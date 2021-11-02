Протягом опалювального сезону жодних відключень газу, електроенергії в Україні не передбачається, - Шмигаль. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що протягом опалювального сезону в Україні не передбачається відключення газу та електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час брифінгу за результатами робочої поїздки до Запорізької області.
"Щодо опалювального сезону хочу сказати таке. Жодних відключень газу, електроенергії у нас не передбачається", - сказав він.
Шмигаль додав, що 99% теплогенеруючих підприємств готові до зими, а приблизно 80% міст уже розпочали опалювальний сезон.
За його словами, уряд очікує, що протягом осінньо-зимового періоду працюватимуть 14 з 15 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій.
"Вони будуть працювати за схемою "13 + 1", тобто 13 блоків несуть основне навантаження, а один – резервний, який перекриває ризики якихось ремонтів, щоб ми мали резервну енергетичну потужність. Фактично ми розуміємо, що електроенергією всі побутові споживачі, всі промислові споживачі за рахунок нашої атомної енергетики протягом цього осінньо-зимового періоду будуть спокійно безперервно забезпечені", - сказав він.
Шмигаль раніше заявив, що ціни на газ для населення до кінця опалювального сезону залишаться незмінними.
25 жовтня Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника "останньої надії" "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України" в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та поставляти природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за куб. м.
Таким чином, уряд зрівняв ціни компанії "Нафтогаз України"як постачальника "останньої надії" з цінами, які діють для звичайних споживачів компанії.
З 1 жовтня по 30 Листопада для населення буде встановлено тариф 7,96 грн за куб.м, а для бюджетних установ - до 16,8 грн/куб. м (з ПДВ і без доставки).
Експерти прогнозували, що взимку віялові відключення можуть початися незалежно від бажання уряду.
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И будет подана реакция - а как же так не может быть....
Элементарно - ***** оборвал поставки угля, газа, электрики, топливо....
У нас тут одно село можно сказать пригород с утра до вечера по графику
не предвидится и гарантированно не будет - тоже разные вещи ))))
Що ж, тоді звертаю вашу увагу за засоби якими це досягається "кабмін ЗАБОРОНИВ відключати", хто нестиме все навантаження в грошах? і чи не буде так, що на весну всі міста і пів країни стануть банкрутами перед купкою олігархічних облгазів? Бо примусово платити 40 грн/куб це банкрутство. Ну і головне, юридично такі вимоги нікчемні, більш того несуть ознаки перебільшення службових повноважень так як НС на ринку газу і електрики не ввели.