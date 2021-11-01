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Росія не нарощує сил біля кордонів України, - Міноборони. ВIДЕО

Міністерство оборони України спростовує інформацію про нарощування РФ підрозділів, озброєння та військової техніки на кордонах з Україною.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки в державний кордон з Україною не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві припустили, що оприлюднені у ЗМІ повідомлення про нарощування російських військ на українському напрямі – це елемент спеціальних інформаційно-психологічних дій та планові переміщення військ після завершення навчань.

"Військова розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави агресора та зміною їх чисельності поблизу державного кордону України", - наголосили у міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітренко: Припинення транзиту газу через Україну збільшить ризики повномасштабної війни з РФ

Раніше газета The Washington Post оприлюднила дані про поновлення пересування російських військ біля українського кордону. У публікації йдеться, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеоролики, що показують "російські військові потяги та автоколони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії".

Також газета оприлюднила заяви офіційних осіб, які на умовах анонімності.

Автор: 

Міноборони (7516) росія (66461) фейк (750)


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Топ коментарі
+25
опять пиндосы оговорили святого ***** в глазах которого зебил узрел мир!
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01.11.2021 17:39 Відповісти
+21
https://t.me/Tamarin_UA Тамарін.UA🇺🇦

⚡️Росія стягує війська до кордону з Україною. Цього разу не для навчань!

Про це сьогодні пише американська преса. З посиланням на джерела у розвідці. Які відстежують активізацію переміщення ростехніки і передислокацію військ у суміжні з Україною регіони. Є цьому підтвердження і в россоцмережах. Де російські військові потяги та колони переміщують танки, ракети й техніку на півдні-заході країни-агресора. Це триває декілька тижнів. На відміну від попередніх навчань, без зайвого пафосу і розголосу.

Тому нам треба бути напоготові! Бо:
1. Справжні військові операції готуються тихо
2. Росія щойно розірвала всі офіційні контакти з НАТО і США, фактично розв'язавши собі руки для ширших маневрів
3. Технічний газ вже полинув Північним Потоком-2, сертифікацію прискорили німці, а скоро піде й основне паливо. Отже, Україна, як транзитер до ЄС, більше непотрібна

