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Львівські школярки, які ініціювали флешмоб "Батько наш - Бандера ...": Не очікували такої популярності. Просто хотіли підтримати патріотів. ВIДЕО

Патріотичний флешмоб "Батько наш - Бандера, Україна - мати ..." став одним з найбільш популярних в соцмережах. Про Бандеру співають школярі, студенти, спортсмени та українські зірки. Одному з роликів приписували навіть виховну функцію проросійської вчительки. Але з'ясувалося, що пісня нічого спільного з тролінгом не має.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 5 канал, ініціаторки флешмобу - одинадцятикласниці львівського ліцею, стверджують, що заспівали пісню, щоб підтримати патріотичні рухи в Україні та насолити "за поребриком" - там пісня стала причиною нової істерії кремлівських пропагандистів про фашизм в Україні.

Також дивіться: "Батько наш Бандера!" Як українські підлітки "підпалюють" ватку і обламують роги російським пропагандистам. ВIДЕО

Автор: 

Бандера Степан (197) флешмоб (88)


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Топ коментарі
+40
а с чего бы это в Украине должны молиться кацапским богам? на расии совсем шизанулись...
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21.10.2021 10:46
+34
Смотрел этот флешмоб у блогера Миколи Рушниці дня 3 назад....у мавзолейных пердаки рвало не по деццки...
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21.10.2021 10:47
+24
Ну и молодцы. Респект и уважение.
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21.10.2021 10:47
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Если у тебя, ущербный, в голове жопа, рекомендую тройную клизму! Может и не поможет, ибо запустил ты свое жопоголовие, но облегчение точно испытаешь!
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22.10.2021 09:23 Відповісти
молодці дівчата!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.10.2021 19:49 Відповісти
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