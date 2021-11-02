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Найближчими тижнями очікуємо на стабілізацію з COVID-19 в Україні, - Шмигаль. ВIДЕО

Кабмін очікує на стабілізацію ситуації з поширенням захворюваності COVID-19 в найближчі тижні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Минулого тижня ми всі бачимо антирекорди. Ми переконані, що наступного тижня буде стабілізація ситуації, тому що введено 15 "червоних" зон у 15 областях. Вони дають свій результат. Звичайно, збільшується і рівень вакцинації, але також працюють і карантинні обмеження. Тому ми очікуємо стабілізації і надалі покращення ситуації із захворюваністю", - сказав глава уряду.

Прем'єр також вкотре наголосив на необхідності вакцинації населення від коронавірусу, щоб убезпечити себе від захворювання або тяжкого перебігу хвороби.

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Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4674) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
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02.11.2021 14:22 Відповісти
+4
Ужастиков меньше по г+г будете показывать?
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02.11.2021 13:24 Відповісти
+3
Нужно сделать передышку перед новой волной истерии.
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02.11.2021 13:30 Відповісти
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Ужастиков меньше по г+г будете показывать?
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02.11.2021 13:24 Відповісти
*******! Такую кормушку не прикроют)
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02.11.2021 13:25 Відповісти
Ну почему сразу прикрывать? Немношко удавочку поотпустят. Если проколют те полмиллиона с истекающим сроком. Потом опять подтянут.
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02.11.2021 13:57 Відповісти
К новому году все устаканится, писюнисты и прочие звёздыи звездуньи к концертам готовятся.
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02.11.2021 14:34 Відповісти
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02.11.2021 13:28 Відповісти
Нужно сделать передышку перед новой волной истерии.
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02.11.2021 13:30 Відповісти
Магическое 15.11
Никто не вкурсе, там гастроли квартала намечаются??
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02.11.2021 13:32 Відповісти
На цифрах 25000 и 750 в сутки и наступит " стабильность" ( вероятно).
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02.11.2021 13:33 Відповісти
на 30 тыс заражений и 1 тыс смертей. Но с нашими дебилами и это еще не предел.
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02.11.2021 15:34 Відповісти
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02.11.2021 14:22 Відповісти
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02.11.2021 14:22 Відповісти
Браво!
Я ж надеюсь, ты еще не укололся.
Держись! Верю в твою силу воли, проявленную в борьбе против своей жизни.
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02.11.2021 14:52 Відповісти
Интеллект из твоих писем так и прёт! Пеши исчо!

И у меня в сентябре 2020 тестом были обнаружены антитела. И ничего -- привился 2 месяца назад.
Но ты же и твои собратья -- люди особенные, вы гораздо более сапиенс, как вам кажется. Вы всю страну вгоняете в красную зону, в локдаун. + Отнимаете у нормальных украинцев возможность проводить свое свободное и не только время там, где они хотят.
Вы же ооочень "умные".
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03.11.2021 14:12 Відповісти
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02.11.2021 14:25 Відповісти
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02.11.2021 14:34 Відповісти
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02.11.2021 14:29 Відповісти
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02.11.2021 14:30 Відповісти
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02.11.2021 14:31 Відповісти
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02.11.2021 15:37 Відповісти
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02.11.2021 14:33 Відповісти
...Выше приведены фрагменты результата информационной антиКОВИДной кампании, проведенной теми двумя с первой фотки.
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02.11.2021 14:43 Відповісти
то есть ты считаешь что вина только на Зеленском?
а те кто его выбрали - они же не носят маски и они же против вакцин - как бы опять не при чем?
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02.11.2021 15:36 Відповісти
2 с половиной года назад украинский народ выбрал себе президента. (Как -- сейчас не об этом). Народ доверил этому человеку заботу о себе (о народе). ==> В том, что народ туп и необразован виноват зеленский.
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02.11.2021 15:59 Відповісти
😂😂😂
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02.11.2021 15:35 Відповісти
на плато выходят - по 700 трупиков , в день, данилов до 1000 предрекал...

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02.11.2021 15:11 Відповісти
так и будет((
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02.11.2021 15:35 Відповісти
Шо, опять?!
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02.11.2021 16:24 Відповісти
 
 