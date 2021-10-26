УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12912 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
7 649 107

До кримінальної відповідальності притягатимуть як продавців, так і покупців фальшивих COVID-сертифікатів і тестів, - Венедіктова. ВIДЕО

До кримінальної відповідальності притягуватимуться як виробники фальшивих документів про вакцинацію, так і люди, які їх купують.

Про це в ефірі телеканалу ICTV розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це стосуватиметься всіх. Ми притягуємо до відповідальності і тих, хто продає підробки - це і сертифікати, і тести, і тих, хто їх купує", - зазначила Венедіктова.

Генеральний прокурор розповіла, що порушникам може загрожувати штраф, обмеження волі чи арешт. Вирок залежить від позиції суду, десь це штраф, а десь обмеження волі.

"У будь-якому разі це притягнення до кримінальної відповідальності. У людини залишатиметься назавжди такий рядок у біографії", - додала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Від мене пощади не чекайте": Венедіктова пригрозила продавцям і покупцям підроблених COVID-сертифікатів

Автор: 

карантин (18172) підробка (441) Венедіктова Ірина (829) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
займись ты, шкура бесполезная, коррупционерами наконец
показати весь коментар
26.10.2021 00:43 Відповісти
+9
антиваксерам пофиг и на проваксеров, и на то, что проваксерам почему-то не пофиг на антиваксеров
показати весь коментар
26.10.2021 00:44 Відповісти
+9
какому следователю? тому, что тебя за педофилию на зону пристроил?
показати весь коментар
26.10.2021 00:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пора прокурворів садити котрі таку дич мелять на кіл і петлю на шию одночасно.
показати весь коментар
26.10.2021 12:51 Відповісти
Ну аборигены с почином, прокуратура открыла ящик Пандоры - сейчас любого с сертификатом можно ловить и сажать за подделку сертификата т.к. он не докажет факт самого укола вакциной - значит купил сертификат у продажного врача
А тех кто имеет сертификат и еще попал в больницу вообще расстреливать надо без суда и следствия, т.к. не только купил сертификат!, так еще имел наглость лечится за бюджетные деньги, которых на большую стройку не хватает
показати весь коментар
26.10.2021 13:11 Відповісти
Так це ж логічно . Не буде попиту - не буде і пропозиції . Покупцям треба паяти вдвічі більші строки ніж продавцям .
показати весь коментар
26.10.2021 13:32 Відповісти
Правильно, этих гнобить не страшно. Не то что убийц на донбасе...
У нас ведь нет военного положения, значит ВСЕ убийства должны быть расследованы и виноватые получить наказание...
показати весь коментар
26.10.2021 13:36 Відповісти
А какая ответственность грозит всей той мрази, которая нарушая права и свободы граждан своей страны, уничтожая жизни не в чем неповинных людей всех возрастов и рангов а также их детей ?
Может сразу предложите пистолет и пулю каждому кто не захочет принять число имени его 666?
Дибил Гейтс просрал суды в Америке , где доказывал что все его вакцины полезны, и теперь многие люди в том числе и опытные юристы, вирусологи и биологи знают и говорять что вся ета вакцина сделает из человека ГМО!
Но вы не верте и дальше колитесь,колитесь потому-что Вам дадут покушать в отличии от не уколотых - так вот не дадут и не надейтесь на то что Ваша жизнь снова будет как и прежде !
показати весь коментар
26.10.2021 15:45 Відповісти
Швидко ,де був підпал і спіймали підпалювача,сюди на місце злочину:жєню лісого-хай співає палала-палала,зеєлох грає на роялі а бєнядіктова по усій суворості......і оператора шіфіря теж сюди!
показати весь коментар
27.10.2021 15:09 Відповісти
Думали,що луценко тупе дно.....а ось вонооооооооооо!
показати весь коментар
27.10.2021 15:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 