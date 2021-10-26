До кримінальної відповідальності притягатимуть як продавців, так і покупців фальшивих COVID-сертифікатів і тестів, - Венедіктова. ВIДЕО

До кримінальної відповідальності притягуватимуться як виробники фальшивих документів про вакцинацію, так і люди, які їх купують.

Про це в ефірі телеканалу ICTV розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це стосуватиметься всіх. Ми притягуємо до відповідальності і тих, хто продає підробки - це і сертифікати, і тести, і тих, хто їх купує", - зазначила Венедіктова.

Генеральний прокурор розповіла, що порушникам може загрожувати штраф, обмеження волі чи арешт. Вирок залежить від позиції суду, десь це штраф, а десь обмеження волі.

"У будь-якому разі це притягнення до кримінальної відповідальності. У людини залишатиметься назавжди такий рядок у біографії", - додала Венедіктова.

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