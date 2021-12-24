"Ялинка для Героїв": у Києві вшанували пам'ять загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 грудня, в Києві біля каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили ялинку, щоб таким чином вшанувати пам'ять загиблих захисників та Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 24 грудня, на Алеї Небесної Сотні в центрі Києва активісти та рідні загиблих героїв встановили ялинку, яку прикрасили власноруч зробленими янголами. Таким чином вони вшановують пам’ять загиблих захисників та Героїв Небесної Сотні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Новомосковську відкрили пам'ятник загиблим героям АТО/ООС. ФОТОрепортаж





































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