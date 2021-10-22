COVID-19 може стати ліками від раку, - Лукашенко. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, припустив, що COVID-19 може стати ліками від онкологічних захворювань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив, виступаючи перед білоруськими медиками. За його словами, епідемія коронавірусу в Білорусі знизила кількість хворих на грип.

"Не хворіють люди на грип практично. Онкологи підозрюють, що і онкологія значно впала. Не тому, що люди не звертаються, а ось щось відбувається таке. Напевно, я буду радий якщо ... Ну, як з грипом. Все-таки ковід-хворих нам легше лікувати ... Дай Бог, щоб COVID був ліками від онкологічних захворювань", - сказав Лукашенко.

Також читайте: Білоруські силовики склали протоколи на жителів Гродно, які не встали під час гімну на хокейному матчі