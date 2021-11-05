Депутат Гринів малює портрет Путіна на засіданні міськради Львова. ВIДЕО
Депутат львівської міськради від "Європейської Солідарності" Юрій Гринів під час засідання міськради малював портрет президента РФ Володимира Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому Гринів творчо проводить час у залі засідань, опублікував телеканал "24".
Пізніше Гринів опублікував фотокопію свого творіння на своїй сторінці у соцмережі та запропонував його купити на аукціоні.
Топ коментарі
+30 Злий Грицько
показати весь коментар05.11.2021 12:30 Відповісти Посилання
+26 San Fenikss
показати весь коментар05.11.2021 12:20 Відповісти Посилання
+19 San Fenikss
показати весь коментар05.11.2021 12:38 Відповісти Посилання
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это все что тебе в голову пришло глядя как человек рисует ?
ты больной ?
нет, это не вопрос, я просто хочу сказать что ты болен .
надеюсь тебе ещё нет 15 лет, иначе ты дебил тогда конченый и потерянный для общества
ты отбитый на всю голову смотрю .
то что я пишу на новостном украинском русскоязычном сайте это делает меня аккуратном или русским ?
То что ты пишешь на украинском, ни чего не значит, и стыдно за нашу нацию, если какой то иностранец прочитает твоё сообщение, подумает что все украинцы такие дебилы как т
нашел чем хвастаться
Юстас - Алексу))
Навіть по тому, що вже зроблено - очевидно, що, принаймі, портрет далекий від позитиву.
Просто чья то морда лица.
Ті, хто "папрощє" просто яйця чешуть.
А ти кращого не заслужив.
Тема не раскрыта.
Ось такі вони ЄВРО-хвойди. Елітний ескорт. Ну, а як хотіли? Бабло то не пахне? Пофіг фід чого - гральні свинарники євро-путан, ліс. попил бабла свинями-свинарчуками. Не суть - головне бабло для "хрещених"-іудеїв-сектантів.
А так всё нормально, вера в "святость" и "непогрешимость" во всей красе. Тут главное не дать идола замарать.
Новину доповнено поясненням Гриніва, і там зовсім не те, про що подумали зрадофіли.
А щодо його післямови постфактум, то всі наші "обранці" на це майстри, і він не виняток.
Я особисто з ним не знайомий. Але з того, що є у вільному доступі, виглядає так, що у своєму поясненні він не збрехав.
Він є молодшим (на 15 років) братом Ігоря Гриніва, який є більш відомим. Ігор був одним із засновників Народного руху України (ще при Совку - у 1989 році). Також був нардепом кількох скликань від патріотичних партій - Наша Україна, БЮТ, БПП. Протягом пів року був навіть (при президентові Ющенку) директором Національного інституту стратегічних досліджень. А Юрій (який малював *****) кілька років був у нього помічником нардепа.
Малоймовірно, що людина з таким бекграундом може бути прихильником ВВХ.
Малоймовірно, що людина з таким бекграундом може бути прихильником ВВХ".
А я не стверджую, Ви занадто це сприймаєте.
Про його "сходження до вершин" я знаю. Починав він помічником депутата саме у брата, який "стрибав" по фракціях, і проти якого було порушено справу про недостовірне декларування доходів.
І саме тому я дуже сумніваюся у його "чистоті" та "чесності". Про "зраду" тут не йдеться.
Щодо недоброчесності при декларуванні доходів - мене такі вчинки не надихають. Як і декларування Ляшка (нардепа, а не голови МОЗу), Юлі, Зе та багатьох-багатьох інших. Проте в головах у таких людей патріотизм може існувати окремо від "фінансових справ". Як у Ющенка, у якого беззаперечний патріотизм співіснував разом із фінансовою (скажу м'яко) слабкістю: він ніколи б не "ліг під *****", однак дозволяв собі "вчепитися пазурами" у безкоштовну держдачу.
Щодо декларування я повністю погоджуюся. Особливо "лотерейного" Ляшка. ))
Але не бачу підстав не підозрювати у цьому та інших " діячів " . Недоведені звинувачення ще не доводить їхню "святість". Швидше навпаки, тихо "померлі" справи говорять про "круговую поруку".
Але це суто моя суб'єктивна думка.
А на деле - любители х-ла, казнокрады, брехуны. Их примерно один и тот же процент был и остаётся.
И какая бы страшная правда про порошенко не всплывала, они с ним остаются солидарны. Даже дружба с медведчуком не поколебала их любовь к порошенко.
Чого зебільчики розкукарекались...
Х@й малював, вірш "Валька --- проблядь",
Скучно буває у міськраді,
О токо руки.... Руки помнять.