COVID-19 может стать лекарством от рака, - Лукашенко. ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко предположил, что COVID-19 может стать лекарством о онкологических заболеваний.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил, выступая перед белорусскими медиками. По его словам, эпидемия коронавируса в Беларуси снизила количество заболевших гриппом.
"Не болеют люди гриппом практически. Онкологи подозревают, что и онкология значительно упала. Не потому, что люди не обращаются, а вот что-то происходит такое. Наверное, я буду рад если... Ну, как с гриппом. Все таки нам ковид-больных нам легче лечить... Дай Бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний", - сказал Лукашенко.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики составили протоколы на жителей Гродно, которые не встали во время гимна на хоккейном матче
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Давно всех заболевших умерших от гриппа записывают в ковидники))))
Как и у нас голосовали за ЗЕ, разница только в том, что Зе всего 2,5 года у нас благодаря дебилам и уйдёт раньше окончания своей каденции, а у них он уже 26 лет и не уйдет.
Кажуть гільйотина позбавляє головного болю...
- и врач и кидараст (под)(уйловник)
Дакладней такі і фюрэр.
Наприклад: з точки зору картоплі вчені намагаються не знищити жука, а врятувати як можна більше картоплі. Тепер змінити жука на вірус, а картоплю на людину і все "вуа ля"!
-ЗСУ!
Я так вважаю тому, що я розповсюджую у російських соцмережах аналогічні пости
У антиваксеров новый лидер мнений.