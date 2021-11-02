Арахамия о назначении Верещук министром реинтеграции: "Вице-премьер-женщина для гендерного баланса будет лучше". ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия считает назначение нардепа Ирины Верещук министром реинтеграции позитивным в плане гендерного баланса.

Об этом Арахамия заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

По его словам, голоса на всех 5 министров в Раде есть.

Также Арахамия заявил, что нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук не рассматривалась президентом в качестве кандидата на пост главы Минобороны.

На вопрос, почему именно Зеленский встречался с Верещук и предлагал ей занять пост главы Минреинтеграции, Арахамия сказал:



"Это не его квота, но вопрос реинтеграции Донбасса - это его цель. Было очень важно этот вопрос проговорить. Вы увидите, что с другими он не встречался. Просто этот вопрос действительно для нас важен".

Также глава фракции "Слуга народа" заявил, что вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко "нормальный менеджер".

"Просто считаем, что вице-премьер-женщина для гендерного баланса будет лучше", - добавил Арахамия.

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