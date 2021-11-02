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Протягом опалювального сезону жодних відключень газу, електроенергії в Україні не передбачається, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що протягом опалювального сезону в Україні не передбачається відключення газу та електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час брифінгу за результатами робочої поїздки до Запорізької області.

"Щодо опалювального сезону хочу сказати таке. Жодних відключень газу, електроенергії у нас не передбачається", - сказав він.

Шмигаль додав, що 99% теплогенеруючих підприємств готові до зими, а приблизно 80% міст уже розпочали опалювальний сезон.

За його словами, уряд очікує, що протягом осінньо-зимового періоду працюватимуть 14 з 15 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій.

"Вони будуть працювати за схемою "13 + 1", тобто 13 блоків несуть основне навантаження, а один – резервний, який перекриває ризики якихось ремонтів, щоб ми мали резервну енергетичну потужність. Фактично ми розуміємо, що електроенергією всі побутові споживачі, всі промислові споживачі за рахунок нашої атомної енергетики протягом цього осінньо-зимового періоду будуть спокійно безперервно забезпечені", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на газ у всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону, - Шмигаль

Шмигаль раніше заявив, що ціни на газ для населення до кінця опалювального сезону залишаться незмінними.

25 жовтня Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника "останньої надії" "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України" в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та поставляти природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за куб. м.

Таким чином, уряд зрівняв ціни компанії "Нафтогаз України"як постачальника "останньої надії" з цінами, які діють для звичайних споживачів компанії.

З 1 жовтня по 30 Листопада для населення буде встановлено тариф 7,96 грн за куб.м, а для бюджетних установ - до 16,8 грн/куб. м (з ПДВ і без доставки).

Експерти прогнозували, що взимку віялові відключення можуть початися незалежно від бажання уряду.

Автор: 

АЕС (1161) газ (10523) опалювальний сезон (1758) Шмигаль Денис (4674)


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Топ коментарі
+12
Зелень бреше завжди і всюди.
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02.11.2021 14:11 Відповісти
+8
верим и запасаемся дровами.
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02.11.2021 14:12 Відповісти
+6
и свечами ))) с керосинками и керогазами )))) (не дай Бог)
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02.11.2021 14:36 Відповісти
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Зелень бреше завжди і всюди.
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02.11.2021 14:11 Відповісти
як дише )))
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02.11.2021 14:37 Відповісти
верим и запасаемся дровами.
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02.11.2021 14:12 Відповісти
и свечами ))) с керосинками и керогазами )))) (не дай Бог)
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02.11.2021 14:36 Відповісти
понятно....а включения предвидятся?
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02.11.2021 14:12 Відповісти
не предвидится не значит не будет...
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02.11.2021 14:13 Відповісти
Кто вспомнит эти россказни через пару месяцев?
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02.11.2021 14:15 Відповісти
3-4 дня максимум ...
И будет подана реакция - а как же так не может быть....
Элементарно - ***** оборвал поставки угля, газа, электрики, топливо....
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02.11.2021 14:57 Відповісти
Ну да и часть грузооборота занимает "груз 200"...
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02.11.2021 15:04 Відповісти
Тан я не понял- есть война или нет?
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02.11.2021 16:04 Відповісти
Так он же выше уже ответил в самом первом комментарии) там было АТО сейчас стало ООС а дальше личные фантазии.
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02.11.2021 16:54 Відповісти
Спасибо, но воспитанные люди не влазят в разговор к незнакомым если их не пригласили...
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02.11.2021 17:42 Відповісти
Вообще то это общий форум.. хочешь говорить с кем то тет-а тет пиши в личку.
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02.11.2021 18:15 Відповісти
Всё будет хорошо потому что у власти профессионалы своего дела
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02.11.2021 14:18 Відповісти
Прохвесионалы в скобки возьми,Зеле верить,себя не уважать
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02.11.2021 14:24 Відповісти
не-не... это идолопоклонник зе-идалища поганого)))) тут клиника)))
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02.11.2021 14:34 Відповісти
Складно врешь . В Черниговской области уже отключают электричество
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02.11.2021 14:21 Відповісти
Из этих слов можно сделать вывод, что в Киеве в этом году топить не будут.
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02.11.2021 14:28 Відповісти
Ну зачем так грубо врать
У нас тут одно село можно сказать пригород с утра до вечера по графику
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02.11.2021 14:29 Відповісти
Прежде чем отключать сначала включить надо.
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02.11.2021 14:30 Відповісти
"Не предвидится" и, например, "Исключено" -- разные вещи.
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02.11.2021 14:31 Відповісти
опередили ))
не предвидится и гарантированно не будет - тоже разные вещи ))))
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02.11.2021 14:33 Відповісти
А його і не включали того газу
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02.11.2021 14:34 Відповісти
значит будут..., иначе зачем об этом постоянно говорить..., но если Шмыгаль тоже собирается на выход, то чего б не сказать...
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02.11.2021 14:42 Відповісти
А сейчас не отопительный сезон? Ученики в классах сидят при температуре 12 градусов. Они не заболеют ни гриппом ни ковидом ?
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02.11.2021 14:43 Відповісти
Это где? Куда родители смотрят? Что делают?
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02.11.2021 15:09 Відповісти
Все впорядке,газа достаточно,отопления нет,чтото не так,не кажется этому идиоту
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02.11.2021 15:12 Відповісти
Черноморск- самый тёплый город страны.
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02.11.2021 15:12 Відповісти
Зря вы тут сомневаетесь и ехидничаете. Тому, что сказал премьер-министр Денис Шмыгаль можно абсолютно доверять: никаких отключений газа и электроэнергии не предвидится. Правда, не по всей Украине, а на Банковой, Грушевского и, конечно же, в Конча-Заспе. Но в этих местах совершенно точно!
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02.11.2021 15:28 Відповісти
Хотів написати, що неодмінно все буде, але однаковий 10 комент це не комільфо.
Що ж, тоді звертаю вашу увагу за засоби якими це досягається "кабмін ЗАБОРОНИВ відключати", хто нестиме все навантаження в грошах? і чи не буде так, що на весну всі міста і пів країни стануть банкрутами перед купкою олігархічних облгазів? Бо примусово платити 40 грн/куб це банкрутство. Ну і головне, юридично такі вимоги нікчемні, більш того несуть ознаки перебільшення службових повноважень так як НС на ринку газу і електрики не ввели.
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02.11.2021 15:33 Відповісти
Брехливые гондоны! Мало того что отобрали у людей тариф на электроотопление, так еще и свет отключают. Жена позвонила с 9 утра нет электричества и сказали что не будет до 6 вечера. Ну и конечно же огромнейшее спасибо 73-ём процентам дебилам.
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02.11.2021 16:20 Відповісти
В мене, в Одесі, опалення поки й не було, а електрику вже вирубають, по два-три рази на тиждень, на півгодини - годину...
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02.11.2021 16:24 Відповісти
Свічками запаслися ,бо через день немає електроенергії! А що далі буде? А Ви кажете не передбачається ?
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05.11.2021 13:03 Відповісти
 
 