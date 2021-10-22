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COVID-19 может стать лекарством от рака, - Лукашенко. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко предположил, что COVID-19 может стать лекарством о онкологических заболеваний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил, выступая перед белорусскими медиками. По его словам, эпидемия коронавируса в Беларуси снизила количество заболевших гриппом.

"Не болеют люди гриппом практически. Онкологи подозревают, что и онкология значительно упала. Не потому, что люди не обращаются, а вот что-то происходит такое. Наверное, я буду рад если... Ну, как с гриппом. Все таки нам ковид-больных нам легче лечить... Дай Бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний", - сказал Лукашенко.

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Автор: 

Беларусь (7915) карантин (16729) Лукашенко Александр (3617) онкология (148) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+37
все логічно: хто помер від ковіду - точно 100% не помре від раку
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22.10.2021 11:06
+23
після заяви х@йла тарган виглядає не таким вже й дебілом)))
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22.10.2021 11:02
+22
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22.10.2021 11:09
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після заяви х@йла тарган виглядає не таким вже й дебілом)))
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22.10.2021 11:02 Ответить
все логічно: хто помер від ковіду - точно 100% не помре від раку
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22.10.2021 11:06 Ответить
ну так раковые и умерали первые от ковид, их просто стало меньше в данный момент, шото с головой у батьки всё хуже и хуже.
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22.10.2021 11:32 Ответить
У них соревнование по тупости
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22.10.2021 11:07 Ответить
И это заявляет президент страны... И я еще что то хочу от своего ребенка... Как он страной до этого руководил?? Боже храни Беларусь!
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22.10.2021 13:15 Ответить
Идиот
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22.10.2021 11:03 Ответить
умирающему от короны, смерть от рака не грозит
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22.10.2021 11:04 Ответить
Проффессор.
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22.10.2021 11:42 Ответить
Идиот он в том, что верит в статистику и медикам, которые никуда не исчезнувшие грипп и рак записывают как ковид.
Давно всех заболевших умерших от гриппа записывают в ковидники))))
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22.10.2021 11:44 Ответить
дебил #ть
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22.10.2021 11:03 Ответить
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22.10.2021 11:05 Ответить
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22.10.2021 11:06 Ответить
Нет, он не дебил. Дебилы его избирали себе в президенты на протяжении 26 лет.
Как и у нас голосовали за ЗЕ, разница только в том, что Зе всего 2,5 года у нас благодаря дебилам и уйдёт раньше окончания своей каденции, а у них он уже 26 лет и не уйдет.
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22.10.2021 11:24 Ответить
Именно. К Луке, собственно, никаких претензий, в отличие от людей, которые за него чуть ли не идиногласно проголосовали в 1994-м и потом поддерживали лет 15 точно. А тут врдуг "прозрели"
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22.10.2021 14:08 Ответить
Наверное прозрели потому, что у Грыгорыча начались возрастные проблемы с мочеиспусканием и он, как ранее, уже не может упругой струёй подавать бульбашам божью росу в глаза.
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22.10.2021 14:18 Ответить
Никто его не поддерживал кроме росийского ФСБ .
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22.10.2021 20:22 Ответить
Никто его 26 лет не избирал . Избрали его один раз в 1994 году. В остальном начиная с 1996 все выборы были фальсифицированы и протесты жестко подавлены росийскими спецлужбами . Он управляет страной держась на росийских штыках и деньгах .
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22.10.2021 20:21 Ответить
Мойша, вы з чаго сцяг сваёй краіны змянілі на сцяг ЗША?
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23.10.2021 10:14 Ответить
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22.10.2021 11:03 Ответить
Ну псих жеж
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22.10.2021 11:03 Ответить
У кого есть гифка "Сказочный долб**б" выставте пожалуйта, будет актуальна. У меня под рукой просто нет
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22.10.2021 11:03 Ответить
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22.10.2021 11:09 Ответить
Дякую, ну хоч фотка. Але гіфка краще
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22.10.2021 11:10 Ответить
Нащо писати на цензорі видумки якогось дурачка.
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22.10.2021 11:05 Ответить
Так а шоб завідавалі бєларуссам!
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22.10.2021 11:06 Ответить
раковые умирают значительно больше вирусных, и печать на смерть ковидную им прибьют ,да и не только на раковых больных,а любых, кто умирает от болезней , которыми люди болеют годами
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22.10.2021 11:07 Ответить
он им скажет что Солнце светит синим светом и они будут согласны
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22.10.2021 11:07 Ответить
Бєлая Русская Гарячька.
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22.10.2021 11:09 Ответить
вот как-то про коровьи лепешки он рассуждал убедительнее...)))
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22.10.2021 11:10 Ответить
Товаріщч агроном, ти бальшой учьоний...
Кажуть гільйотина позбавляє головного болю...
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22.10.2021 11:12 Ответить
редакция, а шо, обязательно идиотов цитировать и показывать? може как то "Цензор"... , вы ж тоже баните комментаторов?
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22.10.2021 11:13 Ответить
Ага. От головной боли помогает топор
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22.10.2021 11:13 Ответить
а от кровотечения из носа - жгут на горло
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22.10.2021 12:32 Ответить
а инфаркт это лекарство от депрессии
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22.10.2021 11:16 Ответить
Мои любимые пора года. Весна и осень
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22.10.2021 11:21 Ответить
Таракан на все горазд
- и врач и кидараст (под)(уйловник)
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22.10.2021 11:22 Ответить
Мойр і гэты дэбіл вамі абіраны ўсе 26 гадоў прэзідэнт. Зрэшты, які выбаршчык такі і прэзідэнт.
Дакладней такі і фюрэр.
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22.10.2021 11:22 Ответить
виборець достоїн свого президента. хто з них тупіше?
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22.10.2021 11:27 Ответить
Кто снимет новую версю фильма - "тупой и еще тупее", в главной роли усатый таракан. в кацапии ковид лечат селедкой, в белоруси рак лечат ковидом - феноменально. шНобель падает, спешит с премиями.
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22.10.2021 11:26 Ответить
По-моему, это сюда подходит по теме:

