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Віцепрем'єрка Стефанішина підтвердила можливість перезапуску угоди про асоціацію з ЄС. ВIДЕО

Саміт Україна-ЄС дозволив вести переговори про відкриття ринку Євросоюзу для української продукції.

Про це заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина в кулуарах парламенту, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що євроінтеграційні зміни це і безпека харчування, і транспорт, і міжнародні відносини.

"Є думка, щоб проголосувати ці рішення пакетом. Також у самому порядку денному є кілька важливих законопроєктів. ... З огляду на успішні результати нещодавнього саміту Україна-ЄС ці законодавчі інціативи сприятимуть тому, щоб велися успішні переговори про відкриття ринку, про доступ нашої продукції на ринок Євросоюзу, тому що йдеться про законопроєкт, який стосується приведення до євростандарту", - розповіла Стефанішина.

За словами віцепрем'єрки, вона говорить і про зону вільної торгівлі.

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"Зокрема, на порядку денному є законопроєкт про енергетичну ефективність. Це частина наших переговорів, яка стосується "зеленої" трансформації ... і як ми домовилися, Євросоюз підтримуватиме масштабну тепломодернізацію. Тому цей закон дасть старт і європейському фінансуванню і внутрішній політиці. Це зміни, які пропорційно ведуть до залучення додаткового фінансування і до відкриття ринку для робітників", - пояснила Стефанішина.

Віцепрем'єрка підтвердила можливість перезапуску асоціації з ЄС і зазначила, що в липні 2021 направила пропозицію щодо скасування певних тарифних обмежень на харчову і нехарчову продукцію.

Ми очікуємо, що до кінця жовтня ЄС підтвердить готовність переглянути ці позиції. Тоді цілі пласти малого і середнього бізнесу відкриють для себе можливість європейського ринку", - сказала вона.

Автор: 

асоціація (408) Євросоюз (13625) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (360)


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Топ коментарі
+13
Обосратыши,не трогайте то что работает. С ваши рукожепством и при полном отсутсвием ума результат будет прогнозируемым.
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21.10.2021 16:19
+8
Оооо! Если туда влезли зелёные ублюдки, то и на этом можно крест ставить.
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21.10.2021 16:25
+5
Кручу-верчу-запутать хочу. Сама то поняла, что наговорила?
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21.10.2021 16:22
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Опять техосмотром побаловать водителей хотим?
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21.10.2021 16:16 Відповісти
Понабирали мусорное отребье. "Элита" мать их так.
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21.10.2021 16:16 Відповісти
Обосратыши,не трогайте то что работает. С ваши рукожепством и при полном отсутсвием ума результат будет прогнозируемым.
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21.10.2021 16:19 Відповісти
Кручу-верчу-запутать хочу. Сама то поняла, что наговорила?
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21.10.2021 16:22 Відповісти
Оооо! Если туда влезли зелёные ублюдки, то и на этом можно крест ставить.
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21.10.2021 16:25 Відповісти
Меня умиляет, когда кто то из ЗЕлёный отбросов человечества говорит - есть мысль или есть мнение, а ещё круче когда они говорят - я думаю.
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21.10.2021 16:31 Відповісти
А ЄС про це знає? Чи й надалі буде вимагати, щоб дурники виконували ту кабалу, яку підписали?
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21.10.2021 16:38 Відповісти
Зараз ці варіяти так перезапустять угоду, що Україна опиниться у Євразійському союзі...
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21.10.2021 16:39 Відповісти
Теперь еще и ассоциацию с ЕС похерят дегенераты ЗЕленые....
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21.10.2021 16:40 Відповісти
Осталось закупить Фуфломицин Путлера и счастье наступит прямо следующим утром....
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21.10.2021 16:42 Відповісти
Это что-то типа перезапуска И.Брюховецким договора о военном союзе с Московией, который ранее подписал Хмельницкий.

Если что- ирония. Брюховецкий переподписал его так что превратил Гетьманщину в вассала Москвы и взамен получил боярский титул и имение под Москвой
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21.10.2021 21:03 Відповісти
 
 