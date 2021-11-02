В ближайшие недели ожидаем стабилизации с COVID-19 в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО
Кабмин ожидает стабилизации ситуации с распространением заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Прошлую-эту неделю мы все видим антирекорды. Мы убеждены, что на следующей неделе будет стабилизация ситуации, потому что введено 15 "красных" зон в 15 областях. Они дают свой результат. Конечно, увеличивается и уровень вакцинации, но также работают и карантинные ограничения . Поэтому мы ожидаем стабилизации и в дальнейшем улучшения ситуации с заболеваемостью", - сказал глава правительства.
Премьер также в очередной раз отметил необходимость вакцинации населения от коронавируса, чтобы обезопасить себя от заболевания или тяжелого течения болезни.
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Никто не вкурсе, там гастроли квартала намечаются??
Я ж надеюсь, ты еще не укололся.
Держись! Верю в твою силу воли, проявленную в борьбе против своей жизни.
И у меня в сентябре 2020 тестом были обнаружены антитела. И ничего -- привился 2 месяца назад.
Но ты же и твои собратья -- люди особенные, вы гораздо более сапиенс, как вам кажется. Вы всю страну вгоняете в красную зону, в локдаун. + Отнимаете у нормальных украинцев возможность проводить свое свободное и не только время там, где они хотят.
Вы же ооочень "умные".
а те кто его выбрали - они же не носят маски и они же против вакцин - как бы опять не при чем?