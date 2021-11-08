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Золовідвал Дарницької ТЕЦ продовжує отруювати повітря спального району Києва сірчаною кислотою, миш'яком і сурмою. ВIДЕО

Дарницька ТЕЦ залишається найбільшим забруднювачем повітря на Харківському масиві Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті телеканалу "Типичный Киев". Йдеться насамперед про золовідвал - сховище відходів від спалювання вугілля, що обладнаний в озері Гарячка. Чиновники обіцяли, що складування відходів на цій території буде припинено у 2020 році. Утім, золовідвал працює до нині і отруює повітря небезпечними сірчаною кислотою, миш'яком і сурмою.

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Автор: 

Київ (19463) екологія (1352)


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Топ коментарі
+2
Radio Lemberg@RadioLemberg

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08.11.2021 12:07
+2
Золовідвал повітря сірчаною кислотою отруювати ніяк не може, бо, по-перше, сірчана кислота нелетка, а, по-друге, їй там ніде взятися. Отруює повітря діоксид сірки (сірчистий ангідрид), що утворюється при спалюванні вугілля з домішками сірки. Але від цього легше не дихається. А пил від золовідвалів, що вітер підіймає вгору, містить аерозоль із вмістом сполук важких металів, які також здоров'я не додають.
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08.11.2021 12:15
+1
Олег Леусенко@leusenko1



Якщо буде звичайна зима, то дефіцит газу буде 2 млрд. м³, а якщо холодна,, то дефіцит складе 3,5 млрд. м³, - В. Омельченко.
ЗЕзграя підводить нас під залежність від агресора.
І місяця не мине, як слуги, окрім покупки електрики, заговорять і про газ.
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08.11.2021 12:04
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Олег Леусенко@leusenko1



Якщо буде звичайна зима, то дефіцит газу буде 2 млрд. м³, а якщо холодна,, то дефіцит складе 3,5 млрд. м³, - В. Омельченко.
ЗЕзграя підводить нас під залежність від агресора.
І місяця не мине, як слуги, окрім покупки електрики, заговорять і про газ.
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08.11.2021 12:04 Відповісти
Запрошуємо у Кривий Ріг, місто контрастів.
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08.11.2021 12:06 Відповісти
Radio Lemberg@RadioLemberg

https://twitter.com/RadioLemberg/status/1457611346430791681 2 ч



https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #ГібриднаВійна проти України, енергетичний фронт: з липня 2019 року банда зеленських системно знищує енергоринок України - замість (2016-2018) чистого експорту електроенергії України в Европу почала… масово імпортувати її і з Европи, і з Московії

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08.11.2021 12:07 Відповісти
весной 2014 прекратилось государственное финансирование реконструкций ТЭС, так называемая инвстнадбавка стоимости электроэнергии. Все, что сейчас еще работает (среди ТЭС), работает благодаря в том числе этой программе. На данный момент ДТЭК реализует стратегию которую они представили еще в декабре 2020, уход от тепловой генерации, развитие зеленой. Пики планировалось покрывать высокоманёвренными парогазовыми установками. Параллельно отсоединятся от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией и присоединятся к европейской, т.е. польской и покупать електроэнергию уже там. НО! Что бы объединить систему с европейской необходимо что бы генерирующие мощности Украины соответствовали их требованиям, а на это нужны деньги, в том числе и на ТЭСы в которые уже никто ничего не вкладывает, у ДТЭКа это уже точно "дойная корова" (см. стратегию). Ну так а в чем тогда зрада? Все идет по правильному плану - уничтожить собственную генерацию, убрать возможность покупать у России и Беларусии, получить возможность покупать у Польши. Поляки там себе настроили за халявные деньги норм. так мощностей.
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08.11.2021 12:40 Відповісти
Дарницька ТЕЦ юридично немає жодного відношення до ДПЕКу.
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08.11.2021 13:29 Відповісти
а "https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #ГібриднаВійна проти України, енергетичний фронт:" не маэ жодного відношення до дарницького золовідвалу
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08.11.2021 14:12 Відповісти
Не знала, що завезення вугілля на ТЕЦ з території держави-агресора не має відношення до фінансування збройних угруповань ворога на сході країни. Крім цього це вугілля заборонено до використання по всьому світу, навіть в РФ, оскільки вкрай забруднено сполуками сірки, не рахуючи іншої гидоти у його складі.
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08.11.2021 14:25 Відповісти
всё, что Украина продает и покупает в РФ имеет к этому отношение. Реформа энергорынка началась раньше 2019 и является исполнением энергетического приложения к Соглашению об ассоциации
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08.11.2021 18:22 Відповісти
Золовідвал повітря сірчаною кислотою отруювати ніяк не може, бо, по-перше, сірчана кислота нелетка, а, по-друге, їй там ніде взятися. Отруює повітря діоксид сірки (сірчистий ангідрид), що утворюється при спалюванні вугілля з домішками сірки. Але від цього легше не дихається. А пил від золовідвалів, що вітер підіймає вгору, містить аерозоль із вмістом сполук важких металів, які також здоров'я не додають.
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08.11.2021 12:15 Відповісти
Прочитала я проблемах ТЭЦ 5 и ТЭЦ 6 и в 2018 году(https://kievvlast.com.ua/news/v-kieve-gotovyatsya-k-ostanovke-te-ts-5-i-te-ts-6 ). И исходя сделала вывод из решений КГГА и Кличко по преодолению кризиса: ТЭЦ 5 и ТЭЦ 6 работают на природном газе.
Поэтому хотелось бы узнать историю появления золоотвалов у ТЭЦ 6.
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08.11.2021 13:19 Відповісти
ТЕЦ-6 працює виключно на газу, ТЕЦ-5 може використовувати крім газу ще і мазут. Дозвіл на спалення вугілля має лише Дарницька тобто ТЕЦ-4. При цьому водогрійне обладнання станції, завдяки якому в квартири киян постачається тепло, -газове. Вугілля використовується для виробництва електроенергії.
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08.11.2021 13:26 Відповісти
Очень вовремя отметили, как раз через пару недель, как начали топить.
Давай, начнем сейчас бороться и отключим ТЭЦ.
Или эти активисты переживают, что кто-то не сможет реализовать свой дорогущий газ?
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08.11.2021 12:22 Відповісти
ця гидота смердить цілий рік
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08.11.2021 13:00 Відповісти
Може це вас звичайно дуже засмутить, але вогрійне обладнання на ДарницькійТЕЦ газове. Вугілля спалюється для виробництва електричної енергії. І зовсім незрозуміло, чому мешканці кварталів, які розташовані поряд з золовідвалом Дарницької ТЕЦ мають зазнавати школу здоров'ю, тим більше що вони взагалі не отримують від цієї ТЕЦ ні тепла, ні світла. Чому за злочинну недбалість влади та власників ТЕЦ які мали ліквідувати золовідвал до 2021 року мають страждати люди?
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08.11.2021 13:10 Відповісти
Я так розумію, що цю ТЕЦ було побудовано дещо раніше ніж почалась щільна забудова довкола? Якщо так, то хто давав дозволи на будівництво житлових будинків у санітарній зоні?
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08.11.2021 12:42 Відповісти
Не правильно понимаешь

