Найближчими тижнями очікуємо на стабілізацію з COVID-19 в Україні, - Шмигаль. ВIДЕО

Кабмін очікує на стабілізацію ситуації з поширенням захворюваності COVID-19 в найближчі тижні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Минулого тижня ми всі бачимо антирекорди. Ми переконані, що наступного тижня буде стабілізація ситуації, тому що введено 15 "червоних" зон у 15 областях. Вони дають свій результат. Звичайно, збільшується і рівень вакцинації, але також працюють і карантинні обмеження. Тому ми очікуємо стабілізації і надалі покращення ситуації із захворюваністю", - сказав глава уряду.

Прем'єр також вкотре наголосив на необхідності вакцинації населення від коронавірусу, щоб убезпечити себе від захворювання або тяжкого перебігу хвороби.

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