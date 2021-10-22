13 190 64
COVID-19 може стати ліками від раку, - Лукашенко. ВIДЕО
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, припустив, що COVID-19 може стати ліками від онкологічних захворювань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив, виступаючи перед білоруськими медиками. За його словами, епідемія коронавірусу в Білорусі знизила кількість хворих на грип.
"Не хворіють люди на грип практично. Онкологи підозрюють, що і онкологія значно впала. Не тому, що люди не звертаються, а ось щось відбувається таке. Напевно, я буду радий якщо ... Ну, як з грипом. Все-таки ковід-хворих нам легше лікувати ... Дай Бог, щоб COVID був ліками від онкологічних захворювань", - сказав Лукашенко.
Топ коментарі
+37 Дмитрий Капитун
показати весь коментар22.10.2021 11:06 Посилання
+23 Olexa Pluzh
показати весь коментар22.10.2021 11:02 Посилання
+22 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар22.10.2021 11:09 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давно всех заболевших умерших от гриппа записывают в ковидники))))
Как и у нас голосовали за ЗЕ, разница только в том, что Зе всего 2,5 года у нас благодаря дебилам и уйдёт раньше окончания своей каденции, а у них он уже 26 лет и не уйдет.
Кажуть гільйотина позбавляє головного болю...
- и врач и кидараст (под)(уйловник)
Дакладней такі і фюрэр.
Наприклад: з точки зору картоплі вчені намагаються не знищити жука, а врятувати як можна більше картоплі. Тепер змінити жука на вірус, а картоплю на людину і все "вуа ля"!
-ЗСУ!
Я так вважаю тому, що я розповсюджую у російських соцмережах аналогічні пости
У антиваксеров новый лидер мнений.