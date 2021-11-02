В ближайшие недели ожидаем стабилизации с COVID-19 в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

Кабмин ожидает стабилизации ситуации с распространением заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Прошлую-эту неделю мы все видим антирекорды. Мы убеждены, что на следующей неделе будет стабилизация ситуации, потому что введено 15 "красных" зон в 15 областях. Они дают свой результат. Конечно, увеличивается и уровень вакцинации, но также работают и карантинные ограничения . Поэтому мы ожидаем стабилизации и в дальнейшем улучшения ситуации с заболеваемостью", - сказал глава правительства.

Премьер также в очередной раз отметил необходимость вакцинации населения от коронавируса, чтобы обезопасить себя от заболевания или тяжелого течения болезни.

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