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Уся енергосистема України працює впевнено, - Немчінов. ВIДЕО

Уся енергетична система України працює впевнено, попри низькі температури.

Про це заявив у щотижневому огляді у сфері реформи державного управління міністр Кабміну Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Новий рік розпочався із багатьох викликів як епідемічного характеру, так і енергетичного. В Україні були зафіксовані достатньо серйозні певні температурні рекорди для цієї зими щодо низьких температур. Але поки що, слава Богу, уся енергетична система країни працює упевнено. "Нафтогаз" виконує свої зобов'язання перед своїми контрагентами. І ми намагаємося регулювати цю ситуацію", - зазначив Немчінов.

Також міністр звернув увагу, що Україна стоїть на порозі нової хвилі коронавірусної інфекції.

Міністр закликав українців до бустерної вакцинації проти COVID-19.

Читайте: США обговорили з міжнародними енергокомпаніями постачання газу у разі вторгнення РФ в Україну

Автор: 

Нафтогаз (4426) енергетика (2601) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+3
чому зеленський зараз купляє на росії вугілля та газ?
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17.01.2022 11:54
+3
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17.01.2022 11:56
+3
А якого біса вимикаєте світло в неділю в обласному центрі ???
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17.01.2022 12:03
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Звісно впевнено.
Впевнено йде до кінця епохи бідності.
Бо яка бідність коли є гроші газ купляти по 1000$ за 1000кубів. Бо по 150$ купляти було взапалло бо сильно дешево.
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17.01.2022 11:52 Відповісти
купи дешевше
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17.01.2022 11:59 Відповісти
Нашо?
Я що лох якийсь?
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17.01.2022 12:12 Відповісти
Це проблеми Зе та його уряду.

Якщо б був Порошенко тоді б це були його проблеми і я не здивувався б якщо на цей час ми вже б не імпортували газ, а сховища у нас були б до верху заповнені як було в 2020 році. Чи ви може забули що в 2021 році газ коштував копійки так як нафта обвалилась до від'ємних чисел, але слуги умудрились не закупитись, а весь резерв нафтогазу віджати і пустити на піар вб.
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17.01.2022 12:18 Відповісти
чому зеленський зараз купляє на росії вугілля та газ?
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17.01.2022 11:54 Відповісти
Токо не смейтесь, но так делается постоянно и газ не на ********** закупается хоть он и *************.
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17.01.2022 12:09 Відповісти
Тогда какого хрена на Петра наехали?
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17.01.2022 12:23 Відповісти
Ну не за это, у вас что гугл отсутствует?
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17.01.2022 12:25 Відповісти
И гугл и новости пишут одно- "угольное дело".
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17.01.2022 12:28 Відповісти
Ну и дальше заглавия можете читать? Или вы просто прикалываетесь?
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17.01.2022 12:32 Відповісти
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17.01.2022 11:56 Відповісти
Впевнено то, что очень дорого. И будет еще дороже. Это еще впевненней. Все остальное - от зебобика.
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17.01.2022 12:00 Відповісти
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17.01.2022 12:00 Відповісти
А якого біса вимикаєте світло в неділю в обласному центрі ???
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17.01.2022 12:03 Відповісти
Это вы не так поняли!
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17.01.2022 12:04 Відповісти
Так воскресенье же выходной.Облэнерго не работает.
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17.01.2022 12:25 Відповісти
Важно на кого она работает.
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17.01.2022 12:34 Відповісти
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17.01.2022 13:30 Відповісти
воно бреше, в Вінниці світло "стрибає", а міськрада та електрики не реагують
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17.01.2022 14:39 Відповісти
 
 