Уся енергосистема України працює впевнено, - Немчінов. ВIДЕО
Уся енергетична система України працює впевнено, попри низькі температури.
Про це заявив у щотижневому огляді у сфері реформи державного управління міністр Кабміну Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.
"Новий рік розпочався із багатьох викликів як епідемічного характеру, так і енергетичного. В Україні були зафіксовані достатньо серйозні певні температурні рекорди для цієї зими щодо низьких температур. Але поки що, слава Богу, уся енергетична система країни працює упевнено. "Нафтогаз" виконує свої зобов'язання перед своїми контрагентами. І ми намагаємося регулювати цю ситуацію", - зазначив Немчінов.
Також міністр звернув увагу, що Україна стоїть на порозі нової хвилі коронавірусної інфекції.
Міністр закликав українців до бустерної вакцинації проти COVID-19.
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Впевнено йде до кінця епохи бідності.
Бо яка бідність коли є гроші газ купляти по 1000$ за 1000кубів. Бо по 150$ купляти було взапалло бо сильно дешево.
Я що лох якийсь?
Якщо б був Порошенко тоді б це були його проблеми і я не здивувався б якщо на цей час ми вже б не імпортували газ, а сховища у нас були б до верху заповнені як було в 2020 році. Чи ви може забули що в 2021 році газ коштував копійки так як нафта обвалилась до від'ємних чисел, але слуги умудрились не закупитись, а весь резерв нафтогазу віджати і пустити на піар вб.