"Ялинка для Героїв": у Києві вшанували пам'ять загиблих воїнів та Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 24 грудня, в Києві біля каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили ялинку, щоб таким чином вшанувати пам'ять загиблих захисників та Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 24 грудня, на Алеї Небесної Сотні в центрі Києва активісти та рідні загиблих героїв встановили ялинку, яку прикрасили власноруч зробленими янголами. Таким чином вони вшановують пам’ять загиблих захисників та Героїв Небесної Сотні.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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