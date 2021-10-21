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Чотири країни ЄС підпишуть з Україною декларації про європейську перспективу, - віцепрем'єрка Стефанішина. ВIДЕО

Протягом цього місяця очікується, що чотири країни Євросоюзу підпишуть з Україною декларації про європейську перспективу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

"Уже чотири країни такі декларації підписали, ще чотири країни висловили свою згоду. Президент України, як тільки буде можливість, також підпише спільно ці декларації. Не хочу називати ці країни, тому що вони можуть не наважуватися. Але паралельно ми ведемо переговори з усіма країнами ЄС", - зазначила Стефанішина.

Відповідаючи на запитання, коли це можливо, віцепрем'єрка сказала: "Це можливо навіть протягом цього місяця".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення кількості держав - членів ЄС, які на двосторонньому рівні підтримають європейську перспективу України.

Також читайте: "Україна вже дуже близька до Європейського Союзу", - Боррель

Автор: 

членство в ЄС (1289) Євросоюз (13625) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (360)


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Топ коментарі
+5
Я лично договорился уже с 9 странами о подписании декларации о европейской перспективе. Но пока не могу их назвать .
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21.10.2021 15:51
+4
Шо за страни? Угорщина?
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21.10.2021 15:49
+4
Вспомнился Чечетов ,РАЗВОДЯТ как КОТЯТ ... вопрос ,КОГДА МЫ УЖЕ ПОУМНЕЕМ ????????????????????????????????????????????
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21.10.2021 15:52
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Шо за страни? Угорщина?
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21.10.2021 15:49 Відповісти
Я лично договорился уже с 9 странами о подписании декларации о европейской перспективе. Но пока не могу их назвать .
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21.10.2021 15:51 Відповісти
Вспомнился Чечетов ,РАЗВОДЯТ как КОТЯТ ... вопрос ,КОГДА МЫ УЖЕ ПОУМНЕЕМ ????????????????????????????????????????????
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21.10.2021 15:52 Відповісти
Зебобики, какие ваши перспективы кроме эвтаназии?
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21.10.2021 15:56 Відповісти
Бла...бла...бла...в пустоту! ну что мол Во какие мы Слуги Уроды вяликие!
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21.10.2021 15:57 Відповісти
Украина вступит в ЕС и НАТО, когда зелох и дерьмак отсидят по 10 лет в украинской тюрьме
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21.10.2021 15:57 Відповісти
Я вирахував, якщо зараз сядуть, то через 120 місяців ми в НАТО, поїхали.
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21.10.2021 16:07 Відповісти
"Президент Украины, как только будет возможность, также подпишет совместно эти декларации."
А чем таким важным занят зеледент? Что для гаранта может быть важнее?
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21.10.2021 15:58 Відповісти
Офшоры и квартиры в Лондоне и Ялте, маетки в Италии...
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21.10.2021 15:59 Відповісти
Это зелень сам накрал, простите, заработал. Что скажет кремлевский Дерьмак, то и сделает зеледент.
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21.10.2021 16:02 Відповісти
Офшоры не заработал...это отмывал деньги Коломойши , украденные в Приватбанке.
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21.10.2021 16:08 Відповісти
Но зеля же считает что заработал, причем самым честнейшем путем.
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21.10.2021 16:15 Відповісти
Это он потом прокурорам будет рассказывать...
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21.10.2021 16:18 Відповісти
Ему и так дофига что рассказывать придётся. И госизмену и офшоры, и вакцинацию просранную, и велике крадивництво, и недвижимость в Крыму... И за сержанта Журавля!
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21.10.2021 16:24 Відповісти
Щас эти страны, посмотрят на конкурс кандидатов в КС от Татарова и пересмотрят своё решение
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21.10.2021 16:00 Відповісти
"Не хочу называть эти страны, потому что они могут не осмеливаться"(с) - это как? по ходу это тайные "декларативные зе-декларации".
