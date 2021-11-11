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Держкіно заборонило прокат фільму, де Зеленський грає Наполеона з манією величі. ВIДЕО

Державне агентство з питань кіно з 2015 року не видає прокатного посвідчення фільму "Ржевський проти Наполеона", в якому одну з головних ролей зіграв нинішній Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться у відповіді Держкіно на інформаційний запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

"Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм "Ржевський проти Наполеона" (Росія, 2011, режисер М.Вайсберг) жодній компанії-дистриб'ютору з жовтня 2015 року", - йдеться у відповіді агентства.

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Такі дії Держкіно пов'язані з тим, що з 6 жовтня 2015 року одного з акторів фільму російського коміка Юрія Гальцева включено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

А згідно зі ст. 15 закону "Про кінематографію" забороняється прокат фільмів, у яких беруть участь включені до цього переліку особи.

Держкіно заборонило прокат фільму, де Зеленський грає Наполеона з манією величі 01

"Ржевський проти Наполеона" - російсько-українська комедія, що вийшла в прокат 2012 року.

Володимир Зеленський не лише зіграв у ньому роль Наполеона, а й виступив продюсером фільму разом зі своїми компаньйонами по "95 кварталу" Сергієм та Борисом Шефірами та Андрієм Яковлєвим, а також російським режисером та продюсером Сергієм Лівневим. Російський комік Юрій Гальцев зіграв у ньому епізодичну роль мера.

Автор: 

заборона (1451) Зеленський Володимир (23829) кіно (961) кінопрокат (145) Наполеон (2) фільми (280) Держкіно (186)


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Топ коментарі
+54
ну запрещайте уже Ютуб, там до сих пор можно посмотреть как Зенелох бацает без штанов по роялю))
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11.11.2021 13:07
+51
позорище сцыкливое...
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11.11.2021 13:08
+49
Ой а шо такое? Я бы посмотрел чтобы сравнить… ато с голобородько можно а с Наполеоном нельзя. Где чистота, где икебана я вас спрашиваю?
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11.11.2021 13:08
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Сторінка 2 з 2
Скажите, фанаты фигляра зеленского, а когда на экраны телевизоров выйдет продолжение мультсериала для вас и прочих умственно недоразвитых, Сказочная Русь" с новым персонажем в главной роли? Для вас уточню, - с Зеленским в роли шестого президента. Если задержка в выпуске на экраны только в названии продолжения, то назовите его "Сказочно усРусь".
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11.11.2021 14:11 Відповісти
Вбиваем в Ютуб "ржевский против Наполеона" и наслаждаемся гениальной актерской игрой бубочки. Если не стошнит))
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11.11.2021 14:14 Відповісти
Навіть не знав що таке кіно існує.
Якби не відраза за його щоденну ганьбу на світовій арені та руйнування здобутків Петра, подивився би по пріколу...
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11.11.2021 14:15 Відповісти
У мене підозри, що там просто плутанина з категоріями.
Цей "шедевр" хотіли давати в прокат по категорії "Художній фільм", а доведеться крутити по категорії "Документальне кіно".
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14.11.2021 23:27 Відповісти
обидели блевотину зеленую,будет рыдать в куточку.
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11.11.2021 14:19 Відповісти
Топ російського прокату
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11.11.2021 14:26 Відповісти
Такое впечетление что на должности сейчас назначают кого попало,но после кастинга идиотов.Сейчас же возникнет эффект Барбары Стрейз,и этот никому не известный дебильный фильм посмотрит большое количество народа просто из интереса.Это о-о-о-чень поднимет рейтинг царя черни и плебса Владимира Какаразница - 1го.Это будет бимба!
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11.11.2021 14:30 Відповісти
не переймайся, йому це не допоможе.
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12.11.2021 11:09 Відповісти
зелёные аниматоры - таки дебилы.. теперь кино точно все посмотрят...
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11.11.2021 14:39 Відповісти
кому мало Зе!блювоти по телевізору та щоденно, нехай дивляться, можливо простругаються від хрипоЗе!ння?
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12.11.2021 02:05 Відповісти
требую немедленно показать на один плюс один
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11.11.2021 14:41 Відповісти
У цьому кіні він якраз СПРАВЖНІЙ!!! А роль президента намагається грати, але це не його роль, тому - повний провал!!! Він як та жаба, коли коня кують, а вона лапу підставляє...
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11.11.2021 14:48 Відповісти
«як та жаба, коли коня кують, а вона лапу підставляє...»



