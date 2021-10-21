Львівські школярки, які ініціювали флешмоб "Батько наш - Бандера ...": Не очікували такої популярності. Просто хотіли підтримати патріотів. ВIДЕО
Патріотичний флешмоб "Батько наш - Бандера, Україна - мати ..." став одним з найбільш популярних в соцмережах. Про Бандеру співають школярі, студенти, спортсмени та українські зірки. Одному з роликів приписували навіть виховну функцію проросійської вчительки. Але з'ясувалося, що пісня нічого спільного з тролінгом не має.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 5 канал, ініціаторки флешмобу - одинадцятикласниці львівського ліцею, стверджують, що заспівали пісню, щоб підтримати патріотичні рухи в Україні та насолити "за поребриком" - там пісня стала причиною нової істерії кремлівських пропагандистів про фашизм в Україні.
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Николай Свойя
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