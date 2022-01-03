"Дивіться! Жодного росіянина немає. Дагестанці, таджики, азербайджанці, інгуші, чеченці - всі наші! Росіяни де?!", - святкування Нового року в Москві. ВIДЕО

В мережі опублікований ролик з російського міста на центральній площі якого люди відзначають Новий рік

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік на запису радісно повідомляє, що на площі зібралися "всі наші" і вказує, що жодного "русского человека" там немає.

"Жодного росіянина немає. Дивіться! Усі наші! Покажи всіх! Жодного росіянина! Дагестанці, таджики, азербайджанці, інгуші, чеченці - всі наші! Росіяни де?!", - каже чоловік.

Автор публікації запевняє, що відео знято в Москві.

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