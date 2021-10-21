Рабінович спростовує виключення з партії Киви: "Хріна лисого!". ВIДЕО
Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович спростував виключення з політсили Іллі Киви.
Як передає Цензор.НЕТ, Рабінович у Facebook опублікував відео з Кивою.
"Ну що, "брєдоносниє", кого ви виключити з партії хочете? Киву? Хріна лисого! Зрозуміло?", - сказав Рабінович.
При цьому незрозуміло, назвав Рабінович "лисим хріном" Киву чи таким чином висловив побажання своїм однопартійцям.
Нагадаємо, раніше нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що його збираються виключити з партії.
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