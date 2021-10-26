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До кримінальної відповідальності притягатимуть як продавців, так і покупців фальшивих COVID-сертифікатів і тестів, - Венедіктова. ВIДЕО
До кримінальної відповідальності притягуватимуться як виробники фальшивих документів про вакцинацію, так і люди, які їх купують.
Про це в ефірі телеканалу ICTV розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це стосуватиметься всіх. Ми притягуємо до відповідальності і тих, хто продає підробки - це і сертифікати, і тести, і тих, хто їх купує", - зазначила Венедіктова.
Генеральний прокурор розповіла, що порушникам може загрожувати штраф, обмеження волі чи арешт. Вирок залежить від позиції суду, десь це штраф, а десь обмеження волі.
"У будь-якому разі це притягнення до кримінальної відповідальності. У людини залишатиметься назавжди такий рядок у біографії", - додала Венедіктова.
Топ коментарі
+21 Сергій Пасічний
показати весь коментар26.10.2021 00:43 Відповісти Посилання
+9 Сергій Пасічний
показати весь коментар26.10.2021 00:44 Відповісти Посилання
+9 Сергій Пасічний
показати весь коментар26.10.2021 00:46 Відповісти Посилання
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А тех кто имеет сертификат и еще попал в больницу вообще расстреливать надо без суда и следствия, т.к. не только купил сертификат!, так еще имел наглость лечится за бюджетные деньги, которых на большую стройку не хватает
У нас ведь нет военного положения, значит ВСЕ убийства должны быть расследованы и виноватые получить наказание...
Может сразу предложите пистолет и пулю каждому кто не захочет принять число имени его 666?
Дибил Гейтс просрал суды в Америке , где доказывал что все его вакцины полезны, и теперь многие люди в том числе и опытные юристы, вирусологи и биологи знают и говорять что вся ета вакцина сделает из человека ГМО!
Но вы не верте и дальше колитесь,колитесь потому-что Вам дадут покушать в отличии от не уколотых - так вот не дадут и не надейтесь на то что Ваша жизнь снова будет как и прежде !