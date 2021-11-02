Арахамія про призначення Верещук міністром реінтеграції: "Віцепрем'єр-жінка для гендерного балансу буде краще". ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає призначення нардепки Ірини Верещук міністром реінтеграції позитивним щодо гендерного балансу.

Про це Арахамія заявив у коментарі кореспондентові Цензор.НЕТ.

За його словами, голоси на всіх 5 міністрів у Раді є.

Також Арахамія заявив, що нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук не розглядалася президентом як кандидат на посаду голови Міноборони.

На запитання, чому саме Зеленський зустрічався з Верещук і пропонував їй обійняти посаду голови Мінреінтеграції, Арахамія сказав:

"Це не його квота, але питання реінтеграції Донбасу - це його мета. Було дуже важливо це питання проговорити. Ви побачите, що з іншими він не зустрічався. Просто це питання дійсно для нас важливе".

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Також голова фракції "Слуга народу" заявив, що віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко є "нормальним менеджером".

"Просто вважаємо, що віцепрем'єр-жінка для гендерного балансу буде краще", - додав Арахамія.