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21.10.2021 16:00 Відповісти
Оман , Афганістан ,Кіпр і Сейшели
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21.10.2021 16:01 Відповісти
Ллойд Остин глава Пентагона побывавший в Киеве пару дней назад,сказал интересную Фразу...,а в переводе с дипломатического языка это звучит примерно так...,: РАБссия это проблема и мы ее решим,....потому что это быдло не захватывало Крым,кусок Донбасса,Ю.Осетию и Абхазию...,это угроза общей безопасности в Черном море для стран НАТО в этом регионе...,сегодня в Брюсселе собрались министры обороны стран Альянса...,проблему решают...,вчера над Черным морем летала пара американских стратегических бомбардировщика B-1 ...Мавзолейные вы попали...
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21.10.2021 16:01 Відповісти
На що ***** відповів що:"...ваєннає асваєніє України ужє ідьот і саздайот угрози для лаптєстану..." і заплакав.
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22.10.2021 00:08 Відповісти
Дайте вгадаю. Польща, Литва, Естонія, Латвія?
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21.10.2021 16:03 Відповісти
запейте стекломой водичкой красноперые, под борцунов за счастье наридное косящие, Украине в ЕС НАТО быть!
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21.10.2021 16:07 Відповісти
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21.10.2021 16:08 Відповісти
Украина стала асоциированным членом ЕС с 1 сентября 2017 года...,за это время товарооборот Украина-ЕС вырос с 15 миллиардов долларов до 46...,а это значит Украина идет в правильном направлении...,все документы Ратифицированы Европарламентом...,так что все зависит от нас самих...а не от Зелемойских....
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21.10.2021 16:16 Відповісти
Это так.Но Украину, держит за подтяжки реформатор КС Татаров,которого Зеля назначил.И выходит такая картина,що Украина движется в ЕС,а эти твари шнурки на туфлях Украины между собой связывают и за подтяжки держат
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21.10.2021 16:23 Відповісти
То, може, потрібно , просто, перевзутися?
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22.10.2021 00:09 Відповісти
Декларация о европейской перспективе. Крутой документ. В переводе на общепонятный - заявление о возможном будущем. Ради справедливости - Урядовый портал Украины еще в октябре 2017 писал: Сенаторы Чехии считают европейскую перспективу Украины очевидной вещью, - глава Комитета по делам ЕС Сената Чехии А воз и ныне там
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21.10.2021 16:20 Відповісти
В Чехии живет и работает мой родной брат Алексей с октября 1992 года,типа дальнобой колесит по всей Европе...,фишка в том,что возвращатся не хочет...,бизнес в Чехии и бизнес в Украине это Небо и Земля...потому так....
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21.10.2021 16:28 Відповісти
Везе йому. Чеське пиво найкраще!
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21.10.2021 16:48 Відповісти
ЗЕленые ляди тужатся, тужатся и за 2,5 года так и не смогли перебить достижения Пороха.

Наконец мольбами и шантажом выдавили аж 4 какие-то загадочные страны, которые готовы подписать ничего не значащую бумажку.
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21.10.2021 16:43 Відповісти
Україна віддавна знаходиться в Європі і нікуди звідтіль не дівалася (ну, може трохи українських патріотів порозпорошувала по заокеанах). А в ЄС нині входить 27 держав (два роки тому було 28) і розширення для Брюселя не є наразі найважливішою темою...
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21.10.2021 17:03 Відповісти
географічно так,споконвічно знаходиться і це факт,але по рівню розвитку.. навіть нехочу казати куди можна віднести.
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21.10.2021 19:53 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27435385.html Чому ми не в НАТО? (с)

У Politiсo вийшла стаття про організацію Коломойським на території США грандіозної схеми по відмиванню коштів.Тому у США ніколи не сприйматимуть Зеленського, поки поряд Коломойський. Але проблема в тому,що (читай Pandora Papers)гроші олігарх відмивав, зокрема, за участі 95 Кварталу
- Сергій Таран / Sergiy Taran (@sergiy_taran) https://twitter.com/sergiy_taran/status/1450803880934117390?ref_src=twsrc%5Etfw October 20, 2021
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21.10.2021 17:43 Відповісти
 
 