Ці критичні аргументи і є моїм застереженням, що РФ готує нам зле!
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01.11.2021 17:41 Відповісти
+20
странная у нас разведка - спутники фиксируют накапливание руских у границ Украины, США и Европа бьют тревогу, а у нас "не наблюдают"...
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01.11.2021 17:53 Відповісти
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15 км від кордону
Ммм
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01.11.2021 17:29 Відповісти
Сюди б кілька байрактарів
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01.11.2021 17:30 Відповісти
100 кг бомбовой нагрузки - как дробью по слону.
Тут нужны Гром-2... МНОГО Гром-2!
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01.11.2021 17:41 Відповісти
+++
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01.11.2021 17:43 Відповісти
Гарна мішень для пари Точок У.
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01.11.2021 17:46 Відповісти
..."зажигалок" бы туда сверху, да побольше, эх..
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01.11.2021 23:05 Відповісти
Ну, якщо знищити усі бензовози, то толку від тієї техніки буде небагато.
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02.11.2021 07:23 Відповісти
Ну там же не полные идиоты сидят?
Большая часть топлива, наверняка хранится в подземных цистернах.
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02.11.2021 07:28 Відповісти
Зрозміло - танки будуть під'їжджати до цистерн, заправлятися і знову в бій.
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02.11.2021 07:33 Відповісти
Нет. Будут подъезжать и заправляться военные бронированные заправщики и везти дизель прямо на фронт.
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02.11.2021 07:36 Відповісти
Так, начебто, є такі. У музеї. Можуть захистити від нападу партизан зі стрілковою зброєю. https://topwar.ru/163159-iz-bmp-v-benzovozy-bronirovannyj-toplivozapravschik-btz-3.html
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02.11.2021 09:06 Відповісти
кiлька мало. один несе всього 4 заряди. тут треба пару сотень байрактарiв щоб впевнено навести лад
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01.11.2021 17:41 Відповісти
може то у каменськ-шахтинському надувні смалоскипи?
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01.11.2021 17:44 Відповісти
Тогда 1 Байрик с одним напалмиком или термобариком справится, даже не пересекая линию разграничения...
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01.11.2021 17:46 Відповісти
Так. Один, але мощний
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01.11.2021 17:48 Відповісти
Ой-ц, та я не верю, шобы наши на приобретенные Байрактары не поставили наши мощные моторы(повышенной грузоподъемности).
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01.11.2021 17:56 Відповісти
Херої диванні. Рашка тільки цього і чекає. Якщо буде в рашкі свії Пірл-Харбор, то в Україні буде своя Хіросіма.
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02.11.2021 09:03 Відповісти
зед'ерьмачье 🐲🤢🤡🐸 в грош не ставит своих убогих -легковерных -недоразвитых обезьян ! CNN для них пособники Кремля , а Washington Post элемент специальных психологический действий ,я уже не говорю о том , что «товарищ Петро « подкупил 600 журналистов , чтобы вывести банду какламоя с подручным Зеленским на чистую воду 🤮🤮🤮🤮🤮, чтоб вы здохли
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02.11.2021 09:45 Відповісти
Ето другое
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01.11.2021 18:16 Відповісти
ГДЕ, это за 15 км от границы?
Конкретная точка.
Иначе, это всё вброс говна.
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01.11.2021 19:14 Відповісти
48.272579N 40.263614E
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02.11.2021 00:26 Відповісти
Если быть точным 18км
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02.11.2021 00:27 Відповісти
Вы внимательно изображение (48.272579N 40.263614E) изучили?
Ничего странного не увидели?
Могу подкинуть номерок данного лежбища техники. Войсковая часть 71213.
Дальше, включайте мозг.
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14.11.2021 10:45 Відповісти
Ничего не понял. Что я там странного должен увидеть?
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14.11.2021 11:04 Відповісти
Это не накопление техники.
Это стандартная БХВТ (база хранения военной техники).
Там пожарные машины стоят отдельным блоком, а танки на хранении, потому что стоят на бетонных плитах. В полевых условиях размещения этого нет.
Построение штатных подразделений и проводится - в штатном составе.
Кроме этого, эта база, активно ищет служащих, размещая вакансии на сайтах трудоустройства.
Коме этого, севернее, в самом Каменск-Шахтинске, находится инженерная бригада. там тоже никаких накоплений нет, кроме штатного состава.
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14.11.2021 11:17 Відповісти
Так а я здесь причем, почему Вы мне об этом пишете? Пост не мной был создан. Вы спросили конкретную точку, я Вам дал.
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14.11.2021 12:41 Відповісти
Всё ясно, ботяра.
Откатился, после искрения своих рогов)))
Удачи бот.
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14.11.2021 17:26 Відповісти
Я просто от таких людей в шоке. Где ты видишь я что-то утверждал? Специально для таких упоротых как ты лови скрин где все расписано
https://nimb.ws/45fTHw
Покажи мне где я что утверждал.
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14.11.2021 17:34 Відповісти
Вы НЕВНИМАТЕЛЬНО, читаете.
Один разгоняет тему про какое-то сосредоточение техники, Вы, подтверждаете, это тупое скопище, просто выдав координаты, БЕЗ ОПИСАНИЯ.
Значит, - это разгон ботовского говна.
А ведь, было написано ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ.
Так что отдыхай моралист.
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14.11.2021 17:51 Відповісти
Я ничего не разгонял, ты в своей упоротости не видишь что я пишу, если ты смотрел пост ниже я там писал что это старое фото. Зачем было тогда вообще спрашивать где это точка, какой ответ ты ожидал на свой вопрос?
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14.11.2021 17:58 Відповісти
15 км дістає гаубиця і міномет великих калібрів. Не рахуючи РСЗО.
Тому навряд чи 15 км.
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01.11.2021 20:05 Відповісти
Это фото еще 1 апреля 2021 только обрезано
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02.11.2021 00:22 Відповісти
эта новость 2018 года.
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02.11.2021 09:23 Відповісти
Да, мля, они сразу в Украине наращивают.
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01.11.2021 17:31 Відповісти
когда одни говорят одно,а другие противоположное-значит кто-то либо слепой,либо лжец...
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01.11.2021 17:31 Відповісти
Те, кто должен работать "прокурорами",
подрабатывают "АДВОКАТАМИ"!!!
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01.11.2021 17:33 Відповісти
Ой да там все данные газета взяла с фоток в соцсетях, причем там непонятно когда они сделаны и куда ехала техника.
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01.11.2021 17:35 Відповісти
Запуск дезинформации - один из єлементов воздействия на противника , классика , опробованная во время 2 МВ .
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01.11.2021 17:36 Відповісти
В 1967-68 совок перегнав під Усуріймьк таку купу Т-34, що їх кинули на сопках як сміття, просто розкидавши по лісу на сотні км.
Це була психологична зброя
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01.11.2021 17:37 Відповісти
опять пиндосы оговорили святого ***** в глазах которого зебил узрел мир!
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01.11.2021 17:39 Відповісти
А почему бы просто не промолчать. Гандоны из МО Украины заботятся о травоядной репутации Мордора?
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01.11.2021 17:39 Відповісти
Я почему то не сильно верю нашей разведке. Не будут наши союзники фуфло толкать!!
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01.11.2021 17:41 Відповісти
https://t.me/Tamarin_UA Тамарін.UA🇺🇦

