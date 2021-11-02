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Арахамія про призначення Верещук міністром реінтеграції: "Віцепрем'єр-жінка для гендерного балансу буде краще". ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає призначення нардепки Ірини Верещук міністром реінтеграції позитивним щодо гендерного балансу.

Про це Арахамія заявив у коментарі кореспондентові Цензор.НЕТ.

За його словами, голоси на всіх 5 міністрів у Раді є.

Також Арахамія заявив, що нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук не розглядалася президентом як кандидат на посаду голови Міноборони.

На запитання, чому саме Зеленський зустрічався з Верещук і пропонував їй обійняти посаду голови Мінреінтеграції, Арахамія сказав:

"Це не його квота, але питання реінтеграції Донбасу - це його мета. Було дуже важливо це питання проговорити. Ви побачите, що з іншими він не зустрічався. Просто це питання дійсно для нас важливе".

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Також голова фракції "Слуга народу" заявив, що віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко є "нормальним менеджером".

"Просто вважаємо, що віцепрем'єр-жінка для гендерного балансу буде краще", - додав Арахамія.

Автор: 

призначення (2307) Арахамія Давид (1107) Резніков Олексій (1447) Верещук Ірина (685) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+23
в єтом вся суть..аби не профи
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02.11.2021 16:50 Відповісти
+22
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02.11.2021 16:59 Відповісти
+20
ну придурь на нашу голову! Это значит министров уже по половому признаку. а не по профессионализму? да еще и эту мерзкую тетку. Добавить еще Безуглую, третьякову, янченко, бардину......Пипец!
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02.11.2021 16:56 Відповісти
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в єтом вся суть..аби не профи
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02.11.2021 16:50 Відповісти
було актуальне оголошення: на кисневу станцію для роботи з балонами запрошуються чоловіки...
так що, далеко до гендерної рівності
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02.11.2021 16:53 Відповісти
Поезії Вам трішки в стрічку

