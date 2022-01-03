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"Дивіться! Жодного росіянина немає. Дагестанці, таджики, азербайджанці, інгуші, чеченці - всі наші! Росіяни де?!", - святкування Нового року в Москві. ВIДЕО
В мережі опублікований ролик з російського міста на центральній площі якого люди відзначають Новий рік
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік на запису радісно повідомляє, що на площі зібралися "всі наші" і вказує, що жодного "русского человека" там немає.
"Жодного росіянина немає. Дивіться! Усі наші! Покажи всіх! Жодного росіянина! Дагестанці, таджики, азербайджанці, інгуші, чеченці - всі наші! Росіяни де?!", - каже чоловік.
Автор публікації запевняє, що відео знято в Москві.
Топ коментарі
+99 Ziu Zou
показати весь коментар03.01.2022 11:20
+68 Нина Лабунская
показати весь коментар03.01.2022 11:23
+41 Перехватчик
показати весь коментар03.01.2022 11:27
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мы все рюзьге типер!
https://golosislama.com/uploads/images/gi/2021/04/35bce4238b8632bb7db1204f7876efb7.jpg
усем пиривет! пиривет урус!
Зато рузкіє в інтернетах дуже ********** обговорювати тему емігрантів у Європі. Їх більше хвилює, чому стільки чорношкірих та арабів у Парижі, ніж чому стільки хачиків у мАсквє.
изучайте мат.часть более лучше.) матвиенко - фамиия умершего недавно мужа.
а настоящее погоняло вальки красные трусы- тютина. так вот тютина -100 % кацапка-алкоголичка. ее родители- 100 % кацапы из-под пярьми, которые после войны осели в Украине,
и в Украине, в Шепетовке конкретно, ее и высрали на свет.
Украины никогда не было и нет,это все выдумка, нет никаких украинцев и украинского языка, а с
трибуны рассеянского псевдо-парламенты госДуры призывают бомбить Киев и Варшаву.
пшла вон отсель, сраная ты *********.
пшел вон, солоьиный помет тебе по всей роже.
с каких пор?
азiйського населення на так званнiй рассєє стає все бiльше, а европейського все менше.
ще рокiв тридцять i ерефiя стане повнiстю азiопським станом з дуже невеликим прошарком европейцiв.
одна проблема, придурь, в Киеве нет снега. вот ты идиот, лапоть.))
дурачок, никто не говорит, что недостойные, здесь просто угорают над потугами машквы быть
якобы Русью и центром мифического рюзькагамира.
очевидно, то рассея-эрэфия становится тем, чем и была с самого начала, анти-Русью, Ордой.
про "более западная" насмешил, спасибо
між українською і білорусько-расєйською молоддю..
імперські виплодки не здатні на організований протест..
мечеть- mosque
гугл перекладач в допомогу
на тибэ два тубетейка!
нормальная.
.
В Новый год на Красной площади мигрантов оказалось больше чем россиян
так уже не первый год, лет пятнадцать кряду. многие уже и с урус паспорты. ) далее везде...
Вряд ли обрадует убежденных сторонников доктрины величия рюзьге нации и этнический состав населения рассеянской столицы. рюзьге здесь сегодня - лишь каждый третий. А в целом национальный состав масквы выглядит следующим образом:
31% - рюзьге;
14% - азербайджанцы;
10% - татары, чуваши, башкиры;
8% - украинцы;
5% - армяне;
5% - таджики, казахи, узбеки, киргизы;
5% - корейцы, вьетнамцы, китайцы;
4% - чеченцы, ингуши, дагестанцы;
3% - белорусы;
3% - грузины;
3% - молдаване;
3% - цыгане;
2% - евреи;
4% - другие народы.
* информация шестилетней давности... сейчас цифры еще удивительней...
Интересно, что даже если сложить вместе число так называемых русских, беларусов и украинцев (всех их официальная российская идеология считает славянами, хотя у генетиков совершенно иное мнение на сей счет), проживающих на москве, то получится лишь 4,62 миллиона из 11-миллионного населения столицы. Большинство в ней теперь составляют москвичи неславянских национальностей.
вот когда начнете понимать что вы как страна плохое делаете
и исправлять, тогда и отношение будет другим
а пока все недовольство ограничивается условным "жрать нечего"
а что рассеюшка обнаглела и лезет с войной никого не касается
если что сразу бегут на такие "удачные" коммандировки