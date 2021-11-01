Росія не нарощує сил біля кордонів України, - Міноборони. ВIДЕО
Міністерство оборони України спростовує інформацію про нарощування РФ підрозділів, озброєння та військової техніки на кордонах з Україною.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки в державний кордон з Україною не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві припустили, що оприлюднені у ЗМІ повідомлення про нарощування російських військ на українському напрямі – це елемент спеціальних інформаційно-психологічних дій та планові переміщення військ після завершення навчань.
"Військова розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави агресора та зміною їх чисельності поблизу державного кордону України", - наголосили у міністерстві.
Раніше газета The Washington Post оприлюднила дані про поновлення пересування російських військ біля українського кордону. У публікації йдеться, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеоролики, що показують "російські військові потяги та автоколони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії".
Також газета оприлюднила заяви офіційних осіб, які на умовах анонімності.
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Ммм
Тут нужны Гром-2... МНОГО Гром-2!
Большая часть топлива, наверняка хранится в подземных цистернах.
Конкретная точка.
Иначе, это всё вброс говна.
Ничего странного не увидели?
Могу подкинуть номерок данного лежбища техники. Войсковая часть 71213.
Дальше, включайте мозг.
Это стандартная БХВТ (база хранения военной техники).
Там пожарные машины стоят отдельным блоком, а танки на хранении, потому что стоят на бетонных плитах. В полевых условиях размещения этого нет.
Построение штатных подразделений и проводится - в штатном составе.
Кроме этого, эта база, активно ищет служащих, размещая вакансии на сайтах трудоустройства.
Коме этого, севернее, в самом Каменск-Шахтинске, находится инженерная бригада. там тоже никаких накоплений нет, кроме штатного состава.
Откатился, после искрения своих рогов)))
Удачи бот.
https://nimb.ws/45fTHw
Покажи мне где я что утверждал.
Один разгоняет тему про какое-то сосредоточение техники, Вы, подтверждаете, это тупое скопище, просто выдав координаты, БЕЗ ОПИСАНИЯ.
Значит, - это разгон ботовского говна.
А ведь, было написано ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ.
Так что отдыхай моралист.
Тому навряд чи 15 км.
подрабатывают "АДВОКАТАМИ"!!!
Це була психологична зброя
⚡️Росія стягує війська до кордону з Україною. Цього разу не для навчань!
Про це сьогодні пише американська преса. З посиланням на джерела у розвідці. Які відстежують активізацію переміщення ростехніки і передислокацію військ у суміжні з Україною регіони. Є цьому підтвердження і в россоцмережах. Де російські військові потяги та колони переміщують танки, ракети й техніку на півдні-заході країни-агресора. Це триває декілька тижнів. На відміну від попередніх навчань, без зайвого пафосу і розголосу.
Тому нам треба бути напоготові! Бо:
1. Справжні військові операції готуються тихо
2. Росія щойно розірвала всі офіційні контакти з НАТО і США, фактично розв'язавши собі руки для ширших маневрів
3. Технічний газ вже полинув Північним Потоком-2, сертифікацію прискорили німці, а скоро піде й основне паливо. Отже, Україна, як транзитер до ЄС, більше непотрібна
Ці критичні аргументи і є моїм застереженням, що РФ готує нам зле!
- Но 100 тысяч, и 200 тыс. нереально захватит всю Украину даже и половину страны не реально. Вот если начнут мобилизацию проводить и у границ Украины будет 900 тысяч. или больше, вот тогда кремль реально принял решение на захват Украины или как 2014 г. захватит пол страны от юга и востока, лишить Украины к выходу к черному морю и азову! А так это все пока пугалки и психологическая информационная война.
Украине выход только один, надеяться только на себя.... нужно укреплять армию, и ракет больше высокоточных делать. Нептун, Ольха-М, ОТРК - Гром, и так далее..
США говорят, что наращивают, а баклажаны ЗЕленые ничего не видят.
это точно наше минобороны говорит ????