РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10060 посетителей онлайн
Новости Видео
5 573 65

Арахамия о назначении Верещук министром реинтеграции: "Вице-премьер-женщина для гендерного баланса будет лучше". ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия считает назначение нардепа Ирины Верещук министром реинтеграции позитивным в плане гендерного баланса.

Об этом Арахамия заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

По его словам, голоса на всех 5 министров в Раде есть.

Также Арахамия заявил, что нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук не рассматривалась президентом в качестве кандидата на пост главы Минобороны.

На вопрос, почему именно Зеленский встречался с Верещук и предлагал ей занять пост главы Минреинтеграции, Арахамия сказал: 

"Это не его квота, но вопрос реинтеграции Донбасса - это его цель. Было очень важно этот вопрос проговорить. Вы увидите, что с другими он не встречался. Просто этот вопрос действительно для нас важен".

Также глава фракции "Слуга народа" заявил, что вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко "нормальный менеджер".

"Просто считаем, что вице-премьер-женщина для гендерного баланса будет лучше", - добавил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К кадровым перестановкам в Кабмине следует подходить взвешенно. Нельзя просто перейти из одного министерства на другое, - Разумков

Автор: 

назначение (2184) Арахамия Давид (991) Резников Алексей (1170) Верещук Ирина (506) Министерство реинтеграции (278)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
в єтом вся суть..аби не профи
показать весь комментарий
02.11.2021 16:50 Ответить
+22
показать весь комментарий
02.11.2021 16:59 Ответить
+20
ну придурь на нашу голову! Это значит министров уже по половому признаку. а не по профессионализму? да еще и эту мерзкую тетку. Добавить еще Безуглую, третьякову, янченко, бардину......Пипец!
показать весь комментарий
02.11.2021 16:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в єтом вся суть..аби не профи
показать весь комментарий
02.11.2021 16:50 Ответить
було актуальне оголошення: на кисневу станцію для роботи з балонами запрошуються чоловіки...
так що, далеко до гендерної рівності
показать весь комментарий
02.11.2021 16:53 Ответить
Поезії Вам трішки в стрічку

