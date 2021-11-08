Золовідвал Дарницької ТЕЦ продовжує отруювати повітря спального району Києва сірчаною кислотою, миш'яком і сурмою. ВIДЕО
Дарницька ТЕЦ залишається найбільшим забруднювачем повітря на Харківському масиві Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті телеканалу "Типичный Киев". Йдеться насамперед про золовідвал - сховище відходів від спалювання вугілля, що обладнаний в озері Гарячка. Чиновники обіцяли, що складування відходів на цій території буде припинено у 2020 році. Утім, золовідвал працює до нині і отруює повітря небезпечними сірчаною кислотою, миш'яком і сурмою.
Топ коментарі
+2 olele
показати весь коментар08.11.2021 12:07
+2 Юрий Кузьменко #269614
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+1 olele
показати весь коментар08.11.2021 12:04
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Якщо буде звичайна зима, то дефіцит газу буде 2 млрд. м³, а якщо холодна,, то дефіцит складе 3,5 млрд. м³, - В. Омельченко.
ЗЕзграя підводить нас під залежність від агресора.
І місяця не мине, як слуги, окрім покупки електрики, заговорять і про газ.
https://twitter.com/RadioLemberg/status/1457611346430791681 2 ч
https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #ГібриднаВійна проти України, енергетичний фронт: з липня 2019 року банда зеленських системно знищує енергоринок України - замість (2016-2018) чистого експорту електроенергії України в Европу почала… масово імпортувати її і з Европи, і з Московії
Поэтому хотелось бы узнать историю появления золоотвалов у ТЭЦ 6.
Давай, начнем сейчас бороться и отключим ТЭЦ.
Или эти активисты переживают, что кто-то не сможет реализовать свой дорогущий газ?
Понабирают по объявлению этих писак...
приїдь подивись на колишнє озеро Горячка
Ну и уголь в топку тэц тоже подается не брикетами, а после угольной мельницы в виде порошково-воздушной смеси, которая классно горит в тех же форсунках.
Хотя, активистам, что дарницкая тец, шо троещинская - один хрен.
А ТЭЦ-5 на выдубичах.
Речь про Дарницкую ТЭЦ.
Грамотеи...