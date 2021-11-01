Найгірше вакцинацією від COVID-19 охоплено мешканців Закарпатської та Волинської областей, найкраще - Києва, - Ляшко. ВIДЕО

Загалом в Україні зробили вже 17,7 млн щеплень від COVID-19: 10,24 млн осіб отримали хоча б одне щеплення, а майже 7,5 млн осіб завершили курс вакцинації.

Про це на брифінгу 1 листопада повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"У деяких регіонах не надто прислухаються до рекомендацій міністерства охорони здоров'я, що призводить до низьких відсотків охоплення щепленням. Зокрема, це стосується Закарпатської та Волинської областей", - сказав він.

Найбільше дорослого населення прищепилося у Києві – принаймні одну дозу отримали понад 50% мешканців. На другому місці Полтавська область – 40,1%. Замикає трійку лідерів Київська область – 39,9%.

Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Загалом Україна отримала 25,4 млн доз вакцини. Щеплення роблять препаратами від фармкомпаній AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) та Moderna.

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Згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня в Україні мали робити щонайменше по 5,6 мільйона щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно було вакцинувати близько 182 тис. осіб. Однак таких темпів досягти не вдалося.

План вакцинації передбачає, що у серпні мали зробити 6 мільйонів щеплень, а з вересня - понад 8 мільйонів щомісяця. Проте насправді вийшло інакше: у серпні зробили 3,6 мільйона щеплень, а у вересні - 3,2 млн.

1 листопада в МОЗ відзвітували, що за минулий тиждень зробили 1,7 млн ​​щеплень.