Біля забутого села,
Наївшись хмелю і дурману,
Обрати вожаком осла,
Веліли 73 барана...
Весь луг до ночі реготав,
Сміявся кріт, ревіли бджоли,
Веселі на найближчій став,
Злетілись качки по приколу....
Щоб впевнитись, що то не сон,
Й на власні очі споглядати,
Приповз удав, мов Пінкертон ....
Й не знав, чи плакати,чи ржати...
Зате вже знали зголоднілі,
У темнім лісі сіроманці,
Як закривавлених й безсилих-
Потягнуть в яр рогатих бранців...
PS мораль така :
Коли в країні йде війна,
Коли у тебе кепські справи,
То вожаком не барана...
А час обрати вовкодава!!!
Олександр Квітень.(с)
показать весь комментарий
02.11.2021 16:55 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 16:51 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 16:52 Ответить
Сбежавшего из сухумского питомника примата АРА-ХАМА 73%🐏🐑 назначили своим НАЧАЛЬНИКОМ
показать весь комментарий
03.11.2021 06:30 Ответить
та ваша вся фракція сплошні гендери...
показать весь комментарий
02.11.2021 16:52 Ответить
Сосни і сосуни.))
показать весь комментарий
02.11.2021 16:54 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 16:59 Ответить
Верещук вже на новій посаді..
показать весь комментарий
02.11.2021 16:53 Ответить
А що в СН не знайшлось якогось іншого трансвестита?))
показать весь комментарий
02.11.2021 16:53 Ответить
С такими министрами Зеле будет удобнее страну под Путлера положить.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:53 Ответить
Ну хіба що для гендерного балансу... А реінтергація то таке, її немає і не буде. Принаймні в ближчі часи. (((
показать весь комментарий
02.11.2021 16:55 Ответить
для гендерного баланса..
- а ничего, что Война как бы?
- может гендерные эксперименты оставить на потом как ни будь?
И да - согласно продвинутым демократиям гендеров сейчас развелось как глистов у уличной собаки
- не обидеть бы кого
показать весь комментарий
02.11.2021 16:55 Ответить
ну придурь на нашу голову! Это значит министров уже по половому признаку. а не по профессионализму? да еще и эту мерзкую тетку. Добавить еще Безуглую, третьякову, янченко, бардину......Пипец!
показать весь комментарий
02.11.2021 16:56 Ответить
На этой должности еще и соображать надо и за языком следить, что абсолютно не характерно для Верещук.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:56 Ответить
Назовите кто там мыслящий-думающий.....Ну хоть чуток.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:58 Ответить
Зеркаль, Климкин, Черновил… да мало ли..
показать весь комментарий
02.11.2021 17:02 Ответить
Шмаркля шо ті несешь?
показать весь комментарий
02.11.2021 17:04 Ответить
Я несу то что ТІ чмо себе позволить не можешь!
показать весь комментарий
02.11.2021 17:06 Ответить
Балалайня, ЧІ зелібоба?
Яка Зеркаль, який Клімкін, Чорновіл?
показать весь комментарий
02.11.2021 17:13 Ответить
Ці всі не ТАМ.))
показать весь комментарий
02.11.2021 17:06 Ответить
Ще не вечір….
показать весь комментарий
02.11.2021 17:08 Ответить
каждий вєчєр вєчєр наступаєт вдрух
показать весь комментарий
02.11.2021 17:14 Ответить
її повістка буде спрямована на гуманітерний аспект, ото вже заживуть, контрабанда гуманітарна і не тільки попливе в різні сторони
показать весь комментарий
02.11.2021 17:00 Ответить
Ну пуштун Наем уже есть замминистра, сырожа Бородатая лещенко тоже пристроен по половому принципу........
показать весь комментарий
02.11.2021 16:57 Ответить
2030 рік. Україна один з регіонів росії.
як до цього дійщло?
а ми відновлювали гендерний баланс
показать весь комментарий
02.11.2021 17:00 Ответить
Хламидник, так для чего будет лучше для дела или для баланса??? Что то вы все неадекватные какие то… шёл бы дальше диджеем работать…
показать весь комментарий
02.11.2021 17:01 Ответить
А факт її прицопаності, на всю голову, другорядний. Головне- картинка.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:01 Ответить
Пропоную для гендерності Арахамії змінити стать. Буде прикольно і Ярьомєнко не проти.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:04 Ответить
Арахис, вот скажи че ты такой придурок?
показать весь комментарий
02.11.2021 17:05 Ответить
Це питання до тата - він любив підкидати синка, але не завжди ловив.)
показать весь комментарий
02.11.2021 17:07 Ответить
Тато ловив мене, але не впіймав.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:12 Ответить
😯😭🤕
показать весь комментарий
02.11.2021 18:27 Ответить
Не по розуму призначили, а по гендеру...Цікаво працюють у команді зеленого віслюка.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:07 Ответить
Результат не важливий!

Гендерна рівність - наше все!

І так - П#д@раси - це не про гендери!
показать весь комментарий
02.11.2021 17:08 Ответить
Пустопорожнее министерство, пустоголовая министерша... Всё логично.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:08 Ответить
Напевне вона саме більше підходить на гендаршу.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:10 Ответить
Ну на бандершу є шанс після зміни влади.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:14 Ответить
ТУПЫЕ ПАРОДИИ - всё, что посильно зелёным баранам. Поэтому, к сожалению, имеем только одни ПОЗОРНЫЕ ПАРОДИИ - вместо преза, министров, депутатов, судей. прокуроров... Пародия вместо реальной борьбы с коррупцией, кумовством, нищетой, вирусом и т.д.....
показать весь комментарий
02.11.2021 17:10 Ответить


Верхнє фото: Березень 2015-го, Москва. Нижнє - справа всім відомий персонаж (покійний), зліва і на верхньому і на нижньому одна і та ж ососба - подруга Верещучки кремлівська пропагандистка Марина Ахмедова. От тобі й гендер...
показать весь комментарий
02.11.2021 17:32 Ответить
Курва!
показать весь комментарий
02.11.2021 18:43 Ответить
мужчина, женщина, какя разница если плоть их, зеленая, вонючая плесень. как и твоя.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:35 Ответить
жінка буде краще. може дитину, ще буде краще.
показать весь комментарий
02.11.2021 17:37 Ответить
Пам"ятаю ту Верещучку ще коли вона крутилась в Жовківському районі біля голови РДА Володі Во...шина...Володю Янукович посадив на п"ять років за хабар,вона уникла цих неприємностей...Амбітна була баба,різка і косила під справедливу,але і вона тоді не могла собі уявити,що колись мавпа буде рекомендувати її на посаду міністра...
показать весь комментарий
02.11.2021 17:46 Ответить
так в том то и дело...шо баланса нет, а только балласт ))) висит не фотогенично ))) как... ну как у...)))

