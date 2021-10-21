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Вице-премьер Стефанишина подтвердила возможность перезапуска соглашения об ассоциации с ЕС. ВИДЕО

Саммит Украина-ЕС позволил вести переговоры об открытии рынка Евросоюза для украинской продукции.

Об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишна в кулуарах парламента, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Она отметила, что евроинтеграционные изменения это и безопасность питания, и транспорт, и международные отношения. 

"Есть мысль, чтобы проголосовать эти решения пакетом. Также в самой повестке дня есть несколько важных законопроектов. ... Учитывая успешные результаты недавнего саммита Украина-ЕС эти законодательные инциативы будут способствовать тому, чтобы велись успешные переговоры об открытии рынка, о доступе нашей продукции на рынок Евросоюза, потому что речь идет о законопроекте, который касается приведения к евростандарту", - рассказала Стефанишина.

По словам вице-премьера, она говорит и о зоне свободной торговли.

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"В частности, в повестке дня есть законопроект об энергетической эффективности. Это часть наших переговров, которая касается "зеленой" трансформации ... и как мы договорились, Евросоюз будет поддерживать масштабную тепломодернизацию. Поэтому этот закон даст старт и европейскому финансированию и внутренней политике. Это изменения, которые пропорционально ведут к привлечению дополнительного финансирования и к открытию рынка для рабочих", - объяснила Стефанишина.

Вице-премьер подтвердила возможность перезапуска ассоциации с ЕС и отметила, что в июле 2021 направила предложение по отмене определенных тарифных ограничений на пищевую и непищевую продукцию.

"Мы ожидаем, что до конця октября ЕС подвердит готовность пересмотреть эти позиции. Тогда целые пласты малого и среднего бизнеса откроют для себя возможность европейского рынка", - сказала она.

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Автор: 

ассоциация (973) Евросоюз (17252) Стефанишина Ольга вице-премьер (249)


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Топ комментарии
+13
Обосратыши,не трогайте то что работает. С ваши рукожепством и при полном отсутсвием ума результат будет прогнозируемым.
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21.10.2021 16:19
+8
Оооо! Если туда влезли зелёные ублюдки, то и на этом можно крест ставить.
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21.10.2021 16:25
+5
Кручу-верчу-запутать хочу. Сама то поняла, что наговорила?
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21.10.2021 16:22
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Опять техосмотром побаловать водителей хотим?
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21.10.2021 16:16 Ответить
Понабирали мусорное отребье. "Элита" мать их так.
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21.10.2021 16:16 Ответить
Обосратыши,не трогайте то что работает. С ваши рукожепством и при полном отсутсвием ума результат будет прогнозируемым.
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21.10.2021 16:19 Ответить
Кручу-верчу-запутать хочу. Сама то поняла, что наговорила?
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21.10.2021 16:22 Ответить
Оооо! Если туда влезли зелёные ублюдки, то и на этом можно крест ставить.
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21.10.2021 16:25 Ответить
Меня умиляет, когда кто то из ЗЕлёный отбросов человечества говорит - есть мысль или есть мнение, а ещё круче когда они говорят - я думаю.
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21.10.2021 16:31 Ответить
А ЄС про це знає? Чи й надалі буде вимагати, щоб дурники виконували ту кабалу, яку підписали?
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21.10.2021 16:38 Ответить
Зараз ці варіяти так перезапустять угоду, що Україна опиниться у Євразійському союзі...
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21.10.2021 16:39 Ответить
Теперь еще и ассоциацию с ЕС похерят дегенераты ЗЕленые....
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21.10.2021 16:40 Ответить
Осталось закупить Фуфломицин Путлера и счастье наступит прямо следующим утром....
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21.10.2021 16:42 Ответить
Это что-то типа перезапуска И.Брюховецким договора о военном союзе с Московией, который ранее подписал Хмельницкий.

Если что- ирония. Брюховецкий переподписал его так что превратил Гетьманщину в вассала Москвы и взамен получил боярский титул и имение под Москвой
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21.10.2021 21:03 Ответить
 
 