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22.10.2021 11:38 Ответить
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22.10.2021 11:42 Ответить
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22.10.2021 11:43 Ответить
На дибільні заяви потрібні дибільні відповіді.
Наприклад: з точки зору картоплі вчені намагаються не знищити жука, а врятувати як можна більше картоплі. Тепер змінити жука на вірус, а картоплю на людину і все "вуа ля"!
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22.10.2021 13:07 Ответить
- А який у вас є засіб від колорадських жуків?

-ЗСУ!
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22.10.2021 14:33 Ответить
От це хороший приклад роботи ботоферми російських спецслужб, яка намагається зривати вакцинацію.

Я так вважаю тому, що я розповсюджую у російських соцмережах аналогічні пости
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22.10.2021 14:33 Ответить
Приведенные выше цитаты я рассматриваю как пример уровня интеллекта людей, сеющих этот "интеллект" в своём окружении
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22.10.2021 15:01 Ответить
Ну всё верно он говорит, только не понимает что теперь всех заболевших умерших от гриппа и от рака записывают в ковидники))))
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22.10.2021 11:40 Ответить
у вас есть доказательства этого вашего утверждения? Вы можете подтвердить их в суде?
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22.10.2021 15:22 Ответить
Старый поц...... Побрызгай sputnik v на бульбу,может жук сдохнет.
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22.10.2021 11:43 Ответить
скорее бы уже ковид стал лекарством от Лукашеску .... да и Путлера в компанию было бы самое то
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22.10.2021 11:57 Ответить
Не думаю, что это ему написали спичрайтеры, это он от души выдал!
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22.10.2021 11:59 Ответить
О!!!

У антиваксеров новый лидер мнений.
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22.10.2021 12:11 Ответить
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22.10.2021 12:19 Ответить
Как в советские времена - вождь является экспертом во всех вопросах
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22.10.2021 12:28 Ответить
А где же визги либерастов о катафалках возле беларуских моргов? Их нет потому, что Лукашенко не дал либерастам пореформировать медицину.
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22.10.2021 12:56 Ответить
придурь на лицо......
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22.10.2021 13:23 Ответить
Патологический идиЕт.
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22.10.2021 13:46 Ответить
І від старості теж
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22.10.2021 14:31 Ответить
Жаль страну, которой правит паталогический кретин. Плохо только, что такого медицинскими средствами не излечить. Разве что паталоноанатомов подключить.
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22.10.2021 15:37 Ответить
Іпанутість, як і шара об'єму не має.
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22.10.2021 16:20 Ответить
ну так нет человека - нет болезни
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22.10.2021 16:56 Ответить
Лука вже зовсім з глузду зїхав.
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22.10.2021 19:06 Ответить
так вот кто привился спутнегом, а потом купил сертификат с пфайзером!
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23.10.2021 10:40 Ответить
Вот это баттл. По тупости. На ринге- бывший "старшиня калгаса" Лука против бывшего "зав. клубом Дрездена" Моли. " COVID-19 может стать лекарством от рака..." против " Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку Спутником, а там справку покупают, что они привиты Пфайзером..." !!! Делаем ставки, господа !
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23.10.2021 19:26 Ответить
 
 