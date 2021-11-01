Найгірше вакцинацією від COVID-19 охоплено мешканців Закарпатської та Волинської областей, найкраще - Києва, - Ляшко. ВIДЕО
Загалом в Україні зробили вже 17,7 млн щеплень від COVID-19: 10,24 млн осіб отримали хоча б одне щеплення, а майже 7,5 млн осіб завершили курс вакцинації.
Про це на брифінгу 1 листопада повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"У деяких регіонах не надто прислухаються до рекомендацій міністерства охорони здоров'я, що призводить до низьких відсотків охоплення щепленням. Зокрема, це стосується Закарпатської та Волинської областей", - сказав він.
Найбільше дорослого населення прищепилося у Києві – принаймні одну дозу отримали понад 50% мешканців. На другому місці Полтавська область – 40,1%. Замикає трійку лідерів Київська область – 39,9%.
Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Загалом Україна отримала 25,4 млн доз вакцини. Щеплення роблять препаратами від фармкомпаній AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) та Moderna.
Згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня в Україні мали робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно було вакцинувати близько 182 тис. осіб. Однак таких темпів досягти не вдалося.
План вакцинації передбачає, що у серпні мали зробити 6 мільйонів щеплень, а з вересня - понад 8 мільйонів щомісяця. Проте насправді вийшло інакше: у серпні зробили 3,6 мільйона щеплень, а у вересні - 3,2 млн.
1 листопада в МОЗ відзвітували, що за минулий тиждень зробили 1,7 млн щеплень.
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змінити літню шину на зимову.
Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти і блогери з усіх щілин
будуть вмовляти вас платити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть
небезпечний продукт. Не піддавайтеся і не ставай рабами світової шинної закуліси.
Зимова шина-фейк. Ось кілька фактів, про які замовчує ******* наука та виробники.
В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам
аж до самого розвалу СРСР.
Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але до сих пір не
поставляють їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь
незрозумілу суміш.
На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає
100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з
вашим особистим шиномонтажником. Одного разу мій дідусь влетів на жигулі в лоба
вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався на траєкторії і злетів у кювет.
Друга вдача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в сноп сіна. У
підсумку, в діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що
потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу
шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно десятирічну лису гуму, і ніхто
жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних
змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він ставить зимові шини клієнтам,
але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди задають важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати
зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
Після тих слів президента - від хвороби померло більше 65 тисяч людей. Історія буває жорстокою, і автор ідіотського ґеґу про "сенйор-голодомор" тепер сам несе пряму відповідальність за десятки тисяч смертей через свої безвідповідальні дії на посаді.
Чтоб уже наверняка.
https://transkarpatia.net/transcarpathia/social/150659-zakarpattja-odin-iz-dvoh-regioniv-ukrajini-scho-perebuvajut-u-zhovtij-zoni.html
https://www.youtube.com/watch?v=t0zcoChSO34&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8