⚡️Росія стягує війська до кордону з Україною. Цього разу не для навчань!

Про це сьогодні пише американська преса. З посиланням на джерела у розвідці. Які відстежують активізацію переміщення ростехніки і передислокацію військ у суміжні з Україною регіони. Є цьому підтвердження і в россоцмережах. Де російські військові потяги та колони переміщують танки, ракети й техніку на півдні-заході країни-агресора. Це триває декілька тижнів. На відміну від попередніх навчань, без зайвого пафосу і розголосу.

Тому нам треба бути напоготові! Бо:
1. Справжні військові операції готуються тихо
2. Росія щойно розірвала всі офіційні контакти з НАТО і США, фактично розв'язавши собі руки для ширших маневрів
3. Технічний газ вже полинув Північним Потоком-2, сертифікацію прискорили німці, а скоро піде й основне паливо. Отже, Україна, як транзитер до ЄС, більше непотрібна

Ці критичні аргументи і є моїм застереженням, що РФ готує нам зле!
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01.11.2021 17:41 Відповісти
Зебилы лучше знают
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01.11.2021 18:17 Відповісти
Ерммак керує! Усьо спокойно (до поры , до времени).
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01.11.2021 19:11 Відповісти
Убаюкивают зе главнокомандующего нельзя ему с теплой ванні вілазить у нас все хорошо врагов нет все мирненько постреливают с 120 и 122 калибров тешатся детки а наше ранения солдат и смерти то так бітовуха
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01.11.2021 17:44 Відповісти
ну нет, так нет.. прикопуйте їх, русофашистів по-тихому!
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01.11.2021 17:45 Відповісти
Все разведки видят..украинская "не видит" ... а ВАшингтон пост - жалкая бульварная газетёнка...
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01.11.2021 17:47 Відповісти
Той випадок коли Вашенгтон Посту чогось віриться більше ніж українській розвідці.
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01.11.2021 17:49 Відповісти
странная у нас разведка - спутники фиксируют накапливание руских у границ Украины, США и Европа бьют тревогу, а у нас "не наблюдают"...
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01.11.2021 17:53 Відповісти
Продались врагу
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01.11.2021 18:22 Відповісти
сепары в Донецке 4 день ненарадуюися ..колоны техники прибывают в Брянск и Курск ...даунбасята ждут недождутся что рыфы нападет по всем флангам ...Все началось после приминения Байрактара вата заныла и опять бряцание траков ...
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01.11.2021 17:54 Відповісти
Смеётся тот, кто смеётся последним
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01.11.2021 18:23 Відповісти
Сообщение Ермак готовил под диктовку своего кремлёвского начальника Козака, типичный метод совковых спецслужб, разведка США видит перемещение, а надроченное украинское МО (простите за грубость) их в упор не замечает, цель очевидна, испортить отношения Украины и США, посеять недоверие и выставить Украину перед международным сообществом в идиотском виде. Любой дипломат скажет что, если вы не видите никакой угрозы, то зачем постоянно просите о помощи и поддержке?
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01.11.2021 18:25 Відповісти
К сожалению войны не избежать..
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01.11.2021 18:28 Відповісти
Не знаю чому, але чомусь більше довіряю американським аналітикам, та їх розвідці, ніж совковим придуркам.
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01.11.2021 18:31 Відповісти
Для Банковой никакие ВРАЖЕСКИЕ войска к украинской границе не приближаются. Это для Украины путинская армия - вражеская.... Но, не для Банковой....Естественно, я больше верю американской разведке, чем Дерьмаку, который диктует нашим генералам, что наматывать на уши охлосу....
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01.11.2021 18:41 Відповісти
"Злобные пиндосы" снова злобно клевещут на братух зеленой слизи.
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01.11.2021 19:17 Відповісти
МО Украины на службе МО РФ. Дожились,мать вашу... Просто промолчите.
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01.11.2021 19:20 Відповісти
Они не стягивает войска. Они их с весны никуда те 100 000 не уводили
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01.11.2021 19:28 Відповісти
Это и так понятно что никуда они после учений не уводили войска, так и остались на месте и растянули эти войска в доль границ.
- Но 100 тысяч, и 200 тыс. нереально захватит всю Украину даже и половину страны не реально. Вот если начнут мобилизацию проводить и у границ Украины будет 900 тысяч. или больше, вот тогда кремль реально принял решение на захват Украины или как 2014 г. захватит пол страны от юга и востока, лишить Украины к выходу к черному морю и азову! А так это все пока пугалки и психологическая информационная война.