Такого я ще не чув.
А, може, вже забув
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12.11.2021 00:27 Відповісти
Є ще вислів "лізе як жаба на цямбрину" , що означає - нестулепне намагається щось досягнути, але, як кажуть, вище геніталій не підскочиш.
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12.11.2021 07:11 Відповісти
Зе!цензура ЧлЕнОм!гРаЙ
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11.11.2021 14:55 Відповісти
я бы даром эту зеленую гамнятину не смотрел.
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11.11.2021 14:58 Відповісти
Мне кажется, что подобную грязь смотреть не стоит, особенно детям, что бы не развивать у них психические расстройства.
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11.11.2021 14:59 Відповісти
Cвтов лучше бы его ****** запретили, уже просто не всилах на эти рожи смотреть!
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11.11.2021 15:03 Відповісти
Ця "новина" стала новиною з жовтня 2015 року, вже не знають що ще з пальця висмоктати.
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11.11.2021 15:11 Відповісти
А актора, який зіграв роль Наполеона і є надзвичайно небезпечним для України, включили до цього переліку?
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11.11.2021 15:17 Відповісти
Я є це кіно в інтернеті?
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11.11.2021 15:20 Відповісти
хіба росіянські сайти в нас не заблоковані? та й взагалі ворожий "юмар" нема сенсу дивитись, марна трата часу
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11.11.2021 17:39 Відповісти
А рекламируемый зельцем фильм "Земляне", который "смотреть всем" как прошел прокат?
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11.11.2021 15:49 Відповісти
Запретили по причине, что документальный фильм выдают за художественный.
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11.11.2021 15:55 Відповісти
зачем такие сложности...просто в главном законе пропишите запрет занимать должности всяким ссыклобородькам и украинофобам по рождению...
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11.11.2021 15:58 Відповісти
У цього дрібного ЗЕбанутого бздилиння, що зараз грае роль приписдента геть стріха протекла. Воно що, думае що люди не знають, що воно лічилося в дурдомі від манії велічія?
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11.11.2021 16:54 Відповісти
насмішили. Але вже пізно забороняти фільм, всі побачили, що през і.обнутий на всю голову.
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11.11.2021 16:57 Відповісти
Так фільм заборонений із 2015го року. Ви статтю взагалі читали?
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12.11.2021 12:08 Відповісти
Невдалеке то время когда стыдно будет вспоминать времена президентсва.
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11.11.2021 17:02 Відповісти
А що таке? Він же грає самого себе...
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11.11.2021 18:09 Відповісти
Держкіно заборонило прокат фільму, де Зеленський грає Наполеона з манією величі. Джерело:

ЯК ЩО Б ПРИ ПОРОХУ ЗА ОБРАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОБИЛИ ТЕ ЩО ПРИ Зе КЛОУНІ, ТО Зе КЛОУН З КОЛОМОЙШЕЙ БУЛИ БИ ВЖЕ КАСТРАТАМИ
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11.11.2021 18:32 Відповісти
а вот это зря ))) теперь народ начнет его смотреть))
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11.11.2021 18:33 Відповісти
свати можна, презіка ні
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11.11.2021 19:23 Відповісти
Щас все ломанутся шарить по интернету, чтоб назло всем врагам посмотреть этот фильм и сравнить потом с оригиналом
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11.11.2021 19:58 Відповісти
Ура, там хреномалиссимуса зеленского запретили. Надеюсь, навсегда.
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11.11.2021 20:15 Відповісти
толку с этого запрета если это гуано есть на торрент трекерах.
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11.11.2021 20:15 Відповісти
малоПИД,,,роская, бенина нарко-Дешевка, очередной раз Ничтожество показало, что оно полное Ничтожество...
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11.11.2021 20:24 Відповісти
когда Рейган стал Президентом США, там наверно тоже запретили показывать все то второсортное говно, в котором он снялся по молодости. Надо бы скачать Терминаторов все части на всякий случай, а то вдруг Шварцнеггер тоже психанет как наш Найвелычнишый
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11.11.2021 20:33 Відповісти
Поздно кинуху прятать... попалился вовик вчистУю...
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11.11.2021 20:37 Відповісти
Вжився в роль...
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11.11.2021 20:58 Відповісти
Смотрите Сватов
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11.11.2021 21:14 Відповісти
а ви приймаєте що це ми......................
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11.11.2021 22:52 Відповісти
Б-же, якэ воно нiкчемне... worthless...
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12.11.2021 00:32 Відповісти
Стоп стоп топ... Пан нєлох соромиться свого шедевру?!
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12.11.2021 07:56 Відповісти
"з 2015 року не видає прокатного посвідчення Джерело:

Пан alex1919 читає тільки заголовки?
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12.11.2021 12:00 Відповісти
Пусть они и интернет сразу запрещают))))
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12.11.2021 08:51 Відповісти
Я и без запретов его смотреть не хочу, меня настолько рожа зеленого раздражает, что очень переживаю за свой дорогой телевизор - тянется рука к тапку. Если б его рожу можно было отфильтровать в ютубе, был бы счастлив.
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12.11.2021 08:53 Відповісти
І здох )))))
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12.11.2021 09:30 Відповісти
я знав що такий фільм є, але ніколи його не бачив, тепер, дякуючи "рекламі" я його подивлюся
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12.11.2021 10:40 Відповісти
"Госкино запретило прокат фильма..." дааа... с времён Совка не слышал этой фразы... Наш вов0к вернул Совок... это всё, что он б**, смог.
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12.11.2021 11:05 Відповісти
Правильно сделал. Теперь все посмотрят и скачают на хард на память
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12.11.2021 11:35 Відповісти
Теперь? У вас 6 лет было, фильм ведь с 2015го запрещен, а не с 2021го.
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12.11.2021 12:09 Відповісти
"з 2015 року не видає прокатного посвідчення "

Цензор, вам не здається що "новина" трохи застаріла і вже навіть протухла?
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12.11.2021 12:01 Відповісти
Лучшей рекламы, чем запрет, не найти.
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12.11.2021 12:23 Відповісти
А се такое, Зюзя сисняеца)) Даже не знал о существовании этого киношэдэвра. Теперь точно заценю)
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12.11.2021 14:28 Відповісти
Наполеончик Зеля, он же нарцисс...
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12.11.2021 17:18 Відповісти
На якомусь жовтому експрессі прочитала, що кацаби незадоволені бубачкіними скотами! Буба, коли вже на біробіджан?!
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31.12.2021 21:47 Відповісти
Спустя три года, эти фильмы https://russkieseriali.net/102-sluga-naroda-3-sezon.html сами себя дискретитировали. Выпустили воробья, пусть птичка полетает. Сегодня это другой человек, миллиардер.
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24.01.2022 15:43 Відповісти
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