Біля забутого села,
Наївшись хмелю і дурману,
Обрати вожаком осла,
Веліли 73 барана...
Весь луг до ночі реготав,
Сміявся кріт, ревіли бджоли,
Веселі на найближчій став,
Злетілись качки по приколу....
Щоб впевнитись, що то не сон,
Й на власні очі споглядати,
Приповз удав, мов Пінкертон ....
Й не знав, чи плакати,чи ржати...
Зате вже знали зголоднілі,
У темнім лісі сіроманці,
Як закривавлених й безсилих-
Потягнуть в яр рогатих бранців...
PS мораль така :
Коли в країні йде війна,
Коли у тебе кепські справи,
То вожаком не барана...
А час обрати вовкодава!!!
Олександр Квітень.(с)
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02.11.2021 16:55 Відповісти
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02.11.2021 16:51 Відповісти
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02.11.2021 16:52 Відповісти
Сбежавшего из сухумского питомника примата АРА-ХАМА 73%🐏🐑 назначили своим НАЧАЛЬНИКОМ
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03.11.2021 06:30 Відповісти
та ваша вся фракція сплошні гендери...
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02.11.2021 16:52 Відповісти
Сосни і сосуни.))
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02.11.2021 16:54 Відповісти
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02.11.2021 16:59 Відповісти
Верещук вже на новій посаді..
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02.11.2021 16:53 Відповісти
А що в СН не знайшлось якогось іншого трансвестита?))
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02.11.2021 16:53 Відповісти
С такими министрами Зеле будет удобнее страну под Путлера положить.
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02.11.2021 16:53 Відповісти
Ну хіба що для гендерного балансу... А реінтергація то таке, її немає і не буде. Принаймні в ближчі часи. (((
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02.11.2021 16:55 Відповісти
для гендерного баланса..
- а ничего, что Война как бы?
- может гендерные эксперименты оставить на потом как ни будь?
И да - согласно продвинутым демократиям гендеров сейчас развелось как глистов у уличной собаки
- не обидеть бы кого
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02.11.2021 16:55 Відповісти
ну придурь на нашу голову! Это значит министров уже по половому признаку. а не по профессионализму? да еще и эту мерзкую тетку. Добавить еще Безуглую, третьякову, янченко, бардину......Пипец!
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02.11.2021 16:56 Відповісти
На этой должности еще и соображать надо и за языком следить, что абсолютно не характерно для Верещук.
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02.11.2021 16:56 Відповісти
Назовите кто там мыслящий-думающий.....Ну хоть чуток.
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02.11.2021 16:58 Відповісти
Зеркаль, Климкин, Черновил… да мало ли..
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02.11.2021 17:02 Відповісти
Шмаркля шо ті несешь?
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02.11.2021 17:04 Відповісти
Я несу то что ТІ чмо себе позволить не можешь!
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02.11.2021 17:06 Відповісти
Балалайня, ЧІ зелібоба?
Яка Зеркаль, який Клімкін, Чорновіл?
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02.11.2021 17:13 Відповісти
Ці всі не ТАМ.))
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02.11.2021 17:06 Відповісти
Ще не вечір….
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02.11.2021 17:08 Відповісти
каждий вєчєр вєчєр наступаєт вдрух
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02.11.2021 17:14 Відповісти
її повістка буде спрямована на гуманітерний аспект, ото вже заживуть, контрабанда гуманітарна і не тільки попливе в різні сторони
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02.11.2021 17:00 Відповісти
Ну пуштун Наем уже есть замминистра, сырожа Бородатая лещенко тоже пристроен по половому принципу........
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02.11.2021 16:57 Відповісти
2030 рік. Україна один з регіонів росії.
як до цього дійщло?
а ми відновлювали гендерний баланс
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02.11.2021 17:00 Відповісти
Хламидник, так для чего будет лучше для дела или для баланса??? Что то вы все неадекватные какие то… шёл бы дальше диджеем работать…
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02.11.2021 17:01 Відповісти
А факт її прицопаності, на всю голову, другорядний. Головне- картинка.
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02.11.2021 17:01 Відповісти
Пропоную для гендерності Арахамії змінити стать. Буде прикольно і Ярьомєнко не проти.
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02.11.2021 17:04 Відповісти
Арахис, вот скажи че ты такой придурок?
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02.11.2021 17:05 Відповісти
Це питання до тата - він любив підкидати синка, але не завжди ловив.)
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02.11.2021 17:07 Відповісти
Тато ловив мене, але не впіймав.
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02.11.2021 17:12 Відповісти
😯😭🤕
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02.11.2021 18:27 Відповісти
Не по розуму призначили, а по гендеру...Цікаво працюють у команді зеленого віслюка.
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02.11.2021 17:07 Відповісти
Результат не важливий!

Гендерна рівність - наше все!

І так - П#д@раси - це не про гендери!
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02.11.2021 17:08 Відповісти
Пустопорожнее министерство, пустоголовая министерша... Всё логично.
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02.11.2021 17:08 Відповісти
Напевне вона саме більше підходить на гендаршу.
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02.11.2021 17:10 Відповісти
Ну на бандершу є шанс після зміни влади.
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03.11.2021 07:14 Відповісти
ТУПЫЕ ПАРОДИИ - всё, что посильно зелёным баранам. Поэтому, к сожалению, имеем только одни ПОЗОРНЫЕ ПАРОДИИ - вместо преза, министров, депутатов, судей. прокуроров... Пародия вместо реальной борьбы с коррупцией, кумовством, нищетой, вирусом и т.д.....
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02.11.2021 17:10 Відповісти


Верхнє фото: Березень 2015-го, Москва. Нижнє - справа всім відомий персонаж (покійний), зліва і на верхньому і на нижньому одна і та ж ососба - подруга Верещучки кремлівська пропагандистка Марина Ахмедова. От тобі й гендер...
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02.11.2021 17:32 Відповісти
Курва!
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02.11.2021 18:43 Відповісти
мужчина, женщина, какя разница если плоть их, зеленая, вонючая плесень. как и твоя.
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02.11.2021 17:35 Відповісти
жінка буде краще. може дитину, ще буде краще.
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02.11.2021 17:37 Відповісти
Пам"ятаю ту Верещучку ще коли вона крутилась в Жовківському районі біля голови РДА Володі Во...шина...Володю Янукович посадив на п"ять років за хабар,вона уникла цих неприємностей...Амбітна була баба,різка і косила під справедливу,але і вона тоді не могла собі уявити,що колись мавпа буде рекомендувати її на посаду міністра...
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02.11.2021 17:46 Відповісти
так в том то и дело...шо баланса нет, а только балласт ))) висит не фотогенично ))) как... ну как у...)))

