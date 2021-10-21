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Рабінович спростовує виключення з партії Киви: "Хріна лисого!". ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович спростував виключення з політсили Іллі Киви.

Як передає Цензор.НЕТ, Рабінович у Facebook опублікував відео з Кивою.

"Ну що, "брєдоносниє", кого ви виключити з партії хочете? Киву? Хріна лисого! Зрозуміло?", - сказав Рабінович.

При цьому незрозуміло, назвав Рабінович "лисим хріном" Киву чи таким чином висловив побажання своїм однопартійцям.

Нагадаємо, раніше нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що його збираються виключити з партії.

Також дивіться: Кива заявив, що його збираються виключити з партії ОПЗЖ: "Чекатиму рішення Медведя, Рабіновича, Бойка". ВIДЕО

Автор: 

Рабінович Вадим (198) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+43
Україно, Україно, подивись на себе.

В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.

Т.Г.Шевченко
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21.10.2021 14:03
+31
Хрена лысого? - это он про себя говорит или про Киву?
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21.10.2021 14:02
+27
С одной стороны смешные персонажи, а с другой смешные избиратели, что вот ЭТО вот избирают, тем более во время войны
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21.10.2021 14:02
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посмотрел бы я на их лица на виселице перед эшафотом...
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21.10.2021 17:09 Відповісти
Дві мошонки блищать а член бужанський висить у підпіллі.
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21.10.2021 17:11 Відповісти
Ківу лисого!
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21.10.2021 17:39 Відповісти
Так обидва хрени лисі...
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21.10.2021 18:20 Відповісти
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21.10.2021 18:29 Відповісти
какие отвратительные и мерзкие рожи...
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21.10.2021 18:48 Відповісти
так они и есть 2 лысых хрена...
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21.10.2021 18:50 Відповісти
І Ківу і хрена на шибеницю.
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21.10.2021 19:55 Відповісти
значить Хрена Лисого в Жопі скоро не буде.
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21.10.2021 19:58 Відповісти
кккккккккккккккккккккккккккккрасссссссссссссссссавцы-*********... правда пассивные... оба...
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21.10.2021 20:29 Відповісти
два тупих *********
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21.10.2021 21:01 Відповісти
Два хрена лысых..их не с партии а с пространства исключить надо ..два у№бня мерзких.
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21.10.2021 23:15 Відповісти
Эти два типа ни в чем не виноваты. За них голосуют украинцы. Хотят их. Вот в чем проблема.
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21.10.2021 23:26 Відповісти
Мне вот интересно ,долго мы еще этих мразей заЖопинских терпеть будем и все их издевки ,насмешки и плевки в сторону украинской идентичности???...
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21.10.2021 23:51 Відповісти
Вот читаешь новости, смотришь на людей, на все что вокруг творится и потихоньку оху...шь... Вроде все такие умные, слова пишут правильные, жить хотят хорошо, учится нормально и т.д. НО КТО ТО ЖЕ ТАКИХ УБЛЮДКОВ (ОБОИХ И Т.Д.) В РАДУ ВЫБИРАЕТ?? КАК ОНИ ТАМ ПОЯВЛЯЮТСЯ?? А потом еще с нас стебутся, то он к.т.н. то адвокат КАК??? У КИВЫ НА ЛБУ НАПИСАНО ....... !!! И ЭТО ЧМО НАМ ЗАКОНЫ ПИШЕТ, И УТВЕРЖДАЕТ СОВМЕСТНО С рАБИНОВИЧЕМ и мЕДВИЧУКОМ...
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22.10.2021 10:03 Відповісти
Два дебила это сила 😂😂
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22.10.2021 00:07 Відповісти
Хрена лысого ? Ни за что!
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22.10.2021 04:39 Відповісти
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