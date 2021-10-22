COVID-19 может стать лекарством от рака, - Лукашенко. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко предположил, что COVID-19 может стать лекарством о онкологических заболеваний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил, выступая перед белорусскими медиками. По его словам, эпидемия коронавируса в Беларуси снизила количество заболевших гриппом.

"Не болеют люди гриппом практически. Онкологи подозревают, что и онкология значительно упала. Не потому, что люди не обращаются, а вот что-то происходит такое. Наверное, я буду рад если... Ну, как с гриппом. Все таки нам ковид-больных нам легче лечить... Дай Бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний", - сказал Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики составили протоколы на жителей Гродно, которые не встали во время гимна на хоккейном матче