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02.11.2021 17:47 Відповісти
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02.11.2021 17:48 Відповісти
...наче знову повернувся в общагу, спопачатку коледжу, а потім, після армії, універу, де банкує тупориле, втім гнучке беспринципне створіння (комсорг-профорг), але з добре підвішеним язиком.. одноклітинні дебіли та "дєвочкі по визову" таким довіряють до кінця...
реальні феміністки мали б виступити першими проти такої тупої підстави "своїх", якщо вони таки феміністки, а не - насрано... задорого....(
понавибирали... 73%ві зебіли..(
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02.11.2021 18:22 Відповісти
Езжайте в Раву-Руську и спросите про ее "профессионализм", разворовала все до чего успела дотянутся, в принципе неудивительно, что это воровка оказалась в команде зеленых барыг, больше ее к себе никто брать не хотел.
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02.11.2021 18:23 Відповісти
Ja, ja, das ist gut, гендерный баланс, баба да, баба да...
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02.11.2021 18:25 Відповісти
А как же профессиональный баланс ??
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02.11.2021 18:45 Відповісти
"вице-премьер-женщина для гендерного баланса будет лучше
любое животное. кроме осла, для умственного баланса зесворы будет лучше
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02.11.2021 19:00 Відповісти
Біля забутого села,
Наївшись хмелю і дурману,
Обрати вожаком осла,
Веліли 73 барана...і ХАРАКАМІЮ в предачу!!! БАБЛО СЛУГАМ а НАРОДУ БІГБОРД в спадок!!!.
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02.11.2021 19:18 Відповісти
ТП воно і в Африці ТП... "Бревно останется бревном хоть в орденах и в лентах"...
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02.11.2021 19:19 Відповісти
І в Раві вона мером успішно для себе дерибанила землю і кандидатом в мери Київа була,а тепер гендерний баланс вам зведе.Спеціаліст рідкісний.
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02.11.2021 19:37 Відповісти
какой там баланс. У идиотов нет гендера
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02.11.2021 19:52 Відповісти
Ця і для гендерного і для дебілячого балансу годиться. Повний ... баланс.
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02.11.2021 20:10 Відповісти
Хабалку до корита ставлять...
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02.11.2021 20:24 Відповісти
І плювати на професіоналізм.
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02.11.2021 21:39 Відповісти
Знов гендерне питання ...

Більше я риготав (на цю дуже цікаву тематику) тільки коли Іріна Герещенко звинуватила Сергія Власенка в мужському сексизмі ...

Так , комусь й 70% квота не допоможе якось продертися на посаду без ліжка й дорого покровителя-самця перед яким требо вистрибувати з тріко й ходити на задніх лапках .

Але в Україні є такі жінки , які самі будь якого носителя штанців з гульфіком стусанами під лаву зажене . Не потрібна їм ніяка квота . Бо де вони керують , там й чоловіки можуть вимагати "дотримання квотного принципу" ...
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02.11.2021 21:49 Відповісти
ему бы коз в горной Осетии любить... а оно в Украине...
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02.11.2021 22:30 Відповісти
Недарма кажуть, що бійтеся ініціативних дурнів.
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03.11.2021 07:16 Відповісти
Дивлюсь на пики Арахамии, Корниенка, Верещучки і думаю, за що ж матінка природа так над ними познущалась?
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03.11.2021 10:55 Відповісти
Сепарша буде займатись реінтеграцією окупованої території? Фієрично, ***!
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03.11.2021 10:57 Відповісти
 
 