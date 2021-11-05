Депутат Гринів малює портрет Путіна на засіданні міськради Львова. ВIДЕО

Депутат львівської міськради від "Європейської Солідарності" Юрій Гринів під час засідання міськради малював портрет президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому Гринів творчо проводить час у залі засідань, опублікував телеканал "24".

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Пізніше Гринів опублікував фотокопію свого творіння на своїй сторінці у соцмережі та запропонував його купити на аукціоні.