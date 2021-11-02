Арахамія про призначення Верещук міністром реінтеграції: "Віцепрем'єр-жінка для гендерного балансу буде краще". ВIДЕО
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає призначення нардепки Ірини Верещук міністром реінтеграції позитивним щодо гендерного балансу.
Про це Арахамія заявив у коментарі кореспондентові Цензор.НЕТ.
За його словами, голоси на всіх 5 міністрів у Раді є.
Також Арахамія заявив, що нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук не розглядалася президентом як кандидат на посаду голови Міноборони.
На запитання, чому саме Зеленський зустрічався з Верещук і пропонував їй обійняти посаду голови Мінреінтеграції, Арахамія сказав:
"Це не його квота, але питання реінтеграції Донбасу - це його мета. Було дуже важливо це питання проговорити. Ви побачите, що з іншими він не зустрічався. Просто це питання дійсно для нас важливе".
Також голова фракції "Слуга народу" заявив, що віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко є "нормальним менеджером".
"Просто вважаємо, що віцепрем'єр-жінка для гендерного балансу буде краще", - додав Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так що, далеко до гендерної рівності
Біля забутого села,
Наївшись хмелю і дурману,
Обрати вожаком осла,
Веліли 73 барана...
Весь луг до ночі реготав,
Сміявся кріт, ревіли бджоли,
Веселі на найближчій став,
Злетілись качки по приколу....
Щоб впевнитись, що то не сон,
Й на власні очі споглядати,
Приповз удав, мов Пінкертон ....
Й не знав, чи плакати,чи ржати...
Зате вже знали зголоднілі,
У темнім лісі сіроманці,
Як закривавлених й безсилих-
Потягнуть в яр рогатих бранців...
PS мораль така :
Коли в країні йде війна,
Коли у тебе кепські справи,
То вожаком не барана...
А час обрати вовкодава!!!
Олександр Квітень.(с)
- а ничего, что Война как бы?
- может гендерные эксперименты оставить на потом как ни будь?
И да - согласно продвинутым демократиям гендеров сейчас развелось как глистов у уличной собаки
- не обидеть бы кого
Яка Зеркаль, який Клімкін, Чорновіл?
як до цього дійщло?
а ми відновлювали гендерний баланс
Гендерна рівність - наше все!
І так - П#д@раси - це не про гендери!
Верхнє фото: Березень 2015-го, Москва. Нижнє - справа всім відомий персонаж (покійний), зліва і на верхньому і на нижньому одна і та ж ососба - подруга Верещучки кремлівська пропагандистка Марина Ахмедова. От тобі й гендер...
реальні феміністки мали б виступити першими проти такої тупої підстави "своїх", якщо вони таки феміністки, а не - насрано... задорого....(
понавибирали... 73%ві зебіли..(
любое животное. кроме осла, для умственного баланса зесворы будет лучше
Наївшись хмелю і дурману,
Обрати вожаком осла,
Веліли 73 барана...і ХАРАКАМІЮ в предачу!!! БАБЛО СЛУГАМ а НАРОДУ БІГБОРД в спадок!!!.
Більше я риготав (на цю дуже цікаву тематику) тільки коли Іріна Герещенко звинуватила Сергія Власенка в мужському сексизмі ...
Так , комусь й 70% квота не допоможе якось продертися на посаду без ліжка й дорого покровителя-самця перед яким требо вистрибувати з тріко й ходити на задніх лапках .
Але в Україні є такі жінки , які самі будь якого носителя штанців з гульфіком стусанами під лаву зажене . Не потрібна їм ніяка квота . Бо де вони керують , там й чоловіки можуть вимагати "дотримання квотного принципу" ...