показать весь комментарий
02.11.2021 17:47 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2021 17:48 Ответить
...наче знову повернувся в общагу, спопачатку коледжу, а потім, після армії, універу, де банкує тупориле, втім гнучке беспринципне створіння (комсорг-профорг), але з добре підвішеним язиком.. одноклітинні дебіли та "дєвочкі по визову" таким довіряють до кінця...
реальні феміністки мали б виступити першими проти такої тупої підстави "своїх", якщо вони таки феміністки, а не - насрано... задорого....(
понавибирали... 73%ві зебіли..(
показать весь комментарий
02.11.2021 18:22 Ответить
Езжайте в Раву-Руську и спросите про ее "профессионализм", разворовала все до чего успела дотянутся, в принципе неудивительно, что это воровка оказалась в команде зеленых барыг, больше ее к себе никто брать не хотел.
показать весь комментарий
02.11.2021 18:23 Ответить
Ja, ja, das ist gut, гендерный баланс, баба да, баба да...
показать весь комментарий
02.11.2021 18:25 Ответить
А как же профессиональный баланс ??
показать весь комментарий
02.11.2021 18:45 Ответить
"вице-премьер-женщина для гендерного баланса будет лучше
любое животное. кроме осла, для умственного баланса зесворы будет лучше
показать весь комментарий
02.11.2021 19:00 Ответить
Біля забутого села,
Наївшись хмелю і дурману,
Обрати вожаком осла,
Веліли 73 барана...і ХАРАКАМІЮ в предачу!!! БАБЛО СЛУГАМ а НАРОДУ БІГБОРД в спадок!!!.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:18 Ответить
ТП воно і в Африці ТП... "Бревно останется бревном хоть в орденах и в лентах"...
показать весь комментарий
02.11.2021 19:19 Ответить
І в Раві вона мером успішно для себе дерибанила землю і кандидатом в мери Київа була,а тепер гендерний баланс вам зведе.Спеціаліст рідкісний.
показать весь комментарий
02.11.2021 19:37 Ответить
какой там баланс. У идиотов нет гендера
показать весь комментарий
02.11.2021 19:52 Ответить
Ця і для гендерного і для дебілячого балансу годиться. Повний ... баланс.
показать весь комментарий
02.11.2021 20:10 Ответить
Хабалку до корита ставлять...
показать весь комментарий
02.11.2021 20:24 Ответить
І плювати на професіоналізм.
показать весь комментарий
02.11.2021 21:39 Ответить
Знов гендерне питання ...

Більше я риготав (на цю дуже цікаву тематику) тільки коли Іріна Герещенко звинуватила Сергія Власенка в мужському сексизмі ...

Так , комусь й 70% квота не допоможе якось продертися на посаду без ліжка й дорого покровителя-самця перед яким требо вистрибувати з тріко й ходити на задніх лапках .

Але в Україні є такі жінки , які самі будь якого носителя штанців з гульфіком стусанами під лаву зажене . Не потрібна їм ніяка квота . Бо де вони керують , там й чоловіки можуть вимагати "дотримання квотного принципу" ...
показать весь комментарий
02.11.2021 21:49 Ответить
ему бы коз в горной Осетии любить... а оно в Украине...
показать весь комментарий
02.11.2021 22:30 Ответить
Недарма кажуть, що бійтеся ініціативних дурнів.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:16 Ответить
Дивлюсь на пики Арахамии, Корниенка, Верещучки і думаю, за що ж матінка природа так над ними познущалась?
показать весь комментарий
03.11.2021 10:55 Ответить
Сепарша буде займатись реінтеграцією окупованої території? Фієрично, ***!
показать весь комментарий
03.11.2021 10:57 Ответить
 
 