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В ближайшие недели ожидаем стабилизации с COVID-19 в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

Кабмин ожидает стабилизации ситуации с распространением заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Прошлую-эту неделю мы все видим антирекорды. Мы убеждены, что на следующей неделе будет стабилизация ситуации, потому что введено 15 "красных" зон в 15 областях. Они дают свой результат. Конечно, увеличивается и уровень вакцинации, но также работают и карантинные ограничения . Поэтому мы ожидаем стабилизации и в дальнейшем улучшения ситуации с заболеваемостью", - сказал глава правительства.

Премьер также в очередной раз отметил необходимость вакцинации населения от коронавируса, чтобы обезопасить себя от заболевания или тяжелого течения болезни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 93% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2736) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
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02.11.2021 14:22 Ответить
+4
Ужастиков меньше по г+г будете показывать?
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02.11.2021 13:24 Ответить
+3
Нужно сделать передышку перед новой волной истерии.
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02.11.2021 13:30 Ответить
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Ужастиков меньше по г+г будете показывать?
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02.11.2021 13:24 Ответить
*******! Такую кормушку не прикроют)
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02.11.2021 13:25 Ответить
Ну почему сразу прикрывать? Немношко удавочку поотпустят. Если проколют те полмиллиона с истекающим сроком. Потом опять подтянут.
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02.11.2021 13:57 Ответить
К новому году все устаканится, писюнисты и прочие звёздыи звездуньи к концертам готовятся.
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02.11.2021 14:34 Ответить
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02.11.2021 13:28 Ответить
Нужно сделать передышку перед новой волной истерии.
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02.11.2021 13:30 Ответить
Магическое 15.11
Никто не вкурсе, там гастроли квартала намечаются??
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02.11.2021 13:32 Ответить
На цифрах 25000 и 750 в сутки и наступит " стабильность" ( вероятно).
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02.11.2021 13:33 Ответить
на 30 тыс заражений и 1 тыс смертей. Но с нашими дебилами и это еще не предел.
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02.11.2021 15:34 Ответить
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02.11.2021 14:22 Ответить
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02.11.2021 14:22 Ответить
Браво!
Я ж надеюсь, ты еще не укололся.
Держись! Верю в твою силу воли, проявленную в борьбе против своей жизни.
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02.11.2021 14:52 Ответить
Интеллект из твоих писем так и прёт! Пеши исчо!

И у меня в сентябре 2020 тестом были обнаружены антитела. И ничего -- привился 2 месяца назад.
Но ты же и твои собратья -- люди особенные, вы гораздо более сапиенс, как вам кажется. Вы всю страну вгоняете в красную зону, в локдаун. + Отнимаете у нормальных украинцев возможность проводить свое свободное и не только время там, где они хотят.
Вы же ооочень "умные".
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03.11.2021 14:12 Ответить
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02.11.2021 14:25 Ответить
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02.11.2021 14:34 Ответить
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02.11.2021 14:29 Ответить
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02.11.2021 14:30 Ответить
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02.11.2021 14:31 Ответить
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02.11.2021 15:37 Ответить
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02.11.2021 14:33 Ответить
...Выше приведены фрагменты результата информационной антиКОВИДной кампании, проведенной теми двумя с первой фотки.
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02.11.2021 14:43 Ответить
то есть ты считаешь что вина только на Зеленском?
а те кто его выбрали - они же не носят маски и они же против вакцин - как бы опять не при чем?
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02.11.2021 15:36 Ответить
2 с половиной года назад украинский народ выбрал себе президента. (Как -- сейчас не об этом). Народ доверил этому человеку заботу о себе (о народе). ==> В том, что народ туп и необразован виноват зеленский.
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02.11.2021 15:59 Ответить
😂😂😂
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02.11.2021 15:35 Ответить
на плато выходят - по 700 трупиков , в день, данилов до 1000 предрекал...

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02.11.2021 15:11 Ответить
так и будет((
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02.11.2021 15:35 Ответить
Шо, опять?!
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02.11.2021 16:24 Ответить
 
 