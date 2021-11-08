Золовідвал Дарницької ТЕЦ продовжує отруювати повітря спального району Києва сірчаною кислотою, миш'яком і сурмою. ВIДЕО

Дарницька ТЕЦ залишається найбільшим забруднювачем повітря на Харківському масиві Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті телеканалу "Типичный Киев". Йдеться насамперед про золовідвал - сховище відходів від спалювання вугілля, що обладнаний в озері Гарячка. Чиновники обіцяли, що складування відходів на цій території буде припинено у 2020 році. Утім, золовідвал працює до нині і отруює повітря небезпечними сірчаною кислотою, миш'яком і сурмою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мета України - скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року, - Зеленський