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Депутат Гринів малює портрет Путіна на засіданні міськради Львова. ВIДЕО

Депутат львівської міськради від "Європейської Солідарності" Юрій Гринів під час засідання міськради малював портрет президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому Гринів творчо проводить час у залі засідань, опублікував телеканал "24".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна висловила протест через візит Путіна до окупованого Криму

Пізніше Гринів опублікував фотокопію свого творіння на своїй сторінці у соцмережі та запропонував його купити на аукціоні.

Депутат Гринів малює портрет Путіна на засіданні міськради Львова 01

Автор: 

депутат (1784) Львів (3101) путін володимир (24231)


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Топ коментарі
+30
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05.11.2021 12:30 Відповісти
+26
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05.11.2021 12:20 Відповісти
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05.11.2021 12:38 Відповісти
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Мужик дрочит на мужика ?

это все что тебе в голову пришло глядя как человек рисует ?

ты больной ?

нет, это не вопрос, я просто хочу сказать что ты болен .
надеюсь тебе ещё нет 15 лет, иначе ты дебил тогда конченый и потерянный для общества
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05.11.2021 12:24 Відповісти
Я там не побачив жодного чоловіка,а двох двоголових півнів ,а ти пацак третій.Взагалі то з кацапами не спілкуюсь, бо я вас гидую. Мене від вас нудить, потім блюю на вас окупантів.
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05.11.2021 12:28 Відповісти
Ну да, я не ошибся , дебил
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05.11.2021 12:40 Відповісти
И с чего ты взял что я какой-то окупает ?

ты отбитый на всю голову смотрю .
то что я пишу на новостном украинском русскоязычном сайте это делает меня аккуратном или русским ?

То что ты пишешь на украинском, ни чего не значит, и стыдно за нашу нацию, если какой то иностранец прочитает твоё сообщение, подумает что все украинцы такие дебилы как т
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05.11.2021 12:44 Відповісти
Гидую (брезгую)кацапів,мене від вас нудить (тошнит).Мій собака знає три мови а ти недоумок одну,і ту собачу.
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05.11.2021 12:53 Відповісти
Собака умнее тебя ?

нашел чем хвастаться
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05.11.2021 12:55 Відповісти
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь Джерело: Валіза ,вокзал,воркута.
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05.11.2021 12:57 Відповісти
та це шваль ******* беніна! Так звана "вишивата"
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05.11.2021 12:55 Відповісти
Может он для тира рисовал, после заседания заехать в тир пострелять по мишеням.
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05.11.2021 12:17 Відповісти
Вот у сечоволого опять пердак порвался ...
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05.11.2021 12:42 Відповісти
Это зашквар.
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05.11.2021 12:19 Відповісти
Да и пусть рисует. Чем плохо?

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05.11.2021 12:20 Відповісти
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05.11.2021 12:20 Відповісти
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05.11.2021 12:21 Відповісти
А мені цікаво який він низ прималює до цієї головешки або куди приладнає.
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05.11.2021 12:23 Відповісти
взагалі, можливо, він робив ескізи до якогось антикасапського плакату.
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05.11.2021 13:17 Відповісти


Юстас - Алексу))
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05.11.2021 12:26 Відповісти
Це так, але ця картинка черезчур для ***** культурная
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05.11.2021 13:18 Відповісти
Некультурных не нашел. Давай ссылку - я выложу.
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05.11.2021 13:30 Відповісти
Могу только вечером. В телефоне нету, все на ноуте
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05.11.2021 13:33 Відповісти
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05.11.2021 12:30 Відповісти
і шо? Він шо, художній портрет робив?
Навіть по тому, що вже зроблено - очевидно, що, принаймі, портрет далекий від позитиву.
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05.11.2021 12:30 Відповісти
А с чего решили шо это вован?
Просто чья то морда лица.
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05.11.2021 12:31 Відповісти
Фоторробот для служби розшуку?
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05.11.2021 12:32 Відповісти
Это надо же, сколько мразья повылазило... Как вспетухнулось гнилье, погнало придумывать всяческий бред... Зеленявые твари конечно, изменить или исправить ничего не в состоянии. Нет у них для того ни желания, ни возможностей ни даже намека на желание что то делать. Это отребье душонку, вернее то место, где должна быть совесть успокаивают... Нет на Порошенка ничего, вообще ничего, но хоть так в своих глазенках оправдание своего чмошества найдут...
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05.11.2021 12:33 Відповісти
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05.11.2021 12:38 Відповісти
Естет.
Ті, хто "папрощє" просто яйця чешуть.
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05.11.2021 12:38 Відповісти
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05.11.2021 12:44 Відповісти
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05.11.2021 12:56 Відповісти
а не подобається, зебіл, що на тебе так дивиться?

