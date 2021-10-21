Чотири країни ЄС підпишуть з Україною декларації про європейську перспективу, - віцепрем'єрка Стефанішина. ВIДЕО

Протягом цього місяця очікується, що чотири країни Євросоюзу підпишуть з Україною декларації про європейську перспективу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

"Уже чотири країни такі декларації підписали, ще чотири країни висловили свою згоду. Президент України, як тільки буде можливість, також підпише спільно ці декларації. Не хочу називати ці країни, тому що вони можуть не наважуватися. Але паралельно ми ведемо переговори з усіма країнами ЄС", - зазначила Стефанішина.

Відповідаючи на запитання, коли це можливо, віцепрем'єрка сказала: "Це можливо навіть протягом цього місяця".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення кількості держав - членів ЄС, які на двосторонньому рівні підтримають європейську перспективу України.

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