Держкіно заборонило прокат фільму, де Зеленський грає Наполеона з манією величі. ВIДЕО
Державне агентство з питань кіно з 2015 року не видає прокатного посвідчення фільму "Ржевський проти Наполеона", в якому одну з головних ролей зіграв нинішній Президент України Володимир Зеленський.
Про це йдеться у відповіді Держкіно на інформаційний запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.
"Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм "Ржевський проти Наполеона" (Росія, 2011, режисер М.Вайсберг) жодній компанії-дистриб'ютору з жовтня 2015 року", - йдеться у відповіді агентства.
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Такі дії Держкіно пов'язані з тим, що з 6 жовтня 2015 року одного з акторів фільму російського коміка Юрія Гальцева включено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.
А згідно зі ст. 15 закону "Про кінематографію" забороняється прокат фільмів, у яких беруть участь включені до цього переліку особи.
"Ржевський проти Наполеона" - російсько-українська комедія, що вийшла в прокат 2012 року.
Володимир Зеленський не лише зіграв у ньому роль Наполеона, а й виступив продюсером фільму разом зі своїми компаньйонами по "95 кварталу" Сергієм та Борисом Шефірами та Андрієм Яковлєвим, а також російським режисером та продюсером Сергієм Лівневим. Російський комік Юрій Гальцев зіграв у ньому епізодичну роль мера.
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Якби не відраза за його щоденну ганьбу на світовій арені та руйнування здобутків Петра, подивився би по пріколу...
Цей "шедевр" хотіли давати в прокат по категорії "Художній фільм", а доведеться крутити по категорії "Документальне кіно".
Такого я ще не чув.
А, може, вже забув
ЯК ЩО Б ПРИ ПОРОХУ ЗА ОБРАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОБИЛИ ТЕ ЩО ПРИ Зе КЛОУНІ, ТО Зе КЛОУН З КОЛОМОЙШЕЙ БУЛИ БИ ВЖЕ КАСТРАТАМИ
Пан alex1919 читає тільки заголовки?
Цензор, вам не здається що "новина" трохи застаріла і вже навіть протухла?