж, незадекларованому), нардеп Негулевський, компанія якого натендерила мільйони на "великому будівництві". А ще виявлено фантастичні скіли депутата Брагара, який купив стару "євробляху", але ганяє на новенькій незадекларованій "Тойоті". Все про кінець епохи бідності від "слуг", - йдеться в описі відеоблогу.

