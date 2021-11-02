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Найближчими тижнями очікуємо на стабілізацію з COVID-19 в Україні, - Шмигаль. ВIДЕО
Кабмін очікує на стабілізацію ситуації з поширенням захворюваності COVID-19 в найближчі тижні.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Минулого тижня ми всі бачимо антирекорди. Ми переконані, що наступного тижня буде стабілізація ситуації, тому що введено 15 "червоних" зон у 15 областях. Вони дають свій результат. Звичайно, збільшується і рівень вакцинації, але також працюють і карантинні обмеження. Тому ми очікуємо стабілізації і надалі покращення ситуації із захворюваністю", - сказав глава уряду.
Прем'єр також вкотре наголосив на необхідності вакцинації населення від коронавірусу, щоб убезпечити себе від захворювання або тяжкого перебігу хвороби.
Топ коментарі
+6 Маркиз
показати весь коментар02.11.2021 14:22 Відповісти Посилання
+4 Сергей Яковлев #435776
показати весь коментар02.11.2021 13:24 Відповісти Посилання
+3 ПанСан
показати весь коментар02.11.2021 13:30 Відповісти Посилання
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Никто не вкурсе, там гастроли квартала намечаются??
Я ж надеюсь, ты еще не укололся.
Держись! Верю в твою силу воли, проявленную в борьбе против своей жизни.
И у меня в сентябре 2020 тестом были обнаружены антитела. И ничего -- привился 2 месяца назад.
Но ты же и твои собратья -- люди особенные, вы гораздо более сапиенс, как вам кажется. Вы всю страну вгоняете в красную зону, в локдаун. + Отнимаете у нормальных украинцев возможность проводить свое свободное и не только время там, где они хотят.
Вы же ооочень "умные".
а те кто его выбрали - они же не носят маски и они же против вакцин - как бы опять не при чем?