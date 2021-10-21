Вице-премьер Стефанишина подтвердила возможность перезапуска соглашения об ассоциации с ЕС. ВИДЕО

Саммит Украина-ЕС позволил вести переговоры об открытии рынка Евросоюза для украинской продукции.

Об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишна в кулуарах парламента, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Она отметила, что евроинтеграционные изменения это и безопасность питания, и транспорт, и международные отношения.

"Есть мысль, чтобы проголосовать эти решения пакетом. Также в самой повестке дня есть несколько важных законопроектов. ... Учитывая успешные результаты недавнего саммита Украина-ЕС эти законодательные инциативы будут способствовать тому, чтобы велись успешные переговоры об открытии рынка, о доступе нашей продукции на рынок Евросоюза, потому что речь идет о законопроекте, который касается приведения к евростандарту", - рассказала Стефанишина.

По словам вице-премьера, она говорит и о зоне свободной торговли.

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"В частности, в повестке дня есть законопроект об энергетической эффективности. Это часть наших переговров, которая касается "зеленой" трансформации ... и как мы договорились, Евросоюз будет поддерживать масштабную тепломодернизацию. Поэтому этот закон даст старт и европейскому финансированию и внутренней политике. Это изменения, которые пропорционально ведут к привлечению дополнительного финансирования и к открытию рынка для рабочих", - объяснила Стефанишина.

Вице-премьер подтвердила возможность перезапуска ассоциации с ЕС и отметила, что в июле 2021 направила предложение по отмене определенных тарифных ограничений на пищевую и непищевую продукцию.

"Мы ожидаем, что до конця октября ЕС подвердит готовность пересмотреть эти позиции. Тогда целые пласты малого и среднего бизнеса откроют для себя возможность европейского рынка", - сказала она.

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