А ти кращого не заслужив.
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05.11.2021 12:58 Відповісти
...бригадир вылез)))
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05.11.2021 13:04 Відповісти
это портрет не путина, а *****
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05.11.2021 12:47 Відповісти
Цікаво щоб писали тут порохолюби, якби такий портрет намалював хтось з зелених?
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05.11.2021 12:49 Відповісти
тут была бы буря...
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05.11.2021 13:05 Відповісти
Пердаки би розырвало в свідків-свинрилого.
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05.11.2021 13:38 Відповісти
как хорошо что у вас идиотов еще нет права голоса))
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05.11.2021 17:58 Відповісти
Це ганьба таку гидоту малювати
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05.11.2021 12:51 Відповісти
Может он потом пошел и этим листочком жопу вытер!!!
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05.11.2021 12:54 Відповісти
Не вариант
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05.11.2021 12:56 Відповісти
дуже сумніваюсь
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05.11.2021 12:57 Відповісти
Для этого есть туалетная бумага, а для дартса само то. Мотиватор не промазывать.
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05.11.2021 13:15 Відповісти
А *********** Украины встречается с ним, с ввз, не ганьба? Ты хоть посмотри оригинал в конечном виде.
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06.11.2021 20:27 Відповісти
Якщо він ескізи робив для якогось плакату?
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05.11.2021 12:57 Відповісти
Тренується малювати по пам'яті, як справжній європатріот?
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05.11.2021 13:04 Відповісти
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05.11.2021 13:11 Відповісти
А где мальчик, которого оприходует нарисованный ?
Тема не раскрыта.
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05.11.2021 13:14 Відповісти
Питрушкиным депутатам можно.Они любят *утина потому,что они его ненавидят)
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05.11.2021 13:37 Відповісти
Путана, Путана, Путана, ночная бабочка ну кто же виноват.
Ось такі вони ЄВРО-хвойди. Елітний ескорт. Ну, а як хотіли? Бабло то не пахне? Пофіг фід чого - гральні свинарники євро-путан, ліс. попил бабла свинями-свинарчуками. Не суть - головне бабло для "хрещених"-іудеїв-сектантів.
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05.11.2021 13:37 Відповісти
Если бы "фигурант", фамилия тут даже не важна, был из любой другой партии, или фракции, то все цензоровские "защитники" его "художества" тут бы гневно обличали его во всех смертных грехах, и по меньшей мере в "зраде". Не говоря уже обсуждений его "личных качеств". ))
А так всё нормально, вера в "святость" и "непогрешимость" во всей красе. Тут главное не дать идола замарать.
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05.11.2021 13:39 Відповісти
"А ларчик просто открывался." ©
Новину доповнено поясненням Гриніва, і там зовсім не те, про що подумали зрадофіли.
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06.11.2021 07:08 Відповісти
Та ні, особисто я в цьому "зраду" не шукаю, просто у своєму коменті констатував факт.
А щодо його післямови постфактум, то всі наші "обранці" на це майстри, і він не виняток.
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06.11.2021 18:27 Відповісти
Щоби стверджувати "він не виняток", треба знати якісь подробиці про людину.
Я особисто з ним не знайомий. Але з того, що є у вільному доступі, виглядає так, що у своєму поясненні він не збрехав.
Він є молодшим (на 15 років) братом Ігоря Гриніва, який є більш відомим. Ігор був одним із засновників Народного руху України (ще при Совку - у 1989 році). Також був нардепом кількох скликань від патріотичних партій - Наша Україна, БЮТ, БПП. Протягом пів року був навіть (при президентові Ющенку) директором Національного інституту стратегічних досліджень. А Юрій (який малював *****) кілька років був у нього помічником нардепа.
Малоймовірно, що людина з таким бекграундом може бути прихильником ВВХ.
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06.11.2021 19:44 Відповісти
"Щоби стверджувати "він не виняток", треба знати якісь подробиці про людину.
Малоймовірно, що людина з таким бекграундом може бути прихильником ВВХ".
А я не стверджую, Ви занадто це сприймаєте.
Про його "сходження до вершин" я знаю. Починав він помічником депутата саме у брата, який "стрибав" по фракціях, і проти якого було порушено справу про недостовірне декларування доходів.
І саме тому я дуже сумніваюся у його "чистоті" та "чесності". Про "зраду" тут не йдеться.
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06.11.2021 20:08 Відповісти
"Порушено справу" - то занадто. Наскільки пам'ятаю, було подання до НАБУ від нардепа від Самопомочі Єгора Соболєва. Чим закінчилося - не знаю. Якщо ти в курсі - поділись посиланням, почитаю.
Щодо недоброчесності при декларуванні доходів - мене такі вчинки не надихають. Як і декларування Ляшка (нардепа, а не голови МОЗу), Юлі, Зе та багатьох-багатьох інших. Проте в головах у таких людей патріотизм може існувати окремо від "фінансових справ". Як у Ющенка, у якого беззаперечний патріотизм співіснував разом із фінансовою (скажу м'яко) слабкістю: він ніколи б не "ліг під *****", однак дозволяв собі "вчепитися пазурами" у безкоштовну держдачу.
