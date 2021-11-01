Росія не нарощує сил біля кордонів України, - Міноборони. ВIДЕО

Міністерство оборони України спростовує інформацію про нарощування РФ підрозділів, озброєння та військової техніки на кордонах з Україною.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки в державний кордон з Україною не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві припустили, що оприлюднені у ЗМІ повідомлення про нарощування російських військ на українському напрямі – це елемент спеціальних інформаційно-психологічних дій та планові переміщення військ після завершення навчань.

"Військова розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави агресора та зміною їх чисельності поблизу державного кордону України", - наголосили у міністерстві.

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Раніше газета The Washington Post оприлюднила дані про поновлення пересування російських військ біля українського кордону. У публікації йдеться, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеоролики, що показують "російські військові потяги та автоколони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії".

Також газета оприлюднила заяви офіційних осіб, які на умовах анонімності.