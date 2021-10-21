РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7967 посетителей онлайн
Новости Видео
11 193 120

Рабинович опровергает исключение из партии Кивы: "Хрена лысого!". ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович опроверг исключение из политсилы Ильи Кивы.

Как передает Цензор.НЕТ, Рабинович в Facebook опубликовал видео с Кивой.

"Ну что, бредоносные, кого вы исключить из партии хотите? Киву? Хрена лысого! Понятно?", - сказал Рабинович.

При этом непонятно, назвал ли Рабинович "лысым Хреном" Киву или же таким образом высказал пожелание своим однопартийцам.

Напомним, ранее нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что его собираются исключить из партии.

Читайте: Обращение Кивы к Путину - государственная измена, - "УДАР Виталия Кличко" подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ и требует расследования

Автор: 

Рабинович Вадим (246) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
Україно, Україно, подивись на себе.

В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.

Т.Г.Шевченко
показать весь комментарий
21.10.2021 14:03
+31
Хрена лысого? - это он про себя говорит или про Киву?
показать весь комментарий
21.10.2021 14:02
+27
С одной стороны смешные персонажи, а с другой смешные избиратели, что вот ЭТО вот избирают, тем более во время войны
показать весь комментарий
21.10.2021 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
посмотрел бы я на их лица на виселице перед эшафотом...
показать весь комментарий
21.10.2021 17:09 Ответить
Дві мошонки блищать а член бужанський висить у підпіллі.
показать весь комментарий
21.10.2021 17:11 Ответить
Ківу лисого!
показать весь комментарий
21.10.2021 17:39 Ответить
Так обидва хрени лисі...
показать весь комментарий
21.10.2021 18:20 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2021 18:29 Ответить
какие отвратительные и мерзкие рожи...
показать весь комментарий
21.10.2021 18:48 Ответить
так они и есть 2 лысых хрена...
показать весь комментарий
21.10.2021 18:50 Ответить
І Ківу і хрена на шибеницю.
показать весь комментарий
21.10.2021 19:55 Ответить
значить Хрена Лисого в Жопі скоро не буде.
показать весь комментарий
21.10.2021 19:58 Ответить
кккккккккккккккккккккккккккккрасссссссссссссссссавцы-*********... правда пассивные... оба...
показать весь комментарий
21.10.2021 20:29 Ответить
два тупих *********
показать весь комментарий
21.10.2021 21:01 Ответить
Два хрена лысых..их не с партии а с пространства исключить надо ..два у№бня мерзких.
показать весь комментарий
21.10.2021 23:15 Ответить
Эти два типа ни в чем не виноваты. За них голосуют украинцы. Хотят их. Вот в чем проблема.
показать весь комментарий
21.10.2021 23:26 Ответить
Мне вот интересно ,долго мы еще этих мразей заЖопинских терпеть будем и все их издевки ,насмешки и плевки в сторону украинской идентичности???...
показать весь комментарий
21.10.2021 23:51 Ответить
Вот читаешь новости, смотришь на людей, на все что вокруг творится и потихоньку оху...шь... Вроде все такие умные, слова пишут правильные, жить хотят хорошо, учится нормально и т.д. НО КТО ТО ЖЕ ТАКИХ УБЛЮДКОВ (ОБОИХ И Т.Д.) В РАДУ ВЫБИРАЕТ?? КАК ОНИ ТАМ ПОЯВЛЯЮТСЯ?? А потом еще с нас стебутся, то он к.т.н. то адвокат КАК??? У КИВЫ НА ЛБУ НАПИСАНО ....... !!! И ЭТО ЧМО НАМ ЗАКОНЫ ПИШЕТ, И УТВЕРЖДАЕТ СОВМЕСТНО С рАБИНОВИЧЕМ и мЕДВИЧУКОМ...
показать весь комментарий
22.10.2021 10:03 Ответить
Два дебила это сила 😂😂
показать весь комментарий
22.10.2021 00:07 Ответить
Хрена лысого ? Ни за что!
показать весь комментарий
22.10.2021 04:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 