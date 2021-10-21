Рабинович опровергает исключение из партии Кивы: "Хрена лысого!". ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович опроверг исключение из политсилы Ильи Кивы.

Как передает Цензор.НЕТ, Рабинович в Facebook опубликовал видео с Кивой.

"Ну что, бредоносные, кого вы исключить из партии хотите? Киву? Хрена лысого! Понятно?", - сказал Рабинович.

При этом непонятно, назвал ли Рабинович "лысым Хреном" Киву или же таким образом высказал пожелание своим однопартийцам.

Напомним, ранее нардеп ОПЗЖ Илья Кива заявил, что его собираются исключить из партии.

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