Украине выход только один, надеяться только на себя.... нужно укреплять армию, и ракет больше высокоточных делать. Нептун, Ольха-М, ОТРК - Гром, и так далее..
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02.11.2021 02:14 Відповісти
всевидящие американские спутники к,,йня ,в сравнении с рашистскими "слугами " в МО Украины
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01.11.2021 19:29 Відповісти
вот так колись і сталин сліпо вірив гітлеру як наш наполеончік путіну.
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01.11.2021 20:26 Відповісти
Ты что несёшь, курва?
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01.11.2021 20:36 Відповісти
Зачем наша разведка врёт? Или спецом, чтоб никто ничё не понял когда рашка перейдёт в наступление
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01.11.2021 21:54 Відповісти
Єдина організація, яка вийде зустрічати рускі танки з квітами, - українське міністерство "оборони".
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01.11.2021 22:50 Відповісти
Дєрьмак і зєля винесуть хліб та сіль. Зєля буде в кокошнику, а дєрьмак в косоворотці. Але це не точно.
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01.11.2021 22:52 Відповісти
Що ви там боти, язики в сраки позасували? Чого піною не сходите, що я провокатор з ольгіна? Темники в руках дрижать? То полистайте, може там щось вичитаєте.
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01.11.2021 22:54 Відповісти
какой то, ну совсем тупой вброс, от имени укроразведки...
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01.11.2021 23:09 Відповісти
Раз в бинокль не видно- то и нет никаких путлеровских войск! Такая позиция зеленой минобороны!
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02.11.2021 00:12 Відповісти
Странно.
США говорят, что наращивают, а баклажаны ЗЕленые ничего не видят.
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02.11.2021 01:08 Відповісти
так вона його і не зменшувала!
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02.11.2021 02:35 Відповісти
Странная заява. США обеспокоены, а мы нет?
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02.11.2021 05:56 Відповісти
И как это понимать? США, Европа заявляют об эскалации, концентрации и переброске рашинских войск, танковых армий, а ну нас не видят наращивания. Что опять "нужно перестать стрелять". ***...
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02.11.2021 08:42 Відповісти
вот и слушайте свое Минобороны, а еще Пентагон и ЦРУ, а не "некие источники"
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02.11.2021 08:48 Відповісти
он воно как...
это точно наше минобороны говорит ????
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02.11.2021 09:12 Відповісти
....вона вже це давно зробила й залізла до нас в огороди
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02.11.2021 09:16 Відповісти
Тут можна трактувати, як не нарощує- оскільки давно наростила(((:
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02.11.2021 09:25 Відповісти
"хужиНиБудІт", нашим виднее, не хотят паники наверно (моя версия).
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02.11.2021 09:59 Відповісти
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02.11.2021 10:13 Відповісти
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
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02.11.2021 11:00 Відповісти
 
 