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08.11.2021 13:02 Відповісти
В процесі зменшення санітарно-захисної зони брали участь КМДА, ДРДА, Дарницька ТЕЦ, Київміськбуд, інститут Марзеєва, Мінприроди і розробник проектної документації.
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08.11.2021 13:12 Відповісти
Столичная ТЭЦ-6 работает на природном газе, как резервное - мазут. Золоотвалы бывают у ТЭЦ работающих на угле.
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08.11.2021 12:42 Відповісти
Кроме того - ТЭЦ-6 находится на Троещине, а не на Харьковском.
Понабирают по объявлению этих писак...
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08.11.2021 13:13 Відповісти
ги-ги!

приїдь подивись на колишнє озеро Горячка
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08.11.2021 13:01 Відповісти
Панове журналісти! Чому перед публікацією новин ви проявляєте розумову обмеженість та нездатність перевіряти факти. ТЕЦ-6 ніколи не спалювала вугілля, бо це найбільш ******* ТЕЦ, яка будувалася з дотриманням природоохоронних вимог. Вона спалює газ і знаходиться аж за Троєщиною. У вас на фото золовідвал Дарницької ТЕЦ, тобто ТЕЦ-4, яка розташована в районі ДВРЗ. У ТЕЦ-6 та ТЕЦ-4 різні власники та різні балансоутримувачі. Сірчаною кислотою золовідвал Дарницької ТЕЦ не може отруювати місцеве населення, бо там немає димарів і процесу спалення. Кислоти викидають у повітря димарі самої ТЕЦ, а золовідвал небезпечний бензопіреном бензопіреленом (обидва онкоутворюючі речовини), діоксидом кремнію (дрібнодісперсне скло, що потрапляючи до дихальних шляхів людини ріже альвеоли і викликає запальні процеси в легенях, призводить до виникнення силікозу і як наслідок серцевої недостатності), миш'яком, сурьмою, важкими металами, промисловим селеном і купою іншої отрути. Давайте писати правду, вона набагато страшніше за фейкову інформацію, яку ви поширюєте.
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08.11.2021 13:03 Відповісти
@Цензор, а давно слово С У Ч А С Н А стало не цензурним. Навіщо ви його зірочками замінили?
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08.11.2021 13:17 Відповісти
Якщо так хочеться Бутусову перднути в сторону Кличка, то хоча б ввійди в тему. ТЕЦ-6 ПРАЦЮЄ ВИКЛЮЧНО НА ГАЗУ. На вугіллі працює ТЕЦ-5, і викидів у неї, у цьому році, менше ніж у минулому, у зв"язку з економією на усьому, де можливо.
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08.11.2021 13:07 Відповісти
Не знаю, иногда там настолько черный дым, что вызывает обоснованные сомнения в том, что горит газ.
Ну и уголь в топку тэц тоже подается не брикетами, а после угольной мельницы в виде порошково-воздушной смеси, которая классно горит в тех же форсунках.
Хотя, активистам, что дарницкая тец, шо троещинская - один хрен.
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08.11.2021 13:19 Відповісти
ТЕЦ-5 може спалювати газ та мазут, не плутайте її з Дарницькою ТЕЦ
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08.11.2021 13:19 Відповісти
А що було першим золовідвал чі будинки, якщо відвал то чому там побудували будинки ?
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08.11.2021 13:22 Відповісти
Только вот причем тут ТЭЦ-6, которая вообще-то на троещине
А ТЭЦ-5 на выдубичах.
Речь про Дарницкую ТЭЦ.
Грамотеи...
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08.11.2021 13:45 Відповісти
Из 35 городских ТЭЦ Украины только 6 работают на угле, остальные -на газе. На газе работают десятки промышленных ТЭЦ. В отличие от Польши, где основное топливо свой уголь. Перевод котла с газа на уголь дело вполне реальное.
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08.11.2021 13:56 Відповісти
 
 