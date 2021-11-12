Прямої загрози українському кордону від мігрантів зараз немає, - Монастирський. ВIДЕО

Зараз немає прямої загрози міграційної кризи на українському кордоні, проте до цих викликів Україні треба бути максимально підготовленою.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день прямої загрози українському кордону немає, але вже сьогодні… ми посилюємо державний кордон і ми говоримо з місцевою владою, в тому числі з громадами, які живуть на місцях, тому що саме спільними зусиллями ми можемо подолати цю кризу", - сказав голова МВС.

Монастирський зазначив, що, незважаючи на відсутність прямої загрози, Україна готується "до протистоянь та будь-яких сценаріїв".

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"Вже зараз проходять командно-штабні навчання поліції, Національної гвардії та прикордонників. За два тижні будуть польові навчання територіальної оборони та місцевих патріотів. Тому ми готові до протидії будь-якій загрозі", - запевнив міністр.

За його словами, не можна недооцінювати загрозу міграційної кризи. "Ми маємо бути готові до цих викликів. Ми – я маю на увазі українське суспільство, українську державу. І можу гарантувати, що українські прикордонники, Національна гвардія, Національна поліція до цього вже готові… Ми маємо бути готовими до будь-яких викликів найближчим часом" , - наголосив глава МВС.

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Монастирський уточнив, що громадяни Білорусі можуть перетинати кордон з Україною, "йдеться про іноземців із Сирії та Іраку, яких штучно сьогодні направляють на польський, литовський та в майбутньому, можливо, український кордон".