Прямої загрози українському кордону від мігрантів зараз немає, - Монастирський. ВIДЕО
Зараз немає прямої загрози міграційної кризи на українському кордоні, проте до цих викликів Україні треба бути максимально підготовленою.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішній день прямої загрози українському кордону немає, але вже сьогодні… ми посилюємо державний кордон і ми говоримо з місцевою владою, в тому числі з громадами, які живуть на місцях, тому що саме спільними зусиллями ми можемо подолати цю кризу", - сказав голова МВС.
Монастирський зазначив, що, незважаючи на відсутність прямої загрози, Україна готується "до протистоянь та будь-яких сценаріїв".
"Вже зараз проходять командно-штабні навчання поліції, Національної гвардії та прикордонників. За два тижні будуть польові навчання територіальної оборони та місцевих патріотів. Тому ми готові до протидії будь-якій загрозі", - запевнив міністр.
За його словами, не можна недооцінювати загрозу міграційної кризи. "Ми маємо бути готові до цих викликів. Ми – я маю на увазі українське суспільство, українську державу. І можу гарантувати, що українські прикордонники, Національна гвардія, Національна поліція до цього вже готові… Ми маємо бути готовими до будь-яких викликів найближчим часом" , - наголосив глава МВС.
Монастирський уточнив, що громадяни Білорусі можуть перетинати кордон з Україною, "йдеться про іноземців із Сирії та Іраку, яких штучно сьогодні направляють на польський, литовський та в майбутньому, можливо, український кордон".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тюрьму "Изоляция" в оккупированном Донецке планировали захватить, но спецоперацию Минобороны сорвали - Бутусов
Больше читайте тут:
https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html https://gordonua.com/news/politics/tyurmu-izolyaciya-v-okkupirovannom-donecke-planirovali-zahvatit-no-specoperaciyu-minoborony-sorvali-butusov-1581188.html
"Куликовский въехал в Украину 23 апреля 2019 года. Да, тот самый Палыч, самый страшный палач и садист тюрьмы "Изоляция", которая подчиняется Федеральной службе безопасности РФ в Донецке, по данным источников "Цензор.НЕТ", был официально выведен в Украину в результате оперативной игры департамента контрразведки СБУ два с половиной года назад", - написал он.
По данным журналиста, Куликовского "хотели изначально закопать под забором, но потом решили использовать для разработки группы руководителей российских спецслужб, террористов".
"Однако в сентябре 2019 года СБУ прекратила операцию по разработке Палыча. В результате террориста взяли под контроль сотрудники ГУР МО (Главного управления разведки Министерства обороны Украины. - "ГОРДОН"). ГУР использовал Палыча для добывания информации и подготовки операции по захвату в Донецке тюрьмы ФСБ "Изоляция", а также ряда других операций против спецслужб РФ. Благодаря комплексной работе с различными источниками ГУР получил серьезные оперативные возможности. О тюрьме узнали буквально все. Основная цель операции была наказать всех палачей. Противник бы просто не понял, что происходит", - объяснил Бутусов.
Он утверждает, что через коридоры на линии соприкосновения на Донбассе предполагалось вывести на подконтрольную украинским властям территорию группу пленников "Изоляции" - как это было с фигурантом дела о крушении MH17, экс-боевиком "ДНР" https://gordonua.com/news/war/sbu-zaderzhala-eks-nachalnika-pvo-brigady-boevikov-dnr-1090273.html Владимиром Цемахом .
"Однако 8 июля 2020 года сотрудники СБУ задержали всю группу ГУР МО, которая планировала операцию по захвату "Изоляции". Вся спецоперация была зачем-то рассекречена, засвечены все участники. Затем последовала серия других провалов, "Вагнергейт". 5 августа начальник ГУР МО Василий Бурба был уволен, были уволены и те, кто контролировал Палыча, которым с того момента ГУР МО и СБУ не интересовались. Начиная с августа 2020-го Палыч находился под контролем, скажем так, волонтеров. Люди не понимали в свете событий в стране, что делать дальше и какие будут последствия их действий", - рассказал Бутусов.
По его словам, Палыч был снова передан для задержания СБУ бывшими сотрудниками ГУР МО в ночь появления официального сообщения, 10 ноября.
"В процессе передачи Палыча принимало участие много самых разных людей. Палычем СБУ заинтересовалась после того, как информация о нем была передана лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому объяснили ситуацию благодаря встрече, организованной одним из актеров студии "Квартал 95". Спасибо этому патриотичному и адекватному человеку", - объяснил Бутусов.
"пішла до чорта"
Навіщо ви знущаєтеся над мовою?
Все інше - хуторський діалект.
наречена - "невіста"
ні - "ніт"
Доречі, на заході України до цього часу дуже поширене слово "рублі".
Це означає, що "рублі" теж українське слово?
Навіть не карбованці, а саме "рубли".
Думаю, что даже при таком дефиците женского внимания, оно того не стоит.
Зеленые чмыри думают что им кто то верит до сих пор....
Бляха муха эта зелень умудряется в одной фразе поместить "мы готовы" и "мы должны быть готовы"... Цицерон вместе с Гиммером в гробу переворачиваются...
Навіщо мігрантам країна з рівнем життя гірше аніж там звідки вони втекли.
Мiняйте громодянство, люды... Земляки...
Тикайте гэть.
Лышить банду «наєдинє» з самiмы собою.
Хай воны однэ одного грабують, скiлькы їх (їм) вистачить.
Україно Мати...
Может пора объявить ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО НОРМАЛЬНОЙ ГРАНИЦы Украины ? Выделить гроши , завезти вагончики , технику и привести границу в порядок ?
проволока и бетонные столбы в Украине есть в огромном количестве
Продажные менты, бесправные пограничники, которых разоружает пьяный СБУшник, территориальная оборона, которая боеспособна только в воспаленном министерском мозгу
Одна надежда опять на патриотов. А патриоты зе-власти доверяют? Что-то случится и опять обвинят самих патриотов
Научить стрелять и оказывать первую медицинскую помощь