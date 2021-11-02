Арахамия о назначении Верещук министром реинтеграции: "Вице-премьер-женщина для гендерного баланса будет лучше". ВИДЕО
Глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия считает назначение нардепа Ирины Верещук министром реинтеграции позитивным в плане гендерного баланса.
Об этом Арахамия заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
По его словам, голоса на всех 5 министров в Раде есть.
Также Арахамия заявил, что нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук не рассматривалась президентом в качестве кандидата на пост главы Минобороны.
На вопрос, почему именно Зеленский встречался с Верещук и предлагал ей занять пост главы Минреинтеграции, Арахамия сказал:
"Это не его квота, но вопрос реинтеграции Донбасса - это его цель. Было очень важно этот вопрос проговорить. Вы увидите, что с другими он не встречался. Просто этот вопрос действительно для нас важен".
Также глава фракции "Слуга народа" заявил, что вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко "нормальный менеджер".
"Просто считаем, что вице-премьер-женщина для гендерного баланса будет лучше", - добавил Арахамия.
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так що, далеко до гендерної рівності
Біля забутого села,
Наївшись хмелю і дурману,
Обрати вожаком осла,
Веліли 73 барана...
Весь луг до ночі реготав,
Сміявся кріт, ревіли бджоли,
Веселі на найближчій став,
Злетілись качки по приколу....
Щоб впевнитись, що то не сон,
Й на власні очі споглядати,
Приповз удав, мов Пінкертон ....
Й не знав, чи плакати,чи ржати...
Зате вже знали зголоднілі,
У темнім лісі сіроманці,
Як закривавлених й безсилих-
Потягнуть в яр рогатих бранців...
PS мораль така :
Коли в країні йде війна,
Коли у тебе кепські справи,
То вожаком не барана...
А час обрати вовкодава!!!
Олександр Квітень.(с)
- а ничего, что Война как бы?
- может гендерные эксперименты оставить на потом как ни будь?
И да - согласно продвинутым демократиям гендеров сейчас развелось как глистов у уличной собаки
- не обидеть бы кого
Яка Зеркаль, який Клімкін, Чорновіл?
як до цього дійщло?
а ми відновлювали гендерний баланс
Гендерна рівність - наше все!
І так - П#д@раси - це не про гендери!
Верхнє фото: Березень 2015-го, Москва. Нижнє - справа всім відомий персонаж (покійний), зліва і на верхньому і на нижньому одна і та ж ососба - подруга Верещучки кремлівська пропагандистка Марина Ахмедова. От тобі й гендер...
реальні феміністки мали б виступити першими проти такої тупої підстави "своїх", якщо вони таки феміністки, а не - насрано... задорого....(
понавибирали... 73%ві зебіли..(
любое животное. кроме осла, для умственного баланса зесворы будет лучше
Наївшись хмелю і дурману,
Обрати вожаком осла,
Веліли 73 барана...і ХАРАКАМІЮ в предачу!!! БАБЛО СЛУГАМ а НАРОДУ БІГБОРД в спадок!!!.
Більше я риготав (на цю дуже цікаву тематику) тільки коли Іріна Герещенко звинуватила Сергія Власенка в мужському сексизмі ...
Так , комусь й 70% квота не допоможе якось продертися на посаду без ліжка й дорого покровителя-самця перед яким требо вистрибувати з тріко й ходити на задніх лапках .
Але в Україні є такі жінки , які самі будь якого носителя штанців з гульфіком стусанами під лаву зажене . Не потрібна їм ніяка квота . Бо де вони керують , там й чоловіки можуть вимагати "дотримання квотного принципу" ...