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06.11.2021 21:00 Відповісти
З привода Ющенка можна й погодиться, але з натяжкою. Він людина того ж покоління та системи.
Щодо декларування я повністю погоджуюся. Особливо "лотерейного" Ляшка. ))
Але не бачу підстав не підозрювати у цьому та інших " діячів " . Недоведені звинувачення ще не доводить їхню "святість". Швидше навпаки, тихо "померлі" справи говорять про "круговую поруку".
Але це суто моя суб'єктивна думка.
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06.11.2021 21:26 Відповісти
Вот интересно, если бы он на фото просто средний палец показывал, что бы тут в комментариях закрутилось. Некоторым штатным ботам просто неймется по любому поводу свои проплаченные пятаки вставлять.
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05.11.2021 13:53 Відповісти
Ну, це булоб привітання президенту Бубочці. За це потрібно булоб вигнати з ЕП.
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05.11.2021 14:14 Відповісти
То есть просто средний палец автоматически считается адресованным зеле? Класс! Кстати - кто такие ЕП, откуда нужно выгонять?
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05.11.2021 14:27 Відповісти
Европейська Партія...Не?
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05.11.2021 14:38 Відповісти
И не просто адресованным...А приветствие президенту Бубочки. Это не допустимо от представителя Порошенко.
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05.11.2021 14:44 Відповісти
Только рейтинга ***** добавляют. Вот когда перестанут его рисовать и вспоминать о нем, тогда он сам о себе напомнить. А эти карикатуры только поднимают его.
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05.11.2021 14:05 Відповісти
скажет, что рисовал мишень для дартса
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05.11.2021 14:11 Відповісти
А якби він портрет Осла малював? Шоб тоді було?
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05.11.2021 14:13 Відповісти
Він Зелю хотів намалювати, але руки самі якось.. :Р
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05.11.2021 14:20 Відповісти
Ну просто горить на роботі депутат. Палає прямо...
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05.11.2021 15:36 Відповісти
Мдя. Зшкварился депутат от ПАП, народ обоснованно его здесь критикует, а их в спам закидывают. Интересно, сколько из 20% госовавших за ПАП останется к следующим выборам
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05.11.2021 15:38 Відповісти
У них свой костяк образовался, считающих себя элитой и якобы патриотами Украины.
А на деле - любители х-ла, казнокрады, брехуны. Их примерно один и тот же процент был и остаётся.
И какая бы страшная правда про порошенко не всплывала, они с ним остаются солидарны. Даже дружба с медведчуком не поколебала их любовь к порошенко.
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05.11.2021 17:13 Відповісти
так як зашкварився зебіл оманський - Порошенку ще дуже далеко до нього
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05.11.2021 19:35 Відповісти
Збоченець якийсь...
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05.11.2021 16:24 Відповісти
Ну, і що там Гриніву вже невперше......? Цензор, мля.
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05.11.2021 16:32 Відповісти
какой комфуз))))))))))))) представляю, ЧТО тут творилось бы, если б ху@ла нарисовал депутат зеленского!))))))))))))))))))))
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05.11.2021 16:54 Відповісти
Здесь все отвратительно: и то, что порошенковский депутат х-ла рисует, и то, что его пытаются защитить подельники по партии "ЕС"
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05.11.2021 17:08 Відповісти
Карикатур на пуйла багато.
Чого зебільчики розкукарекались...
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05.11.2021 22:44 Відповісти
Если львовскому "вангогу" нечем занять руки и голову на заседании львовской рады, то незачем сюда приплетать волонтёров. Гаденький получился хайп. Хочет помочь армии или госпиталям, пусть не сходит пару раз в ресторан и пожертвует эти тысяч двадцать на благотворительность....
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06.11.2021 06:39 Відповісти
В дитинстві, на стіні вбиральні,
Х@й малював, вірш "Валька --- проблядь",
Скучно буває у міськраді,
О токо руки.... Руки помнять.
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06.11.2021 09:01 Відповісти
это как мозги вывернуты. ладно если бы это было заседание рады. на заседании горсовета надо заниматься коммуналкой, а не политикой. в городе всё в порядке и нет проблем?
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06.11.2021 09:34 Відповісти
П'адла какая!
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06.11.2021 10:46 Відповісти
Депутаты у нас и художники и клоуны и артисты и бизнесмены. Ну что угодно, но не депутаты. В понедельник выйду на работу и вместо работы буду рисовать. Вы тоже начните.
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06.11.2021 12:11 Відповісти
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