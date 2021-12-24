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"Ялинка для Героїв": у Києві вшанували пам'ять загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 грудня, в Києві біля каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили ялинку, щоб таким чином вшанувати пам'ять загиблих захисників та Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 24 грудня, на Алеї Небесної Сотні в центрі Києва активісти та рідні загиблих героїв встановили ялинку, яку прикрасили власноруч зробленими янголами. Таким чином вони вшановують пам’ять загиблих захисників та Героїв Небесної Сотні.

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Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 01
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 02
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 03
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 04
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 05
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 06
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 07
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 08
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 09
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 10
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 11
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 12
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 13
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 14
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 15
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 16
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 17
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 18
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 19
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 20
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 21
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 22
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 23
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 24
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 25
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 26
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 27
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 28
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 29
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 30
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 31
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 32
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 33
Ялинка для Героїв: у Києві вшанували память загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Новий рік (551) пам’ять (1186) Різдво (262) військовослужбовці (4743) герой (200) Небесна Сотня (393)


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Гинули кращі. В основному "свободівці" . А владу захопили точно не українці
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24.12.2021 15:41 Відповісти
Принаймні, в 2019р. Свобода зробила все можливе, щоб при владі були блаЗЄнські. В другому турі президентських виборів неприховано працювали (в комісіях) на блаЗЄня. Мабуть він їм пообіцяв розпуск ВР та нові вибори. Обіцянки дотримався, але Свобода в дупі
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24.12.2021 16:58 Відповісти
Светлая память достойнейшим гражданам страны, помним и чтим их подвиг.

Держитесь, люди, разделяем вашу скорбь...
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24.12.2021 20:34 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
g
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24.12.2021 21:13 Відповісти
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25.12.2021 15:46 Відповісти
Низький уклін.
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25.12.2021 20:26 Відповісти
Пам'ятаємо Героїв Небесної Сотні!!!
Низький уклін від Українців !!!
Слава Україні !!
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26.12.2021 11:14 Відповісти
 
 